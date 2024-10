EA Sports FC 25 : 10 conseils de pro

C'est parti ! EA Sports FC 25 est arrivé . Le nouveau jeu de football d'EA Sports comporte de nombreuses nouveautés destinées à pousser le gameplay encore plus loin et à améliorer l'expérience globale. Afin de faciliter la prise en main de cette nouvelle itération, nous vous donnons 10 conseils de pro incontournables pour concurrencer Anders Vejrgang .

FC IQ 25

Gulácsi célèbre l'un des nombreux buts que tu marqueras grâce à ce guide © EA Sports

La plus grande nouveauté de FC 25 est « FC IQ ». C’est un système de gestion d'équipe entièrement revu qui plaira particulièrement aux amateurs de tactique. Parmi les nouveautés figurent les rôles des joueurs, qui remplacent les instructions et permettent une meilleure finesse tactique. Ils sont basés sur une analyse des données Opta, et sont donc propres aux caractéristiques des joueurs IRL.

Avec FC IQ, vous pouvez soit vous immerger dans des paramètres tactiques personnalisés, soit utiliser des préréglages basés sur les tactiques d'équipes réelles. À vous de choisir : investirez-vous beaucoup de temps dans la création d'une tactique parfaitement adaptée à votre style de jeu, simplifierez-vous la vie choisissant une tactique prédéfinie et standardisée ?

Une fonction de FC IQ est particulièrement intéressante : pendant le match, il y a des suggestions de tactiques automatiques que vous pouvez sélectionner en fonction du déroulement de la partie. Vous pouvez également partager vos créations de tactiques individuelles. Cela se fait à l'aide d'un code spécialement généré. En entrant ce code, vous pouvez immédiatement adopter les paramètres tactiques d'un autre joueur et vous n'avez pas besoin de les transférer manuellement. Cela simplifie énormément le processus si, par exemple, vous voulez vous orienter sur les tactiques des pros comme le champion du monde Anders Vejrgang de RBLZ Gaming.

Gestes techniques

Son Heung-min maitrise les gestes techniques © EA Sports

Les gestes techniques ? De nombreux joueurs les évitent encore. Trop compliqués. Trop difficiles. Trop longs à apprendre. Des idées reçues, on vous l’assure ! De nombreux mouvements ne sont pas du tout compliqués, d’autant qu’ils sont devenus presque nécessaires depuis quelques années.

C’est pour cette raison qu’on a décidé de vous présenter quelques gestes simples qui ont fait leur preuve par le passé, tout en continuant de fonctionner sur EA Sports FC 25.

Gestes basiques

Plus c'est dur, mieux c'est ? Cela ne s'applique pas nécessairement aux gestes techniques sur EA Sports FC. Ces trois mouvements simples et spéciaux peuvent faire toute la différence. On vous conseille vivement de les avoir dans votre répertoire.

1. Le drag back (2 étoiles minimum)

Le drag back est l'un des mouvements les plus populaires depuis des années. Il y a deux bonnes raisons à cela : Il est simple à exécuter et vous pouvez éliminer votre adversaire dans énormément de situations différentes.

Exécution

Pour exécuter le drag back, appuyez d'abord sur R1/RB et, en même temps, déplacez le stick gauche vers l'arrière (par rapport à la direction dans laquelle votre joueur court). Si vous courez tout droit vers le but de droite, appuyez sur le stick gauche vers la gauche ; si vous courez vers le but de gauche, appuyez sur le stick vers la droite.

Cela permet d'abord de faire reculer la balle. Vient ensuite le mouvement décisif qui rend l'entraînement en arrière si imprévisible et efficace. Vous pouvez effectuer le mouvement de sortie du drag back dans n'importe quelle direction. Cela signifie que vous pouvez soit maintenir la manette gauche appuyée vers l'arrière, soit l'appuyer vers l'avant, vers la gauche ou vers la droite.

Application

Le drag back est utile dans de nombreuses situations de jeu. Les différentes directions possibles du mouvement de sortie font qu'il est difficile pour votre adversaire de deviner exactement votre attention. Voici deux exemples d'applications possibles :

Vous êtes rattrapé par un défenseur au cours d'un sprint. Si vous utilisez le drag back avec succès, vous laissez votre adversaire courir dans le vide et vous créez à nouveau de l'espace pour vous.

Vous faites une passe à votre attaquant dans la surface de réparation. Vous pouvez utiliser le drag back pour feinter votre adversaire et vous mettre en position de tir.

