Tout ce que vous devez savoir sur la saison de MotoGP™ 2026

En 2025, Marc Márquez a parachevé son retour au sommet. Il a dominé outrageusement cette saison, et décroché le titre cinq Grand Prix avant la fin de l’année. Alors qu’une foule se massait pour célébrer le long de la pit lane, tous avaient déjà les yeux rivés sur les premiers tests de la saison 2026 : une opportunité de repartir de zéro et de revenir plus forts.

01 Le calendrier MotoGP™ 2026

Le calendrier MotoGP™ 2026 a été dévoilé. Il compte 22 manches réparties sur cinq continents, avec le retour du MotoGP™ au Brésil sur l’Autódromo Internacional de Goiânia pour la première fois depuis 1989. Le GP de Catalunya est décalé à plus tard dans la saison, et le championnat comprendra également une nouvelle compétition : l’International Bagger Series 100 % Harley-Davidson. Plus de détails à ce sujet ci-dessous.

Étape Date Grand Prix Circuit 1. 1er mars Thaïlande Chang International Circuit 2. 22 mars Brésil Autódromo Internacional de Goiânia 3. 29 Mars États-Unis Circuit of the Americas 4. 12 Avril Qatar Lusail International Circuit 5. 26 avril Espagne Circuito de Jerez 6. 10 Mai France Bugatti Circuit Le Mans 7. 17 Mai Catalogne Circuit de Barcelona-Catalunya 8. 31 Mai Italie Autodromo Internazionale del Mugello 9. 7 juin Hongrie Balaton Park Circuit 10. 21 juin Tchéquie Brno Circuit 11. 28 juin Pays-Bas TT Circuit Assen 12. 12 juillet Allemagne Sachsenring 13. 9 août Grande-Bretagne Silverstone Circuit 14. 30 août Aragon MotorLand Aragón 15. 13 Septembre Saint Marin Misano World Circuit 16. 20 Septembre Autriche Red Bull Ring 17. 4 Octobre Japon Mobility Resort Motegi 18. 11 Octobre Indonésie Mandalika International Street Circuit 19. 25 Octobre Australie Phillip Island Grand Prix Circuit 20. 1er Novembre Malaisie Sepang International Circuit 21. 15 Novembre Portugal Algarve International Circuit 22. 22 Novembre Valence Circuit Ricardo Tormo

02 Les frères Márquez au sommet du monde

Marc Marquez de retour au sommet © Michael Jurtin/Red Bull Ring

Pour la première fois dans l’histoire de MotoGP™, les deux meilleurs pilotes du monde sont frères, Marc et Álex Márquez se partageant les honneurs. Pour Marc, il s’agit d’un retour au sommet après six longues années de disette marquées par des blessures et la difficulté à trouver une machine performante. Désormais, tous les regards se tournent vers 2026. Avec une clavicule cassée et des lésions ligamentaires après sa chute en Indonésie, le Marc Márquez de 32 ans peut-il encore une fois revenir et décrocher un nouveau titre ? Ou bien, après une place de vice-champion, la meilleure de sa carrière, est-ce le moment pour Álex de reprendre les rênes de l’affaire familiale ? C’est lui qui fera passer la nouvelle moto par la case tests, et ses retours seront cruciaux pour régler cette nouvelle machine.

Fermín Aldeguer et Álex Márquez sur le podium en Indonésie. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

03

Avec quatre titres mondiaux de suite, la Desmosedici est la référence du plateau : Francesco Bagnaia (2022 et 2023), Jorge Martín (2024) et Marc Márquez en 2025. La saison dernière, elle a signé 17 victoires, 19 succès en Sprint et 12 poles. Mais la GP25 a été bien plus difficile à exploiter que sa devancière, et Pecco Bagnaia a peiné à s’adapter à la nouvelle machine, ne remportant que deux Grands Prix et terminant cinquième au général – la pire saison du double champion sur la Ducati officielle.

Álex Márquez le coude au sol devant Acosta et Binder © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Le premier objectif des essais pour Bagnaia, Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez est simple : faire en sorte que la GP26 retrouve une maniabilité similaire à la GP24.

04 Miguel Oliveira passe en World Superbike

Quintuple vainqueur en MotoGP™, Miguel Oliveira quitte la grille pour le Championnat du monde Superbike avec BMW. Cela met un terme à sept années passées sur les trois catégories du championnat du monde avec KTM, mais aussi à des passages chez Aprilia et Pramac Yamaha. Le Portugais a eu quelques mots chaleureux pour la marque autrichienne qui l’a soutenu une grande partie de sa carrière. « J’ai été dans de bonnes équipes, des équipes qui m’ont aidé à atteindre mon meilleur niveau, surtout en Moto2, Moto3, a-t-il déclaré. Je suis redevable à KTM, parce qu’ils m’ont énormément aidé tout au long de ma carrière. »

Il est remplacé au sein de l’équipe satellite Yamaha Pramac par le triple champion du monde Superbike Toprak Razgatlıoğlu, qui devient le premier pilote turc engagé dans la catégorie reine, et le premier à passer du WorldSBK au MotoGP™ depuis Cal Crutchlow en 2011. Oliveira sera rejoint dans le paddock WSBK par Somkiat Chantra, remplacé chez LCR par le Brésilien Diogo Moreira.

