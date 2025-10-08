EA FC 26 : la meilleure formation et tactique en ligne

Si vous jouez à EA FC, vous avez probablement déjà entendu le mot "meta" une bonne centaine de fois (au moins). Trouver quelles sont les meilleures formations et tactiques à utiliser dans Ultimate Team dépend bien sûr des préférences personnelles, mais certaines stratégies se démarquent très clairement par rapport aux autres.

Pour vous en sortir face aux grosses cylindrées déjà créées par d’autres joueurs, après vous avoir conseillé quelques joueurs pour vous lancer dans l’aventure FUT et un guide pour tout comprendre à ce mode de jeu , découvrez nos conseils tactiques.

Avec l’aide du joueur professionnel RedLac , découvrez les meilleures formations et tactiques pour dominer à chaque match dans cette nouvelle édition du jeu.

01 Les meilleures formations dans EA Sports FC 26

N.B : Sa vidéo est en anglais, mais pas d’inquiétude, les sous-titres de YouTube vous aideront à tout comprendre.

Selon RedLac, à l’heure actuelle, la meilleure formation dans EA Sports FC 26 est le 4-2-3-1. Bien sûr, cet avis reste subjectif, mais il existe de nombreuses raisons concrètes expliquant pourquoi cette disposition est la plus efficace pour dominer dans Ultimate Team.

Avec quatre défenseurs, vous disposez d’une base solide pour construire votre jeu. C’est essentiel, et les tactiques associées à cette ligne défensive sont tout aussi importantes pour éviter de laisser des espaces exploitables à vos adversaires.

Le RB Leipzig en 4-2-3-1 Large © EA Sports

Les deux milieux défensifs en double pivot jouent également un rôle clé : ils offrent une couverture défensive et stoppent les contre-attaques avant qu’elles ne deviennent dangereuses, et vous aident à trouver des solutions à la relance.

Quant au quatuor offensif, il sera le moteur principal de vos attaques. La vitesse est cruciale : idéalement sur les quatre joueurs, mais surtout pour vos deux ailiers et votre attaquant axial, qui se doivent d’être explosifs (on n’a rien contre Jan Koller, mais il n’est pas exactement meta sur EA FC).

02 Les meilleures tactiques dans EA Sports FC 26

Entrons maintenant dans le détail, le cœur du système. Voici comment configurer votre 4-2-3-1 Large dans Ultimate Team. Sur votre écran des tactiques, définissez les paramètres suivants :

Style de construction : Équilibré

Approche défensive : Personnalisée avec une hauteur de ligne à 60 (ajustable avec triangle/Y)

L'approche défensive a un impact non négligeable © EA Sports

Le style de construction Équilibré vous permet d’adapter votre jeu selon la situation. Vos joueurs ne se projettent pas trop vers l’avant comme en contre-attaque, ce qui limite le risque de manquer d’options de passes en cas de pressing adverse haut. En revanche, en jeu court, l’absence de courses dans le dos peut rendre votre attaque plus prévisible.

La valeur 60 pour l’approche défensive est le seuil le plus haut possible sans prendre de risques inutiles. Cela réduit l’espace laissé à votre adversaire au milieu de terrain tout en permettant à votre défense de suivre les appels dans la profondeur plutôt que de tenter un piège du hors-jeu dangereux.

03 Les meilleurs rôles de joueurs dans EA Sports FC 26

Une fois la formation et les tactiques en place, passons aux rôles de joueurs. Cette fonctionnalité reste relativement nouvelle dans le jeu, il est donc important de bien la comprendre. Voici les rôles recommandés par le pro RedLac :

GB : Gardien – Défendre

DD : Latéral – Défendre

DC droit : Défenseur – Défendre

DC gauche : Défenseur – Défendre

DG : Latéral – Défendre

MDC droit : Meneur de jeu en retrait – Construire

MDC gauche : Meneur de jeu en retrait – Construire

MD : Ailier intérieur – Équilibré

MOC : Attaquant de l’ombre – Attaque

MG : Ailier intérieur – Équilibré

BU : Attaquant avancé – Attaque

Cette configuration peut sembler prudente, avec tous les défenseurs restant derrière, mais c’est nécessaire. Si des pros comme RedLac s’inquiètent des espaces laissés lorsqu’ils jouent trop offensif, c’est un signal à prendre au sérieux.

Définissez le rôle de vos joueurs © EA Sports

Pour les milieux défensifs, le rôle de meneur de jeu en retrait est le plus populaire. Leur positionnement est discipliné, et ils cherchent à stopper les attaques adverses avant de participer à la relance sans se découvrir.

Pour le MOC, le rôle de meneur de jeu peut être utile, mais il reste plus bas sur le terrain. Si vous souhaitez qu’il se rapproche de votre attaquant, optez pour attaquant de l’ombre. Avec les ailiers en ailiers intérieurs, vous obtiendrez quatre joueurs offensifs dangereux capables de combiner et de déstabiliser les défenses adverses.

Il ne vous reste plus qu’à vous lancer en ligne et à éviter de commettre trop d’erreurs. Une bonne tactique, c’est bien. Se débrouiller manette en main, c’est mieux.