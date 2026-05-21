Forza Horizon 6 : guide complet pour bien débuter

Avec Forza Horizon 6 , sorti le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S , PC et via le Game Pass , le jeu de course le plus attendu de l'année est enfin là. Ce sixième épisode développé par Playground Games emmène les pilotes au Japon, un cadre que les fans réclamaient depuis des années. La saga Forza Horizon n'a cessé d'enchanter les joueurs depuis 2012, et ce nouvel opus ne fait pas exception. Les débuts ne sont jamais simples, surtout pour les nouveaux venus : voici notre guide des meilleures astuces pour bien lancer votre aventure dans le festival Horizon.

Attention spoilers : certains conseils dévoilent des contenus cachés du jeu. Si vous préférez tout découvrir par vous-même, lisez avec parcimonie.

Max Verstappen est toujours en rodage dans la Mercedes-AMG GT3 Evo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

01 Les premières heures : bien démarrer

Votre aventure commence par l'arrivée au Japon, les Horizon Qualifiers et le Horizon Invitational. Ce n'est qu'au bout de ces épreuves que vous obtenez votre premier bracelet et le statut de participant à part entière du festival. Plutôt que de foncer explorer toute la carte, enchaînez rapidement les qualifications et les premiers événements pour débloquer le système de progression et les fonctions clés.

Pendant les premières heures, suivez les événements et activités que le jeu vous propose. Forza Horizon 6 prend en effet trois à quatre heures pour vous familiariser avec son gameplay, son système de progression revu et l'ensemble des mécaniques : maisons, PR Stunts (comme les sauts), objets à collectionner, journal de collection et bien d'autres.

Les Car Meets font partie de Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Recommandé pour vos premières heures :

Terminez l'intro et les qualifications jusqu'à obtenir votre premier bracelet. Suivez les recommandations du jeu pour découvrir l'ensemble des features (nouvelles et anciennes) et débloquer toutes les mécaniques. Enchaînez ensuite les événements suggérés — courses sur route, dirt et cross-country — pour bien familiariser avec la conduite.

Ce n'est qu'une fois que vous avez besoin d'une pause après une grosse session de courses que vous pouvez partir en mode tourisme à travers le Japon. Bonne nouvelle : la plupart des routes et des sites emblématiques se découvrent naturellement au fil des quelque 100 épreuves du festival.

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02 Comprendre la carte : le Japon de Forza Horizon 6

La carte japonaise est le meilleur argument du jeu. Elle est nettement plus variée que le Mexique de Forza Horizon 5 et propose des biomes variés taillés pour chaque style de pilotage.

Prenez le temps d'explorer les routes du Japon © Xbox Game Studios/Phil Briel

Au nord, vous trouvez des pistes de rallye enneigées avec un tremplin de ski et un bowl en virages relevés, parfaits pour les véhicules tout-terrain et de rallye. Les cols de montagne sinueux et peu fréquentés se prêtent idéalement à l'entraînement au drift et aux contre-la-montre. L'un des premiers grands moments : le Kawazu-Nanadaru Loop, une bretelle d'autoroute en spirale qui autorise des drifts à rallonge sans aucun obstacle. Au sud, l'ambiance change du tout au tout. Les longs littoraux et les eaux bleues donnent presque au jeu un air tropical.

Astuce : dès que vous croisez un site marquant, sortez l'appareil photo. Une pression sur le haut de la croix directionnelle bascule en mode photo. L'une des missions du nouveau journal de collection consiste justement à photographier 26 monuments répartis dans tout le Japon virtuel.

Les zones urbaines impressionnent par le souci du détail : rizières, temples, quartiers résidentiels japonais peuplés de petits véhicules PNJ — dont l'authentique Toyota JPN Taxi —, physique des cerisiers en fleurs et étals des konbini. Tokyo et le passage piéton de Shibuya sont au rendez-vous, mais les rues emblématiques du centre sont volontairement plus larges qu'en vrai pour laisser de la place à la conduite.

Forza Horizon 6 propose 550 voitures à conduire © Xbox Game Studios

Deux points importants : le mont Fuji est visible, mais pas accessible. Et certaines zones de la carte sont verrouillées au démarrage par le système de bracelets, dont la fameuse Legend Island.

03 Le nouveau système de progression par bracelets

Forza Horizon 5 avait été critiqué pour son fil rouge un peu mou. Forza Horizon 6 corrige le tir avec le système de progression par bracelets, déjà central dans le tout premier Forza Horizon de 2012. Vous enchaînez des événements qui s'imbriquent, vous remportez des bracelets et vous débloquez ainsi des courses plus prestigieuses et de nouvelles zones de la carte. Le jeu retrouve une direction claire, particulièrement utile pour les débutants.

Gagnez des bracelets pour débloquer des courses plus prestigieuses © Xbox Game Studios

Le premier grand objectif, c'est le Horizon Invitational. Au bout du chemin, l'accès à Legend Island sert d'objectif endgame visible mais verrouillé d'entrée. Pour la première fois depuis des années, Forza Horizon propose une vraie ligne d'arrivée qui dépasse la simple collection. Toute la progression est jouable en solo comme en coop online entre amis.

