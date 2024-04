Comment jouer Clove, le nouvel agent de Valorant ?

, l’aspect compétitif du jeu vous intéresse et que vous voulez augmenter votre niveau en ranked (ndlr: partie classées) sur Valorant. Ça tombe bien, on vous a préparé un petit guide pour

Ce sort fait la particularité de l’agent car il vous permet, même mort, de pouvoir accompagner et aider votre équipe en plaçant vos fumigènes dans un rayon autour de votre lieu de mort. Cela offre un avantage extrêmement important, car les fumigènes sont essentiels à la prise d’espace et des sites sur Valorant.

Ce sort fait la particularité de l’agent car il vous permet, même mort, de pouvoir accompagner et aider votre équipe en plaçant vos fumigènes dans un rayon autour de votre lieu de mort. Cela offre un avantage extrêmement important, car les fumigènes sont essentiels à la prise d’espace et des sites sur Valorant.

L'ultime de Clove est celui rêvé par tous les joueurs agressifs. On a déjà tous souhaités avoir une seconde chance après l’une de nos morts. Et bien avec Toujours Debout, c'est possible, sur le même principe qu’une résurrection, l’ultime de Clove vous

L'ultime de Clove est celui rêvé par tous les joueurs agressifs. On a déjà tous souhaités avoir une seconde chance après l’une de nos morts. Et bien avec Toujours Debout, c'est possible, sur le même principe qu’une résurrection, l’ultime de Clove vous octroie le droit de rester dans la partie si vous réussissez à faire un kill ou une assistance durant la période allouée d’à peu près 10 secondes.

L'ultime de Clove est celui rêvé par tous les joueurs agressifs. On a déjà tous souhaités avoir une seconde chance après l’une de nos morts. Et bien avec Toujours Debout, c'est possible, sur le même principe qu’une résurrection, l’ultime de Clove vous octroie le droit de rester dans la partie si vous réussissez à faire un kill ou une assistance durant la période allouée d’à peu près 10 secondes.

Clove peut simplement tout faire seul(e) et comme l’explique Riot Games, son but est de pouvoir permettre au rôle de contrôleur de ne pas être délaissé : “Clove est là pour toutes celles et ceux qui prennent le rôle ingrat au service de l'équipe”.

Clove peut simplement tout faire seul(e) et comme l’explique Riot Games, son but est de pouvoir permettre au rôle de contrôleur de ne pas être délaissé : “Clove est là pour toutes celles et ceux qui prennent le rôle ingrat au service de l'équipe”.

Clove peut simplement tout faire seul(e) et comme l’explique Riot Games, son but est de pouvoir permettre au rôle de contrôleur de ne pas être délaissé : “Clove est là pour toutes celles et ceux qui prennent le rôle ingrat au service de l'équipe”.