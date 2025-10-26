Les joueurs du RB Leipzig célèbrent un but dans le jeu EA Sports FC 26.
EA FC 26 : le grand guide des gestes techniques

Le nombre de gestes techniques dans EA FC ne cesse d’augmenter. Pour éviter de vous perdre et mettre vos vis-à-vis dans le vent, voici un guide complet.
Écrit par Christian Knoth
Dans EA FC 26, les gestes techniques sont plus importants et plus efficaces que dans FC 25. Au-delà de leur aspect flashy et satisfaisant (quand on arrive à effacer un adversaire), ils permettent d'engranger des victoires. Le gameplay, plus rapide, leur octroie une place plus importante que par le passé. En résumé : si on ne les maîtrise pas, il est difficile de performer à long terme sur EA FC 26. C’est encore plus vrai à haut niveau, ignorer les bons gestes à utiliser selon la situation vous mettra en difficulté (sans parler du fait que les connaître permet de mieux défendre).
Vous pensez que les gestes techniques sont trop compliqués ? Il n’en est rien. Beaucoup de mouvements sont simples à apprendre, et même les plus techniques peuvent être maîtrisés avec un peu de pratique. Dans ce guide complet, nous vous présentons d’abord les nouveaux gestes ajoutés au jeu, puis les plus faciles à exécuter, avant de passer à la liste complète.
01

Nouveaux gestes techniques dans EA FC 26

Cinq nouveaux gestes techniques font leur apparition dans FC 26 :
  • Trickster Rainbow - arc en ciel Trickster (1 étoile)
  • Explosive Stepover - passement de jambe explosif (3 étoiles)
  • Drag To Chop - râteau à l’arrêt (4 étoiles)
  • Advanced Heel Flick - talonnade avancée (4 étoiles)
  • Elastico Variation - virgule mauvais pied (5 étoiles)
Vous trouverez plus bas les combinaisons exactes pour réaliser ces cinq nouveaux gestes.
02

Gestes techniques faciles à apprendre

Plus c’est difficile, mieux c’est, non ? Pas du tout. Voici trois gestes simples et rapides à maîtriser qui peuvent déjà faire la différence sur le terrain.

Ball Roll (râteau latéral)

Fake Shot – feinte de frappe

Drag Back – râteau

Le vestiaire des joueurs du RB Leipzig dans le jeu EA Sports FC 26.

Le vestiaire du RB Leipzig dans le jeu EA FC 26

03

Tous les gestes techniques de EA FC 26

Gestes 1 étoile

Réalisables par tous les joueurs de FC 26.

Geste technique

Touches

New Trickster Rainbow (NOUVEAU)

Appuyez rapidement vers le haut et vers le bas sur le joystick droit

Bridge - grand pont

R1/RB deux fois rapidement

Directional Nutmeg - petit pont directionnel

Maintenir L1/LB + R1/RB + stick droit vers la direction voulue

Standing Ball Juggle - jongles à l’arrêt

Maintenir L2/LT + appuyer sur R1/RB

Open Up Fake Shot (gauche/droite) - feinte de tir

Maintenir L1/LB + Carré/X, puis X/A + stick gauche diagonale haut gauche/droite

Flick Up - jongle en mouvement

Maintenir L1/LB + appuyer sur R3

First Time Feint Turn - feinte en première intention (au moment du contrôle)

Maintenir L1/LB + R1/RB + appuyer sur L3

Gestes 2 étoiles

Geste technique

Touches

Big Feint - passement de jambe inversé

Maintenir L2/LT + stick droit à gauche/droite (+ stick gauche dans la direction de sortie)

Stop And Go - feinte de corps

Maintenir L2/LT + stick droit vers l’arrière/avant

Feint Forward and Turn - feinte et changement de direction

Stick droit deux fois vers le bas

Body Feint Right/Left - feinte de corps droite/gauche

Stick droit brièvement à droite/gauche

Stepover Right/Left - passement de jambes droite/gauche

Stick droit en rotation par le haut vers la droite/gauche

Reverse Stepover Right/Left - passement de jambe inversé gauche/droite

Stick droit en rotation par le bas vers la droite/gauche

Ball Roll Right/Left - râteau latéral droite/gauche

Stick droit à droite/gauche et le maintenir

Drag Back - râteau

Maintenir L1/LB + R1/RB et stick gauche vers le bas

Gestes 3 étoiles

Geste technique

Touches

Explosive Stepover (NOUVEAU) - passement de jambe explosif

Maintenir L1/LB, puis stick droit dans la direction de course, ensuite à gauche ou à droite

Heel Flick - talonnade

Stick droit rapidement vers le haut puis vers le bas

Roulette Right/Left - roulette droite/gauche

Stick droit en rotation complète (horaire/antihoraire)

Fake Left & Go Right / Fake Right & Go Left - feinte de corps

Stick droit en demi-cercle bas de gauche à droite ou inversement

Heel Chop Right/Left - dribble derrière la jambe d’appui

Maintenir L2/LT + Carré/X, puis X/A + stick gauche à droite/gauche

Stutter Feint - hésitation

Maintenir L2/LT + appuyer sur R3 à gauche puis à droite (ou inversement)

Gestes 4 étoiles

Geste technique

Touches

Drag To Chop - râteau à l’arrêt (NOUVEAU)

L2/LT + stick droit rotation gauche-bas-droite ou droite-bas-gauche

Advanced Heel Flick - Touche du talon avancée (NOUVEAU)

Stick droit vers l’avant, puis vers l’arrière + stick gauche diagonalement

Step Over - passement de jambes

Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers l’avant, puis vers la gauche/droite

Ball Roll Drag - double râteau

Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers l’avant, puis vers la gauche/droite

