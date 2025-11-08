Les conseils de pro pour progresser sur EA FC 26

Nouvelle saison, nouveaux tips ! Sur le cru 2026 de la simulation footballistique d’EA Sports, certaines mécaniques restent, d’autres arrivent… Pour vous aider à performer, nous avons listé 10 conseils de pro pour vous permettre d’atteindre votre prime.

01 Gameplay Compétitif et Authentique

Parmi les nouveautés, on note la présence de deux types de gameplay distincts a de quoi enthousiasmer. Pour la première fois, EA FC 26 propose deux styles de jeu clairement séparés : Compétitif (Competitive) et Authentique (Authentic).

Gameplay d’EA FC 26 en ligne : Compétitif

Le gameplay compétitif est conçu pour des réactions rapides et un contrôle maximal. Idéal pour les modes en ligne comme Ultimate Team ou Clubs, il met l’accent sur la réactivité. Les joueurs rapides paraissent plus explosifs, et chaque action est calibrée pour le jeu compétitif.

Gameplay d’EA FC 26 hors ligne : Authentique

Le gameplay Authentique offre un tempo plus réaliste et se rapproche davantage du football véritable ; il est parfait pour le mode Carrière et les autres matchs hors ligne. En d’autres termes, il est sensiblement plus lent et moins dynamique.

Astuce : si vous trouvez l'Authentique trop lent ou que vous n’accrochez pas, vous pouvez aussi utiliser le Compétitif sur les modes hors ligne. De cette manière, vous profitez d’un gameplay rapide et dynamique dans tous les modes d’ EA FC 26 .

Peter Gulacsi célèbre un arrêt © EA Sports

02

Même si on a droit à pas mal de nouveautés cette année, de nombreux fondamentaux restent identiques : vous n’avez pas besoin de tout réapprendre. C’est aussi vrai pour la défense. Un vieil adage tient toujours : « L’attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. » Une défense solide est la base du succès à long terme dans EA FC 26, nous avons donc préparé six conseils pour encaisser moins de buts.

EA FC 26 – défense : six fondamentaux

Le timing du tacle est primordial

Dans les duels, le timing est crucial. Si vous intervenez au bon moment, le ballon ne ricochera pas directement sur l’adversaire. L’« effet pinball » des anciens FIFA est moins marqué, mais ne vous attendez pas à ce qu’un joueur noté à 60 de général et 40 en tacle remporte tous les duels simplement parce que vous êtes bien placé. Plus la note de tacle est élevée, plus les chances de succès augmentent.

Presser correctement, c’est essentiel

Un pressing ciblé peut pousser l’adversaire à perdre le ballon. Maintenez la pression sur le porteur en utilisant la touche R1/RB pour appeler un second défenseur. Plus vous pressez agressivement, plus vous surprendrez l’adversaire. Attention toutefois : si vous spammez R1/RB, vous ouvrez des brèches dans votre ligne. Dosez la fréquence d’utilisation. Le petit indicateur gris vous montre quel coéquipier presse ; c’est aussi celui que vous sélectionnerez en changeant de joueur (stick droit ou L1/LB).

Ne faîtes pas monter vos centraux

C’est l’une des pires erreurs ! En prenant le contrôle de vos centraux ou en leur demandant d’aller presser le porteur de balle, vous créez de grands espaces pour des passes en profondeur dangereuses.

Repliez-vous avec vos milieux

Gardez vos centraux en place et utilisez un milieu pour défendre. Vous créez ainsi une supériorité numérique défensive et disposez d’un joueur supplémentaire pour bloquer les offensives adverses. Résultat : il devient plus difficile de trouver des espaces dans votre défense.

Utilisez la défense L2/LT

Si vous n’appuyez pas sur L2/LT lorsque l’adversaire arrive sur vous, vous manquerez de contrôle dans le duel et vous vous ferez éliminer trop souvent. Avec L2/LT, vous vous positionnez mieux, vous évoluez sur une zone plus réduite et vous pouvez réagir vite en petit périmètre pour optimiser votre défense. Le sprint n’est plus annulé quand L2/LT est maintenu – ce qui était le cas auparavant. En maintenant L2/LT et R2/RT simultanément, vous vous déplacez plus vite tout en restant focalisé sur le porteur.

