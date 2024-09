La Karmine aux Arènes : “Faire kiffer les fans et rendre l’accès possible”

Arthur Perticoz: Historiquement, dans l’esport, on a deux éléments qui nous manquent par rapport aux clubs traditionnels. On le répète souvent, mais les droits télé, c’est un sujet d’actualité. Même s’ils baissent dans d’autres sports, on aimerait bien avoir ne serait-ce qu’une fraction de ça. On n’a pas forcément la main, parce que les jeux appartiennent à des éditeurs qui sont des acteurs privés et qui décident de la manière dont ils veulent le diffuser. Mais, ce qui nous manque aussi historiquement, c’est justement les revenus de la billetterie. Et donc, à l’instar du Paris Saint Germain avec le Parc des Princes ou de l’OM avec le Vélodrome, on a besoin de ces événements, de cette billetterie, pour pouvoir grandir et passer un cap. L’objectif à 3 ou 4 ans (puisqu’on se positionne ici pour de nombreuses années), ça représente entre 20 et 25% des revenus du club. Tous les événements qu’on réalise ont vocation à être rentables donc on trouve des astuces, et on a la chance d’être soutenus par de nombreux partenaires du club qui participent financièrement. Ça permet de générer de la profitabilité, et derrière plein de solutions annexes se débloquent.

Aujourd’hui, il y a une boutique, c’est la première fois que la Karmine Corp a une boutique physique dans Les Arènes, une collection dédiée a été annoncée, et de plus en plus, on va créer des choses qu’on pourra trouver spécifiquement ici avec des tarifs avantageux pour les gens. Il y aura des meet and greet avec les fans, des maillots signés, plein d’expériences possibles. A terme, ces rentrées devraient changer les choses pour nous.