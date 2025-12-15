Les 8 meilleures idées cadeaux pour un amateur de sports de glisse

Votre neveu rêve de participer un jour au Red Bull King of the Air ? Il veut prendre les mêmes trajectoires que Manon Loschi et Pierre Vaultier ? Aujourd’hui, on rassemble des idées cadeaux pour les fans de sports de glisse. D’ailleurs, puisqu’on y est, autant définir ce qui est un sport de glisse, non ? Malgré le nom qui est au départ assez simple, cette dénomination englobe de nombreuses disciplines, du skate au surf en passant par la wingsuit.

01 Carte cadeau d’un shop

Réussir à trouver le cadeau parfait pour une personne avec laquelle on ne passe pas 20 heures par jour, cela peut s’avérer complexe. Dans ce cas-là, une carte cadeau pour le shop le plus proche permettra à l’heureux élu de sélectionner lui-même le produit qu’il lui faut. Utile, personnalisé, montant variable en fonction de vos moyens… on n’est pas loin d’être sur une idée parfaite.

02 Du matériel spécifique

Pour ceux qui savent précisément ce qui ravira le destinataire du cadeau, vous pouvez tenter votre chance et acheter vous-même le bon masque de snow , un sac à dos, une housse pour planche de surf, des genouillères.

03 Des vêtements adaptés

Au-delà du matériel, que vous optiez pour du streetwear ou des vêtements adaptés à la pratique, vous avez le choix entre des ponchos de surf (toujours pratique), un manteau pour dévaler les pistes, des chaussures de skate… vous avez l’embarras du choix, et vous pouvez difficilement vous tromper (sauf si la personne fait du 48,5).

04 Livre photo

Max Palm et Manon Loschi © Louis Nauche/Red Bull Content Pool

Du côté des présents qui sentent bon la soirée au calme à côté de la cheminée, un beau livre centré sur la pratique adorée de l’être cher fait toujours plaisir. C’est d’autant plus vrai qu’on fait difficilement plus visuel que les sports de glisse, il suffit de voir quelques photos prises par Teddy Morellec , spécialiste en la matière, pour s’en rendre compte.

05 Un abonnement à un magazine

Toujours dans le domaine du papier et de l’édition, même si on est en 2025, il ne faut pas oublier la presse spécialisée. En plus, dans le monde de la glisse et au-delà, on croise régulièrement des gens avec des vêtements Thrasher Magazine. Être réellement abonné, et pas uniquement là pour le style, ça fait toujours son petit effet.

06 Week-end et stage sportif

Lorsque l’on parlait des cadeaux pour les fans de Formule 1, on a abordé l’option “grand jeu” avec un week-end tous frais payés pour un Grand Prix de F1. Si vous vous sentez de la même humeur royale, c’est tout aussi possible dans le monde de la glisse, et ce sera moins cher. Surf, snow, ski, parapente, parachutisme, un baptême, une session de cours ou une colonie de vacances sont des occasions parfaites pour se lancer dans la pratique sans avoir peur de ne pas avoir le niveau.

07 Montage vidéo

Pour les plus passionnés, qui aiment partir caméra au poing (ou GoPro sur le casque, c’est un peu moins compliqué) et documenter les exploits de toute la famille, surprendre quelqu’un avec un montage personnalisé fera forcément plaisir. En bonus : si vous avez déjà le matériel et les logiciels, c’est juste gratuit. On compte sur vous pour faire mieux que les montages que l’on peut voir à chaque mariage, avec les transitions en forme d’étoiles et les photos “lorsqu’ils étaient bébé” qu’on a vu 150 fois.

08 Une planche

Liv Broder dans ses œuvres © Ondrej Kolacek / Red Bull Content Pool

Comme pour le matériel spécifique, cette idée cadeau demande une connaissance assidue de la personne à qui s’adresse le présent. Avant de foncer, il va donc falloir faire ses devoirs, et pourquoi pas flâner dans les rayons d’un shop/d’un site avant de passer commande. Quoiqu’il en soit, une planche (de surf , de skate, snowboard ) et autre, c’est un cadeau magnifique.

Vous avez trouvé l’idée rêvée ? En vous basant sur cette liste, on vous fait confiance. Il ne reste plus qu’à subtilement positionner le sapin sur sa board tel Pierre Vaultier déguisé en conifère.