Les maillots du Giro d'Italia expliqués — et qui les portera en 2026

Le Giro d'Italia est sans doute le plus exigeant des trois Grands Tours : un parcours impitoyable, des ascensions brutales et des conditions météo imprévisibles qui peuvent forcer les coureurs à affronter une canicule en début d'étape et de la neige au sommet.

Porter l'un de ses quatre maillots distinctifs est donc un véritable tour de force. Mais quelle est la différence entre le maillot rose, bleu, violet et blanc ? Et comment fonctionne chaque classement ?

Le port de l'un des quatre maillots récompenses est donc un véritable marqueur des capacités d'un coureur. Mais quelle est la différence entre les maillots rose, bleu, violet et blanc ? Et comment se déroule chaque compétition ?

01 Que signifient les maillots du Giro d'Italia ?

Chaque année, quatre maillots sont remis en jeu lors du Giro d'Italia — autant de compétitions âprement disputées qui durent sur les trois semaines du Grand Tour.

Le maillot rose (maglia rosa) est le plus célèbre des quatre. Il est porté par le leader du classement général — c'est-à-dire le coureur affichant le meilleur temps cumulé à l'issue de la course de la veille. Celui qui l'endossera à l'arrivée de la dernière étape à Rome, le 1er juin, remportera l'édition 2026 du Giro d'Italia.

Roglič aux côtés des autres porteurs de maillots lors du Giro d'Italia 2025 © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Le maillot blanc (maglia bianca) fonctionne selon le même principe que le maillot rose — temps cumulé le plus faible — mais est réservé au meilleur jeune coureur, âgé de 25 ans ou moins au 1er janvier de l'année en cours.

Le maillot bleu (maglia azzurra) est porté par le coureur ayant accumulé le plus de points au classement de la montagne : c'est le meilleur grimpeur de la course. Ce classement existe depuis 1933, mais le leader portait à l'origine un maillot vert (introduit en 1974), remplacé par le bleu actuel en 2012 aux couleurs de son sponsor, la banque Banca Mediolanum.

Le maillot violet (maglia ciclamino) récompense quant à lui le coureur le plus prolifique au sprint, points obtenus lors des sprints intermédiaires et des arrivées d'étapes confondus. Instauré en 1958, ce classement a connu plusieurs couleurs : le maillot était rouge de 1967 à 1969, puis est devenu cyclamen (ciclamino) avant de repasser au rouge de 2010 à 2016, et de revenir au cyclamen depuis 2017 — à l'occasion du centenaire du Giro.

02 Maillot rose - Classement général

Le maillot rose est attribué au leader du classement général du Giro d'Italia. Compétition reine du Grand Tour italien, le porteur de la maglia rosa à l'issue de la 21e étape est sacré vainqueur de l'édition. En cas d'égalité parfaite au temps entre deux coureurs, le classement est départagé par les fractions de secondes enregistrées lors des contre-la-montre.

Cette année, Red Bull - BORA - hansgrohe misera sur un double fer de lance avec Giulio Pellizzari et Jai Hindley pour le classement général. Pour Pellizzari, ce sera le troisième Grand Tour à domicile du jeune Italien de 22 ans, qui cherchera à faire mieux que ses sixièmes places au Giro et à la Vuelta 2025.

Primož Roglič célébrant sa victoire avec le maillot rose en 2023 © Stefano Costantino/Getty images

Hindley, lui, vise un deuxième maillot rose au palmarès, après l'avoir décroché une première fois en 2022 — offrant à Red Bull - BORA - hansgrohe sa première victoire en Grand Tour. Le Giro 2026 sera le sixième de l'Australien, qui compte également une deuxième place (2020) à son actif et connaît parfaitement les exigences du podium de la Corsa Rosa.

Un élément supplémentaire à surveiller cette année : la reconduction du Red Bull KM, un sprint intermédiaire présent sur toutes les étapes sauf la dernière, qui offre jusqu'à six secondes de bonification dans la course au maillot rose.r route qui accorde jusqu'à six secondes de bonus pour la lutte pour le maillot rose, constitue un facteur supplémentaire.

Palmarès

Année Vainqueur 2025 Simon Yates 2024 Tadej Pogačar 2023 Primož Roglič 2022 Jai Hindley 2021 Egan Bernal 2020 Tao Geoghegan Hart 2019 Richard Carapaz 2018 Chris Froome 2017 Tom Dumoulin 2016 Vincenzo Nibali

03 Maillot bleu — Classement de la montagne

Le maillot bleu est l'une des deux compétitions au points du Giro d'Italia. Il récompense les grimpeurs : des points sont attribués aux coureurs qui franchissent en tête le sommet des cols et ascensions répertoriés de la course — des neuf premiers sur la Cima Coppi jusqu'aux trois premiers sur les cols de quatrième catégorie. Le porteur du maillot bleu est le coureur ayant totalisé le plus de points à l'issue de la journée précédente.

