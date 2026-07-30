EA FC 27 : toutes les réponses à vos questions

Alors que la saison bat encore son plein sur EA FC 26 , son successeur EA Sports FC 27 se prépare déjà en coulisses. Avant la sortie, on vous propose un tour d'horizon complet avec toutes les infos importantes et les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur FC 27. Quand le jeu sort-il ? Sur quelles plateformes pourrez-vous y jouer, et quelles nouveautés vous attendent en ligne ? Toutes les réponses se trouvent ci-dessous.

L'ex-Leipzigois Josko Gvardiol au duel avec Jamal Musiala dans EA FC 27 © EA Sports

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La date de sortie officielle d'EA Sports FC 27 est fixée au 25 septembre 2026. Ceux qui précommandent l'édition Ultimate ou Ultimate Plus, ainsi que les abonnés EA Play, bénéficient d'un accès anticipé sept jours plus tôt, dès le 18 septembre 2026. À noter : avec l'abonnement EA Play standard, cet accès anticipé est plafonné à dix heures de jeu. Pas de démo classique cette année : à la place, EA Sports lance une version gratuite et limitée le jour du lancement EA FC 27 Lite. Le détail des différentes éditions est plus bas.

En 2026, l'application Web et l'application Companion seront évidemment de retour pour permettre aux joueurs en ligne de préparer leur Ultimate Team avant même la sortie officielle. La date exacte de lancement des apps sera communiquée ici prochainement.

02 Sur quelles plateformes EA Sports FC 27 sera-t-il disponible ?

EA FC 27 sort sur les plateformes suivantes :

PlayStation 5 et PlayStation 4

Xbox Series X/S et Xbox One

Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch

PC

Attention à un point important : le nouveau mode en monde ouvert « The Grounds » (on y revient plus bas) ne sera disponible, selon EA Sports, que sur PS5, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch 2. Les consoles de génération précédente en sont exclues.

03 Quel est le prix de EA FC 27 ? Les précommandes en détail

EA FC 27 arrive pour la première fois en trois éditions distinctes, complétées par une version Lite gratuite.

Ultimate Plus Edition

Prix : environ 150 €

Précommande possible jusqu'au 31 août 2026

Accès anticipé : jusqu'à sept jours à partir du 18 septembre 2026

FC Points : 10 000, répartis sur cinq versements mensuels

L'Ultimate Plus Edition n'avait jamais existé auparavant : c'est une toute nouvelle version qu'EA Sports propose à la communauté. Elle n'est cependant pas disponibles sur les consoles Nintendo ou l'Epic Games Store. En plus de l'accès anticipé et des FC Points, elle inclut les extras suivants :

Les Pass Premium pour les saisons FUT 1 à 5

Un joueur ICÔNE international avec une note globale (OVR) 85+

Un choix Hall of FUT parmi cinq joueurs

Un slot supplémentaire d'Évolution de joueur dans FUT

Des bonus pour le mode Carrière : coach 5 étoiles, recruteur et trois ICÔNES/Héros

Le survêtement The Grounds et le niveau 3 AMP de Kylian Mbappé

Ultimate Edition

Prix : environ 100 €

Précommande possible jusqu'au 24 août 2026

Accès anticipé : jusqu'à 7 jours à partir du 18 septembre 2026

FC Points : 6 000, répartis sur trois versements mensuels

L'Ultimate Edition existe depuis plusieurs années et la communauté la connaît bien. Elle comprend également les extras suivants :

Le Pass Premium pour la saison FUT 1

Un joueur ICÔNE international avec note globale (OVR) 85+ (uniquement pour les précommandes avant le 31 août)

Un slot supplémentaire d'Évolution de joueur dans FUT

Des bonus mode Carrière : coach 5 étoiles, recruteur et trois ICÔNES/Héros

Le survêtement The Grounds et le niveau 3 AMP de Kylian Mbappé

Standard Edition

Prix : environ 70 €

Accès complet au jeu à partir du 25 septembre 2026

Bonus de précommande jusqu'au 24 septembre : Challenges de Carrière, trois ICÔNES/Héros et le survêtement The Grounds

EA FC 27 Lite

Gratuit

Aperçu limité avec quelques modes sélectionnés, comme le Coup d'envoi

Disponible à partir du 25 septembre 2026

Passage à la version complète possible à tout moment

04 EA FC 27 : ligues, licences et stades

Les droits de licence évoluent chaque année. Pour EA FC 27, voici l'état actuel :

Plus de 21 000 joueurs sous licence

Plus de 35 ligues, plus de 800 clubs et sélections nationales

Notamment la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League, la Bundesliga, la Premier League, LALIGA et de nombreuses ligues féminines comme l'Arkema Première Ligue ou l'UEFA Women's Champions League

Plus de 140 stades authentiques

Au programme, entre autres : le Santiago Bernabéu du Real Madrid, Anfield (Liverpool FC), l'Allianz Arena (Bayern Munich), le Parc des Princes (PSG) et la Red Bull Arena du RB Leipzig.

