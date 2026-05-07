01 Giro d'Italia 2026 : parcours, cyclistes à suivre, infos clés

Le Giro d'Italia 2026 se disputera du 8 au 31 mai et constitue l'un des rendez-vous les plus attendus du calendrier cycliste international . La 109e édition de la Corsa Rosa réserve des nouveautés de premier ordre, aussi bien pour les passionnés que pour ceux qui ne suivent le cyclisme qu'à l'occasion des grandes compétitions.

Pour la première fois de son histoire, le départ sera donné en Bulgarie, avec trois étapes initiales dans les Balkans avant le retour sur le sol italien. Le parcours complet totalise 3 459 kilomètres et cumule 49 150 mètres de dénivelé positif répartis sur 21 étapes entre plaine, terrain vallonné, contre-la-montre et haute montagne. Au programme : 7 arrivées au sommet, 1 seul contre-la-montre individuel et 3 jours de repos — un de plus qu'à l'accoutumée, pour permettre au peloton de rejoindre l'Italie après les trois premiers jours hors frontières. Ces chiffres dessinent un Tour d'Italie équilibré mais sélectif, où la montagne s'annonce décisive.

02 Quel est la carte du parcours du Giro d'Italia 2026 ? Les 21 étapes

Le parcours du Giro d'Italia 2026 © RCS Sport

Retrouvez ci-dessous toutes les villes de départ et d'arrivée des étapes du Giro d'Italia 2026 :

Nessebar – Burgas (156 km) – 8 mai Burgas – Veliko Tarnovo (220 km) – 9 mai Plovdiv – Sofia (174 km) – 10 mai Catanzaro – Cosenza (144 km) – 12 mai Praia a Mare – Potenza (204 km) – 13 mai Paestum – Naples (161 km) – 14 mai Formia – Blockhaus (246 km) – 15 mai Chieti – Fermo (159 km) – 16 mai Cervia – Corno alle Scale (184 km) – 17 mai Viareggio – Massa (contre-la-montre – 40,2 km) – 19 mai Porcari – Chiavari (178 km) – 20 mai Imperia – Novi Ligure (177 km) – 21 mai Alessandria – Verbania (186 km) – 22 mai Aoste – Pila (133 km) – 23 mai Voghera – Milan (134 km) – 24 mai Bellinzona – Carì (113 km) – 26 mai Cassano d'Adda – Andalo (154 km) – 27 mai Fai della Paganella – Pieve di Soligo (144 km) – 28 mai Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè) (151 km) – 29 mai Gemona del Friuli – Piancavallo (199 km) – 30 mai Rome – Rome (131 km) – 31 mai

Les trois premières étapes en Bulgarie (entre Nessebar, Burgas et Sofia) offriront aux sprinteurs la chance de se battre pour enfiler le maillot rose, mais le terrain technique et vallonné pourrait déjà entraîner une première sélection. Après le transfert en Italie, la course repart par le Sud avec :

des étapes en Calabre et dans le Centre de l'Italie

les premières arrivées exigeantes sur les Apennins

un moment potentiellement décisif avec l'arrivée au sommet du Blockhaus, ascension iconique qui donnera lieu au premier vrai coup de théâtre au classement général

C'est au cours de cette phase que les premières hiérarchies se dessineront. Les écarts entre les favoris resteront cependant limités, et la chasse aux bonifications au Red Bull KM s'annoncera dès lors particulièrement animée et stratégique.

03 Qui participe au Giro d'Italia 2026 ? Favoris et candidats engagés

Qui succèdera à Simon Yates au palmarès ? © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Le parcours favorise les grimpeurs endurants, mais le contre-la-montre est suffisamment long pour avantager les coureurs complets sur le plan stratégique. En trois semaines de course, tout peut basculer — mais le grand favori de cette édition est Jonas Vingegaard. Le Danois de 29 ans, qui court ici sa première Corsa Rosa sous les couleurs de Visma Lease a Bike, a déjà remporté deux Tours de France (2022-2023) et la Vuelta a España 2025.

En l'absence du tenant du titre Simon Yates — qui a mis un terme à sa carrière de façon surprenante début janvier —, son frère jumeau Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) et le maillot rose 2021, le Colombien Egan Bernal (Netcompany Ineos), visent tous deux une place sur le podium de Rome. Parmi les autres prétendants au trophée sans fin figurent également Giulio Pellizzari, 6e l'an passé et récent vainqueur du Tour des Alpes, et Jai Hindley, vainqueur du Giro d'Italia 2022. Les deux co-capitaines de Team Red Bull – BORA – hansgrohe — le jeune Italien de 22 ans et l'Australien de 30 ans — devront aussi compter sur l'Australien Ben O'Connor (Jayco AlUla), l'Autrichien Felix Gall (Decathlon CMA CGM), le Canadien Derek Gee (Lidl Trek) et l'Espagnol Enric Mas (Movistar Team).

