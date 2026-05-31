Comment débloquer les 57 succès de Forza Horizon 6 ?

La plupart des succès de Forza Horizon 6 ne sont pas manquables. Vous pouvez les rattraper à tout moment au fil de l'aventure. Deux exceptions à garder en tête : « Playlist bouclée » a un fonctionnement saisonnier . Si vous laissez passer une saison entière sans valider la playlist, il faut attendre la suivante. Les mascottes régionales et les panneaux bonus sont éparpillés sur l'ensemble de la carte. Vous pouvez les collecter à n'importe quel moment, mais les éliminer au fur et à mesure de votre exploration vous évitera de devoir ratisser la carte pendant des heures plus tard. Restez attentif dès qu'une nouvelle région s'ouvre à vous.