Même en sprintant, on peut défendre parfaitement avec L2/LT. Mais dans certaines situations, relâchez brièvement L2/LT : par exemple le long de la ligne de touche, en duel de sprint, quand vous avez besoin de la vitesse maximale pour empêcher l’adversaire de prendre le large. Maintenez alors seulement R2/RT pour conserver la vitesse ; dès que le duel se présente, n’oubliez pas de réappuyer sur L2/LT en plus de R2/RT.

La défense manuelle est plus importante que jamais

Beaucoup laissent défendre l’IA car ils ont eux-mêmes en difficulté, et l’IA est devenue assez futée ces dernières années. Il n’empêche, elle reste une IA. Ne vous reposez jamais uniquement sur elle et défendez manuellement ! Dans EA FC 26, les joueurs contrôlés par l’IA en font moins, vous devez donc être plus actif qu’avant. L’IA peut aider si vous avez des défenseurs d’élite. Mais au haut niveau, une défense manuelle maîtrisée est bien plus efficace qu’une défense majoritairement gérée par l’IA. Mettez en pratique les conseils ci-dessus et défendez vous-même.

03 Parfaire votre sortie de balle

Une construction fluide n’est possible que si vous restez calme, même face au pressing. Si vous vous précipitez, vous risquez de rater votre passe, offrant ainsi une contre-attaque à l’adversaire et ouvrant la porte à des buts évitables. En phase de construction, un bon contrôle de balle et des passes maîtrisées sont cruciaux.

Bon contrôle du ballon

Il vous faut surtout une chose : du sang-froid. Ne paniquez pas quand l’adversaire s’approche. Ayez confiance en votre technique, restez posé et évitez la précipitation. Votre dribble compte également beaucoup ici. Si vous maîtrisez le dribble, vous résisterez mieux au pressing : dans les petits espaces, gardez le ballon près du pied et empêchez l’adversaire de l’atteindre.

Passes maîtrisées

Même logique : soyez calme et patient. Si vous appuyez frénétiquement sur X/A, vous risquez de perdre la balle. N’oubliez pas : quand vous passez, la direction doit correspondre à l’orientation du joueur. Si votre joueur regarde devant et que vous passez à gauche ou à droite, la balle aura moins de chances d’atteindre le coéquipier ciblé. L’idéal est donc de passer quand votre joueur regarde vers le destinataire. Comme dans la réalité : vos joueurs n’ont pas des yeux dans le dos, sauf peut-être Ronaldinho ou Guti !

Faute “tactique”

La faute d’anti-jeu est présente depuis EA FC 25. C’est une faute tactique pour stopper une contre-attaque. Vous prenez systématiquement un jaune en la commettant, elle est donc à utiliser avec parcimonie, évidemment.

Commande : R1 + X (PlayStation) / RB + A (Xbox)

Le vestiaire du RB Leipzig dans le jeu EA FC 26 © EA Sports

04 Attaquer comme un pro

Il y a de nombreuses manières de marquer. Vous pouvez passer par l’axe (comme lorsque vous jouez en 4-1-2-1-2 ou en 4-4-1-1 ), déborder sur les ailes ou tenter de frapper de loin. Le point clé, c’est de mixer toutes ces options. Si vous attaquez toujours de la même façon, vous devenez prévisible et vous ne réussirez pas sur la durée. La variété et la créativité sont essentielles.

EA FC 26 – attaque : s’ouvrir le chemin du but

Attaquer dans l’axe

Si vous décidez de construire dans l’axe, à mesure que vous avancez sur le terrain, votre marge de manœuvre sera drastiquement réduite. Dans les petits espaces, vous devez prendre des décisions très vite. Passes rapides, dribbles et gestes techniques sont importants. Pour se créer des occasions, la passe vers l’axe doit partir au bon moment. Les passes en profondeur tranchantes peuvent être très efficaces si elles sont bien timées. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il vaut mieux utiliser un joueur avec le playstyle Passe incisive .

