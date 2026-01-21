Tout ce que vous devez savoir sur la saison de MotoGP™ 2026

En 2025, Marc Márquez a parachevé son retour au sommet. Il a dominé outrageusement cette saison, et décroché le titre cinq Grand Prix avant la fin de l’année. Alors qu’une foule se massait pour célébrer le long de la pit lane, tous avaient déjà les yeux rivés sur les premiers tests de la saison 2026 : une opportunité de repartir de zéro et de revenir plus forts.
01
Le calendrier MotoGP™ 2026
Le calendrier MotoGP™ 2026 a été dévoilé. Il compte 22 manches réparties sur cinq continents, avec le retour du MotoGP™ au Brésil sur l’Autódromo Internacional de Goiânia pour la première fois depuis 1989. Le GP de Catalunya est décalé à plus tard dans la saison, et le championnat comprendra également une nouvelle compétition : l’International Bagger Series 100 % Harley-Davidson. Plus de détails à ce sujet ci-dessous.
Étape
Date
Grand Prix
Circuit
1.
1er mars
Thaïlande
Chang International Circuit
2.
22 mars
Brésil
Autódromo Internacional de Goiânia
3.
29 Mars
États-Unis
Circuit of the Americas
4.
12 Avril
Qatar
Lusail International Circuit
5.
26 avril
Espagne
Circuito de Jerez
6.
10 Mai
France
Bugatti Circuit Le Mans
7.
17 Mai
Catalogne
Circuit de Barcelona-Catalunya
8.
31 Mai
Italie
Autodromo Internazionale del Mugello
9.
7 juin
Hongrie
Balaton Park Circuit
10.
21 juin
Tchéquie
Brno Circuit
11.
28 juin
Pays-Bas
TT Circuit Assen
12.
12 juillet
Allemagne
Sachsenring
13.
9 août
Grande-Bretagne
Silverstone Circuit
14.
30 août
Aragon
MotorLand Aragón
15.
13 Septembre
Saint Marin
Misano World Circuit
16.
20 Septembre
Autriche
Red Bull Ring
17.
4 Octobre
Japon
Mobility Resort Motegi
18.
11 Octobre
Indonésie
Mandalika International Street Circuit
19.
25 Octobre
Australie
Phillip Island Grand Prix Circuit
20.
1er Novembre
Malaisie
Sepang International Circuit
21.
15 Novembre
Portugal
Algarve International Circuit
22.
22 Novembre
Valence
Circuit Ricardo Tormo
02
Les frères Márquez au sommet du monde
Pour la première fois dans l’histoire de MotoGP™, les deux meilleurs pilotes du monde sont frères, Marc et Álex Márquez se partageant les honneurs. Pour Marc, il s’agit d’un retour au sommet après six longues années de disette marquées par des blessures et la difficulté à trouver une machine performante. Désormais, tous les regards se tournent vers 2026. Avec une clavicule cassée et des lésions ligamentaires après sa chute en Indonésie, le Marc Márquez de 32 ans peut-il encore une fois revenir et décrocher un nouveau titre ? Ou bien, après une place de vice-champion, la meilleure de sa carrière, est-ce le moment pour Álex de reprendre les rênes de l’affaire familiale ? C’est lui qui fera passer la nouvelle moto par la case tests, et ses retours seront cruciaux pour régler cette nouvelle machine.
03
Mais comment améliorer une moto qui gagne tout ?
Avec quatre titres mondiaux de suite, la Desmosedici est la référence du plateau : Francesco Bagnaia (2022 et 2023), Jorge Martín (2024) et Marc Márquez en 2025. La saison dernière, elle a signé 17 victoires, 19 succès en Sprint et 12 poles. Mais la GP25 a été bien plus difficile à exploiter que sa devancière, et Pecco Bagnaia a peiné à s’adapter à la nouvelle machine, ne remportant que deux Grands Prix et terminant cinquième au général – la pire saison du double champion sur la Ducati officielle.
Le premier objectif des essais pour Bagnaia, Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez est simple : faire en sorte que la GP26 retrouve une maniabilité similaire à la GP24.
