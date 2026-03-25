Crimson Desert : 7 conseils et astuces pour bien débuter

100 heures de jeu (et plus), un immense monde ouvert baptisé Pywel et une structure de gameplay qui mêle la complexité des MMORPG à une aventure solo captivante : Cet action-aventure fait sans aucun doute partie des jeux les plus ambitieux de l’année. Son introduction, en particulier, s’avère toutefois complexe et écrasante, d’autant que les tutoriels et aides en jeu sont rares. Dans notre guide Crimson Desert , nous vous proposons sept conseils et astuces pour bien débuter , à connaître absolument.

01

Le monde de Crimson Desert est immense, et il existe un système de voyage rapide qui peut vous faire gagner un temps précieux. Non, nous ne parlons pas du cheval que vous obtenez assez tôt dans le jeu. Mais bien d’un véritable système de déplacement rapide. Ceux qui l’ignorent perdent inutilement du temps à parcourir leurs périples à pied. Et dans le continent de Pywel, cela peut déjà... prendre un certain temps.

Vous débloquez automatiquement le premier point de voyage rapide dès que vous entrez dans l’Abyss pour la première fois, dans le deuxième segment du chapitre 1. À partir de ce moment-là, vous pouvez le sélectionner comme destination de téléportation depuis n’importe où sur la carte.

Un aventurier face à un triangle mystérieux dans Crimson Desert © Pearl Abyss/Phil Briel

Le voyage rapide dans Crimson Desert, voici comment ça marche : ouvrez simplement la carte, passez en vue Abyss via la touche indiquée, puis sélectionnez le point souhaité. Le voyage rapide démarre aussitôt, et vous serez téléporté à destination en quelques secondes.

D’autres plateformes de téléportation (appelées Abyss Nexus) se cachent derrière les marqueurs en forme de point d’interrogation blanc sur la carte. Une courte visite suffit pour les débloquer définitivement. Très utile : si vous utilisez le reflet lumineux de votre épée avec L1+R1 ou LB+RB, vous pouvez repérer les éléments de l’Abyss, comme les plateformes Nexus, sous forme de lueurs dans le monde.

02 Agrandissez votre inventaire le plus vite possible

Qu’est-ce qu’il y a de plus important dans un RPG ? Non, pas les compétences — nous y reviendrons juste après. Mais bien l’inventaire. Si vous voulez transporter beaucoup d’objets (et croyez-nous, vous en aurez envie), vous devriez l’agrandir au plus vite. Dans Crimson Desert, l’inventaire est très limité en début de partie. La bonne nouvelle, c’est qu’en accomplissant les bonnes missions et en allant voir les bonnes marchandes et les bons marchands, vous pouvez considérablement augmenter sa capacité après seulement quelques heures de jeu.

Gardez un œil sur la minimap lors de votre exploration de Pywel © Pearl Abyss/Phil Briel

Ces emplacements supplémentaires se débloquent principalement via des quêtes secondaires : les fameuses demandes d’aide de la population. Elles sont généralement très simples et rapides à terminer. Dès le premier village de Crimson Desert, Hernand, vous en trouverez cinq :

Demande de Rhett (assistant du forgeron)

Demande de Renée (bouchère)

Demande de Turnali (forgeron)

Demande d’Annabella (sellière)

Demande de Tina (couturière)

Chaque mission accomplie vous rapporte en général trois emplacements d’inventaire supplémentaires. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez aussi acheter des places d’inventaire supplémentaires dans les boutiques. Par exemple à l’épicerie, au magasin d’alimentation, à l’auberge ou à la tannerie. Chaque commerce vous accorde alors un emplacement.

03 Agrandissez votre groupe avec de nouveaux personnages

Ce que Crimson Desert ne vous explique pas explicitement : vous pouvez ajouter des membres à votre groupe et les faire combattre à vos côtés. Pour cela, ouvrez le menu de sélection des personnages et choisissez un autre personnage jouable.

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Appuyez maintenant sur la touche affichée. Ce personnage deviendra alors un compagnon qui vous suivra et vous soutiendra au combat. Cela dit, autant vous prévenir : les alliés contrôlés par l’IA ne sont malheureusement pas d’une grande aide, car ils combattent lentement et n’apportent pas grand-chose. Mais bon : toute aide vaut mieux que pas d’aide du tout, non ?

04 Compétences dans Crimson Desert : augmentez d’abord la vie et l’endurance

Les compétences sont déterminantes dans Crimson Desert. Cela dit, vous devriez éviter de dépenser vos points de compétence pour débloquer de nouveaux talents. Le RPG propose déjà suffisamment de capacités avec lesquelles vous pourrez vous en sortir pendant longtemps. À cela s’ajoute le fait que la difficulté (surtout dans les combats de boss) est particulièrement élevée.