2. La feinte de frappe (une étoile minimum)

Elle est souvent utilisée pour éviter un potentiel contre de l’adversaire. La plupart des joueurs connaissent probablement la feinte de tir classique, mais elle existe désormais sous plusieurs variantes.

Exécution

Tout d'abord, appuyez sur le bouton de tir, puis appuyez immédiatement sur le bouton de passe pour exécuter la feinte. En même temps, vous utilisez le stick gauche pour déterminer la direction dans laquelle vous souhaitez aller en sortie de dribble. Cela vous permet également de décider si vous souhaitez maintenir le rythme ou, par exemple, l'interrompre en changeant complètement de direction. Il est également possible de ne pas toucher du tout au stick gauche. Dans ce cas, votre joueur effectuera la feinte avant de s’arrêter.

Enfin, la feinte peut également servir à obtenir un boost si vous accélérez à la sortie du geste. Comment ça fonctionne ? C'est très simple : Vous appuyez sur L1/LB en plus de la feinte de tir normale. Ainsi, vous gagnerez en vitesse en effectuant le dribble vers la droite ou vers la gauche.

Application

La feinte de tir vous aide dans de nombreuses situations. Par exemple, vous pouvez utiliser la feinte de tir dans, et autour de la surface de réparation pour vous placer dans les meilleures conditions.

La feinte de tir dans la surface peut être utilisée pour interrompre les duels de course avec vos adversaires. Si l'adversaire continue de courir, vous avez à nouveau de l'espace pendant un court instant et vous pouvez vous créer de nouvelles occasions. La feinte de tir avec accélération est utile sur les côtés lorsque vous avez besoin d'une vitesse supplémentaire pour les sprints de vos ailiers.

3. Le ball roll (râteau)

Le ball roll est un autre mouvement efficace très simple à exécuter.

Exécution

Pour réaliser ce geste, vous devez simplement maintenir le stick droit dans la direction dans laquelle vous voulez effectuer le ball roll. Exemple : si vous courez tout droit vers le but de droite et que vous voulez effectuer votre geste vers la droite du joueur, maintenez le stick vers le bas. Important : Pour que le râteau fonctionne, vous devez maintenir brièvement la manette dans la direction correspondante. Plus vous appuyez longtemps sur la manette dans cette direction, plus votre joueur effectuera de râteaux.

Application

Pour optimiser l'utilisation du roll ball, il est particulièrement important de choisir le bon moment. Par exemple, vous êtes en train de courir vers l'avant avec votre joueur et un adversaire court vers vous. Vous vous attendez à ce que votre adversaire tente un tacle pour vous prendre le ballon. Avec ce geste, vous pourrez éviter le tacle et continuer votre course après avoir effacé votre vis-à-vis.

Vous pouvez facilement dépasser votre adversaire et vous rapprocher un peu plus de son but. Mais on tient à insister : tout est une question de timing. Si vous lancez votre geste trop tôt ou trop tard, il n'apportera pas la valeur ajoutée espérée et votre adversaire sera susceptible de vous prendre la balle.

01 Les nouveaux gestes techniques de EA Sports FC 25

Parmi ces gestes ajoutés tout récemment dans cette nouvelle itération, certains apparaissent comme diablement efficaces. Ça tombe bien, on a réalisé un article explicatif pour vous aider à vous les approprier. Rendez-vous juste ici . Voici la liste des 4 nouveaux dribbles que vous pourriez vite apprécier.

Big Feint (deux étoiles)

Stop And Go (deux étoiles)

Step Over Ball (quatre étoiles)

Toe Drag Stepover (cinq étoiles)

02 Dribbles

Une bonne base de travail © EA Sports

Vous remarquerez que le dribble est différent dans FC 25 par rapport à FC 24, mais qu'est-ce qui a changé exactement ? Et comment réussir à dribbler dans FC 25 ?

Dans FC 25, le dribble classique au stick gauche semble moins assisté et donc plus difficile. Le dribble est devenu plus lent. Par ailleurs, les défenseurs adverses reviennent plus rapidement à leur position de départ après avoir été pris à contre-pied, par exemple. Enfin, la protection de balle fonctionne moins bien, ce qui permet à l'adversaire de vous prendre le ballon plus facilement.