05 EA FC 27 : la jaquette

La jaquette d'EA FC 27 a déjà été dévoilée. Kylian Mbappé, buteur du Real Madrid et meilleur buteur de la dernière Coupe du monde, orne la couverture des éditions Standard et Ultimate. Son coéquipier Jude Bellingham est de son côté à l'honneur sur la jaquette de la nouvelle Ultimate Plus Edition.

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Côté commentateurs, la version française devrait rester dans la continuité : Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca commentent l'ensemble des matchs. Rien n'est officiellement confirmé pour EA FC 27, mais aucun changement de casting majeur n'a été annoncé. Cette info sera mise à jour dès qu'EA Sports communiquera.

07 EA FC 27 : le nouveau mode The Grounds

Avec The Grounds, EA Sports dévoile un nouveau mode qui s'annonce comme la plus grosse nouveauté du jeu. L'éditeur le décrit comme un jeu de football social où le foot de rue rencontre le stade. Les joueurs en ligne se déplacent avec leur propre avatar dans trois quartiers inspirés de l'histoire du foot : le Parkside District, le Montclair District et le Zeiza District.

Le programme va du match improvisé sur terrain de quartier aux confrontations en 1 contre 1, jusqu'aux regroupements entre amis en clubs. Comme mentors dans le mode, EA Sports annonce Kylian Mbappé, Chloe Kelly et Paulo Dybala, qui vous accompagnent à travers les quartiers. Et les stars du foot réel ne seront pas les seules à faire leur apparition en virtuel.

La rue mélangée au stade : The Grounds est le nouveau mode de jeu d'EA FC © EA Sports

The Journey 2.0 ? Le retour d'Alex Hunter

À la fin du Reveal Trailer de The Grounds, Alex Hunter apparaît comme un autre mentor. Hunter était le personnage principal de The Journey, le mode Carrière scénarisé disponible de FIFA 17 à FIFA 19, avant d'être mis au placard. Son retour, sept ans plus tard, est l'une des annonces les plus surprenantes du trailer. Le rôle exact qu'il occupera dans le nouveau mode et l'éventuel retour d'un mode histoire complet n'a pas encore été précisé.

08 Quelles nouveautés et fonctionnalités dans le mode Carrière d'EA FC 27 ?

Dans EA FC 27, le marché des transferts du mode Carrière a été entièrement repensé, avec des valeurs de joueurs plus réalistes. Parmi les nouveautés annoncées : des tactiques de négociation inédites comme les clauses de performance et de rachat. Les notes globales (OVR) deviennent dynamiques et reflètent la forme, le moral et la condition physique de chaque joueur au sein de son club.

09 Quoi de neuf dans Ultimate Team ?

Ultimate Team accueille dans EA FC 27 une nouveauté baptisée FUT Galerie : l'idée est de gérer vos cartes joueurs préférées pour faire monter le niveau de votre galerie et débloquer des récompenses. EA Sports annonce aussi une refonte de la carte du monde, dont les détails suivront dans des Deep Dives au mois d'août. En attendant, notre guide ultime pour dominer Ultimate Team et notre sélection des meilleurs joueurs OP à petit prix restent valables pour préparer votre équipe sur EA FC 26.

La Galerie est une nouvelle fonctionnalité de FC 27 Ultimate Team © EA Sports

10 EA FC 27 : tous les trailers en un coup d'œil

Avant chaque sortie, EA Sports publie traditionnellement une série de trailers sur le nouveau jeu. Voici tous ceux publiés à ce jour :

Reveal Trailer

Gameplay Deep Dive

Deep Dive du mode Carrière (disponible à partir du 31 juillet 2026)

11 EA FC 27 : qu'est-ce qui reste encore flou ?

Plusieurs détails d'EA FC 27 ne sont pas encore confirmés à ce jour, ou manquent à l'appel : la liste complète des licences, les fonctionnalités FUT précises et le contenu total de The Grounds. EA Sports les dévoilera dans les Pitch Notes des prochaines semaines, en tenant compte des retours de la communauté sur les premières annonces.

D'ici la sortie officielle d'EA FC 27, le 25 septembre 2026, on vous tient au courant ici de toutes les mises à jour, avec en complément la dernière mise à jour EA FC 26 disponible en attendant. Repassez régulièrement pour ne rien manquer des actus EA FC 27 !