04
Miguel Oliveira passe en World Superbike
Quintuple vainqueur en MotoGP™, Miguel Oliveira quitte la grille pour le Championnat du monde Superbike avec BMW. Cela met un terme à sept années passées sur les trois catégories du championnat du monde avec KTM, mais aussi à des passages chez Aprilia et Pramac Yamaha. Le Portugais a eu quelques mots chaleureux pour la marque autrichienne qui l’a soutenu une grande partie de sa carrière. « J’ai été dans de bonnes équipes, des équipes qui m’ont aidé à atteindre mon meilleur niveau, surtout en Moto2, Moto3, a-t-il déclaré. Je suis redevable à KTM, parce qu’ils m’ont énormément aidé tout au long de ma carrière. »
Il est remplacé au sein de l’équipe satellite Yamaha Pramac par le triple champion du monde Superbike Toprak Razgatlıoğlu, qui devient le premier pilote turc engagé dans la catégorie reine, et le premier à passer du WorldSBK au MotoGP™ depuis Cal Crutchlow en 2011. Oliveira sera rejoint dans le paddock WSBK par Somkiat Chantra, remplacé chez LCR par le Brésilien Diogo Moreira.
05
Binder se reconstruit avec un nouveau chef mécanicien
Le chef mécanicien de Razgatlıoğlu en WSBK, Phil Marron, fait la même transition que son ancien protégé et rejoint Brad Binder chez KTM. Le Sud-Africain sort lui aussi d’une saison décevante, avec une quatrième place en Indonésie comme meilleur résultat de l’année. Il espère que Marron pourra l’aider à retrouver le chemin de la victoire, et les signes précoces sont prometteurs. « Il a l’air d’être vraiment, vraiment un mec sympa, a déclaré Binder à propos de l’Irlandais du Nord. Il semble vraiment excité à l’idée de revenir dans le paddock MotoGP™. Je pense qu’il est plein d’idées cool. »
L’arrivée de Marron démontre également la confiance que le patron de Red Bull KTM, Pit Beirer, place dans le Sud-Africain, qui a gravi les échelons sur des machines KTM, offrant à l’équipe sa première victoire en 2020. Mais avec des pilotes du calibre de Maverick Viñales, Enea Bastianini et Pol Espargaro qui lorgnent sur son guidon officiel, Binder devra rapidement améliorer ses résultats dès le début de la saison 2026.
06
La star de Pedro Acosta monte en puissance chez KTM
De l’autre côté du box Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta a réalisé une superbe deuxième moitié de saison 2025 et arrive en 2026 comme l’un des plus grands espoirs du championnat. Il a enchaîné deux podiums à Sepang et Portimao pour porter son total à cinq podiums sur la saison. En coulisses, il est encadré par la légende MotoGP™ Dani Pedrosa. Il l’aide à affiner son pilotage, d’abord pour gagner en régularité, puis pour décrocher cette fameuse première victoire. « Dani a beaucoup d’expérience, et nous parlions simplement de la course d’hier et de la façon de la gérer différemment, a expliqué Acosta. Ce n’est que ma deuxième saison en MotoGP™, et je fais de petites erreurs. »
« Nous savons que nous avons beaucoup de points faibles pour le moment, j’essaie simplement de devenir un meilleur pilote. Dani est, sinon le meilleur, l’un des meilleurs pour ça. Il fait un super travail. »
Et comment ! Après la trêve estivale, Acosta a marqué 208 points – doublant son total de la première moitié de saison et passant de la 13e place au classement à la neuvième. KTM aura à cœur de le verrouiller avec un contrat à long terme.
07
Le retour de Jorge Lorenzo
Chez Tech3, Enea Bastianini et Maverick Vinales seront encouragés par la bonne forme d’Acosta alors qu’ils récupèrent les RC16 2025 pour la saison 2026. L’ancien patron des équipes Haas et Red Bull en NASCAR, Guenther Steiner, prend les commandes de la structure, et l’Italien aura à cœur de faire remonter son équipe dans la hiérarchie. Les deux pilotes ont souffert en 2025, avec le nouveau venu Maverick blessé une partie de la saison. Il est revenu pour la dernière manche de l’année à Valence, pour finalement abandonner afin de ne pas aggraver sa blessure à l’épaule.
Considéré comme l’un des plus grands talents de la grille, Viñales cherche à nouveau à faire des progrès, aussi bien sur la moto durant les tests que sur ses propres performances alors qu’il revient de blessure. Pour l’aider, il s’est adjoint les services du triple champion du monde Jorge Lorenzo en tant que coach et conseiller. « Faire entrer Jorge dans cette aventure, c’est une énorme opportunité d’apprendre et de progresser dans tous les domaines, a expliqué Vinales. Son expérience et son regard extérieur vont nous aider à avancer avec confiance. »
08
Pour Jorge Martín, la suite ne pourra être que meilleure
Jorge Martín estime avoir appris plus de sa difficile saison 2025 que de sa saison 2024, celle de son titre mondial. L’Espagnol est passé des sommets de son premier sacre en 2024 avec Pramac Ducati – devenant le premier pilote à être sacré champion avec une équipe satellite – à sa signature chez Aprilia, puis à deux blessures majeures. Il a fallu attendre le Grand Prix de Tchéquie pour le voir enchaîner les résultats, avec une quatrième place en Hongrie comme meilleur résultat.