D'autres outsiders à surveiller dans la course au classement général : Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Primož Roglič, Mikel Landa, Michael Storer (Soudal Quick-Step), sans oublier les jeunes loups Jan Christen et Santiago Buitrago, qui pourraient profiter d'une défaillance d'un grand pour s'inviter dans la bataille.

Le Giro d'Italia est réputé pour ses surprises d'une édition à l'autre : il faudra suivre la course étape par étape pour savoir qui s'imposera lors de cette 109e édition.

Giulio Pellizzari vise encore mieux au Giro d'Italia 2026 © Charly López/Red Bull Content Pool

04 Les maillots du Giro d'Italia : tour d'horizon des classements

Le Tour d'Italie ne se résume pas à la bataille pour le maillot rose : plusieurs compétitions parallèles animent chaque étape et ponctuent la course de leur propre suspense.

Maillot rose : Récompense le leader du classement général (CG), c'est-à-dire le coureur qui totalise le temps cumulé le plus bas sur l'ensemble des trois semaines.

Maillot cyclamen : Classement par points, généralement dominé par les sprinteurs.

Maillot bleu : Réservé au meilleur grimpeur, attribué selon les points obtenus lors des Grands Premi della Montagna (GPM) — les Cima Coppi de chaque étape.

Maillot blanc : Pour le meilleur jeune de moins de 25 ans au classement général.

Chaque classement suit sa propre logique et rend la course passionnante bien au-delà de la seule victoire finale. Pour la course aux points, Jonathan Milan (Lidl Trek) est le candidat le plus sérieux à rallier Rome en cyclamen, comme il l'a déjà fait en 2023 et 2024. Quand la route deviendra plus pentue, Lorenzo Fortunato (XDS Astana) tentera de conserver ses positions en montagne — mais il lui faudra tenir à distance Vingegaard et les autres favoris du classement général, qui glanent eux aussi des points lors des arrivées au sommet. Pour le maillot blanc, les pronostics s'accordent largement sur le nom de Giulio Pellizzari de Red Bull – BORA – hansgrohe. Sa progression au fil des Grands Tours en fait le jeune le plus attendu de cette édition. Les coureurs de l'Uno-X et d'autres équipes de second rang pourraient également créer la surprise dans les classements annexes, notamment lors des victoires d'étape.

05 Où regarder le Giro d'Italia 2026 ?

Chaque étape sera un spectacle à ne pas manquer © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Suivre la course en direct sera simple grâce à une couverture étendue disponible en France. Eurosport / Max (Discovery+) proposera une diffusion intégrale de chaque étape en direct, avec des commentaires et des émissions d'analyse avant et après chaque journée de course. Le live tracking en temps réel sera quant à lui disponible sur le site officiel de la course : giroditalia.it/fr .

Horaires indicatifs

Les directs débutent généralement entre 12h00 et 14h00, avec une couverture complète de la phase finale de chaque étape. Le streaming permet de suivre chaque instant, y compris les premiers kilomètres du peloton en formation.

Bon Giro à toutes et à tous !

06 FAQ

Quel est le parcours du Giro d'Italia 2026 ?

Le Giro d'Italia 2026 part de Nessebar (Bulgarie) et arrive à Rome, du 8 au 31 mai, en 21 étapes couvrant ~3 459 km et 49 150 m de dénivelé. Après 3 étapes bulgares, le peloton remonte toute l'Italie du Sud vers le Nord-Est, en passant par les Apennins, la Toscane, les Alpes, la Suisse et les Dolomites.

Quelle est l'étape la plus difficile du Giro 2026 ?

L'étape 19 (Feltre → Alleghe/Piani di Pezzè) est la reine de l'édition : 5 cols en 151 km avec 5 000 m de dénivelé, incluant le Passo Giau (Cima Coppi, 2 233 m) et une arrivée sur les Piani di Pezzè (5 km à 9,8 %).

Qu'est-ce que la Cima Coppi du Giro 2026 ?

La Cima Coppi est le point culminant du Giro. En 2026, il s'agit du Passo Giau (2 233 m), situé dans les Dolomites et franchi lors de l'étape 19.

Qui sont les favoris du Giro d'Italia 2026 ?

Le grand favori est Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Les co-capitaines du Team Red Bull – BORA – hansgrohe, Giulio Pellizzari et Jai Hindley, figurent parmi les principaux candidats au podium, tout comme Egan Bernal, Adam Yates ou encore Enric Mas.

Où se passe le départ du Giro 2026 ?

Pour la première fois de son histoire, le Giro d'Italia s'élance depuis la Bulgarie : les trois premières étapes se déroulent entre Nessebar, Burgas, Veliko Tarnovo, Plovdiv et Sofia, sur les rives de la mer Noire.

Quel est le calendrier cycliste pour 2026 ?

Le Giro d'Italia est le premier Grand Tour de l'année, qui sera suivi par le Tour de France en juillet puis la Vuelta en août.