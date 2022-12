Tout ce que vous devez savoir sur le Dakar 2023

Le rallye Dakar revient donc en 2023. Et cette année, les organisateurs nous ont concocté le plus long parcours depuis 2014, au plus profond du vaste désert du Quart Vide en Arabie saoudite. Suivez le guide pour cette édition 2023.

Qu'est-ce que le Rallye Dakar ?

Le Dakar est un rallye-raid particulièrement long. Il exige des pilotes rapidité, polyvalence et forme physique pour faire parler leur talent du matin au soir. Terrains accidentés, crevaisons et autres pannes obligent, une bonne connaissance de la mécanique est un avantage indéniable.

Regardez les moments forts du dernier Rallye Dakar

21 minutes Dakar Daily – Post-show Revivez les meilleurs moments du rallye-raid Dakar 2022 ici avec Red Bull TV !

Est-ce cela suffit pour terminer la course ?

Bien sûr que non. Les concurrents doivent également savoir lire la piste (à très grande vitesse) pour détecter les obstacles éventuels et s’adapter à une grande variété de terrains allant de dunes de sable à des vallées rocheuses en passant par des zones montagneuses et même des marais. De plus, ils doivent se rendre d'un point de contrôle à l'autre à l'aide d'un GPS et d'un road book.

Sur le papier, on dirait un très long week-end...

Sauf qu'il dure deux semaines, couvrant 450 km sur une seule étape et plus de 5 000 km au total. Vous dormez sous la tente dans un bivouac avec les autres concurrents, vous êtes réveillé bien avant l'aube pour rejoindre la ligne de départ. Et vous finissez la journée bien après le coucher du soleil. En somme, il faut, pour participer, être fit et probablement un peu masochiste.

Ça semble épuisant.

Mais bon, vous avez droit à un jour de repos à mi-parcours…

Qui participe ?

L'année dernière, plus de 1 000 personnes issues de 63 pays différents ont pris le départ du Dakar.

Comment la course est-elle née ?

Fruit de l'imagination de l'aventurier français Thierry Sabine, le rallye Dakar a débuté sous le nom de Paris-Dakar en 1979, traversant la France jusqu'en Afrique pour mieux s'achever à Dakar, au Sénégal. Il s'est imposé dans le calendrier international des sports automobiles comme le premier événement majeur de l'année, avant le Rallye de Monte-Carlo.

L'itinéraire a changé avec le temps. En 2009, l'événement s'est même déplacé en Amérique du Sud, les courses ont eu lieu en Argentine, au Chili, au Pérou et en Bolivie, à travers les Andes et le désert d'Atacama. Une décennie plus tard: direction l'Arabie saoudite.

Ce n'est pourtant pas près de Dakar tout ça...

Non, mais c'est un parcours spectaculaire qui conserve le sens de l'aventure, de l'émerveillement et de la découverte propre à la course. En 2023, les concurrents partiront des plages de la mer Rouge, traverseront la vallée du Dawasir, franchiront des montagnes et passeront trois jours dans les immenses dunes de sable du Quart Vide avant de garer leurs véhicules à Damman, dans le golfe Persique. Il s'agira de la plus longue épreuve depuis 2014 et elle promet d'être ultra-exigeante, y compris pour les concurrents les plus aguerris.

En parlant de concurrents, qui sont les stars du Dakar ?

Dans les années 80 et 90, le Dakar était dominé par des stars comme Didier Auriol (France), Ari Vätanen (Finlande) et Stéphane Peterhansel (France). Aujourd'hui, la nouvelle génération de champions est faite de légendes comme Nasser Al-Attiyah , Carlos Sainz .... et Stéphane Peterhansel.

Ce Stéphane Peterhansel… est-il le fils du premier Stéphane ?

Non, c'est la même personne ! On l’appelle Monsieur Dakar et il a remporté le rallye 14 fois depuis son premier succès en 1991. Cinq fois à moto et sept fois en voiture (dont la dernière fois en 2021).

Dans son élément : Nasser Al-Attiyah est quatre fois champion du Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Qui sont les favoris dans la catégorie auto ?

Le champion en titre Al-Attiyah et Sainz - star d'une série documentaire sortie récemment sur Red Bull TV et à voir absolument - ont tous deux remporté quatre fois l’épreuve et sont les grands favoris de cette édition. La légende française du WRC, Sébastien Loeb , a terminé deuxième l'année dernière et espère accrocher sa première victoire, qui viendra s'ajouter à ses neuf titres de champion du monde de rallye WRC.