La première touche lors d'un dribble est donc plus importante que jamais dans le FC 25. Optez-vous pour un sprint direct ? Avez-vous suffisamment d'espace pour le faire ? Dans l'ensemble, la prise de bonnes décisions est plus importante que jamais sur FC 25.

L'affaiblissement de la protection de balle signifie que vous devez garder plus de distance avec vos adversaires lorsque vous dribblez. Vous devez désormais les observer attentivement et adapter vos mouvements aux leurs.

03 Défense

Tu as besoin d'une base défensive solide sur laquelle t'appuyer. © EA Sports

Si plusieurs nouveautés sont apparues dans EA FC 25, la plupart des principes de base restent les mêmes. Il n'est donc pas nécessaire de tout réapprendre. Si vous disposiez d’une bonne assise défensive, il n’y a pas de raison que cela ne soit pas le cas cette année. Comme dirait l’autre : l'attaque gagne des matchs, mais la défense gagne des championnats. Une défense solide est la base d'un succès à long terme. Mettez en œuvre ces six conseils pour frustrer vos adversaires un maximum.

04 Six principes défensifs de base

Ne pas sortir les défenseurs centraux de la défense : Sortir l'un des défenseurs centraux de la ligne de défense est l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez commettre. Cela crée de grands espaces qui peuvent être exploités sans pitié par les joueurs adverses avec des ballons dangereux.

Reculer avec les milieux de terrain : Plutôt que de sélectionner les défenseurs centraux, on vous invite à faire descendre vos milieux de terrain pour créer un surnombre défensif. Ainsi vous priverez votre adversaire d’espaces dans lesquels s’engouffrer et bénéficierez d’un bloc défensif compact.

Pressing : Grâce à un pressing ciblé, il est possible de forcer vos adversaires à perdre le ballon. Pour ce faire, utilisez la touche R1 ou RB pour exercer une pression constante sur le joueur adverse qui a le ballon. Plus vous êtes agressif, plus vous déstabilisez l'attaquant. Mais attention : en appuyant de manière agressive sur la touche R1 ou RB, vous ouvrez également votre ligne de défense à d'autres attaquants. Réfléchissez donc à la fréquence et à l'agressivité avec lesquelles vous souhaitez appuyer sur R1 ou RB. Depuis FIFA 19, vous pouvez voir quel joueur supplémentaire vous pouvez utiliser le pressing lorsque vous décidez d'appuyer sur R1 ou RB. Alors que votre joueur sélectionné a une icône rouge au-dessus de sa tête, vous verrez une icône grise au-dessus d'un autre joueur. Il s’agit du joueur avec lequel vous pouvez mettre de la pression avec R1 ou RB. C'est également le joueur qui est sélectionné lorsque vous changez de joueur (L1 ou LB). Grâce à cette fonctionnalité, vous savez d’avance quel joueur vous sélectionnerez si vous appuyez sur l1.

La défense L2/LT est essentielle : C’est simple, il est impossible de se passer de la défense avec L2/LT. Si vous n'appuyez pas sur L2 ou LT lorsqu'un attaquant vient vers vous, vous ne pourrez pas vous imposer dans les duels et vous laisserez trop souvent passer vos adversaires. Avec L2 ou LT, votre joueur se tient prêt au contact, vous vous déplacez dans un rayon plus petit et vous pouvez optimiser votre défense en vous déplaçant plus vite dans un espace réduit. Depuis FIFA 20 : le sprint n'est plus désactivé lorsque l'on appuie sur L2/LT. Si vous appuyez simultanément sur L2/LT et R2/RT, vous vous déplacez plus rapidement tout en ne regardant que le joueur qui a le ballon.

Cela signifie que vous pouvez désormais défendre parfaitement en maintenant L2/LT, et ce, même à grande vitesse. Cependant, il y a toujours des situations dans lesquelles vous devez vous passer temporairement de L2/LT. Par exemple : un duel de sprint a lieu sur la ligne de touche et vous avez besoin de votre vitesse maximale pour empêcher votre adversaire de s'enfuir. Pour le suivre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton R2/RT. Dès que vous n'avez plus besoin d’autant de vitesse et qu'un duel s'engage, n'oubliez pas d'appuyer à nouveau sur L2/LT en plus de R2/RT.