Un nouveau siège pour Miguel Oliveira © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

05 Binder se reconstruit avec un nouveau chef mécanicien

Brad Binder et son nouveau chef mécanicien, Phil Marron © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Le chef mécanicien de Razgatlıoğlu en WSBK, Phil Marron, fait la même transition que son ancien protégé et rejoint Brad Binder chez KTM. Le Sud-Africain sort lui aussi d’une saison décevante, avec une quatrième place en Indonésie comme meilleur résultat de l’année. Il espère que Marron pourra l’aider à retrouver le chemin de la victoire, et les signes précoces sont prometteurs. « Il a l’air d’être vraiment, vraiment un mec sympa, a déclaré Binder à propos de l’Irlandais du Nord. Il semble vraiment excité à l’idée de revenir dans le paddock MotoGP™. Je pense qu’il est plein d’idées cool. »

L’arrivée de Marron démontre également la confiance que le patron de Red Bull KTM, Pit Beirer, place dans le Sud-Africain, qui a gravi les échelons sur des machines KTM, offrant à l’équipe sa première victoire en 2020. Mais avec des pilotes du calibre de Maverick Viñales, Enea Bastianini et Pol Espargaro qui lorgnent sur son guidon officiel, Binder devra rapidement améliorer ses résultats dès le début de la saison 2026.

La montée en puissance de Pedro Acosta © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

06 La star de Pedro Acosta monte en puissance chez KTM

De l’autre côté du box Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta a réalisé une superbe deuxième moitié de saison 2025 et arrive en 2026 comme l’un des plus grands espoirs du championnat. Il a enchaîné deux podiums à Sepang et Portimao pour porter son total à cinq podiums sur la saison. En coulisses, il est encadré par la légende MotoGP™ Dani Pedrosa. Il l’aide à affiner son pilotage, d’abord pour gagner en régularité, puis pour décrocher cette fameuse première victoire. « Dani a beaucoup d’expérience, et nous parlions simplement de la course d’hier et de la façon de la gérer différemment, a expliqué Acosta. Ce n’est que ma deuxième saison en MotoGP™, et je fais de petites erreurs. »

Casey Stoner et Dani Pedrosa se retrouvent © Philip Platzer/Red Bull Ring

« Nous savons que nous avons beaucoup de points faibles pour le moment, j’essaie simplement de devenir un meilleur pilote. Dani est, sinon le meilleur, l’un des meilleurs pour ça. Il fait un super travail. »

Et comment ! Après la trêve estivale, Acosta a marqué 208 points – doublant son total de la première moitié de saison et passant de la 13e place au classement à la neuvième. KTM aura à cœur de le verrouiller avec un contrat à long terme.

07 Le retour de Jorge Lorenzo

Les pilotes Tech3 Enea Bastianini et Maverick Vinales © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Chez Tech3, Enea Bastianini et Maverick Vinales seront encouragés par la bonne forme d’Acosta alors qu’ils récupèrent les RC16 2025 pour la saison 2026. L’ancien patron des équipes Haas et Red Bull en NASCAR, Guenther Steiner, prend les commandes de la structure, et l’Italien aura à cœur de faire remonter son équipe dans la hiérarchie. Les deux pilotes ont souffert en 2025, avec le nouveau venu Maverick blessé une partie de la saison. Il est revenu pour la dernière manche de l’année à Valence, pour finalement abandonner afin de ne pas aggraver sa blessure à l’épaule.

Considéré comme l’un des plus grands talents de la grille, Viñales cherche à nouveau à faire des progrès, aussi bien sur la moto durant les tests que sur ses propres performances alors qu’il revient de blessure. Pour l’aider, il s’est adjoint les services du triple champion du monde Jorge Lorenzo en tant que coach et conseiller. « Faire entrer Jorge dans cette aventure, c’est une énorme opportunité d’apprendre et de progresser dans tous les domaines, a expliqué Vinales. Son expérience et son regard extérieur vont nous aider à avancer avec confiance. »

08 Pour Jorge Martín, la suite ne pourra être que meilleure

Jorge Martín a collectionné les blessures en 2025 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Jorge Martín estime avoir appris plus de sa difficile saison 2025 que de sa saison 2024, celle de son titre mondial. L’Espagnol est passé des sommets de son premier sacre en 2024 avec Pramac Ducati – devenant le premier pilote à être sacré champion avec une équipe satellite – à sa signature chez Aprilia, puis à deux blessures majeures. Il a fallu attendre le Grand Prix de Tchéquie pour le voir enchaîner les résultats, avec une quatrième place en Hongrie comme meilleur résultat.

