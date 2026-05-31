La Ford Fiesta ST 2023 en pleine session de drift dans Forza Horizon 6.
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Comment débloquer les 57 succès de Forza Horizon 6 ?

Bienvenue au Japon ! Dans ce nouveau open world, 57 succès vous attendent. Découvrez notre guide de Forza Horizon 6 pour décrocher chaque récompense.
Écrit par Phil Briel (@nophilterde)
Temps de lecture estimé : 11 minutesUpdated on

Résumé

  1. 1
    Combien de succès dans Forza Horizon 6 ?
  2. 2
    La liste complète des succès de Forza Horizon 6
  3. 3
    Combien de temps pour les 100 % ?
  4. 4
    Feuille de route des succès dans Forza Horizon 6
  5. 5
    Les succès les plus difficiles de Forza Horizon 6
  6. 6
    Peut-on rater des succès dans Forza Horizon 6 ?
Répartis entre la progression du festival, l'exploration du Japon et le mode en ligne, Forza Horizon 6 propose pas moins de 57 succès pour un total de 1 000 Gamerscore. La bonne nouvelle : la majorité se débloque naturellement en jouant la campagne. Les plus coriaces — mascottes, panneaux bonus, bracelets dorés — demandent méthode et patience. Notre guide des succès de Forza Horizon 6 passe en revue chaque récompense, signale les pièges et vous aide à filer droit vers les 100 % dans ce nouveau terrain de jeu japonais. Pour tout savoir sur le jeu, consultez aussi notre guide complet de Forza Horizon 6.
Succès de Forza Horizon 6 : l'essentiel
  • 57 succès au total
  • 1 000 Gamerscore maximum
  • Comptez 100 à 150 heures de jeu (et au-delà) pour boucler les 1 000 Gamerscore
  • Une grande partie des succès tombe naturellement en avançant dans la campagne
  • Les objectifs de collection sont particulièrement longs
  • Aucun succès n'est manquable (mais attention aux changements de saison)
01

Combien de succès dans Forza Horizon 6 ?

Forza Horizon 6 propose 57 succès au lancement, pour un total de 1 000 Gamerscore. Les récompenses sont étroitement liées aux nouvelles mécaniques : bracelets du festival, Journal du collectionneur, combats tōge, événements Horizon Rush et toute une série d'activités dans la région à compléter au fil de la progression.
Capture d'écran de Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 vous emmène au Japon

© Xbox Game Studios

Bon à savoir : si vous vous contentez de rouler à travers le Japon, d'explorer les routes et de boucler des courses, vous décrocherez automatiquement un gros paquet de succès. Du moins jusqu'à un certain point. Au-delà, il faudra s'accrocher — surtout pour les éléments à collectionner et les succès multijoueur.
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La liste complète des succès de Forza Horizon 6

Succès (nom FR / nom original)

Description

Gamerscore

Bienvenue au Japon (Welcome to Japan)

Terminer le prologue

10

Premier d'une longue série (First of Many)

Terminer ses premières qualifications

10

Sur le podium

Gagner son premier événement de course du Horizon Festival

10

Chasseur de mascottes

Détruire sa première mascotte régionale

10

Quatre Épées (Four Swords)

Terminer un LINK Skill

10

Bienvenue chez Horizon (Welcome to Horizon)

Obtenir le bracelet jaune et rejoindre le festival

10

Territoire familier

Obtenir le tampon jaune dans le Journal du collectionneur

10

Bonne affaire

Acheter une voiture aftermarket

10

Je ne fais que commencer

Terminer son premier combat tōge (Touge Battle)

10

De 9 h à 17 h

Terminer son premier job

10

Bien épinglé !

