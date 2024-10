Les meilleures formations et tactiques sur EA FC 25

Comme chaque année, on imagine que vous êtes en quête des meilleurs réglages, des meilleures tactiques et, bien sûr, des meilleures formations d'EA Sports FC 25. Allez, inutile de vous faire attendre plus longtemps, voici nos conseils pour rivaliser avec

Le 4-3-2-1 est de loin la meilleure formation dans les anciens jeux EA FC et FIFA. Les plus performantes sont probablement celles à cinq défenseurs, mais celles-ci ne sont souvent pas autorisées dans les modes compétitifs et les tournois. Par conséquent le 4-3-2-1 est, depuis longtemps, la meilleure alternative, utilisée par la quasi-totalité des joueurs pro. Dans EA FC 25, elle est moins performante, d’autant les joueurs anciennement considérés comme “AT” sont désormais MOC. Si vous souhaitez retrouver les sensations de ce dispositif des dernières itérations, on vous conseille donc de vous rabattre sur le 4-5-1. Avec quelques ajustements, cette formation simule le 4-3-2-1.