Défense manuelle : Ces dernières années, de nombreux joueurs se sont contentés de laisser l’IA gérer la défense. D'une part, parce qu'ils avaient eux-mêmes des lacunes à ce niveau et, d'autre part, parce que les joueurs se comportaient intelligemment sans même que vous ayez besoin de les contrôler. Ce dernier point a été considérablement atténué. Depuis FIFA 20, nous vous conseillons de ne pas vous fier uniquement à la défense automatique. Désormais on vous invite plutôt à défendre manuellement. En revanche, si vous avez de bons joueurs en défense comme l'ancien joueur du RB Leipzig Joško Gvardiol, ceux-ci peuvent encore servir en phase de défense automatique.

Conclusion : Dans les matchs de haut niveau en particulier, vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une défense manuelle optimale qu'avec une défense essentiellement automatique. Entraînez-vous à la défense manuelle en suivant nos conseils !

L’importance du timing dans les duels : Depuis FIFA 21, le timing est très important dans les duels. Vous réduisez les chances de contre défavorable si votre tacle est effectué au bon moment. C'est également le cas dans FC 25. Si vous êtes dans une position optimale par rapport à votre défenseur et que vous taclez au bon moment, vous obtiendrez très probablement le ballon. Le « ping-pong » des années précédentes est terminé. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un joueur ayant une note globale de 60 et une note de tacle de 40 remporte tous les duels, simplement parce qu'il est en bonne position. La règle veut que plus la note de tacle est élevée, plus les chances de réussite sont importantes. Le fait que vous soyez récompensé par un plus grand nombre de ballons gagnés en cas de tacle optimal est également un argument en faveur d'une défense soignée et non d'une confiance aveugle en l’IA.

05 Nouveauté : la faute professionnelle

Une nouvelle caractéristique du FC 25 est la faute professionnelle. Elle est également connue sous le nom de faute stratégique ou tactique. Elle vous permet d'arrêter une attaque prometteuse de votre adversaire. Vous recevrez toujours un carton jaune pour une faute professionnelle. Cependant, si vous l'utilisez trop souvent, une faute professionnelle peut également entraîner un carton rouge dans un match.

Application : R1+X (PlayStation)/RB+A (Xbox)

06 Mettre votre jeu en place

Levi de Weerd sait comment dominer sur EA Sports FC 25 © Tom Bergman/Red Bull Content Pool

Il est important que vous restiez calme afin de construire le jeu en toute sécurité, même si votre adversaire vous met sous pression. Si vous agissez avec agitation, vous risquez de faire des passes dangereuses, de vous lancer dans des contre-attaques et d'encaisser des buts évitables. Un bon contrôle du ballon et des passes sûres sont la clé de voûte de la construction du jeu !

Un bon contrôle du ballon : Pour bien contrôler le ballon, il faut d'abord avoir le sang-froid nécessaire. Il ne faut pas paniquer à l'approche d'un adversaire. Ayez confiance en vos capacités et restez calme. C’est lorsque vous commencez à vous précipiter que vous avez déjà perdu. Outre le calme, le sang-froid et la confiance en soi, une bonne maîtrise du ballon nécessite également des dribbles efficaces. Si vous maîtrisez le dribble, vous pouvez mieux résister au pressing de votre adversaire. Dans les espaces restreints, il est très important de garder le ballon proche de ses pieds.

Des passes sûres : Le calme et la patience sont également nécessaires pour un jeu de passes sûr. Si vous appuyez trop frénétiquement sur le bouton X ou A, vous ferez une passe imprécise et, dans le pire des cas, une passe dangereuse. Important : lorsque vous faites une passe, sa direction doit également correspondre à celle à laquelle le joueur fait face. Par exemple, si vous regardez vers l'avant avec votre joueur et que vous faites une passe vers la gauche ou la droite, le ballon risque de ne pas atteindre un coéquipier avec précision. Essayez donc de ne pas faire de passe avant d'avoir regardé votre coéquipier. En fin de compte, c'est comme dans le vrai football : les joueurs regardent dans la direction où ils s’apprêtent à passer le ballon.

07 Attaque

Le RB Leipzig met les bouchées doubles dans FC 25 © EA Sports

Il existe de nombreuses façons de marquer un but. Vous pouvez chercher à vous frayer un chemin jusqu’à la cage ou tirer de plus loin. Une chose est essentielle : la variation. Si vous choisissez toujours le même mouvement, vous deviendrez trop prévisible et perdrez vos rencontres.