Si l'un ou l'autre, de Pellizzari ou Hindley, venait à lâcher prise dans la course au classement général, ces solides grimpeurs pourraient se réorienter vers le maillot bleu — une compétition dans laquelle Pellizzari avait terminé deuxième lors de son premier Giro en 2024.

Lennard Kämna célèbre son succès en montagne © Michael Steele/Getty Images

Aucun point de la montagne n'étant attribué lors de la 21e étape, ce classement — comme le maillot rose et le maillot blanc — sera définitivement tranché à l'arrivée au sommet de Piancavallo lors de l'étape 20.

Palmarès

Année Vainqueur 2025 Lorenzo Fortunato 2024 Tadej Pogačar 2023 Thibaut Pinot 2022 Koen Bouwman 2021 Geoffrey Bouchard 2020 Ruben Guerreiro 2019 Giulio Ciccone 2018 Chris Froome 2017 Mikel Landa 2016 Mikel Nieve

04 Maillot mauve — Classement par points

Le maillot violet est porté par le coureur ayant engrangé le plus de points sur les 21 étapes de la course. Ces points sont attribués à l'arrivée de chaque étape en ligne et lors des sprints intermédiaires jalonnant chaque journée de course.

Wout van Aert portant le maillot violet lors du Giro d'Italia 2025 © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Le nombre de points en jeu varie selon le profil de chaque étape : les étapes plates et accidentées en offrent davantage que les étapes de montagne avec arrivée au sommet. Ce classement favorise donc nettement les sprinteurs du peloton — parmi les anciens vainqueurs, on retrouve Mark Cavendish, Pascal Ackermann et Peter Sagan, ces deux derniers l'ayant remporté sous les couleurs de Red Bull - BORA - hansgrohe.

Palmarès

Année Vainqueur 2025 Mads Pedersen 2024 Jonathan Milan 2023 Jonathan Milan 2022 Arnaud Démare 2021 Peter Sagan 2020 Arnaud Démare 2019 Pascal Ackermann 2018 Elia Viviani 2017 Fernando Gaviria 2016 Giacomo Nizzolo

05 Maillot blanc — Meilleur jeune

Introduit pour la première fois en 2007, le maillot blanc du Giro fonctionne de la même façon que le maillot rose : il est attribué au coureur âgé de 25 ans ou moins au 1er janvier de l'année en cours affichant le temps cumulé le plus bas.

Antonio Tiberi a remporté le maillot blanc en 2024 © Dario Belingheri/Getty Images

Bien que ce soit le moins disputé des quatre classements, il peut souvent révéler des coureurs au potentiel exceptionnel — et dans certains cas, être remporté par le porteur du maillot rose lui-même, comme ce fut le cas d'Egan Bernal (2021) et de Tao Geoghegan Hart (2020).

Giulio Pellizzari avait terminé deuxième de ce classement en 2025, à 5'32'' du vainqueur Isaac Del Toro (qui avait lui-même fini deuxième au général). Seul prétendant au classement général de moins de 25 ans, l'Italien sera déterminé à aller chercher la victoire en 2026.

Palmarès

Année Vainqueur 2025 Isaac Del Toro 2024 Antonio Tiberi 2023 João Almeida 2022 Juan Pedro López 2021 Egan Bernal 2020 Tao Geoghegan Hart 2019 Miguel Ángel López 2018 Miguel Ángel López 2017 Bob Jungels 2016 Bob Jungels

Et si un coureur porte deux maillots à la fois ?

Il arrive qu'un même coureur soit leader de plusieurs classements simultanément. Dans ce cas, une hiérarchie s'applique : le maillot rose prime sur tous les autres, suivi du maillot violet (ciclamino), puis du bleu et enfin du blanc. Le deuxième maillot est alors porté par le coureur suivant dans ce classement.

06 Le Red Bull KM : quel impact sur les classements ?

Vingt des 21 étapes de cette édition, programmée du 8 au 31 mai, comprendront un kilomètre estampillé Red Bull , qui servira de « porte d'accès » au seul sprint intermédiaire comptant pour le classement général : les trois premiers coureurs à franchir la porte de sortie de ce kilomètre remporteront des bonifications de six, quatre et deux secondes respectivement.

Red Bull KM s'apprête à donner des ailes supplémentaires au Giro d'Italia © Red Bull

Étant donné que le Red Bull KM sera le seul point intermédiaire de la course à offrir des secondes de bonification pour le classement général — en plus de l'arrivée d'étape, où le vainqueur récolte 10 secondes —, il promet de déclencher de vives batailles au sein du peloton.