Le conseil le plus important pour le départ : ne roulez pas sans but sur la carte. Chaque épreuve terminée compte pour les bracelets et les accolades. Cochez systématiquement l'étape suivante dans le menu de progression et restez concentré.

04 La voiture de départ : faire le bon choix

En début de partie, vous choisissez entre trois voitures de départ : une Toyota Celica modifiée, un pick-up GMC et une Nissan Silvia K avec carrosserie Rocket Bunny. Laquelle prendre ?

Cela dépend de votre style. La Nissan Silvia est notre recommandation si vous voulez bosser le drift dès le début : le kit Rocket Bunny est agressif et récompense un dosage précis des gaz et du volant. La Toyota Celica est la polyvalente du lot, avec une tenue de route équilibrée, idéale pour des événements mixtes route et léger tout-terrain. Le GMC, lui, peine sur asphalte mais brille en tout-terrain — un bon plan si vous comptez attaquer rapidement les régions montagneuses du nord et les pistes de rallye.

Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Peu importe votre choix, n'achetez pas de voitures coûteuses à l'Autoshow dans vos premières heures. Les tirages, les missions et les défis saisonniers vous fournissent rapidement de nouveaux véhicules. Investissez plutôt vos premiers crédits dans le tuning de votre voiture de départ : c'est ce qui transforme un setup d'usine en monture compétitive.

05 Les quatre nouvelles features marquantes

Forza Horizon 6 introduit quatre nouveautés de gameplay qui pèsent directement sur la prise en main.

Sur l'ensemble de la carte japonaise sont réparties 200 mascottes. Chacune écrasée vous rapporte immédiatement 5 000 crédits. Anodin à l'unité, mais jusqu'à 1 000 000 de crédits au cumul, simplement en explorant le terrain. L'une des meilleures sources de cash pour les débutants. Petit détail : le design des mascottes change selon la région.

Gardez l'œil ouvert pour repérer les mascottes © Xbox Game Studios

Disséminées elles aussi sur la carte, les Aftermarket Cars (voitures d'occasions) s'achètent directement sur place. Déjà tunées, équipées d'un kit carrosserie aftermarket et moins chères qu'à l'Autoshow. Repérez-les dès le début : elles apparaissent sous forme d'icônes vertes de voiture sur la minicarte.

L'assistante IA ANNA peut, sur demande, piloter votre voiture jusqu'au prochain objectif. Plus intéressant : son mode cinéma, qui fait disparaître toute l'interface au profit d'une caméra cinématique. Parfait pour capturer du contenu ou souffler une minute.

Les courses de dragster ne pouvaient pas manquer à l'appel. La grosse nouveauté : les Drag Meets se lancent désormais avec un vrai départ aux feux. Plus de maintien automatique sur la ligne. Vous choisissez votre emplacement, vous attendez le feu et vous gérez vous-même le départ. Lâchez les gaz trop tôt et vous partez en faux départ. La méthode recommandée : frein à main enclenché, Launch Control activé, et lâcher au dernier feu. Le temps de réaction fait tout.

À propos de drag : qui l'emporte dans un duel entre F1, MotoGP, voiture de rallye et... Supervan ? La réponse dans la vidéo qui suit, présentée par Matt Jones .

6 minutes La course ultime La course de dragster qui déterminera, une bonne fois pour toutes, quel véhicule est le meilleur.

06 Les voitures spéciales en monde ouvert

Les Aftermarket Cars ne sont qu'une des trois façons de mettre la main sur des véhicules uniques en monde ouvert. Il y en a deux autres.

Le retour des Barn Finds dans Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Les vétérans de Forza connaissent les légendaires Barn Finds (trouvailles dans la grange). Dans Forza Horizon 6, 14 granges abritent des bolides iconiques. Elles apparaissent sous forme de cercles violets sur la carte ; à vous de trouver l'emplacement exact à l'intérieur de la zone.

Astuce : chaque grange est reliée à un petit chemin de terre visible sur la carte mais non répertorié comme route. Restez attentif pour arriver au but plus vite.

Saurez-vous trouver toutes les Treasure Cars ? — © Xbox Game Studios

Saurez-vous trouver toutes les Treasure Cars ? © Xbox Game Studios

La troisième option est inédite : neuf Treasure Cars sont cachées à travers le Japon. Le principe : dès que vous approchez d'une zone, le jeu vous prévient de la trouvaille. Une photo du décor s'ajoute dans le menu et vous donne une indication approximative. Le reste, c'est à vous de jouer : les indices précis sont rares. Ouvrez l'œil et lisez bien la description.

07 Courses de rue et batailles tōge

Forza Horizon 6 propose deux expériences inédites en monde ouvert : les courses de rue et les batailles tōge. À noter : ni l'une ni l'autre n'est liée à la progression de la campagne solo. Les boucler reste néanmoins payant grâce à de belles récompenses en crédits. Et soyons honnêtes : les courses de rue nocturnes ont un parfum de Need for Speed Underground, et les fans de Fast and Furious y trouveront largement leur compte.