Le Suédois Mattias Ekström, lui, a tout gagné, du DTM au World RX en passant par la Race of Champions, alors attendez-vous à ce qu'il soit dans le coup lui-aussi. Et, comme toujours, il ne faut pas exclure… Peterhansel.

Le vainqueur Sam Sunderland célèbre avec Matthias Walkner, 3e © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Attendez une minute, vous avez parlé de motos. Il y a aussi des motos ?

Oui oui. Et les riders pilotent d'énormes motos à quatre temps de 450 cm3 avec de gros amortisseurs et un énorme réservoir de carburant pour traverser le désert. La navigation est encore plus difficile, car ils doivent suivre le roadbook et lire la piste devant eux. C'est ainsi que Thierry Sabine a participé pour la première fois au Dakar et, pour de nombreux puristes, il s'agit là de l'essence du rallye-raid.

Pourquoi est-ce si dur ? Il suffit de suivre le pilote de devant, non ?

Les organisateurs ont anticipé cette stratégie. Cette année, il existe ainsi des itinéraires A et B, qui font que tous les pilotes ne prendront pas le même chemin. Autre nouveauté : des bonus de temps sont attribués aux concurrents qui terminent en tête et ouvrent l'étape suivante.

Toby Price, pilote KTM, est à la recherche d'une 3e victoire sur le Dakar © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Qui sont les favoris dans la catégorie moto ?

Le tenant du titre Sam Sunderland espère décrocher un troisième titre sur les sables d'Arabie Saoudite. Face à lui, les tentes orange de KTM regorgent de vainqueurs du Dakar, avec quatre victoires partagées entre l'Australien Toby Price (deux), l'Autrichien Matthias Walkner et l'Argentin Kevin Benavides (une chacun). Du haut de ses 1,88 m, Price est de retour après avoir dominé la Finke Desert Race à moto et en camion.

OK. Donc le Dakar est une épreuve longue distance qui teste l'endurance physique et mécanique, les compétences en ingénierie et la navigation…

C'est exact. Mais on vous a parlé des camions ? Après avoir remporté l'épreuve sur un quad, Ignacio Casale envisage maintenant de faire de même dans un camion Tatra.

Le Rallye Dakar, c'est donc des voitures, des motos et des camions ?

Ce sont les trois grands classiques, mais il y a aussi des quads et la compétition s'est récemment étendue aux prototypes légers et aux SSV légers. N'hésitez d'ailleurs pas à suivre Francisco "Chaleco" López , Cristina Gutiérrez et les jeunes Américains Seth Quintero et Mitch Guthrie Jr. aux commandes de ces véhicules.

Lors de la dernière édition, Quintero et son copilote Dennis Zenz ont remporté 11 victoires d'étape, un nouveau record. Un exploit d'autant plus remarquable qu'un problème mécanique survenu le deuxième jour avait mis fin à leurs chances de remporter la victoire finale.

En 2022, Gutiérrez a été la 1ère femme à remporter une étape depuis 2005 © Marcelo Maragni/Red Bul Content Pool

Y a-t-il d'autres véhicules dont vous ne nous parlez pas ?

Depuis que la course se dispute en Arabie Saoudite, les organisateurs ont ajouté une épreuve Classique pour les voitures de rallye anciennes. De vieilles Coccinelles VW, des Fiat Pandas et même des Porsche s'affrontent donc désormais dans les sables. Cette année, la catégorie Classique comprend un nouveau Club Classique Iconique pour les voitures du 20ème siècle et l'Authentic Co-driver Challenge pour les véhicules courant sans instruments modernes.

Pionnier : Stéphane Peterhansel dans l'étonnante Audi RS Q e-tron © DPPI/Red Bull Content Pool

Qu'en est-il des véhicules hybrides ?

Le Rallye Dakar s'inscrit dans une démarche de durabilité et de transition vers des énergies plus vertes, comme en témoignent les véhicules hybrides Audi pilotés par Sainz, Ekström et Peterhansel, le développement de véhicules plus légers et plus efficaces et l'utilisation de biocarburants renouvelables et de carburants synthétiques. Dans les prochaines années, attendez-vous à voir les meilleurs coureurs concourir dans de nouvelles catégories aux émissions réduites.

Quand commence le Rallye Dakar ?

La course commence le 31 décembre et se termine le 14 janvier 2023.

Où puis-je suivre le Rallye Dakar ?

Regardez le Dakar au quotidien, y compris la couverture de chaque étape de l'événement et les interviews des concurrents sur Red Bull TV .

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !