EA FC 26 : le grand guide des gestes techniques

Nouveaux gestes techniques dans EA FC 26
- Trickster Rainbow - arc en ciel Trickster (1 étoile)
- Explosive Stepover - passement de jambe explosif (3 étoiles)
- Drag To Chop - râteau à l’arrêt (4 étoiles)
- Advanced Heel Flick - talonnade avancée (4 étoiles)
- Elastico Variation - virgule mauvais pied (5 étoiles)
Gestes techniques faciles à apprendre
Ball Roll (râteau latéral)
Fake Shot – feinte de frappe
Drag Back – râteau
Tous les gestes techniques de EA FC 26
Gestes 1 étoile
Geste technique
Touches
New Trickster Rainbow (NOUVEAU)
Appuyez rapidement vers le haut et vers le bas sur le joystick droit
Bridge - grand pont
R1/RB deux fois rapidement
Directional Nutmeg - petit pont directionnel
Maintenir L1/LB + R1/RB + stick droit vers la direction voulue
Standing Ball Juggle - jongles à l’arrêt
Maintenir L2/LT + appuyer sur R1/RB
Open Up Fake Shot (gauche/droite) - feinte de tir
Maintenir L1/LB + Carré/X, puis X/A + stick gauche diagonale haut gauche/droite
Flick Up - jongle en mouvement
Maintenir L1/LB + appuyer sur R3
First Time Feint Turn - feinte en première intention (au moment du contrôle)
Maintenir L1/LB + R1/RB + appuyer sur L3
Gestes 2 étoiles
Geste technique
Touches
Big Feint - passement de jambe inversé
Maintenir L2/LT + stick droit à gauche/droite (+ stick gauche dans la direction de sortie)
Stop And Go - feinte de corps
Maintenir L2/LT + stick droit vers l’arrière/avant
Feint Forward and Turn - feinte et changement de direction
Stick droit deux fois vers le bas
Body Feint Right/Left - feinte de corps droite/gauche
Stick droit brièvement à droite/gauche
Stepover Right/Left - passement de jambes droite/gauche
Stick droit en rotation par le haut vers la droite/gauche
Reverse Stepover Right/Left - passement de jambe inversé gauche/droite
Stick droit en rotation par le bas vers la droite/gauche
Ball Roll Right/Left - râteau latéral droite/gauche
Stick droit à droite/gauche et le maintenir
Drag Back - râteau
Maintenir L1/LB + R1/RB et stick gauche vers le bas
Gestes 3 étoiles
Geste technique
Touches
Explosive Stepover (NOUVEAU) - passement de jambe explosif
Maintenir L1/LB, puis stick droit dans la direction de course, ensuite à gauche ou à droite
Heel Flick - talonnade
Stick droit rapidement vers le haut puis vers le bas
Roulette Right/Left - roulette droite/gauche
Stick droit en rotation complète (horaire/antihoraire)
Fake Left & Go Right / Fake Right & Go Left - feinte de corps
Stick droit en demi-cercle bas de gauche à droite ou inversement
Heel Chop Right/Left - dribble derrière la jambe d’appui
Maintenir L2/LT + Carré/X, puis X/A + stick gauche à droite/gauche
Stutter Feint - hésitation
Maintenir L2/LT + appuyer sur R3 à gauche puis à droite (ou inversement)
Gestes 4 étoiles
Geste technique
Touches
Drag To Chop - râteau à l’arrêt (NOUVEAU)
L2/LT + stick droit rotation gauche-bas-droite ou droite-bas-gauche
Advanced Heel Flick - Touche du talon avancée (NOUVEAU)
Stick droit vers l’avant, puis vers l’arrière + stick gauche diagonalement
Step Over - passement de jambes
Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers l’avant, puis vers la gauche/droite
Ball Roll Drag - double râteau
Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers l’avant, puis vers la gauche/droite
Drag Back Turn - râteau et changement de direction
Maintenez L2/LT + poussez le stick droit dans la direction opposée à celle du joueur
Flair Nutmeg : double contact petit pont
Maintenez L1/LT + R1/RB, puis poussez le stick droit dans la direction souhaitée
Ball Hop - Cuauhtemiña/saut du crapaud (à l’arrêt)
Maintenez L1/LB + cliquez sur R3 (stick droit)
Heel To Heel Flick - double talonnade
Poussez rapidement le stick droit vers le haut puis vers le bas
Simple Rainbow - sombrero
Poussez le stick droit vers le bas, puis deux fois vers le haut
Spin Right/Left - roulette droite/gauche
Maintenez R1/RB + faites tourner le stick droit de bas en haut dans le sens horaire/antihoraire
Stop and Turn Right/Left - arrêt et changement de direction (en courant)
Poussez le stick droit vers le haut, puis vers la droite/gauche
Ball Roll Cut Right/Left - râteau inter/exter
Maintenez le stick droit vers la gauche/droite et le stick gauche vers la droite/gauche
Fake Pass - feinte de passe (à l’arrêt)
Maintenez R2/RT + Carré/X, puis maintenez Croix/A
Fake Pass Exit Right/Left (à l’arrêt) - feinte de passe sortie à gauche ou droite
Maintenez R2/RT + Carré/X, puis maintenez Croix/A et déplacez le stick gauche vers le haut droite/gauche
Quick Ball Rolls - râteaux rapides
Maintenez le stick droit vers le bas
Drag To Heel - râteau arrière
Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche
Lane Change Right/Left - double contact/croqueta
Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers la droite/gauche
Three Touch Roulette Right/Left - roulette en trois touches droite/gauche
Maintenez L2/LT + poussez le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche
Drag Back Spin Right/Left - râteau et crochet droite/gauche
Poussez le stick droit vers le bas, puis vers la droite/gauche
Heel to Ball Roll - talonnade et râteau
Maintenez L1/LB + poussez R3 vers le haut puis vers le bas (la direction est déterminée par le stick gauche)
Gestes 5 étoiles
Geste technique
Touches
Elastico Variation - virgule mauvais pied (NOUVEAU)
L2/LT + stick droit rotation droite-bas-gauche ou gauche-bas-droite
Toe Drag Stepover - Passement de jambes et dribble arrière
Maintenez L1/LB + faites tourner le stick droit de droite → bas → gauche / ou de gauche → bas → droite
Flair Rainbow - sombrero arrière
Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers l’arrière, puis vers l’avant
Elastico - virgule
Faites tourner le stick droit de droite vers gauche en passant par le bas
Reverse Elastico - virgule inversée
Faites tourner le stick droit de gauche vers droite en passant par le bas
Advanced Rainbow - sombrero avancé
Poussez le stick droit vers le bas, puis maintenez-le vers le haut et poussez de nouveau vers le haut
Hocus Pocus - virgule derrière la jambe d’appui
Faites tourner le stick droit de bas → gauche, puis revenez vers la droite
Triple Elastico - triple virgule
faites tourner le stick droit de bas → droite, puis revenez vers la gauche
Ball Roll & Flick Right/Left - râteau latéral et crochet (en courant)
Maintenez le stick droit vers la droite/gauche, puis poussez-le vers le haut
Heel Flick Turn - crochet avec touche du talon
Maintenez R1/RB + poussez le stick droit vers le haut, puis vers le bas
Sombrero Flick (à l’arrêt) - crochet avec sombrero
Poussez le stick droit deux fois vers le haut, puis une fois vers le bas
Turn and Spin Right/Left - McGeady Spin
Poussez le stick droit vers le haut, puis vers la droite/gauche
Ball Roll Fake Right/Left (à l’arrêt) - feinte de râteau
Maintenez le stick droit vers la droite/gauche, puis poussez-le vers la gauche/droite
Ball Roll Fake Turn - roulette feinte de râteau
Maintenez L2/LT + poussez le stick droit vers le haut, puis vers la gauche/droite
Elastico Chop Right - virgule arrière droite
Maintenez R1/RB + faites tourner le stick droit de gauche vers droite en passant par le bas
Elastico Chop Left - virgule arrière gauche
Maintenez R1/RB + faites tourner le stick droit de droite vers gauche en passant par le bas
Spin Flick Right/Left - roulette et pichenette droite/gauche
Maintenez R1/RB + poussez le stick droit vers le haut, puis vers la droite/gauche
Flick Over - pichenette
Maintenez L1/LB + maintenez le stick droit vers le haut
Tornado Spin Right/Left - Tornado droite/gauche
Maintenez L1/LB + poussez le stick droit vers le haut, puis vers la droite/gauche
Rabona Fake - feinte de roulette (en trottinant)
Maintenez L2/LT + Carré/X, puis maintenez Croix/A et le stick gauche vers le bas
Heel Fake - feinte de talonnade
Maintenez L2/LT + poussez R3 vers la gauche, puis vers la droite (ou inversement : droite → gauche)
Laces Flick Up - pichenette spéciale
Appuyez sur L2/LT + maintenez R1/RB
5 étoiles – jongles
Geste technique
Touches
Sombrero Flick Backwards/Right/Left - sombrero en arrière/droite/gauche
Stick gauche vers le bas/droite/gauche
Around The World - tour du monde
Stick droit rotation complète
In Air Elastico - virgule en l’air
Poussez le stick droit vers la droite, puis vers la gauche
Reverse In Air Elastico - virgule en l’air inversée
Poussez le stick droit vers la gauche, puis vers la droite
Flick Up For Volley - pichenette et reprise de volée
Maintenez le stick gauche vers le haut
Chest Flick - jongle de la poitrine
Maintenez L2/LT + appuyez deux fois sur R3 (stick droit)