07 FAQ — Vos questions sur les maillots du Giro

À quelle fréquence les maillots du Giro changent-ils ?

Les maillots du Giro peuvent changer chaque jour : des points et des points de la montagne sont mis en jeu à chaque étape (à l'exception des étapes 10 et 21 où il n'y a pas de points de la montagne), et le classement général peut également modifier le porteur du maillot rose et du maillot blanc.

Pourquoi le maillot du leader du Giro est-il rose ?

La maglia rosa a été introduite en 1931 et sa couleur s'inspire de celle de La Gazzetta dello Sport, le quotidien sportif italien qui a fondé la course en 1909.

Qu'est-ce que le maillot cyclamen ?

Il récompense le meilleur sprinter du Giro, qui porte donc un maillot violet.

Combien de maillots différents existe-t-il pour le Giro ?

ll y en a quatre : le rose (classement général), le blanc (meilleur jeune), le violet (classement par points) et le bleu (classement de la montagne).

Quelle est la différence entre les maillots du Giro et ceux du Tour de France ?

La principale différence tient aux couleurs. Au Tour de France, le maillot rose devient jaune, le violet devient vert, et le bleu devient blanc à pois rouges. Les deux courses remettent en revanche un maillot blanc pour le meilleur jeune coureur.

Wout van Aert a remporté l'étape 9 du Giro d'Italia 2025 © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Qui a porté ces maillots lors du Giro d'Italia 2025 ?

Chacun des quatre maillots peut changer à l'issue de chaque étape. Pour suivre l'évolution des classements une fois la course lancée, consultez ce guide essentiel. Vous pouvez également suivre la progression du Giro d'Italia ici .

L'an dernier, le maillot rose n'a été attribué définitivement qu'à l'avant-dernière étape — Simon Yates réussissant une attaque audacieuse épaulé par son coéquipier Wout van Aert , pour passer de la troisième à la première place au général. Au total, le maillot de leader a changé de porteur sept fois au cours de la course, Primož Roglič l'ayant revêtu à deux reprises avant d'être contraint à l'abandon lors de la 16e étape.

Le maillot violet est resté sur les épaules de Mads Pedersen de la 1re à la 21e étape — le champion du monde UCI sur route 2019 dominant les étapes de sprint avec quatre victoires et trois autres top 5. Le coureur Lidl-Trek ne sera pas là pour défendre son titre : il vise cette fois le maillot vert du Tour de France pour compléter sa collection de maillots de classement par points en Grand Tour.

Au classement de la montagne, ce fut là encore un sans-faute pour un seul et même coureur en 2025 : Lorenzo Fortunato (XDS Astana) s'est emparé de la tête à l'issue de la 3e étape et ne l'a plus lâchée jusqu'à Rome. Ce maillot peut parfois être remporté par le leader du classement général — ce qui s'est produit à 12 reprises depuis son introduction en 1933, Tadej Pogačar étant le dernier à avoir réalisé le doublé en 2024.

Après une première semaine agitée, le classement du meilleur jeune s'est stabilisé autour d'Isaac Del Toro, alors âgé de 21 ans, qui brillait aussi bien au général qu'au classement jeune l'an dernier. Bien que le Mexicain ait cédé le maillot rose à Simon Yates lors de l'avant-dernière étape, il n'est pas rentré bredouille de son premier Giro, rejoignant au palmarès des noms comme João Almeida, Nairo Quintana et Richie Porte au rang des vainqueurs du maillot blanc du Grand Tour italien.

Comment les points de la montagne sont-ils attribués ?

Il existe cinq catégories de cols au Giro — de la Cima Coppi (le point culminant de la course) à la quatrième catégorie — et les points sont attribués selon la position du coureur au passage du sommet.

Cima Coppi : 50 (1er), 30 (2e), 20 (3e), 14 (4e), 10 (5e), 6 (6e), 4 (7e), 2 (8e), 1 (9e)

Arrivées au sommet de catégorie 1 : 50 (1er), 24 (2e), 16 (3e), 9 (4e), 6 (5e), 4 (6e), 2 (7e), 1 (8e)

Catégorie 1 : 40 (1er), 18 (2e), 12 (3e), 9 (4e), 6 (5e), 4 (6e), 2 (7e), 1 (8e)

Catégorie 2 : 18 (1er), 8 (2e), 6 (3e), 4 (4e), 2 (5e), 1 (6e)

Catégorie 3 : 9 (1er), 4 (2e), 2 (3e), 1 (4e)

Catégorie 4 : 3 (1er), 2 (2e), 1 (3e)