« Bienvenue chez Red Bull » : l'appel qui a changé la vie de Liam Lawson

L'histoire de Liam Lawson a commencé en Nouvelle-Zélande, où sa passion pour le sport automobile a été nourrie par sa famille. Son père, en particulier, a joué un rôle essentiel, et Lawson se souvient d'un moment d'émotion lorsqu'il a annoncé sa promotion au sein de l'écurie Oracle Red Bull Racing. « Il est avec moi depuis le premier jour », a-t-il déclaré, dans une interview, décrivant son père comme une source constante de soutien et d'inspiration. « Il m'a toujours fait comprendre que je pouvais atteindre n'importe quel objectif si je travaillais suffisamment dur pour y parvenir. Le voir s'émouvoir de cette nouvelle était vraiment spécial, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant ». Ce soutien familial inébranlable a souvent énormément d’impact sur lui. Dans un podcast diffusé au début de l'année, Lawson a révélé que ses parents avaient même vendu leur maison pour financer sa carrière de pilote. « Mes parents et mes frères et sœurs ont tant sacrifié pour que je sois ici. C'est autant leur réussite que la mienne ».

In the Wings Le pilote de Formule 1 Liam Lawson étoffe son palmarès dans sa saison la plus chargée : 2023.

En 2024, Lawson a assumé le rôle de pilote de réserve pour les deux équipes Red Bull tout en concourant pour les Visa Cash App Racing Bulls. Des performances remarquables, notamment des arrivées dans les points aux Grands Prix des États-Unis et de Singapour, ont consolidé sa réputation de pilote talentueux et prometteur.

