Galán et Chingotto renversent les têtes de série et sont champions du monde

Têtes de série n°2, Alejandro Galán et Federico Chingotto ont une nouvelle fois trouvé la recette pour contrer les favoris Arturo Coello et Agustín Tapia . Le duo a réussi à exploiter les failles dans le jeu des têtes de série n°1 pour remporter le tout premier titre du FIP World Cup Pairs au terme d’une finale palpitante au Koweït. Chez les femmes, Paula Josemaría et Ariana Sánchez ont elles aussi fait chuter les têtes de série Gemma Triay et Delfina Brea pour s’adjuger le titre.

01 Galán et Chingotto sacrés champions du monde

Galán et Chingotto s'enlassent après avoir remporté la victoire © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Têtes de série numéro 2, Alejandro Galán et Federico Chingotto faisaient figure de co-favoris pour le trophée du FIP World Cup Pairs, après avoir déjà battu les têtes de série n°1 Arturo Coello et Agustín Tapia lors de leur dernier affrontement au Premier Padel Milano P1 début octobre, puis à nouveau au récent Düsseldorf P2.

Une nouvelle fois, une finale entre les deux meilleures paires du monde était attendue pour une onzième confrontation directe. Jusqu’ici, Tapia et Coello menaient sept victoires à trois.

Les numéros 1 semblaient bien décidées à soulever le trophée, dominant complètement Galán et Chingotto dans le premier set grâce à leur agressivité et à la vitesse de leurs coups. Malgré les efforts du duo pour résister à la tempête, Coello et Tapia ont rapidement empoché la première manche sur un score sec : 6-2.

Galán a récupéré la plupart des smashes de ses adversaires. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Mais dans le second set, Galán et Chingotto ont offert au monde du padel une véritable leçon de résilience et de constance. En ajustant leur jeu pour mieux défendre, ils ont peu à peu pris le dessus sur leurs adversaires, aussi bien mentalement que physiquement. Parfaitement complémentaires, ils ont égalisé à un set partout (7-5).

Dans le troisième set décisif, le jeu offensif habituellement redoutable de Tapia et Coello a perdu de son tranchant, Galán réussissant à récupérer la plupart de leurs smashes. De son côté, Chingotto s’est montré intraitable, renvoyant chaque balle qui lui arrivait. Portés par leur équilibre et leur dynamique, Chingalán ont filé vers un 6-2 final qui les consacre champions du monde par paires jusqu’à la prochaine édition du FIP World Cup Pairs en 2027.

Ce titre est le huitième trophée de la saison pour Chingotto et Galán. Devant eux, Agustín Tapia et Arturo Coello comptent dix titres, mais leur avance n’a jamais paru aussi fragile : avec encore 4 800 points en jeu d’ici à la fin de la saison, Galán et Chingotto ne sont plus qu’à 680 points de les dépasser au classement mondial.

02 Ariana Sánchez et Paula Josemaría reprennent le contrôle et continuent d’impressionner

Paula Josemaria et Ariana Sánchez célèbrent leur immense victoire © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Tout comme Galán et Chingotto, après leurs victoires au Milano P1 et au Newgiza P2, les têtes de série n°2 Ariana Sánchez et Paula Josemaría arrivaient au Koweït en pleine forme.

La finale les opposait à leurs grandes rivales, les têtes de série n°1 Gemma Triay et Delfina Brea — le huitième épisode d’une rivalité incontournable au sommet du padel féminin.

Dès le premier échange, les deux Espagnoles se sont montrées extrêmement concentrées, retrouvant le niveau qui leur avait permis d’occuper la première place mondiale pendant plusieurs saisons, avant que Triay et Brea ne les détrônent il y a quelques mois. Avant même que leurs adversaires ne trouvent des solutions, Paulita et Ari menaient déjà et empochaient la première manche 6-3.

C'est le septième trophée de la saison pour Sánchez et Josemaría © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Dans le second set, Sánchez et Josemaría ont capitalisé sur leur élan pour submerger leurs adversaires grâce à la précision de leurs coups et à une défense solide. Frustrées par la régularité et la lucidité de leurs rivales, Triay et Brea n’ont jamais retrouvé les clés qui leur avaient permis d’inverser la tendance par le passé.

Grâce à leur cohésion et à leur sens tactique, Josemaría et Sánchez ont parfaitement géré la pression pour conclure le match. Une balle longue de Delfina Brea, qui a d’abord touché la vitre arrière avant de rebondir au sol, a scellé le sort de la rencontre : 6-3, et le titre mondial pour Paula Josemaría et Ariana Sánchez.

Cette victoire leur offre un septième trophée cette saison, réduisant l’écart avec les leaders Gemma Triay et Delfina Brea, victorieuses de neuf tournois.

03 Revivez la finale du Premier Padel 2025 FIP World Cup Pairs

04 Le Koweït vibre pour sa première FIP World Cup Pairs

Le Koweït, où le padel connaît une croissance fulgurante, s’est révélé être un hôte parfait pour l’un des tournois les plus marquants de l’année. L’Arena Kuwait a affiché complet toute la semaine, accueillant plus de 5 000 fans venus du monde entier pour encourager les meilleurs joueurs et joueuses de padel.

Les conditions à l’intérieur de l’arène ont offert un cadre idéal, avec un court alliant vitesse et contrôle, récompensant aussi bien les paires solides que les plus agressives.

05 Les moments forts à ne pas manquer au Koweït

Le padel est en plein essor au Koweït © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Lors de la demi-finale opposant les têtes de série n°6 Jon Sanz – Paquito Navarro à Alejandro Galán – Federico Chingotto, Sanz a réalisé une amortie magique, envoyant la balle hors du court par la porte latérale .

Dans l’autre demi-finale entre les têtes de série n°1 Agustín Tapia – Arturo Coello et les n°4 Coki Nieto – Mike Yanguas, Tapia a pris les choses en main en décochant un smash foudroyant pour conclure une balle de match tendue et se qualifier en finale. Il a ensuite offert, sans doute, le plus beau point de la saison en renvoyant un coup gagnant de Galán… sans même regarder la balle.

Dans la demi-finale féminine opposant Ariana Sánchez – Paula Josemaría aux têtes de série n°5 Marta Ortega – Tamara Icardo, Josemaría a exécuté un spectaculaire coup en 360° , permettant à sa partenaire de conclure par une frappe gagnante au centre du court.

Enfin, lors de la finale entre Josemaría – Sánchez et les têtes de série n°1 Delfina Brea – Gemma Triay, Sánchez a une fois de plus fait preuve de finesse avec un passing parfait, après avoir attiré Brea vers le centre du terrain.

06 À venir : Dubai P1

Le Premier Padel poursuit son expansion au Moyen-Orient avec l’étape du Dubai P1, du 10 au 16 novembre. Ce sera le dernier tournoi P1 de la saison avant Acapulco pour le Mexico Major, du 24 au 30 novembre.