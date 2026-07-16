Les 8 meilleures missions de l'histoire de GTA

Plantée dans une version fictive et criminelle des États-Unis, la saga Grand Theft Auto est sans doute le pire cauchemar des parents… et le rêve absolu de n'importe quel joueur. Difficile d'imaginer quelqu'un qui n'y ait jamais touché — le tout premier épisode est sorti en 1997 — et, si vous en faites partie, il y a forcément une mission ou un opus qui occupe encore une place à part dans votre tête.

Avec GTA VI qui se rapproche — et ses nombreuses activités déjà dévoilées qui font saliver —, le moment est parfait pour revenir sur les meilleures missions principales que la série nous a offertes jusqu'ici. On s'en tient aux jeux officiels. Sans RP de Kameto , sans GTA Online ni les mods. Sans ordre particulier, voici les courses-poursuites, les braquages et les fuites qu'on n'oubliera jamais.

01 Tanner l'agent double (Two-Faced Tanner) — GTA 3

GTA III a marqué les débuts de la franchise en 3D © Rockstar Games

RIP, Tanner. Dans la mission 35, commanditée par les Yakuza, il faut traquer votre pote Tanner et s'assurer qu'il disparaisse pour de bon. Son crime ? Être un flic infiltré, faute impardonnable dans les rues corrompues de Liberty City. Si cette mission fonctionne aussi bien, c'est parce que les enjeux restent encore relativement modestes, mais la récompense, elle, est jouissive. La poursuite dans les rues montrait déjà à quel point GTA savait construire des séquences de conduite nerveuses et fun. Et quand vous finissiez par le coincer, la sortie de Tanner était tout sauf élégante. Un conseil : bouclez cette mission avant « Grand Theft Aero », sinon elle disparaît à jamais et vous pouvez dire adieu au précieux 100 % du jeu.

02 End of the Line — GTA: San Andreas

GTA: San Andreas © Rockstar Games

Mission 104 sur 104 — et véritable point culminant de GTA San Andreas (sorti en 2004), le dénouement explosif envoie CJ raser « la forteresse du crack de Big Smoke » (on vous l'avait dit : ce n'est pas franchement un jeu à sortir en réunion de famille). Une fois que vous vous êtes frayé un chemin jusqu'au dernier étage et que Big Smoke a rejoint l'au-delà, l'officier Tenpenny — doublé par Samuel L. Jackson — débarque. Vieil ennemi récurrent, il dispose cette fois d'une arme encore plus redoutable : la loi de son côté. Sans surprise, tout finit en confrontation brutale : CJ doit poursuivre Tenpenny sur la moitié de la carte. On a précisé que Tenpenny conduit un camion de pompiers volé pendant que Sweet est agrippé au flanc ? Il faut donc tenir le rythme pour sauver votre frère, et accessoirement faire en sorte que Tenpenny ne s'en sorte pas vivant. Le final est une claque.

03 Amis proches (Keep Your Friends Close...) — GTA: Vice City

GTA: Vice City © Rockstar Games

La mission finale de ce que beaucoup tiennent toujours pour le meilleur Grand Theft Auto transforme Tommy Vercetti en version sous stéroïdes de Scarface. Retranché dans sa villa, pur Miami années 80, Vercetti présente à ses ennemis « son petit ami ». Suit une fusillade d'anthologie : traîtres, mafieux et hommes de main débarquent dans le manoir par tous les angles. La boucler n'a rien d'évident, même avec santé, gilet et armes éparpillés partout. Et histoire de bien enfoncer le clou, Lance Vance — votre soi-disant meilleur ami — choisit de retourner sa veste à la dernière seconde. Rassurez-vous : il finit par récolter ce qu'il mérite.

04 Three-Leaf Clover - GTA 4

Niko, le personnage de GTA IV, l'anti-héros par excellence © Rockstar Games

Dix-huit ans plus tard, le braquage de banque de GTA IV reste absolument iconique. Aux côtés des frères McReary de la mafia irlandaise, vous enfilez la double casquette de chauffeur et de tireur pour cambrioler la Bank of Liberty. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Ce qui suit est une fusillade démesurée dans Chinatown qui transforme Liberty City en véritable zone de guerre — une ambiance qui rappelle directement le film Heat de Michael Mann, souvent cité comme référence par Rockstar. Pour Niko, cette mission marque le passage dans la cour des grands du crime organisé. Cerise sur le gâteau, le casse cache un retournement énorme en plein milieu qu'on évitera de spoiler ici. Détail savoureux : le braquage refait surface dans un flashback au début du DLC The Ballad of Gay Tony, où l'on découvre que Luis Lopez s'était planqué dans un coin pendant tout le chaos.

05 Dropping In — The Ballad of Gay Tony

Luis Lopez en mode Sam Fisher dans « The Ballad of Gay Tony » © Rockstar Games

Sorti comme extension téléchargeable de GTA IV, The Ballad of Gay Tony s'est imposé comme un jeu culte à part entière. Des missions comme Dropping In expliquent parfaitement pourquoi. Sur le papier, le contrat paraît simple : éliminer votre cible. Vous l'avez fait mille fois. Sauf que cette fois, oubliez la fusillade rapide en drive-by ou le bête écrasement à la voiture. Ici, vous commencez par survoler la ville en hélicoptère avant de sauter en parachute sur le toit du bâtiment où votre cible se planque. À partir de là, il faut se frayer un chemin étage par étage à travers des hordes d'hommes de main jusqu'à la trouver. On se croirait dans un James Bond. Et oui, la fuite consiste à se jeter par une fenêtre en parachute pour atterrir à l'intérieur d'une voiture lancée à toute vitesse.

