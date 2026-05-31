Gaming
Comment débloquer les 57 succès de Forza Horizon 6 ?
- 57 succès au total
- 1 000 Gamerscore maximum
- Comptez 100 à 150 heures de jeu (et au-delà) pour boucler les 1 000 Gamerscore
- Une grande partie des succès tombe naturellement en avançant dans la campagne
- Les objectifs de collection sont particulièrement longs
- Aucun succès n'est manquable (mais attention aux changements de saison)
Combien de succès dans Forza Horizon 6 ?
La liste complète des succès de Forza Horizon 6
Succès (nom FR / nom original)
Description
Gamerscore
Bienvenue au Japon (Welcome to Japan)
Terminer le prologue
10
Premier d'une longue série (First of Many)
Terminer ses premières qualifications
10
Sur le podium
Gagner son premier événement de course du Horizon Festival
10
Chasseur de mascottes
Détruire sa première mascotte régionale
10
Quatre Épées (Four Swords)
Terminer un LINK Skill
10
Bienvenue chez Horizon (Welcome to Horizon)
Obtenir le bracelet jaune et rejoindre le festival
10
Territoire familier
Obtenir le tampon jaune dans le Journal du collectionneur
10
Bonne affaire
Acheter une voiture aftermarket
10
Je ne fais que commencer
Terminer son premier combat tōge (Touge Battle)
10
De 9 h à 17 h
Terminer son premier job
10
Bien épinglé !
Découvrir 10 lieux emblématiques
10
Fan du festival (Festival Fan)
Obtenir le bracelet vert du Horizon Festival
10
Sur la vague
Obtenir le bracelet bleu du Horizon Festival
10
En mode tourisme
Obtenir le tampon vert dans le Journal du collectionneur
10
Bien bourlingué (Way Downtown)
Obtenir le tampon bleu dans le Journal du collectionneur
10
Un petit nouveau dans la collection
Découvrir et récupérer sa première Treasure Car
10
Encore un tour (Another Lap)
Réaliser un temps sur un circuit Time Attack
10
Fumée de pneus (Fresh Tire Smoke)
Terminer un Drag Meet
10
Auto-Parkour ! (Carkour)
Terminer un événement Horizon Rush
10
Page blanche
Acheter la propriété Yashiki
10
Tout un nouveau monde (A Whole New World)
Conduire une voiture de classe R
10
Touriste dans l'âme
Décrocher 3 étoiles sur un chapitre de l'histoire Tour de la Journée
10
Premier amour
Acheter sa première voiture à l'Autoshow
10
Mech and the City
Terminer l'événement vitrine « Mech my Day »
20
Comme si c'était difficile (Like It's Hard)
Obtenir le bracelet rose du Horizon Festival
20
L'orange vous va bien
Obtenir le bracelet orange du Horizon Festival
20
Tracez votre route (Your Own Path)
Obtenir le tampon rose dans le Journal du collectionneur
20
Hé ! Écoute ! (Hey! Listen!)
Obtenir le tampon orange dans le Journal du collectionneur
20
Tokyo, c'est chez moi
Terminer 33 activités dans la région de Tokyo
20
Avaleur de kilomètres (Racking Up the Miles)
Découvrir l'intégralité des 10 régions
20
Plébiscite du public
Décrocher 36 étoiles aux cascades PR de la région d'Ohtani
20
Fantôme blanc (White Ghost)
Terminer 5 combats tōge
20
Qu'est-ce que vous fichez chez moi ? (What Are You Doing)
Visiter la propriété d'un autre joueur
10
Montrez ce que vous avez
Exposer 3 voitures différentes simultanément dans le garage
10
Collectionneur
Réunir 100 voitures différentes
20
Plus haut, plus loin
Terminer l'événement vitrine « Flight Club »
20
Place libre (Parking All)
Se garer à 3 rassemblements automobiles différents
10
À armes égales (Even Playing Field)
Terminer une course dans un championnat Spec-Racing
10
Direction la Lune
Décrocher au moins 1 étoile au Irokawa Launch Danger Sign
10
Tous les yeux sur vous (Eyes)
Garer une GR GT Prototype 2025 lors d'un rassemblement automobile
10
Track Day
Réaliser un temps sur un circuit Time Attack avec une Track Toy
10
Sous les projecteurs
Obtenir le bracelet violet du Horizon Festival
30
Quelle aventure !
Obtenir le tampon violet dans le Journal du collectionneur
30
Légende d'Horizon (Horizon Legend)
Obtenir le bracelet doré du Horizon Festival
50
Maître Explorateur (Master Explorer)
Obtenir le tampon doré et devenir Maître Explorateur
50
Chasseur de trésors
Découvrir et récupérer les 9 Treasure Cars
30
Sentir l'adrénaline
Terminer 3 événements Horizon Rush
20
Cartographe d'Horizon
Révéler l'intégralité de la carte
50
Faut toutes les détruire !