« Je n’ai pas beaucoup appris de l’an dernier – l’année où j’ai été sacré champion, a-t-il confié. De cette année, j’ai appris bien plus. S’il y a une chose dont je suis sûr, c’est que je vais être meilleur, je vais mieux courir, je vais mieux manger et je vais mieux m’entraîner. »

09 Zarco, roi des chutes

Tout ou rien : Zarco l'emporte à domicile © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Le Français intrépide de CR Honda, Johann Zarco, a terminé la saison 2025 en tant que pilote le plus souvent à terre en MotoGP™, avec 28 chutes officiellement répertoriées sur les 22 manches du championnat. Même si sa brillante victoire à domicile au Mans permet sans doute de relativiser cette statistique. Ironie du sort, le Grand Prix de France pluvieux, où Zarco est resté sur ses roues, a été celui qui a compté le plus de chutes sur un même GP, avec 70 incidents recensés toutes catégories confondues. Jack Miller est deuxième avec 25 chutes cette saison, suivi d’Álex Márquez et de Franco Morbidelli, tous deux à 23. De l’autre côté de l’échiquier, Luca Marini a comptabilisé seulement trois chutes en 2025. Alors, qui sera tout en haut, et qui finira au tapis fin de 2026 ?

Johann Zarco a remporté le Grand Prix de France © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

10 Les équipes MotoGP™ pour 2026

Avec les gros changements qui arrivent en MotoGP™ la saison prochaine, il y a eu très peu de mouvements sur le marché des pilotes, la plupart d’entre eux étant désormais sous contrat jusqu’en 2027. Miguel Oliveira et Somkiat Chantra sont tous deux partis en WorldSBK, pendant que Toprak Razgatlıoğlu fait le chemin inverse. Le prometteur Diogo Moreira monte dans la catégorie reine en rejoignant LCR depuis le Moto2™.

Équipe Pilote Pilote Ducati Pecco Bagnaia Marc Márquez Gresini Ducati Álex Márquez Fermín Aldeguer VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio Franco Morbidelli Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder Pedro Acosta Red Bull KTM Tech3 Enea Bastianini Maverick Viñales Aprilia Jorgé Martín Marco Bezzecchi Trackhouse Aprilia Raúl Fernández Ai Ogura Yamaha Fabio Quartararo Alex Rins Pramac Yamaha Toprak Razgatlioglu Jack Miller Honda Joan Mir Luca Marini LCR Honda Johann Zarco Diogo Moreira

11 Encore plus d’action en piste

Triumph revient comme fournisseur exclusif de moteurs pour le Championnat du monde FIM Moto2™, et un autre grand nom rejoint le cirque MotoGP™ : Harley-Davidson. La Bagger World Cup verra des concurrents s’affronter sur des Harley spécialement modifiées pour la vitesse, l’agilité et le spectacle. Ce championnat de six manches proposera des courses le samedi et le dimanche sur certaines épreuves, avec une finale au Red Bull Ring.

Circuit of the Americas (États-Unis) : 27–29 mars

Mugello (Italie) : 29–31 mai

Assen (Pays-Bas) : 26–28 juin

Silverstone (Royaume-Uni) : 7–9 août

Aragon (Espagne) : 28–30 août

Red Bull Ring (Autriche) : 18–20 septembre

12 ... Et que nous réserve 2027 ?

Le Championnat du monde MotoGP™ 2027 promet une refonte complète de la réglementation. Parmi les principaux changements, on retrouve une réduction de l’utilisation de l’aérodynamique, tandis que les dispositifs de réglage de la hauteur de caisse seront supprimés. Les moteurs seront plus petits et disposeront de moins de carburant pour la course, même si le poids minimum des motos passera de 157 kg à 153 kg.

Le but de ces nouvelles règles est de rendre la discipline plus proche des motos de route, avec des machines plus efficaces et plus sûres. Les pilotes disposeront de six moteurs pour la saison, soit un de moins que par le passé. Les équipes techniques vont devoir travailler à la fois sur les performances et la durabilité des machines dans le cadre de cette nouvelle réglementation. De plus, les motos seront désormais alimentées par des carburants 100 % durables.

Avant tout cela, rendez-vous le 1er mars pour le lancement de la saison et le Grand Prix de Thaïlande, et peut-être une première victoire dans la catégorie reine pour Pedro Acosta .