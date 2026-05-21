Forza Horizon 6 : comment gagner de l'argent et des tirages rapidement

Comme dans la vraie vie, les voitures coûtent cher dans Forza Horizon 6 . Et même si le jeu de course en monde ouvert vous récompense régulièrement à chaque palier de progression, les millions accumulés peuvent disparaître en un clin d'œil. De quoi frustrer ceux qui rêvent de s'offrir une Koenigsegg Jesko ou la Toyota GR GT Prototype 2025. Heureusement, il existe plusieurs façons de farmer rapidement crédits, super tirages et points de compétence. On vous explique tout dans ce guide.

01 Montez la difficulté : plus de crédits par course

Le premier conseil paraît évident, mais il change vraiment la donne : plus votre niveau de difficulté est élevé, plus le multiplicateur de crédits grimpe à chaque course.

Si les courses deviennent trop faciles, montez d'un cran © Xbox Game Studios

n désactivant les aides à la conduite et en augmentant la difficulté de l'IA, vous pouvez gagner jusqu'à 125 % de crédits supplémentaires. Combinez ça avec des courses longues (les épreuves d'endurance rapportent généralement plus que les sprints) et votre compte en banque virtuel se remplira à toute vitesse. Commencez par couper la ligne de course ou activer les dégâts, puis montez progressivement la difficulté de l'IA.

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Important : choisissez un niveau où vous pouvez encore gagner. Finir dernier ne sert à rien. Si vous écrasez la concurrence, Forza Horizon 6 vous proposera régulièrement d'augmenter la difficulté. Acceptez.

02 Collectez les mascottes régionales : le million garanti

Le moyen le plus sous-estimé de gagner de l'argent en début de jeu est aussi le plus simple. Chaque région du Japon possède sa propre mascotte, repérable sur la carte par des icônes de visage violettes. Il vous suffit de les percuter en voiture pour empocher instantanément 5 000 CR par mascotte.

Il y en a exactement 200 sur la carte. Le calcul est vite fait : 200 × 5 000 = 1 000 000 de crédits, récupérables simplement en explorant le monde ouvert. Pas de prérequis, pas de classe de voiture spécifique — c'est la méthode d'argent facile la plus accessible dès les premières heures du jeu.

Bonus : chaque mascotte détruite alimente aussi votre progression dans le Journal de collection (section "Découvrir le Japon"), ce qui vous rapproche d'autres paliers de récompenses.

03 Complétez le journal

Forza Horizon 6 introduit une nouvelle fonctionnalité (ou plutôt deux) pour ceux qui veulent explorer le Japon virtuel. Tout au long du jeu, vous pouvez compléter deux catégories de journal. Elles offrent des bonus et des déblocages liés à l'exploration du monde : défis photo, missions scénarisées, événements bracelet ou matchs en ligne.

Forza Horizon 6 vous récompense pour l'exploration du Japon © Xbox Game Studios Les événements terminés rapportent eux aussi des récompenses © Xbox Game Studios

Le système est ultra simple : vous accomplissez des tâches dans le journal, vous gagnez des points bonus. Vous récupérez ensuite vos récompenses, qui vont des crédits aux voitures en passant par des tenues inédites. Une façon presque sans effort de gagner de l'argent. À condition de ne pas oublier de récupérer vos bonus.

04 Faites les missions de livraison de nourriture à Tokyo

Forza Horizon 6 introduit un nouveau type d'activité dans la zone de Tokyo : les missions de livraison de nourriture (Jobs). Repérez l'icône de sac bleu sur le côté gauche de la zone urbaine sur la carte pour les déclencher.

Ces missions ne nécessitent aucune classe de voiture spécifique, pas de prérequis de progression — elles sont accessibles dès le début du jeu et rapportent des dizaines de milliers de crédits par trajet. En bonus, elles alimentent votre progression dans le Journal de collection, ce qui vous guide vers des paliers de récompenses supplémentaires.

C'est l'une des options d'argent rapide les plus sous-estimées de FH6, idéale pour combler les creux entre deux grosses sessions de farming.

05 N'achetez pas de voitures, en tout cas pas tout de suite

L'erreur la plus fréquente chez les nouveaux venus : claquer toutes ses économies dans des voitures hors de prix au car show dès le début. C'est de l'argent gaspillé qui aurait été bien mieux investi ailleurs. Pourquoi attendre ? Forza Horizon 6 ne cesse de vous guider vers de nouveaux véhicules à la figure via les tirages, les défis saisonniers et les missions scénarisées. Vous n'avez donc pas besoin de dépenser un centime de votre argent durement gagné.