Découvrir 10 lieux emblématiques

10

Fan du festival (Festival Fan)

Obtenir le bracelet vert du Horizon Festival

10

Sur la vague

Obtenir le bracelet bleu du Horizon Festival

10

En mode tourisme

Obtenir le tampon vert dans le Journal du collectionneur

10

Bien bourlingué (Way Downtown)

Obtenir le tampon bleu dans le Journal du collectionneur

10

Un petit nouveau dans la collection

Découvrir et récupérer sa première Treasure Car

10

Encore un tour (Another Lap)

Réaliser un temps sur un circuit Time Attack

10

Fumée de pneus (Fresh Tire Smoke)

Terminer un Drag Meet

10

Auto-Parkour ! (Carkour)

Terminer un événement Horizon Rush

10

Page blanche

Acheter la propriété Yashiki

10

Tout un nouveau monde (A Whole New World)

Conduire une voiture de classe R

10

Touriste dans l'âme

Décrocher 3 étoiles sur un chapitre de l'histoire Tour de la Journée

10

Premier amour

Acheter sa première voiture à l'Autoshow

10

Mech and the City

Terminer l'événement vitrine « Mech my Day »

20

Comme si c'était difficile (Like It's Hard)

Obtenir le bracelet rose du Horizon Festival

20

L'orange vous va bien

Obtenir le bracelet orange du Horizon Festival

20

Tracez votre route (Your Own Path)

Obtenir le tampon rose dans le Journal du collectionneur

20

Hé ! Écoute ! (Hey! Listen!)

Obtenir le tampon orange dans le Journal du collectionneur

20

Tokyo, c'est chez moi

Terminer 33 activités dans la région de Tokyo

20

Avaleur de kilomètres (Racking Up the Miles)

Découvrir l'intégralité des 10 régions

20

Plébiscite du public

Décrocher 36 étoiles aux cascades PR de la région d'Ohtani

20

Fantôme blanc (White Ghost)

Terminer 5 combats tōge

20

Qu'est-ce que vous fichez chez moi ? (What Are You Doing)

Visiter la propriété d'un autre joueur

10

Montrez ce que vous avez

Exposer 3 voitures différentes simultanément dans le garage

10

Collectionneur

Réunir 100 voitures différentes

20

Plus haut, plus loin

Terminer l'événement vitrine « Flight Club »

20

Place libre (Parking All)

Se garer à 3 rassemblements automobiles différents

10

À armes égales (Even Playing Field)

Terminer une course dans un championnat Spec-Racing

10

Direction la Lune

Décrocher au moins 1 étoile au Irokawa Launch Danger Sign

10

Tous les yeux sur vous (Eyes)

Garer une GR GT Prototype 2025 lors d'un rassemblement automobile

10

Track Day

Réaliser un temps sur un circuit Time Attack avec une Track Toy

10

Sous les projecteurs

Obtenir le bracelet violet du Horizon Festival

30

Quelle aventure !

Obtenir le tampon violet dans le Journal du collectionneur

30

Légende d'Horizon (Horizon Legend)

Obtenir le bracelet doré du Horizon Festival

50

Maître Explorateur (Master Explorer)

Obtenir le tampon doré et devenir Maître Explorateur

50

Chasseur de trésors

Découvrir et récupérer les 9 Treasure Cars

30

Sentir l'adrénaline

Terminer 3 événements Horizon Rush

20

Cartographe d'Horizon

Révéler l'intégralité de la carte

50

Faut toutes les détruire !

Détruire 200 mascottes régionales

30

Mordu de course (Made It)

Gagner 57 événements de course du Horizon Festival

30

Prêt à en découdre

Atteindre 10 niveaux dans Horizon Play

10

Playlist bouclée

Décrocher tous les points de la Festival Playlist d'une saison

30

Le Boss

Obtenir la promotion maximale dans un job

20

À fond (Maxed)

Atteindre 100 niveaux dans Horizon Play

30

Succès historique

Décrocher la récompense de progression de la série

30

Du verre partout

Détruire 200 panneaux bonus

30

Conteur d'histoires

Décrocher 81 étoiles dans les stories

10

03

Combien de temps pour les 100 % ?