06 Breaking The Bank At Caligula's — GTA San Andreas

CJ, personnage principal de GTA San Andreas © Rockstar Games

Les GTA débordent tellement de choses à faire qu'il est facile de passer à côté de certaines de leurs plus belles missions. C'est le cas de Breaking The Bank At Caligula's, un coup monté pour la Triade de San Fierro commandité par Woozie (Wu Zi Mu) dans San Andreas.

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Techniquement, cette mission n'est même pas obligatoire pour avancer dans le mode Histoire — il s'agit en fait d'une mission secondaire à part entière, librement inspirée du film Ocean's Eleven (2001). Elle se débloque à votre arrivée au casino Four Dragons de Las Venturas, précédée d'une longue série de préparatifs : voler des motos de police, séduire Millie Perkins (une employée du casino) pour récupérer son badge d'accès, et bien d'autres petits jobs.

oute cette mise en place installe une tension permanente et donne envie de voir comment chaque pièce va s'emboîter. Contrairement à d'autres braquages de la série qui virent à la pluie de balles, celui-ci mise beaucoup plus sur l'infiltration : CJ enfile des lunettes de vision nocturne et empoisonne les conduits de ventilation pour limiter le chaos. C'est aussi l'un des coups les plus lucratifs du jeu, avec 100 000 $ qui atterrissent dans votre poche — bien loin de ce que vous gagnerez plus tard sur GTA Online, mais déjà confortable pour l'époque.

07 Stowaway — GTA San Andreas

GTA San Andreas a mis la barre très haut © Rockstar Games

Envie de traverser à pleine vitesse une piste truffée d'ennemis armés de mitrailleuses tout en évitant la cargaison qui dégringole d'un avion en mouvement ? Bien sûr. Sauter de votre moto à l'intérieur de l'appareil pile au moment du décollage ? Aussi. Se frayer un chemin jusqu'au cockpit, y poser une bombe et s'éjecter en parachute avant que tout explose ? Oui, oui et mille fois oui. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de missions comme ça dans le jeu vidéo ? Parce que peu de sagas affichent le culot et l'humour absurde de GTA quand la série tourne à plein régime. Une mission secondaire au sens littéral — vous êtes infiltré comme passager clandestin — mais qui marque autant que bien des missions principales du scénario.

08 Casse de la bijouterie (The Jewel Store Job) — GTA 5

Dans GTA V, vous deviez partager votre temps entre trois personnages © Rockstar Games

Le dernier GTA est sorti il y a déjà 13 ans et, même si GTA Online a reçu des tonnes de contenu additionnel depuis, beaucoup de missions principales de GTA V méritent encore qu'on y replonge — avec ou sans codes de triche pour pimenter l'expérience. Du moins les meilleures.

Clairement inspirée de Los Angeles, la carte de Los Santos regorge de lieux reconnaissables. Ce niveau, où vous braquez une bijouterie de luxe, s'inspire de Rodeo Drive et Wilshire Boulevard à Beverly Hills. Ce sont des détails minuscules, mais ils donnent énormément de vie à l'univers du jeu.

Ce qui fait basculer cette mission dans la catégorie des grandes, c'est surtout qu'elle vous laisse choisir la manière d'exécuter le coup : à l'infiltration ou en y allant frontalement à coups de fusil. L'atmosphère, la tension et l'humour s'équilibrent à parts égales. Et l'évasion finale — slalom à moto dans la circulation, police aux trousses — reste un grand moment. Soignée, élégante, cinématographique, on dirait une version interactive du classique du polar Heat. À ranger sans hésiter dans les missions principales cultes de toute la série, à mille lieues d'une simple mission secondaire de remplissage.

N'hésitez pas à vous replonger dans ces missions qui ont marqué l'une des séries cultes du jeu vidéo. Et si l'envie de braquer vous reprend, GTA Online propose aussi ses propres missions lucratives pour continuer l'aventure. En attendant, enfin, GTA VI en fin d'année.

FAQ

Quel GTA possède le plus de missions ?

GTA San Andreas compte 104 missions principales. Deux d'entre elles (dont Breaking The Bank At Caligula's) sont des missions secondaires optionnelles, mais indispensables pour atteindre le 100 % de complétion.

Combien y a-t-il de missions dans le GTA V ?

GTA V propose environ 69 missions dans le mode histoire solo, réparties entre les trois protagonistes : Michael, Trevor et Franklin.

Quelle est la mission la plus difficile de GTA ?

La difficulté varie selon les joueurs, mais des missions comme "Supply Lines" dans San Andreas (délai très serré avec un avion télécommandé) ou "Three Leaf Clover" dans GTA IV (fusillade longue et intense) sont régulièrement citées parmi les plus éprouvantes.

Peut-on rejouer les missions dans GTA 5 ?

Oui. GTA V permet de rejouer toutes les missions déjà complétées depuis le menu "Rockstar Editor" ou via le téléphone en jeu, avec la possibilité de tenter d'améliorer ses médailles de performance. Si vous cherchez une toute autre façon de vivre Los Santos, le mode roleplay (RP) offre aussi une expérience radicalement différente des missions classiques.

Comment s'appelle la mission finale de GTA: Vice City ?

La dernière mission de GTA: Vice City s'appelle Keep Your Friends Close... ou Amis proches en français (Mission n°59). Elle se déroule dans la villa de Tommy Vercetti sur Starfish Island et oppose le joueur à la Forelli Crime Family menée par Sonny Forelli, ainsi qu'à la trahison de Lance Vance. Sa récompense est de 30 000 $. Elle débloque également l'hélicoptère Hunter dans le jeu.