Attaquer sur les ailes

Sur les côtés, vous avez généralement plus d’espace que dans l’axe. Mais vous êtes aussi plus loin du but, et vous devrez à un moment recentrer le ballon. Plusieurs options : la solution la plus simple est le centre aérien rentrant. Mais les centres hauts parcourent souvent de longues distances, ce qui réduit la précision. De plus, cette année, la méta ne favorise pas vraiment ce style de jeu. Si votre joueur n’est pas complètement démarqué dans la surface, réfléchissez-y à deux fois avant de centrer.

En alternative, repiquez vers l’axe avec des passes courtes et ciblées ou des passes puissantes (X/A + R1/RB), ou tentez une percée avec des gestes techniques. L’adversaire s’y attend rarement et sa défense peut être prise de court.

Note sur les centres hauts : même s’il ne s’agit pas de la stratégie la plus efficaces, ils sont désormais plus « récompensés » que dans les précédents EA FC. Si vous avez de bons joueurs de tête dans la surface, vous pouvez utiliser efficacement les centres et les corners. Les têtes manuelles vous permettent de viser précisément.

Tirez plus souvent de loin

N’essayez pas toujours d’entrer avec le ballon dans le but. Les frappes lointaines sont plus efficaces que vous ne le pensez. Les gardiens ayant progressé, marquer dans la surface est devenu plus difficile. Mais ne frappez pas au hasard de n’importe où. Pour allumer de loin, il faut avoir le bon joueur et être bien placé. Si vous avez de l’espace et le ballon sur le bon pied, lâchez-vous !

Astuce : les enroulés vers le petit filet opposé (tir en finesse) sont particulièrement efficaces pour marquer. En tentant régulièrement de loin, vous diversifiez vos attaques et créez la surprise. L’adversaire aura plus de mal à lire vos intentions.

Le RB Leipzig à la fête © EA Sports

05 Maîtrisez vos passes avec ces conseils

Beaucoup de joueurs négligent les passes contrôlées. À la place, ils appuient dans la panique sur X/A pour remonter le terrain rapidement. Ça pouvait marcher à l’époque de FIFA, mais plus maintenant. Chaque passe doit être réfléchie. Aujourd’hui, une passe ratée est un ballon rendu.

5 conseils pour une bonne passe

Faîtes la passe dans la direction que regarde votre joueur.

Privilégiez le jeu court.

Assurez-vous qu’aucun adversaire ne se trouve sur/à côté de la ligne de passe.

Jouez des passes contrôlées ; idéalement, contrôlez avant de passer.

Appuyez sur X/A proportionnellement à la distance de la passe.

06 Pourquoi les renversements de jeu sont-ils si efficaces ?

Dans EA FC 26, l’une des meilleures façons d’utiliser la largeur du terrain et de créer le danger, ce sont les transversales qui changent le sens du jeu. Par rapport aux années précédentes, elles partent plus vite et restent moins longtemps en l’air : la balle arrive plus rapidement sur votre coéquipier.

Ici, une bonne vision du jeu est essentielle. On vous presse mais vous voyez un joueur libre de l’autre côté ? N’hésitez pas : envoyez une longue ouverture en cloche ! Pensez aussi à regarder le radar pour identifier clairement les zones libres. Si vous avez du mal à avoir une vue d’ensemble sur vos joueurs, consultez notre article portant sur les meilleurs réglages .

07 S’en sortir grâce au dribble

Le dribble est indispensable si vous voulez faire la différence en attaque. Voici ce à quoi faire attention dans EA FC 26 :

Dribble au stick gauche

Depuis EA FC 25, le dribble « classique » au stick gauche est moins contrôlé et plus exigeant, il a été globalement ralenti. Les défenseurs reviennent plus vite en position, même lorsqu’ils sont pris dans le dos. Et la protection de balle est moins efficace : les adversaires récupèrent plus facilement la balle.

Le contrôle

Le premier contact compte plus que jamais. Vous voulez partir en sprint ? Avez-vous assez d’espace ? Ou bien sprinter va-t-il provoquer une perte de balle immédiate ? Dans EA FC 26, il faut dribbler plus intelligemment et être plus prudent.