08 Différentes manières de marquer

Attaquer par le centre : Si vous choisissez de jouer au centre, vous devez vous attendre à devoir prendre de nombreuses décisions rapides dans un espace restreint. La passe dans l'espace doit être faite pour créer une opportunité de marquer au bon moment. Les passes en profondeur, en particulier, peuvent être très efficaces si vous choisissez le bon timing, surtout avec des experts en la matière comme Jude Bellingham. Cela s'explique également par le fait que les joueurs soient désormais bien plus intelligents dans leurs courses.

Attaquer par les ailes : Lorsque vous jouez sur les ailes, vous avez souvent plus d'espace que par le centre. Au début, c'est une bonne chose. Cependant, vous êtes naturellement plus éloigné du but adverse et, à un moment donné, vous devez trouver un moyen de mettre le ballon devant le but. Pour ce faire, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous choisissez la solution la plus simple et effectuez un centre aérien vers la surface. Cependant, avec les centres hauts, le ballon parcourt une longue distance, en ce sens, la précision laisse parfois à désirer.

Ainsi, si l'un de vos joueurs n'est pas complètement seul dans la surface de réparation, vous devez réfléchir à deux fois avant d’envoyer un centre. Une autre option consiste à revenir au centre depuis l'extérieur avec des transmissions courtes, rapides et ciblées, puis des passes puissantes dans la surface de réparation (X/A + R1/RB). Vous pouvez également tenter une course solitaire parsemée de gestes techniques. Souvent, l'adversaire ne s'y attend pas et la défense est perturbée. Se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur, peut donc s'avérer efficace.

Mais revenons sur les centres aériens. Ils sont beaucoup plus efficaces que dans les jeux FC précédents ! Nous vous recommandons de les utiliser de temps en temps, surtout si vous avez des joueurs avec une bonne note de tête à la pointe de votre attaque. FIFA 21 proposait déjà une nouvelle fonctionnalité intéressante pour les têtes : les têtes manuelles vous permettent de prendre le contrôle total et de décider mieux que jamais de l'endroit exact où vous voulez placer le ballon. Cela s'applique aussi bien aux tentatives de but qu'aux passes que vous effectuez de la tête.

Conseil bonus : cette année, les corners à destination de la tête d’un grand gabarit fonctionnent particulièrement bien. N’hésitez pas à alterner entre jeu court et jeu long pour surprendre votre adversaire.

Frappez de loin : Nous le prônons depuis des années et c’est toujours le cas pour FC 25 : tirez plus de loin et n'essayez pas toujours de rentrer dans le but avec le ballon ! Les tirs en dehors de la surface de réparation sont plus efficaces qu'on ne le pense. En outre, grâce à l'amélioration des gardiens de but, il est plus difficile de marquer à l'intérieur de la surface de réparation. Mais attention, là encore, ça ne marchera pas dans toutes les situations. Si vous tirez de loin, assurez-vous d’être au bon endroit avec le bon joueur. Vous avez besoin de suffisamment d'espace et le ballon doit être sur votre pied fort. Les deux conditions sont réunies ? Alors frappez !

Conseil bonus : les tirs en finesse vers le coin opposé sont un moyen particulièrement efficace de marquer. L'utilisation intelligente de la finition synchronisée augmente vos chances de marquer. En intercalant régulièrement des tirs de loin, vous devenez encore plus imprévisibles sur le plan offensif.

09 Passes

Les qualités de Trent Alexander-Arnold peuvent beaucoup apporter © EA Sports

Nous avons déjà insisté sur le fait qu'un jeu de passes sûr est crucial pour votre réussite. En principe, tout joueur devrait en être conscient. Pourtant, les passes contrôlées sont souvent négligées. Au lieu de cela, les joueurs appuient frénétiquement sur le bouton X ou A pour avancer le plus vite possible. Dans le passé, il y a eu des jeux FIFA et FC où cela fonctionnait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus efficace. Il faut réfléchir à chaque passe. Le manque de précision se traduit souvent par des passes ratées.

10 Cinq conseils pour un jeu de passes précis

Regardez la cible de votre passe et ne vous placez pas de côté ou dos à elle. Ne vous tenez pas trop loin du cœur du jeu. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’adversaires sur la trajectoire de la passe. Contrôlez le ballon avant d’enchainer par une passe. Adaptez la puissance de votre passe à la distance vous séparant de votre cible (pour une passe très courte, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de la passe).

