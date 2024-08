Toutes les dernières infos sur EA FC 25

En plus de conserver les modes de jeu les plus populaires, EA Sports a également promis d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorations à EA Sports FC 25 . L'un de ces ajouts est Rush , un nouveau sous-mode disponible en Club pro, Ultimate Team, Carrière et Coup d'envoi . Dans Rush, vous jouez à 5 contre 5 sur un terrain plus petit, reprenant le principe d'un Five. Chaque équipe dispose d'un gardien de but et de quatre joueurs de champ. La taille du but reste la même. Le terrain est divisé en trois zones : deux côtés offensifs et une zone centrale neutre. Ce mode de jeu permet de jouer des matchs plus dynamiques.