En mode solo, l'IA s'adapte d'ailleurs à votre voiture : vous restez compétitif dans presque n'importe quel véhicule.

Forza Horizon 6 propose 550 voitures à conduire © Xbox Game Studios

Investissez plutôt vos crédits intelligemment, dans des pièces de tuning ou dans des maisons. C'est ce qui transformera une voiture de départ banale en monstre de circuit.

06 Convertissez vos points de compétence en crédits

Dans Forza Horizon 6, vous gagnez des points de compétence dès que vous faites quelque chose de fun : drifter, sauter, semer le chaos en off-road. Partez dans la nature, enchaînez sauts et figures, et regardez votre compteur exploser.

Mieux encore, ces points servent à améliorer vos voitures. Chacun des plus de 550 véhicules possède son propre arbre de compétences, qui peut par exemple augmenter vos multiplicateurs de chaînes ou tout simplement vous offrir un gros bonus en cash. Dépensez donc vos points régulièrement et avec discernement, et faites-le pour chaque voiture que vous conduisez au Japon.

Gagnez du cash et des récompenses uniques grâce aux points de compétence © Xbox Game Studios

Pour les dépenser, ouvrez le menu véhicule, allez dans l'onglet Voitures et accédez au menu « Maîtrise de voiture ». C'est là que vous investissez les points accumulés.

Astuce de pro : concentrez-vous sur les voitures dont l'arbre de maîtrise contient un grand nombre de super tirages. Certaines sont nettement plus rentables que d'autres sur ce point. Les points de compétence gagnés sur une voiture restent acquis même si vous la revendez : vous pouvez les réinvestir sur le même modèle à tout moment.

07 Achetez toutes les maisons

Les maisons de Forza Horizon 6 ne sont pas que des points de voyage rapide ou des vitrines pour exposer vos voitures. Chacune des huit propriétés débloque des bonus permanents : tirage quotidien à la connexion, doublement des points de compétence sur les figures, etc. Et comme ces bonus sont définitifs, ce serait dommage de s'en priver.

Rallye, course sur route, drift, drag : Forza Horizon 6 a de quoi faire © Xbox Game Studios

La stratégie : oui, la plupart des maisons coûtent un bras. Mais les bénéfices à long terme d'un investissement précoce dépassent largement leur prix d'achat. Au début du jeu, mettez donc votre argent dans des maisons plutôt que dans des voitures hors de prix. Ceux qui investissent tôt dans les bonnes propriétés récupèrent passivement des tirages et des crédits pendant des mois.

08 Déclenchez des super tirages à volonté

Les tirages et super tirages sont l'un des meilleurs moyens de gagner rapidement de l'argent dans Forza Horizon 6. En plus de les débloquer via les propriétés ou les arbres de Maîtrise de voiture, vous pouvez aussi les déclencher volontairement.

Petit rappel pour les nouveaux venus : tirages et super tirages s'activent à tout moment depuis le menu pause. Sur simple pression d'un bouton, vous décrochez l'un des trois lots possibles (tirage classique) ou trois lots d'un coup (super tirage). Au menu : nouvelles voitures, tenues inédites, ou gros bonus en cash à six voire sept chiffres.

Tirages et super tirages sont toujours les bienvenus © Xbox Game Studios

Voici trois façons d'obtenir des super tirages plus vite :

Validez les PR Stunts : Zones de vitesses, panneaux danger et zones de drifts débloquent des super tirages très tôt dans le jeu. Explorez systématiquement la carte et décrochez trois étoiles sur chaque PR Stunt, vous vous constituerez vite un solide stock. Montez de niveau : votre niveau de pilote progresse à chaque activité, même quand vous foncez simplement sur l'autoroute. Chaque montée en grade rapporte un tirage, et régulièrement des super tirages. Investissez dans la Maîtrise de voiture : les arbres de maîtrise des bons véhicules contiennent plusieurs super tirages d'un coup.

09 Grindez le Colossus

En remontant les rangs du mode carrière de Horizon, vous finirez par atteindre la zone finale et débloquerez les événements de fin de jeu, déjà bien connus des vétérans de la série . Le Colossus fait lui aussi son retour dans Forza Horizon 6, et reste l'un des moyens les plus rapides de gagner de l'argent. D'accord, il existe d'autres événements longs aux récompenses encore plus généreuses, mais le Colossus est le plus accessible des événements de fin de jeu de Forza Horizon 6.