Drag Back Turn - râteau et changement de direction

Maintenez L2/LT + poussez le stick droit dans la direction opposée à celle du joueur

Flair Nutmeg : double contact petit pont

Maintenez L1/LT + R1/RB, puis poussez le stick droit dans la direction souhaitée

Ball Hop - Cuauhtemiña/saut du crapaud (à l’arrêt)

Maintenez L1/LB + cliquez sur R3 (stick droit)

Heel To Heel Flick - double talonnade

Poussez rapidement le stick droit vers le haut puis vers le bas

Simple Rainbow - sombrero

Poussez le stick droit vers le bas, puis deux fois vers le haut

Spin Right/Left - roulette droite/gauche

Maintenez R1/RB + faites tourner le stick droit de bas en haut dans le sens horaire/antihoraire

Stop and Turn Right/Left - arrêt et changement de direction (en courant)

Poussez le stick droit vers le haut, puis vers la droite/gauche

Ball Roll Cut Right/Left - râteau inter/exter

Maintenez le stick droit vers la gauche/droite et le stick gauche vers la droite/gauche

Fake Pass - feinte de passe (à l’arrêt)

Maintenez R2/RT + Carré/X, puis maintenez Croix/A

Fake Pass Exit Right/Left (à l’arrêt) - feinte de passe sortie à gauche ou droite

Maintenez R2/RT + Carré/X, puis maintenez Croix/A et déplacez le stick gauche vers le haut droite/gauche

Quick Ball Rolls - râteaux rapides

Maintenez le stick droit vers le bas

Drag To Heel - râteau arrière

Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche

Lane Change Right/Left - double contact/croqueta

Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers la droite/gauche

Three Touch Roulette Right/Left - roulette en trois touches droite/gauche

Maintenez L2/LT + poussez le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche

Drag Back Spin Right/Left - râteau et crochet droite/gauche

Poussez le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche

Heel to Ball Roll - talonnade et râteau

Maintenez L1/LB + poussez R3 vers le haut puis vers le bas (la direction est déterminée par le stick gauche)

Gestes 5 étoiles

Geste technique

Touches

Elastico Variation - virgule mauvais pied (NOUVEAU)

L2/LT + stick droit rotation droite-bas-gauche ou gauche-bas-droite

Toe Drag Stepover - Passement de jambes et dribble arrière

Maintenez L1/LB + faites tourner le stick droit de droite → bas → gauche / ou de gauche → bas → droite

Flair Rainbow - sombrero arrière

Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers l’arrière, puis vers l’avant

Elastico - virgule

Faites tourner le stick droit de droite vers gauche en passant par le bas

Reverse Elastico - virgule inversée

Faites tourner le stick droit de gauche vers droite en passant par le bas

Advanced Rainbow - sombrero avancé

Poussez le stick droit vers le bas, puis maintenez-le vers le haut et poussez de nouveau vers le haut

Hocus Pocus - virgule derrière la jambe d’appui

Faites tourner le stick droit de bas → gauche, puis revenez vers la droite

Triple Elastico - triple virgule

faites tourner le stick droit de bas → droite, puis revenez vers la gauche

Ball Roll & Flick Right/Left - râteau latéral et crochet (en courant)

Maintenez le stick droit vers la droite/gauche, puis poussez-le vers le haut

Heel Flick Turn - crochet avec touche du talon

Maintenez R1/RB + poussez le stick droit vers le haut, puis vers le bas

Sombrero Flick (à l’arrêt) - crochet avec sombrero

Poussez le stick droit deux fois vers le haut, puis une fois vers le bas

Turn and Spin Right/Left - McGeady Spin

Poussez le stick droit vers le haut, puis vers la droite/gauche

Ball Roll Fake Right/Left (à l’arrêt) - feinte de râteau

Maintenez le stick droit vers la droite/gauche, puis poussez-le vers la gauche/droite

Ball Roll Fake Turn - roulette feinte de râteau

Maintenez L2/LT + poussez le stick droit vers le haut, puis vers la gauche/droite

Elastico Chop Right - virgule arrière droite

Maintenez R1/RB + faites tourner le stick droit de gauche vers droite en passant par le bas

Elastico Chop Left - virgule arrière gauche

Maintenez R1/RB + faites tourner le stick droit de droite vers gauche en passant par le bas

Spin Flick Right/Left - roulette et pichenette droite/gauche

Maintenez R1/RB + poussez le stick droit vers le haut, puis vers la droite/gauche

Flick Over - pichenette

Maintenez L1/LB + maintenez le stick droit vers le haut

Tornado Spin Right/Left - Tornado droite/gauche

Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers le haut, puis vers la droite/gauche

Rabona Fake - feinte de roulette (en trottinant)

Maintenez L2/LT + Carré/X, puis maintenez Croix/A et le stick gauche vers le bas

Heel Fake - feinte de talonnade

Maintenez L2/LT + poussez R3 vers la gauche, puis vers la droite (ou inversement : droite → gauche)

Laces Flick Up - pichenette spéciale

Appuyez sur L2/LT + maintenez R1/RB

5 étoiles – jongles

Geste technique

Touches

Sombrero Flick Backwards/Right/Left - sombrero en arrière/droite/gauche

Stick gauche vers le bas/droite/gauche

Around The World - tour du monde

Stick droit rotation complète

In Air Elastico - virgule en l’air

Poussez le stick droit vers la droite, puis vers la gauche

Reverse In Air Elastico - virgule en l’air inversée

Poussez le stick droit vers la gauche, puis vers la droite

Flick Up For Volley - pichenette et reprise de volée

Maintenez le stick gauche vers le haut

Chest Flick - jongle de la poitrine

Maintenez L2/LT + appuyez deux fois sur R3 (stick droit)

