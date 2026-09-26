Jouez avec style : les cosmétiques Red Bull dans EA FC 27

La tenue que porte votre équipe est un élément essentiel pour personnaliser votre expérience sur EA Sports FC 27. Cette année, une tenue Red Bull et quelques autres cosmétiques sont à débloquer : voici les étapes à suivre pour les ajouter à votre club.
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Comment obtenir les tenues Red Bull Wings
Les tenues Red Bull sont liées à la Red Bull Wings Cup, un tournoi qui débute en jeu le 18 septembre. Ouvert à tous, il vous donne la possibilité de vous qualifier pour la Finale nationale de votre région et pour la Finale mondiale de la Red Bull Wings Cup à Miami.
D'ici là, vous pouvez débloquer les tenues Red Bull Wings pour FC 27 en scannant le QR code présent sur les canettes Red Bull aux couleurs de l'événement. Une fois votre canette achetée et le code scanné, il vous sera demandé de vous connecter à votre compte EA sur cette page et de saisir le code à huit chiffres inscrit sur la canette.
Vous recevrez plusieurs récompenses en jeu une fois le code utilisé et ajouté à votre compte. Ces récompenses sont :
- 1 Élément Joueur en prêt pour 7 matchs
- 250 Points de saison
- 2 tenues Red Bull Wings Cup
Une fois en possession d'une canette, vous devez utiliser les codes avant le 27 août 2027. Vous avez donc presque jusqu'à la sortie de FC 28 pour récupérer vos tenues Red Bull.
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Comment obtenir les cosmétiques Red Bull : stades et clubs
La bannière espace VIP Red Bull, deux tenues thématiques et le tifo Red Bull sont attribués automatiquement à certains joueurs de FC 27.
Si vous avez joué à EA Sports FC 26 et à EA Sports FC 27 avec le même compte EA, en étant connecté à Internet, avant le 1er novembre 2026, les cosmétiques seront automatiquement ajoutés à votre compte au lancement du jeu. Si vous jouez déjà et que vous remplissez les conditions, vérifiez la présence des objets dans la section Stade de l'onglet Club d'Ultimate Team.
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Comment participer à la Red Bull Wings Cup
Il existe également deux ligues auxquelles vous pouvez participer pour obtenir des récompenses en jeu : l'Open League, disponible uniquement sur PlayStation via la section Tournois, et la University League, qui se joue dans le mode Rush de FC 27.
Pour jouer l'Open League, rendez-vous dans le mode Jouer d'Ultimate Team, sélectionnez l'onglet Tournois et inscrivez-vous à la ligue. Vous pouvez suivre la même procédure via le mode Rush pour jouer la University League. Les tournois débutent le 28 septembre.
Si vous remportez suffisamment de matchs, l'équipe Red Bull vous contactera pour participer aux Finales nationales. Bonne chance !
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