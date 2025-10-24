EA Sports FC 26 : guide du mode Carrière pour créer un club de haut niveau

Le mode Carrière d’EA Sports FC 26 est plus complet que jamais . Grâce à ce guide, vous allez pouvoir transformer n’importe quel club en une machine à gagner au plus haut niveau. Avec ces conseils, créer votre propre dynastie.

L’une des meilleures équipes à reconstruire dans EA Sports FC 26 est l’un des plus grands clubs de la planète (on fait un peu monter la tension, mais vous devez vous douter de qui il s’agit). Cependant, de nombreux autres clubs historiques ont sombré ces dernières années, et ils ont besoin de votre aide.

Trouvez le bon club pour vous sur EA FC 26 © Jake Turney/Red Bull Content Pool

Nous vous guiderons également à travers le système de recrutement et de développement d’EA FC 26. Cela vous permettra de tirer votre épingle du jeu à chaque mercato, quel que soit votre budget. Qu’il s’agisse de recruter des pépites cachées ou des superstars mondiales, nous avons tout prévu. Et puisque l’on parle de jeunes joueurs, voici les meilleurs gardiens , défenseurs , milieux et terrain et attaquants à pister.

Et enfin, l’équipe jeune. Former vos propres talents est toujours gratifiant, et cette année ne fait pas exception. Pour les clubs au budget limité, c’est la meilleure façon de dénicher la prochaine star mondiale.

01 Les meilleurs clubs à reconstruire dans le mode Carrière de FC 26

Impossible de ne pas penser à Manchester United dans ce domaine. En pleine chute libre, l’ancien géant du football anglais a désespérément besoin d’un coup de pouce. Si vous relevez le défi, vous disposerez d’un énorme budget et d’un effectif surdimensionné.

L’argent ne sera pas un problème, mais gérer les égos et le temps de jeu de vos joueurs pourrait s’avérer compliqué. Pour un défi supplémentaire, activez le « point de départ en direct » et remplacez Rúben Amorim à la tête du club, avec leur position actuelle en championnat.

De plus petits géants endormis se trouvent dans les seconds niveaux européens. Pouvez-vous restaurer la gloire d’anciens clubs champions comme Leicester City, le Deportivo La Coruna ou Schalke 04 ?

Pour ajouter une couche de difficulté supplémentaire, vous pouvez aussi activer un embargo sur les transferts ou ajuster votre budget dans le club de votre choix. Ces nuances rendront vraiment votre carrière unique.

02 Stratégies intelligentes sur le marché des transferts

Vendez vos joueurs. Tout joueur de plus de 25 ans qui ne fait pas partie de votre onze titulaire doit être vendu. Cela vous apportera un budget transfert précieux, libérera de la masse salariale, et permettra aux jeunes de progresser plus vite.

Notre deuxième conseil pour le marché des transferts dans FC 26 : utilisez votre liste de souhaits. Avoir des remplaçants potentiels pour chaque poste vous aidera à faire face à toute surprise.

Encore un rendez-vous productif avec un agent © EA Sports

Souvenez-vous que cette année, des événements imprévus peuvent survenir. Qu’il s’agisse d’intoxication alimentaire le jour d’un match, d’une blessure malchanceuse ou d’une demande de transfert, il faut être prêt à tout.

Enfin, si vous rejoignez un club au budget restreint, utilisez le marché des joueurs libres. D’excellents footballeurs y sont disponibles cette saison, notamment Memphis Depay, meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas.

03 Développer les jeunes talents et bâtir pour l’avenir

C’est l’étape clé. Vous disposerez automatiquement d’un recruteur dans votre centre de formation, accompagné de quelques jeunes joueurs. Étudiez-les d’abord : une future star s’y cache peut-être déjà.

Pour les recruteurs, engagez le maximum d’observateurs de la meilleure qualité possible. Leur jugement influe sur la qualité des joueurs détectés, tandis que leur expérience augmente le nombre de joueurs repérés chaque mois.

Les équipes de jeunes dans EA Sports FC 26 © EA Sports

Vous pouvez affiner les instructions de recherche pour vos recruteurs, mais cela importe peu au début : vous pourrez façonner ces jeunes selon vos styles de jeu et vos besoins grâce aux plans de développement.

Enfin, pour les pays de prospection, limiter les risques en choisissant la France, l’Allemagne, l’Angleterre, le Brésil ou l’Espagne vous donnera les meilleures chances de trouver la prochaine superstar.

04 Maîtriser la tactique et la gestion d’équipe

Cette année, plusieurs éléments enrichissent le jeu tactique sur EA FC 26. Avec un gameplay authentique, vous pouvez privilégier une construction lente, créer le surnombre et dominer via des phases de possession. Si vous préférez un style plus compétitif, conservez vos tactiques favorites des modes en ligne.

L’une des premières choses à faire dans le mode Carrière est d’embaucher des entraîneurs. Ils aideront vos joueurs à s’adapter à votre style de jeu, et réduiront le temps nécessaire à vos joueurs pour progresser.

Ces entraîneurs apportent également leurs connaissances tactiques. Essayez de recruter les meilleurs, et s’ils maîtrisent bien votre philosophie de jeu, c’est encore mieux. Si vous voulez jouer comme le Barça, évitez un Mourinho, un Marcelino ou un Bordalás. Avec du temps, ils développeront leurs compétences pour s’aligner sur vos tactiques.

Côté gestion d’effectif, inutile d’avoir une équipe surchargée. Cela réduit le moral, car les joueurs manquent de temps de jeu. Un groupe restreint de titulaires soutenu par des jeunes prometteurs permet un équilibre parfait. Par contre, en cas d’avalanche de blessures, on compte sur vous pour envoyer du gameplay et compenser les absences.

Comment bâtir une équipe à la Leipzig ou Salzbourg

L’un des meilleurs conseils du mode Carrière FC 26 est de recruter de jeunes pépites peu connues, de les faire progresser, puis de les revendre avec une forte plus-value. Des joueurs comme Erling Haaland, Christopher Nkunku et Dominik Szoboszlai ont tous suivi cette trajectoire, avant d’être vendus à de grands clubs après avoir brillé dans les équipes du groupe Red Bull.

Le RB Leipzig arrive au stade © EA Sports

Aujourd’hui, au RB Leipzig , on retrouve Antonio Nusa, Maarten Vandevoordt et El Chadaille Bitshiabu, tous dotés d’un fort potentiel, en vrai comme sur EA FC 26. L’effectif du Red Bull Salzburg regorge lui aussi de jeunes talents : gardez un œil sur Karim Konaté, Joane Gadou et Maurits Kjærgaard dans les années à venir.

Développer de jeunes joueurs, c’est non seulement bénéfique pour le club, mais aussi enthousiasmant pour les supporters. Les fans adorent voir un joueur formé au club s’imposer au plus haut niveau. Si vous cherchez un modèle à suivre, ne cherchez pas plus loin que le modèle Red Bull.