11 Nouveauté dans FC 25 : Révision de la précision des passes

Selon l'éditeur EA Sports, un nouveau système de précision des passes apporte plus d'authenticité au jeu. Plus précisément, il est conçu pour refléter les défis du football réel lorsqu'il s'agit de faire des passes précises sous pression, sous différents angles et dans différentes situations.

Les passes sont désormais davantage basées sur la personnalité du joueur et ses qualités. Ce changement a pour but d'accroître le réalisme et de plus vous récompenser lorsque vous prenez les bonnes décisions en matière de passes avec vos joueurs.

Pour vous, cela signifie qu'il est plus important que jamais d'appliquer nos conseils ci-dessus et de faire attention à la précision de vos passes.

12 Centres

Les centres peuvent être très efficaces © EA Sports

Il ne suffit pas de maîtriser le jeu de passes pour avancer. Dans le FC 25, les passes transversales sont un outil efficace pour combler les espaces et créer des situations dangereuses. Contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, elles sont exécutées avec plus de rapidité. Les ballons ne volent plus en l'air aussi longtemps et atteignent vos coéquipiers plus rapidement.

Une bonne vue d'ensemble est particulièrement importante. Vous êtes sous pression et vous voyez un joueur libre à l'autre bout du terrain ? Alors n'hésitez pas et passez le ballon en arc de cercle ! Il est également conseillé de consulter régulièrement le radar, qui vous permet de voir exactement où se trouvent les espaces libres sur le terrain.

13 Esport

Anders Vejrgang, champion du monde de EA FC © amokphoto.com

De nombreux joueurs d'e sports produisent du contenu éducatif et vous aident à progresser avec leurs streams. Si vous n'en avez pas assez de nos conseils de pro et que vous voulez en savoir plus, visitez les chaînes YouTube, Twitch et TikTok des pros de RBLZ Gaming, l'équipe FC 25 du RB Leipzig plusieurs fois championne du monde de FC. L'actuel champion du monde, Anders Vejrgang, et ses coéquipiers vous proposent régulièrement des contenus passionnants et utiles sur FC 25, en particulier sur Ultimate Team.

Notre conseil : ne vous contentez pas de regarder les tutoriels. Prenez le temps de regarder des matchs complets des pros sur YouTube ou Twitch. Par exemple, regardez de temps en temps le streaming en direct des tournois professionnels, essayez de les analyser vous-même et découvrez ce qui rend les pros si forts. Vous pourrez vous rendre compte des comportements défensifs et offensifs, les variations et les mouvements qui leurs sont propres, les finitions de but et bien plus encore. Vous pourrez ensuite intégrer toutes vos observations dans votre propre gameplay.

14 L'état d'esprit

Un magnifique duo duquel il faudra s'inspirer pour garder son calme © EA Sports

Enfin, un autre sujet important : ce n'est pas tout de maitriser le gameplay sur EA FC 25, il faut aussi que vous soyez mentalement au top de votre forme. Honnêtement, vous connaissez ce scénario : vous dominez le jeu, mais le ballon ne rentre pas, et vous encaissez un but malheureux. Vous devenez fou de rage, vous paniquez, vous quittez le jeu et votre manette se retrouve à l'autre bout de la pièce. Il ne fait aucun doute que les émotions positives et négatives sont aussi présentes dans FC 25 que dans le football réel. Tout le monde veut gagner, et vous êtes malheureux quand ce n’est pas le cas. Mais les crises de nerfs ne font pas avancer les choses ! C’est en perdant votre sang-froid que vous perdrez la partie.

Notre conseil : restez calme si vous êtes en retard et que rien ne semble fonctionner. Essayez de rester concentré et faire preuve de force mentale. Le FC 25 est aussi un jeu de l'esprit ! Si vous vous énervez à propos des situations de match, de vos joueurs ou du jeu en général, vous êtes immédiatement sur la voie de la défaite. Car vous vous mettez alors à critiquer chaque petite chose. Vous perdez votre football jeu et vous n'arrivez pas à faire appel à vos qualités. Seuls ceux qui sont mentalement forts et qui restent concentrés pendant tout le match ont ce qu'il faut pour devenir de très bons joueurs sur FC 25.

C'est parti, grâce à tous ces conseils, vous pourrez désormais battre facilement vos adversaires dans EA Sports FC 25. Mais n'oubliez pas : c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout ne peut pas fonctionner tout de suite. Nous vous souhaitons autant de succès qu' Anders Vejrgang sur ce nouveau soft.