Protection de balle

La protection ayant été affaiblie, tenez vos adversaires un peu plus à distance en dribblant. Observez-les, réagissez vite à leurs mouvements : vous prendrez les bonnes décisions et éviterez les pertes de balle.

08 Utilisez les gestes techniques

La mascotte du RB Leipzig à la Red Bull Arena © EA Sports

Quand on parle de skill moves (gestes techniques), beaucoup de joueurs se crispent. Trop compliqués, longs à apprendre… En réalité, c’est faux. Certains gestes ne sont pas complexes et s’apprennent vite. Surtout : ils sont efficaces et améliorent votre jeu.

Voyons d’abord quelques gestes de base présents depuis un moment et toujours performants dans EA FC 26, puis les nouveaux gestes ajoutés à EA FC 26.

Trois gestes techniques essentiels dans EA FC 26

Drag back/râteau (2 étoiles) Comment l'exécuter Son exécution est très simple, et dans de nombreuses situations, elle peut mettre votre adversaire dans le vent. Commencez par appuyer sur R1/RB tout en dirigeant le stick gauche dans la direction opposée à celle dans laquelle votre joueur court. Si vous courez vers le but de droite, poussez le stick vers la gauche ; si vous courez vers le but de gauche, poussez-le vers la droite. Ce premier mouvement ramène le ballon vers l’arrière. Vient ensuite la partie qui rend le drag back si efficace et imprévisible : la sortie du mouvement. Vous pouvez orienter la sortie dans n’importe quelle direction. Maintenez le stick vers l’arrière, ou poussez-le vers l’avant, la gauche ou la droite, selon la direction que vous souhaitez donner à votre joueur. Quand l’utiliser Le drag back est utile dans de nombreuses situations. La variété des directions possibles vous rend difficiles à lire pour l’adversaire. Voici deux exemples : Vous êtes pressé par un défenseur en pleine course : si vous réalisez le drag back au bon moment, vous le laissez tacler dans le vide et vous recréez de l’espace.

Vous venez de passer le ballon à votre attaquant dans la surface : un drag back bien exécuté vous permet d'éliminer le défenseur et de vous mettre en position de tir.

Fake shot/feinte de frappe (1 étoile) Comment l'exécuter Le fake shot (feinte de frappe) suffit souvent à prendre votre adversaire à contre-pied. La plupart des joueurs connaissent la version classique, mais la vraie différence se fait en variant ses déclinaisons. Appuyez d’abord sur la touche de tir. Appuyez juste après sur la touche de passe pour effectuer la feinte de frappe. En même temps, orientez le stick gauche dans la direction où vous voulez aller après la feinte. Cela vous permet soit de conserver votre vitesse, soit, par exemple, de changer complètement de direction pour casser le rythme. Vous pouvez aussi ne pas toucher au stick gauche : la feinte se fera alors sur place. Il est également possible d’ajouter une accélération après le fake shot. Pour cela, maintenez L1/LB en plus des commandes classiques de feinte. Par exemple, si vous exécutez un fake shot en diagonale vers la droite ou la gauche tout en utilisant L1/LB, vous gagnerez en vitesse. Si vous passez votre adversaire grâce à cette feinte, il lui sera très difficile de vous rattraper. Quand l’utiliser Le fake shot est utile dans de nombreuses situations. Par exemple, vous pouvez l’utiliser dans ou autour de la surface pour vous créer assez d’espace pour frapper. Il permet aussi de remporter des duels face à votre adversaire : s’il poursuit sa course, vous gagnez temporairement de l’espace et de nouvelles options de jeu s’offrent à vous. La feinte de frappe avec accélération, quant à elle, est particulièrement efficace sur les ailes, idéale lorsque vos ailiers sprintent et qu’un surplus de vitesse peut faire la différence.