Capture d'écran de Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 a énormément de contenu à offrir.

© Xbox Game Studios

La campagne principale de Forza Horizon 6 vous occupe entre 15 et 25 heures et vous fait enchaîner toutes sortes d'événements : route, off-road, cross. Au passage, vous découvrez déjà une grande partie des routes du Japon et écrasez sans doute quelques panneaux bonus et mascottes. Mais le travail est loin d'être terminé. Pour boucler Forza Horizon 6 à 100 % et rafler les 57 succès, comptez plutôt autour de 150 heures de jeu, voire bien davantage. Voici les succès qui vous prendront le plus de temps :
  • Mordu de course : gagner 57 événements de course du Horizon Festival
  • Faut toutes les détruire ! : détruire 200 mascottes régionales
  • Du verre partout : détruire 200 panneaux bonus
  • À fond : atteindre 100 niveaux dans Horizon Play
  • Maître Explorateur / Légende d'Horizon : boucler toutes les étapes du festival et du Journal du collectionneur
Les panneaux bonus, en particulier, peuvent vraiment vous donner du fil à retordre : Playground Games les a parfois placés sur des télésièges ou en haut de bâtiments accessibles uniquement via une vraie dose d'adresse.
04

Feuille de route des succès dans Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 et une Ford Fiesta avec une Peugeot 207.

Rallye, course sur route, drift, drag : Forza Horizon 6 a de quoi faire

© Xbox Game Studios

Vous venez d'atterrir au Japon et vous prenez tout juste le volant de Forza Horizon 6 pour la première fois. Quelle est la meilleure marche à suivre pour empocher les succès avec le minimum d'effort ? Quelques pistes :
  1. Concentrez-vous d'abord sur les événements du festival : suivez les épreuves que le jeu vous propose et avancez en fil rouge à travers les courses et les showcases.
  2. Décrochez les bracelets du festival : du jaune au précieux bracelet doré en passant par le vert, le bleu, le rose, l'orange et le violet, vous gravissez les échelons du Horizon Festival. Chaque bracelet débloque de nouvelles zones et de nouveaux événements. Le bracelet doré « Légende d'Horizon » est le plus gros objectif du jeu — et le plus chronophage. Ce n'est qu'avec lui en poche que vous avez accès à toutes les épreuves du solo.
  3. Journal du collectionneur : le nouveau système de progression de Forza Horizon 6 vous récompense indifféremment pour l'exploration, les photos, les missions scénarisées et les activités en ligne, sous forme de tampons. Du jaune au doré, même progression chromatique que pour les bracelets — mais via un autre parcours.
  4. Gardez l'œil ouvert : neuf véhicules cachés (les Treasure Cars) sont disséminés à travers le Japon. Ils n'apparaissent pas sur la minicarte et se localisent uniquement à partir d'une photo. La première suffit pour « Un petit nouveau dans la collection » ; les neuf rapportent « Chasseur de trésors ». Pour les trésors de grange de Forza Horizon 6 (15 voitures classiques à trouver), consultez notre guide dédié.
  5. Mascottes régionales : dans les neuf régions de la carte se cachent de petites figurines à percuter avec votre voiture. La première débloque « Chasseur de mascottes », les 200 valident « Faut toutes les détruire ! » — l'un des succès les plus longs du jeu. À noter : le design des mascottes varie d'une région à l'autre.
  6. Le Boss : pour décrocher ce succès, il faut atteindre le rang maximum dans les missions de livraison de repas à Tokyo. Et. Ça. Prend. Du. Temps. Essayez d'enchaîner un maximum de jobs par service et de rafler le plus d'étoiles possible à chaque livraison pour monter plus vite.
  7. Astuces pour les succès multijoueur : Horizon Play est le mode en ligne du jeu. « Prêt à en découdre » demande 10 niveaux, « À fond » réclame les 100. Si vous jouez régulièrement en ligne, ça vient tout seul. Par contre, ça prend du temps.
05