Pleins gaz sur l'autoroute © Xbox Game Studios

Le Colossus est une course extrêmement longue qui vous emmène sur les autoroutes jusqu'à faire le tour de la carte. Vous pilotez des voitures de course de classe S2 à 450 km/h et plus. Elle dure environ 11 à 15 minutes, et vous récompense d'une montagne de points d'expérience que vous transformerez directement en crédits.

Comme tous les événements de Forza Horizon 6, vous pouvez relancer cette course autant de fois que vous voulez, ce qui en fait une vraie mine à crédits.

Astuce de pro : pour décrocher la victoire, il vous faut un hypercar noté 10/10 en vitesse, comme la Koenigsegg Jesko. Poussez ensuite le tuning au maximum dans la classe S2 (900) pour maximiser vos chances. Si vous écrasez la concurrence avec une marge énorme, n'hésitez pas à monter encore la difficulté pour gratter quelques crédits supplémentaires.

10 Revendez vos voitures à la Salle des ventes

Forza Horizon 6 vous inonde littéralement de voitures via les tirages, les événements saisonniers et les récompenses de progression. La plupart ne seront jamais conduites. Plutôt que de les laisser prendre la poussière dans votre garage, mettez-les en vente à la Salle des ventes.

Le principe est simple : les voitures issues des playlists d'événements ou de séries limitées sont souvent très recherchées par les autres joueurs. En les listant au bon moment, vous pouvez empocher plusieurs centaines de milliers de crédits par transaction.

Stratégie : commencez petit avec des voitures d'événements récents. Surveillez quelles voitures sont demandées dans la communauté et évitez de bloquer trop de capital sur un seul flip.

11 Créez des livrées populaires : le revenu passif des créatifs

Si vous aimez personnaliser vos voitures, Forza Horizon 6 vous récompense financièrement pour ça. Concevez une livrée dans votre Domaine (menu Voitures > Designs et peintures), publiez-la, et commencez à toucher des crédits de créateur à chaque interaction :

25 CR par téléchargement

40 CR quand un joueur utilise votre livrée en course

500 CR par "j'aime" reçu

Un design qui devient viral dans la communauté peut générer des milliers de crédits sans aucun effort supplémentaire après la publication. La même logique s'applique aux réglages de tuning partagés : si votre tune devient la référence pour une voiture meta, les crédits passifs s'accumulent en arrière-plan pendant que vous jouez normalement.

Conseil : utilisez des mots-clés recherchés dans le titre de votre livrée (drift, S1, meta, Japon…) pour maximiser sa visibilité et donc ses téléchargements.

FAQ

À quoi servent les crédits dans Forza Horizon 6 ?

Les crédits (CR) sont la monnaie principale de FH6. Ils permettent d'acheter des voitures auprès des vendeurs sur la route ou lors des rassemblements, d'effectuer des réglages, de personnaliser l'esthétique, et d'acquérir des propriétés comme les maisons. Les crédits ne peuvent pas être achetés avec de l'argent réel — chaque crédit doit être gagné en jeu.

Quelle est la méthode la plus rapide pour gagner des crédits en début de jeu ?

En début de jeu, la méthode la plus accessible est de collecter les 200 mascottes régionales (icônes violettes sur la carte) : chaque mascotte rapporte 5 000 CR instantanément, soit 1 000 000 CR au total, sans aucun prérequis. Combinez ça avec les missions de livraison de nourriture à Tokyo et le Journal de collection.

Comment gagner de l'argent rapidement dans Forza Horizon 6 ?

Désactivez les aides à la conduite : ABS (+15%), transmission manuelle (+15%), contrôle de traction (+10%), contrôle de stabilité (+10%) = +50% de crédits par course, en plus du multiplicateur de difficulté de l'IA. Choisissez un niveau de difficulté où vous gagnez encore régulièrement pour que ces bonus s'appliquent pleinement.

Quand sort Forza Horizon 6 ?

Forza Horizon 6 est sorti le 19 mai 2026, sur Xbox et PC. La date pour PlayStation n'a pas été communiquée.

Dans quel pays se déroule FH6 ?

Après le Mexique, c'est le Japon que les joueurs peuvent explorer dans Forza Horizon 6.