Ball Roll/râteau latéral(2 étoiles) Comment l'exécuter Le ball roll (râteau latéral) est un geste technique simple mais redoutablement efficace. Il ne nécessite que le stick droit. Il suffit de pousser ce stick dans la direction vers laquelle vous souhaitez faire rouler la balle. Par exemple, si vous courez tout droit vers le but de droite et que vous voulez faire rouler le ballon vers le bas, poussez le stick droit dans cette direction. Important : pour que le ball roll fonctionne, vous devez maintenir le stick dans la direction choisie pendant un court instant. Plus vous le maintenez longtemps, plus votre joueur effectuera un long mouvement. Quand l’utiliser Le secret pour bien utiliser ce geste réside dans le timing. Par exemple, vous courez vers l’avant et un défenseur vient à votre rencontre. Vous sentez qu’il s’apprête à intervenir pour vous prendre le ballon : c’est à ce moment précis qu’il faut déclencher le râteau. Vous éviterez ainsi son tacle et le ferez se jeter dans le vide. Résultat : vous le contournez facilement et vous vous rapprochez un peu plus du but. Mais tout repose sur la synchronisation — si vous effectuez le ball roll trop tôt ou trop tard, le geste perd toute son efficacité.

Pour en savoir plus sur les gestes techniques, consultez notre article dédié .

Astuce : dans EA FC 26, utiliser les skill moves à bon escient et au bon timing est plus important que jamais. Un mauvais timing augmente les chances de vous faire prendre le ballon. Évitez les gestes au hasard : pour être efficaces, ils doivent être parfaitement synchronisés.

Les nouveaux gestes techniques d’EA FC 26

Les cinq nouveaux skill moves dans EA FC 26 :

New Trickster Rainbow (une étoile)

Explosive Stepover - passement de jambe explosif (trois étoiles)

Drag to Chop - râteau à l’arrêt (quatre étoiles)

Advanced Heel Flick - talonnade avancée (quatre étoiles)

Elastico Variation - virgule mauvais pied (cinq étoiles)

09

RBLZ_Tekkz entame un nouveau chapitre © RBLZ Gaming

De nombreux pros de l’esport publient des tutos et partagent des contenus utiles sur leurs chaînes. Si les conseils de cet article et les autres tips EA FC 26 ne vous suffisent pas et que vous voulez aller plus loin, jetez un œil aux chaînes YouTube, Twitch et TikTok de RBLZ Gaming et de l’équipe EA FC 26 du RB Leipzig, elle compte plusieurs champions du monde.

Astuce : ne regardez pas que des tutoriels. Prenez le temps de visionner des matchs complets des pros de RBLZ Gaming sur YouTube ou Twitch. Suivez les diffusions en direct des tournois pro et essayez d’analyser vous-même : qu’est-ce qui les rend si forts ? Quels comportements défensifs et offensifs privilégient-ils ? Quelles stratégies emploient-ils sur les phases arrêtées ? Quelles finitions ? Après cette phase d’observation et d’analyse, vous pourrez intégrer les bonnes tactiques, les bons mouvements et les meilleures finitions à votre propre jeu.

10 Soyez solide mentalement

Maîtriser le gameplay n’est pas tout dans EA FC 26. Il faut aussi être affûté mentalement. Soyons honnêtes : vous dominez, mais le ballon refuse d’entrer, puis vous encaissez un but chanceux sur un contre... Vous vous énervez, vous lâchez le match ou vous balancez la manette. Comme en vrai, les émotions jouent un grand rôle dans EA FC 26, et paniquer ne vous aidera pas. Si vous perdez votre sang-froid, vous perdrez le match.

Astuce : si vous êtes mené et que rien ne va, restez calme. Gardez votre concentration et votre force mentale. EA FC 26 est aussi un jeu mental ! Si, au fil du match, vous vous laissez submerger par les erreurs de vos joueurs ou par le jeu en général, vous commencerez à perdre. Vous ruminez, critiquez chaque détail et sabotez votre propre performance. Les joueurs qui restent solides mentalement et concentrés tout au long du match sont ceux qui ont le plus de chances de devenir champions sur EA FC 26.

À propos de l’auteur : Chris est un ancien pro d’eFootball. International allemand, champion d’Europe, il a affronté les meilleurs joueurs du monde en championnats nationaux et internationaux. Coach depuis de nombreuses années, il a aussi entraîné des espoirs sur la Virtual Bundesliga, le championnat officiel d’Allemagne sur EA FC 26. Sur redbull.com, Chris vous accompagne pour devenir un meilleur joueur et vous livre régulièrement des conseils EA FC 26.