Les succès les plus difficiles de Forza Horizon 6

Les 57 succès de Forza Horizon 6 ne sont, pour la plupart, pas vraiment retors. Certains demandent du temps, d'autres un peu d'entraînement, et quelques-uns supposent simplement de jouer régulièrement sur la durée. Reste à savoir lesquels sortent du lot — et comment en venir à bout. Rien à voir avec les boss légendairement coriaces d'Elden Ring, mais certains succès demandent de la méthode.
Capture d'écran de Forza Horizon 6

Seuls les meilleurs livreurs débloquent le succès « Le Boss ».

© Xbox Game Studios

  • Cartographe d'Horizon (50 GS) : la dernière région disponible est Legend Island, qui s'ouvre normalement d'elle-même avec le bracelet doré. Pour aller plus vite, lancez le « Seaside Park Sprint » dans le mode Horizon Rivals. Si toutes les autres régions sont déjà découvertes, le succès tombe peu après le départ.
  • Mordu de course (30 GS) : gagner 57 événements de course du festival peut sembler beaucoup, mais ça se combine très bien avec la progression du système de bracelets. Augmentez volontairement la difficulté dès que vous gagnez sans forcer histoire d'engranger plus d'XP et de crédits par course. À noter : le chiffre 57 n'est pas un hasard — c'est un clin d'œil délibéré de Playground Games au nombre total de succès du jeu.
  • Plébiscite du public (20 GS) : décrocher 36 étoiles aux cascades PR de la région d'Ohtani sonne comme du grind pur. La méthode la plus efficace : enchaîner dans l'ordre les panneaux de danger, puis les radars, puis les zones de drift. Avec une sportive S1 bien réglée, la plupart des cascades passent en un seul run. Astuce bonus : la Koenigsegg Jesko est imbattable pour les radars et les panneaux de danger... mais quasi inutilisable pour les drifts.
  • Le Boss (20 GS) : dans Forza Horizon 6, le « Raku Raku Express » vous permet de livrer des repas à Tokyo. Pour grimper jusqu'au poste de boss, il faut enchaîner ces missions jusqu'à plus soif. Plus vous décrochez de notes trois étoiles, plus vous montez vite en grade.
  • Playlist bouclée (30 GS) : pour rafler tous les points d'une saison, il faut compléter à la fois les défis solo et en ligne de la Festival Playlist hebdomadaire. Le mieux est de bloquer une semaine pour s'y consacrer, avant que la saison ne tourne.
  • Tous les yeux sur vous (All Eyes On You, 10G) : garez une GR GT Prototype 2025 lors d'un rassemblement automobile. Si vous ne possédez pas ce véhicule, vérifiez l'Autoshow ou surveillez la salle des ventes — sans cette voiture précise dans votre garage, le succès ne se déclenchera pas.
Astuces pour « Le Boss »

Combien de niveaux ?

Les livraisons à Tokyo comptent 9 niveaux au total. Le niveau 9 débloque le succès.

Crédits à accumuler

Après chaque promotion, votre compteur de crédits repart à zéro. Suivez notre guide pour gagner de l'argent rapidement.

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Peut-on rater des succès dans Forza Horizon 6 ?

La plupart des succès de Forza Horizon 6 ne sont pas manquables. Vous pouvez les rattraper à tout moment au fil de l'aventure. Deux exceptions à garder en tête : « Playlist bouclée » a un fonctionnement saisonnier. Si vous laissez passer une saison entière sans valider la playlist, il faut attendre la suivante. Les mascottes régionales et les panneaux bonus sont éparpillés sur l'ensemble de la carte. Vous pouvez les collecter à n'importe quel moment, mais les éliminer au fur et à mesure de votre exploration vous évitera de devoir ratisser la carte pendant des heures plus tard. Restez attentif dès qu'une nouvelle région s'ouvre à vous.
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