EA FC 26 : le grand guide des gestes techniques

sont plus importants et plus efficaces que dans FC 25. Au-delà de leur aspect flashy et satisfaisant (quand on arrive à effacer un adversaire), ils permettent d'engranger des victoires. Le gameplay, plus rapide, leur octroie une place plus importante que par le passé. En résumé : si on ne les maîtrise pas, il est difficile de performer à long terme sur EA FC 26. C’est encore plus vrai à haut niveau, ignorer les bons gestes à utiliser selon la situation vous mettra en difficulté (sans parler du fait que les connaître permet de mieux défendre).

Vous pensez que les gestes techniques sont trop compliqués ? Il n’en est rien. Beaucoup de mouvements sont simples à apprendre, et même les plus techniques peuvent être maîtrisés avec un peu de pratique. Dans ce guide complet, nous vous présentons d’abord les nouveaux gestes ajoutés au jeu, puis les plus faciles à exécuter, avant de passer à la liste complète.