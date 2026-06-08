EA FC 26 : The World's Game, la mise à jour de la Coupe du Monde est là !

Pour les fans de foot, l'été rime avant tout avec sélections nationales et grands tournois. EA SPORTS FC 26 ne déroge pas à la règle et vous sert ce qu'il fait de mieux avec " The World's Game Update ", une mise à jour pensée comme une véritable Coupe du Monde déguisée.

Et il ne s'agit pas d'un simple patch saisonnier. Electronic Arts a préparé le plus gros pack de contenu depuis la sortie de FC 26 : un tournoi inédit à 48 équipes avec 53 sélections sous licence, un tout nouveau système de récompenses dans Ultimate Team, une carte ICÔNE Pelé gratuite et une série de rééquilibrages censés faire respirer le gameplay.

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Quand sortira la mise à jour contenant le mode Coupe du Monde sur EA Sports FC 26 ?

Le cœur de The World's Game, c'est ce nouveau mode sorti le 4 juin. Un vrai tournoi international à 48 équipes, calqué sur le format des grandes compétitions, et qui répond enfin à la question que vous vous posiez tous : oui, il y a bien un mode Coupe du Monde sur FC 26 — même si la licence FIFA n'apparaît plus dans le titre.

Vous avez accès à 53 sélections entièrement sous licence , de quoi retrouver l'ambiance des plus grandes phases finales. Le format ne surprendra personne : phase de groupes, deux qualifiés par poule plus les huit meilleurs troisièmes, puis tableau à élimination directe à partir des 16e de finale.

Quasiment toutes les nations disposent de leurs joueurs, maillots et écussons officiels. Quelques exceptions : la Bosnie-Herzégovine et la République Démocratique du Congo recevront leur licence dans une prochaine mise à jour, l'Égypte et le Japon arrivent avec leurs effectifs réels mais sans branding complet, et les sélections de l'Algérie, du Curaçao, de l'Irak, de l'Iran et de la Jordanie restent intégralement génératives.

Est-ce qu'il y aura la Coupe du Monde des clubs sur EA FC 26 ?

Rien n’indique qu’une Coupe du Monde des Clubs officielle sera intégrée à FC 26.

Ce qui a été ajouté par EA récemment, c’est le mode The World’s Game, dénoué de la licence officielle FIFA on le rappelle, qui reproduit l’esprit de la Coupe du Monde des nations 2026 et non des clubs (malheureusement).

Il est possible de recréer la compétition manuellement avec les modes tournoi du jeu mais aucun mode Coupe du Monde des clubs à l'initiative de l'éditeur américain n'est prévu.

La liste complète des sélections sous licence dans The World's Game Update :

Europe (27) : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République tchèque, Danemark, Angleterre, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Islande, Italie, Pays-Bas, République d'Irlande, Irlande du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Écosse, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Pays de Galles

Afrique (8) : République démocratique du Congo, Ghana, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Cap-Vert

Amérique du Sud (6) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

Amérique du Nord et centrale (5) : Canada, Mexique, Panama, États-Unis, Haïti

Asie (5) : Indonésie, Corée du Sud, Qatar, Arabie saoudite, Ouzbékistan

Océanie (2) : Australie, Nouvelle-Zélande

Sélections nationales disponibles © EA Sports

EA SPORTS n'oublie pas non plus le décor. Le tournoi se jouera entre autres sur le Gillette Stadium (Boston, Etats-Unis) et le BMO Field (Toronto, Canada) , deux enceintes bien connues, mais aussi sur le Central Maw , un stade fictif créé pour l'occasion et pensé pour retranscrire l'atmosphère des grands rendez-vous internationaux.

Token Store, Pelé gratuit et nouvelles ICÔNES sur FUT

Le cœur battant d'EA SPORTS FC, c'est Ultimate Team. Et cette mise à jour ne le laisse évidemment pas de côté.

La grosse nouveauté, c'est le Token Store , une boutique entièrement basée sur les Jetons Festival du football que vous accumulez en jouant aux modes Rivals, Champions, Clashs d'équipes, Rush, Objectifs et DCÉ. Plafond hebdomadaire : 1 000 jetons , histoire de resserrer un peu l'écart entre les gros joueurs et ceux qui ne se connectent qu'occasionnellement.

Côté contenu, le Token Store propose des packs, des Évolutions et des objets cosmétiques, plus un comptoir séparé dédié à FUT Champions .

Mais le vrai cadeau, c'est Pelé . Connectez-vous et lancez une partie sur FC 26 entre le 5 juin et le 24 juillet et vous repartez avec une carte ICÔNE Pelé 93 GÉN offerte. Trois Évolutions "Choisissez votre périple" sont également incluses : vous décidez vous-même de l'orientation du légendaire Brésilien.

À cela s'ajoutent plus de 100 nouvelles cartes et deux toutes nouvelles ICÔNES : Mario Kempes et Rivellino , qui débarqueront dans le jeu le 19 juin .

Autre fonctionnalité à noter : Annulation d'Évo . Vous pouvez désormais annuler et réinitialiser une Évolution déjà appliquée. C'est la réponse d'EA à une demande répétée de la communauté, qui réclamait depuis des mois la possibilité de revenir sur une montée mal pensée.

Bruiser nerfé, Enforcer buffé : un combat physique plus juste

Une mise à jour de cette ampleur ne pouvait pas faire l'impasse sur le gameplay. EA SPORTS écoute la communauté et apporte plusieurs ajustements qui devraient sensiblement améliorer le ressenti en match.

En première ligne : le nerf du playstyle Agressif et Agressif+ , accusés depuis longtemps de donner trop d'avantage aux défenseurs physiques. En parallèle, Passage en force et Passage en force+ reçoivent un léger buff pour rééquilibrer les duels au corps à corps côté attaquants. Les contacts épaule contre épaule devraient désormais mieux refléter les statistiques des joueurs, plutôt que de booster automatiquement le défenseur.

Sinon, du côté du mode Clubs , on a le droit à une refonte des Archétypes . Le niveau maximum passe de 90 à 95 , ce qui débloque un 9e emplacement de Style de jeu ainsi qu'un 4e Style de jeu signature . Les fans du mode l'attendaient depuis longtemps.

Est-ce que ça suffira ?

The World's Game Update est sans conteste le patch le plus ambitieux et le plus complet livré par EA SPORTS FC 26 depuis sa sortie. Nouveau mode tournoi, Token Store, Pelé, playstyle Agressif rééquilibré, Archétypes étendus en mode Clubs : sur le papier, le contenu impressionne.

EA Sports FC 26 The World's Game © ea sports

Reste à savoir si ce sera suffisant pour satisfaire une communauté aussi exigeante que celle d'EA SPORTS. Réponse dans les prochaines semaines.