Détruire 200 mascottes régionales
30
Mordu de course (Made It)
Gagner 57 événements de course du Horizon Festival
30
Prêt à en découdre
Atteindre 10 niveaux dans Horizon Play
10
Playlist bouclée
Décrocher tous les points de la Festival Playlist d'une saison
30
Le Boss
Obtenir la promotion maximale dans un job
20
À fond (Maxed)
Atteindre 100 niveaux dans Horizon Play
30
Succès historique
Décrocher la récompense de progression de la série
30
Du verre partout
Détruire 200 panneaux bonus
30
Conteur d'histoires
Décrocher 81 étoiles dans les stories
10
Combien de temps pour les 100 % ?
- Mordu de course : gagner 57 événements de course du Horizon Festival
- Faut toutes les détruire ! : détruire 200 mascottes régionales
- Du verre partout : détruire 200 panneaux bonus
- À fond : atteindre 100 niveaux dans Horizon Play
- Maître Explorateur / Légende d'Horizon : boucler toutes les étapes du festival et du Journal du collectionneur
Feuille de route des succès dans Forza Horizon 6
- Concentrez-vous d'abord sur les événements du festival : suivez les épreuves que le jeu vous propose et avancez en fil rouge à travers les courses et les showcases.
- Décrochez les bracelets du festival : du jaune au précieux bracelet doré en passant par le vert, le bleu, le rose, l'orange et le violet, vous gravissez les échelons du Horizon Festival. Chaque bracelet débloque de nouvelles zones et de nouveaux événements. Le bracelet doré « Légende d'Horizon » est le plus gros objectif du jeu — et le plus chronophage. Ce n'est qu'avec lui en poche que vous avez accès à toutes les épreuves du solo.
- Journal du collectionneur : le nouveau système de progression de Forza Horizon 6 vous récompense indifféremment pour l'exploration, les photos, les missions scénarisées et les activités en ligne, sous forme de tampons. Du jaune au doré, même progression chromatique que pour les bracelets — mais via un autre parcours.
- Gardez l'œil ouvert : neuf véhicules cachés (les Treasure Cars) sont disséminés à travers le Japon. Ils n'apparaissent pas sur la minicarte et se localisent uniquement à partir d'une photo. La première suffit pour « Un petit nouveau dans la collection » ; les neuf rapportent « Chasseur de trésors ». Pour les trésors de grange de Forza Horizon 6 (15 voitures classiques à trouver), consultez notre guide dédié.
- Mascottes régionales : dans les neuf régions de la carte se cachent de petites figurines à percuter avec votre voiture. La première débloque « Chasseur de mascottes », les 200 valident « Faut toutes les détruire ! » — l'un des succès les plus longs du jeu. À noter : le design des mascottes varie d'une région à l'autre.
- Le Boss : pour décrocher ce succès, il faut atteindre le rang maximum dans les missions de livraison de repas à Tokyo. Et. Ça. Prend. Du. Temps. Essayez d'enchaîner un maximum de jobs par service et de rafler le plus d'étoiles possible à chaque livraison pour monter plus vite.
- Astuces pour les succès multijoueur : Horizon Play est le mode en ligne du jeu. « Prêt à en découdre » demande 10 niveaux, « À fond » réclame les 100. Si vous jouez régulièrement en ligne, ça vient tout seul. Par contre, ça prend du temps.
Les succès les plus difficiles de Forza Horizon 6
- Cartographe d'Horizon (50 GS) : la dernière région disponible est Legend Island, qui s'ouvre normalement d'elle-même avec le bracelet doré. Pour aller plus vite, lancez le « Seaside Park Sprint » dans le mode Horizon Rivals. Si toutes les autres régions sont déjà découvertes, le succès tombe peu après le départ.
- Mordu de course (30 GS) : gagner 57 événements de course du festival peut sembler beaucoup, mais ça se combine très bien avec la progression du système de bracelets. Augmentez volontairement la difficulté dès que vous gagnez sans forcer histoire d'engranger plus d'XP et de crédits par course. À noter : le chiffre 57 n'est pas un hasard — c'est un clin d'œil délibéré de Playground Games au nombre total de succès du jeu.
- Plébiscite du public (20 GS) : décrocher 36 étoiles aux cascades PR de la région d'Ohtani sonne comme du grind pur. La méthode la plus efficace : enchaîner dans l'ordre les panneaux de danger, puis les radars, puis les zones de drift. Avec une sportive S1 bien réglée, la plupart des cascades passent en un seul run. Astuce bonus : la Koenigsegg Jesko est imbattable pour les radars et les panneaux de danger... mais quasi inutilisable pour les drifts.
- Le Boss (20 GS) : dans Forza Horizon 6, le « Raku Raku Express » vous permet de livrer des repas à Tokyo. Pour grimper jusqu'au poste de boss, il faut enchaîner ces missions jusqu'à plus soif. Plus vous décrochez de notes trois étoiles, plus vous montez vite en grade.
- Playlist bouclée (30 GS) : pour rafler tous les points d'une saison, il faut compléter à la fois les défis solo et en ligne de la Festival Playlist hebdomadaire. Le mieux est de bloquer une semaine pour s'y consacrer, avant que la saison ne tourne.
- Tous les yeux sur vous (All Eyes On You, 10G) : garez une GR GT Prototype 2025 lors d'un rassemblement automobile. Si vous ne possédez pas ce véhicule, vérifiez l'Autoshow ou surveillez la salle des ventes — sans cette voiture précise dans votre garage, le succès ne se déclenchera pas.