Les courses de rue nocturnes sont incontournables © Xbox Game Studios

Les courses de rue se déroulent de nuit sur les voies publiques japonaises. Ce sont des courses à checkpoints d'un point A à un point B. Méfiez-vous de la circulation.

Les batailles tōge rendent hommage aux cols sinueux du Japon — et se déroulent, logiquement, sur ces mêmes cols sinueux. Chaque course prend la forme d'un duel en face-à-face entre vous et une IA, monture spectaculaire incluse. Le premier au sommet l'emporte.

Astuce : comme ces deux modes sont décrochés du système de progression, vous pouvez les mettre de côté dans vos premières heures pour avancer plus vite — sauf si l'envie vous prend, bien sûr. On ne vous en voudra pas.

08 Acheter des maisons : tôt et avec méthode

Dans Forza Horizon 6, l'immobilier va bien au-delà du simple point de voyage rapide. Huit propriétés sont à dénicher dans le jeu, dont une qui demande d'avancer trèèèès loin dans la campagne.

Particularité : chaque maison débloque des bonus permanents — un tirage quotidien rien que pour vous être connecté, des multiplicateurs sur certains types de points. Les joueurs Premium Edition démarrent avec la Tokyo City House et profitent de ce bénéfice d'entrée. Pour les autres, votre premier grand objectif doit être la maison qui offre le tirage quotidien. Le ticket d'entrée est salé, mais le retour sur investissement se mesure en semaines et en mois. Plus rentable que n'importe quelle voiture au même prix.

09 PR Stunts, points de compétences et tirages

Les PR Stunts (Zones de vitesses, panneaux dangers, zones de drifts) ne servent pas qu'à grappiller des accolades. Passez-les à trois étoiles et vous empochez des Super Tirages tôt dans la partie, tout en gonflant vos points de compétences. Ils se gagnent sur tout ce qui est spectaculaire : drift, sauts, destruction, tout-terrain. Vous les investissez dans le menu « Maîtrise de voiture » de votre véhicule actuel, accessible via l'onglet « Voitures » du menu principal.

Chaque voiture possède son propre arbre de maîtrise, qui distribue crédits, tirages et Super tirages. Certaines paient nettement mieux que d'autres — il vaut donc le coup de jeter un œil à l'arbre avant l'achat.

Chaque voiture possède son propre arbre de maîtrise © Xbox Game Studios

Les Super tirages donnent trois récompenses d'un coup et sont bien plus juteux que les tirages classiques. En plus des PR Stunts, vous en obtenez aussi par les montées de niveau et via la récompense VIP hebdomadaire de la Premium Edition.

10 Difficulté et multiplicateur de crédits

Plus la difficulté réglée est élevée, plus chaque course rapporte de crédits. Vous pouvez aller chercher jusqu'à 125 % de gains supplémentaires en désactivant dans les réglages les aides à la conduite et en montant le niveau de l'IA. Le jeu en vaut la chandelle dès que vous maîtrisez la voiture et la piste. Combinez cela à de longues courses : les tracés longs paient toujours mieux que les sprints courts. Choisissez en revanche un niveau où vous pouvez encore l'emporter.

Paramètres recommandés pour débuter

Paramètre Débutant Joueur confirmé Difficulté Drivatar Moyen / Supérieur à la moyenne Expert / Professionnel ABS (anti-blocage) Activé Activé (manette) Contrôle de traction (TCS) Activé Désactivé sur voitures peu puissantes Stabilité Activé Désactivé Boîte de vitesses Automatique Manuelle Ligne de conduite Ligne complète Freinage uniquement Rewind Activé Au choix

FAQ

Quand pourrai-je jouer à Forza Horizon 6 ?

Le jeu est officiellement sorti le 19 mai 2026. Ceux ayant précommandé l'édition premium ont pu y jouer dès le 15 mai.

Pour ceux qui ne sont pas sur Xbox ou PC, pas de panique. La franchise de jeu de course n'est plus exclusive à Microsoft et sortira pour les joueurs PlayStation. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée

Quelle configuration est recommandée pour jouer à Forza Horizon 6 ?

Voici les spécificités à avoir pour faire tourner le jeu de course. Les réglages du jeu sont poussés, alors vous avez la liberté d'ajuster en fonction des performances de votre PC. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser une manette Xbox pour faire vos meilleurs time attacks.

Catégorie Minimum Recommandé Extrême Extrême Ray Tracing CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 7700X GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6500 XT / Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc A580 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 XT NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / AMD Radeon RX 9070 XT RAM 16 Go 16 Go 24 Go 32 Go Stockage SSD SSD SSD NVMe SSD NVMe Version Windows Windows 10/11 (au moins 22H2) Windows 10/11 (au moins 22H2) Windows 10/11 (au moins 22H2) Windows 10/11 (au moins 22H2)