Améliorez votre santé et votre endurance en priorité © Pearl Abyss/Phil Briel

Il est donc bien plus judicieux d’investir vos talents dans l’augmentation de votre santé et de votre endurance. L’endurance vous offre bien plus de liberté de mouvement, aide pendant l’exploration et vous permet aussi d’encaisser un coup avec une garde simple si votre parade échoue. La santé, elle, vous donne davantage de marge face aux premiers boss et fait souvent la différence entre la réussite et l’échec.

Conseil : continuez à investir vos points de compétence dans la vie et l’endurance jusqu’à ce que ces améliorations vous coûtent deux artefacts par point. Ce n’est qu’ensuite dans votre périple que vous devriez vous concentrer sur des compétences supplémentaires.

05 Les meilleures compétences de Crimson Desert pour débuter

Puisque nous parlons déjà des compétences : lesquelles valent vraiment le coup ? Nous avons identifié quelques favorites. Si vous êtes en affrontements à grande échelle ou contre quelques bandits, vous avez besoin de mouvements capables de toucher plusieurs cibles en même temps. L’un de vos premiers points devrait aller dans « Saisie » afin d’apprendre le « Bodyslam ». Cette projection inflige non seulement de bons dégâts, mais met aussi à terre tous les ennemis à proximité, ce qui vous donne un peu plus de répit dans le feu de l’action.

Un aventurier face à un triangle mystérieux dans Crimson Desert © Pearl Abyss/Phil Briel

Dans l’arbre d’armes, la compétence « Charge » vaut le détour : elle vous permet de renverser plusieurs ennemis, puis de les achever avec des attaques au sol. « Frappe avant » est également recommandée, car elle inflige beaucoup de dégâts, mais consomme aussi beaucoup d’endurance.

Les combats de boss, en revanche, demandent une autre approche. Ici, « Perspicacité » est particulièrement intéressante, car au niveau 3, ce talent vous permet d’exécuter des parades au ralenti, ce qui facilite nettement les affrontements. « Sens aiguisés », dans l’arbre des esprits, est également indispensable, car cette aptitude renforce considérablement vos compétences d’esquive. Idéal contre les attaques impossibles à parer.

06 On n’a jamais fini d’apprendre (même dans Crimson Desert)

Crimson Desert vous permet d’apprendre beaucoup de nouvelles choses. Des recettes de forge et de cuisine, par exemple, que vous pourrez ensuite préparer autour des feux de camp. Enfin... à condition de disposer des ingrédients nécessaires.

Apprenez de nouvelles recettes © Pearl Abyss/Phil Briel

Gardez toujours les yeux ouverts durant votre périple pour repérer les symboles de parchemin, qui vous mèneront à une nouvelle recette. Une fois ramassée, vous devrez l’examiner dans votre inventaire pour l’apprendre réellement.

Conseil : les recettes déjà apprises restent dans votre inventaire. Vous pouvez ensuite les déposer sans problème ou les vendre.

Un passage par les boutiques de contribution vaut toujours le coup © Pearl Abyss/Phil Briel

Il est également possible de trouver dans le jeu des recettes pour de nouvelles armures et de nouvelles armes. Si vous voulez les acheter ou les fabriquer dans Crimson Desert, vous devriez aller voir les marchands suivants dans les villes :

Forgeron : vous pouvez y fabriquer des objets à partir des recettes apprises. L’option de raffinement permet aussi d’améliorer l’équipement et d’augmenter ses statistiques.

Magasin d’équipement : propose des armes, des armures, des munitions, des pierres et des minerais.

Couturier : vend des armures en tissu.

Tannerie : propose différents types de cuir et de peaux.

Boutique de contribution : vend des armures régionales de haute qualité, en fonction de votre contribution au développement de la ville concernée.

07 Bien maîtriser le système de combat

Crimson Desert a son propre style de combat et mise sur un système étonnamment complexe et polyvalent, qui récompense les parades, les blocages et le timing. Ici, le button mashing n’est clairement pas une solution. Une esquive parfaitement timée restaure votre endurance au lieu d’en consommer, ce qui peut faire toute la différence lors des combats intenses ou face à une multitude d'ennemis redoutables. Essayez d’intégrer cette mécanique le plus vite possible.

Des combats lourds d’impact à la mise en scène impressionnante © Pearl Abyss

Les boss disposent en outre de barres de vie à code couleur (bleu, vert et rouge), chaque phase correspondant à des schémas d’attaque de plus en plus agressifs. Exploitez aussi activement l’environnement destructible pendant les combats : colonnes, arbres et objets peuvent servir d’armes, et vous pouvez projeter les ennemis contre des murs ou dans le vide pour les étourdir. Gardez donc un œil sur l’environnement et sur les outils que le jeu met à votre disposition.

Autre point à ne pas négliger : les ennemis peuvent vous désarmer en combat. Mais vous pouvez ramasser au sol les épées et autres objets de vos adversaires pour repartir immédiatement à l’attaque.

Sur quelles plateformes Crimson Desert est-il disponible ?

Crimson Desert, des équipes de Pearl Abyss, est disponible sur Playstation 5, Xbox Series X|S, PC, Mac et GeForce Now.