« Je n’ai pas beaucoup appris de l’an dernier – l’année où j’ai été sacré champion, a-t-il confié. De cette année, j’ai appris bien plus. S’il y a une chose dont je suis sûr, c’est que je vais être meilleur, je vais mieux courir, je vais mieux manger et je vais mieux m’entraîner. »
09
Zarco, roi des chutes
Le Français intrépide de CR Honda, Johann Zarco, a terminé la saison 2025 en tant que pilote le plus souvent à terre en MotoGP™, avec 28 chutes officiellement répertoriées sur les 22 manches du championnat. Même si sa brillante victoire à domicile au Mans permet sans doute de relativiser cette statistique. Ironie du sort, le Grand Prix de France pluvieux, où Zarco est resté sur ses roues, a été celui qui a compté le plus de chutes sur un même GP, avec 70 incidents recensés toutes catégories confondues. Jack Miller est deuxième avec 25 chutes cette saison, suivi d’Álex Márquez et de Franco Morbidelli, tous deux à 23. De l’autre côté de l’échiquier, Luca Marini a comptabilisé seulement trois chutes en 2025. Alors, qui sera tout en haut, et qui finira au tapis fin de 2026 ?
10
Les équipes MotoGP™ pour 2026
Avec les gros changements qui arrivent en MotoGP™ la saison prochaine, il y a eu très peu de mouvements sur le marché des pilotes, la plupart d’entre eux étant désormais sous contrat jusqu’en 2027. Miguel Oliveira et Somkiat Chantra sont tous deux partis en WorldSBK, pendant que Toprak Razgatlıoğlu fait le chemin inverse. Le prometteur Diogo Moreira monte dans la catégorie reine en rejoignant LCR depuis le Moto2™.
Équipe
Pilote
Pilote
Ducati
Pecco Bagnaia
Marc Márquez
Gresini Ducati
Álex Márquez
Fermín Aldeguer
VR46 Ducati
Fabio Di Giannantonio
Franco Morbidelli
Red Bull KTM Factory Racing
Brad Binder
Pedro Acosta
Red Bull KTM Tech3
Enea Bastianini
Maverick Viñales
Aprilia
Jorgé Martín
Marco Bezzecchi
Trackhouse Aprilia
Raúl Fernández
Ai Ogura
Yamaha
Fabio Quartararo
Alex Rins
Pramac Yamaha
Toprak Razgatlioglu
Jack Miller
Honda
Joan Mir
Luca Marini
LCR Honda
Johann Zarco
Diogo Moreira
11
Encore plus d’action en piste
Triumph revient comme fournisseur exclusif de moteurs pour le Championnat du monde FIM Moto2™, et un autre grand nom rejoint le cirque MotoGP™ : Harley-Davidson. La Bagger World Cup verra des concurrents s’affronter sur des Harley spécialement modifiées pour la vitesse, l’agilité et le spectacle. Ce championnat de six manches proposera des courses le samedi et le dimanche sur certaines épreuves, avec une finale au Red Bull Ring.
Circuit of the Americas (États-Unis) : 27–29 mars
Mugello (Italie) : 29–31 mai
Assen (Pays-Bas) : 26–28 juin
Silverstone (Royaume-Uni) : 7–9 août
Aragon (Espagne) : 28–30 août
Red Bull Ring (Autriche) : 18–20 septembre
12
... Et que nous réserve 2027 ?
Le Championnat du monde MotoGP™ 2027 promet une refonte complète de la réglementation. Parmi les principaux changements, on retrouve une réduction de l’utilisation de l’aérodynamique, tandis que les dispositifs de réglage de la hauteur de caisse seront supprimés. Les moteurs seront plus petits et disposeront de moins de carburant pour la course, même si le poids minimum des motos passera de 157 kg à 153 kg.
Le but de ces nouvelles règles est de rendre la discipline plus proche des motos de route, avec des machines plus efficaces et plus sûres. Les pilotes disposeront de six moteurs pour la saison, soit un de moins que par le passé. Les équipes techniques vont devoir travailler à la fois sur les performances et la durabilité des machines dans le cadre de cette nouvelle réglementation. De plus, les motos seront désormais alimentées par des carburants 100 % durables.
Avant tout cela, rendez-vous le 1er mars pour le lancement de la saison et le Grand Prix de Thaïlande, et peut-être une première victoire dans la catégorie reine pour Pedro Acosta.