MotoGP 26 : toutes les infos sur la nouvelle simulation de moto

Alors que la catégorie reine du sport moto, la MotoGP , a déjà lancé sa saison 2026 en Thaïlande, le studio italien Milestone enchaîne avec MotoGP 26 , le jeu de course officiel. Grâce à un moteur physique retravaillé et à un mode carrière plus approfondi, ce nouvel opus entend marquer un véritable bond en avant. Dans cet article, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir sur MotoGP 26.

À propos de l'auteur Phil Briel Phil est un ancien joueur professionnel d’esport sur des jeux comme Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty et FIFA, sur PC comme sur consoles. Ces dernières années, il a également acquis une vaste expertise en technologie et en périphériques gaming. Il couvre l’ensemble de l’univers du jeu vidéo depuis les années 1990. Sur redbull.com, il présente les nouveaux jeux, propose des recommandations d’achat de matériel, des guides de jeu et bien plus encore.

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MotoGP 26 sortira le 29 avril 2026, poursuivant la tradition du développeur de sortir chaque année un nouvel opus MotoGP en avril/mai. Le jeu sera disponible sur un large éventail de plateformes, couvrant toutes les consoles, le PC et même sur consoles portables :

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

ROG Xbox Ally / ROG Xbox Ally X

PC via Steam, Microsoft Store and Epic Games Store

MotoGP 26 sortira le 29 avril 2026 © MotoGP 26

La prise en charge dès le Day One de la Nintendo Switch 2 est particulièrement remarquable, puisque la console accueille pour la première fois la série MotoGP. Son prédécesseur, MotoGP 25 , était encore sorti l’an dernier sur la première génération de la console hybride de Nintendo.

02 Quelles catégories sont présentes dans MotoGP 26 ?

MotoGP 26 est la simulation officielle du championnat du monde MotoGP 2026 et comprend tous les pilotes, équipes, motos et circuits sous licence de la saison en cours . Les trois catégories principales sont représentées :

MotoGP

Moto2

Moto3

Grâce à la licence officielle de Dorna Sports et du MotoGP Sports Entertainment Group, le jeu propose des visuels authentiques, des sons moteur fidèles à la réalité et tous les circuits réels de la saison 2026. En complément, plus de 100 cartes à collectionner avec différents niveaux de rareté, célèbrent les pilotes et les circuits emblématiques. Ces cartes se débloquent en accomplissant des objectifs dans tous les modes de jeu.

03 MotoGP 26 introduit des évaluations dynamiques des pilotes

MotoGP 26 ne se contente pas d’une simple mise à jour de licence pour la saison actuelle : le jeu apporte aussi plusieurs nouveautés enthousiasmantes. Parmi elles, les évaluations dynamiques des pilotes. Chaque pilote dispose d’une fiche d’évaluation fondée sur quatre attributs clefs :

Temps au tour – Quelle est la vitesse du pilote sur un tour ?

Rythme – Sa cadence constante sur la distance d’une course

Face-à-face – Sa performance en duel direct

Fiabilité – Son taux d’erreur et sa régularité

Ces valeurs sont mises à jour en continu en fonction des résultats réels en course, si bien qu’un pilote en grande forme devient effectivement plus fort dans le jeu. La forme du moment des pilotes influence directement l’équilibre compétitif du jeu, aussi bien dans le mode carrière que dans tous les autres modes.

MotoGP 26 © Milestone

Par exemple, si Pedro Acosta prend la tête du classement des pilotes comme en ce début de saison 2026, l’Espagnol sera également plus rapide et plus fiable dans le jeu. À l’inverse, un Alex Marquez , contraint d’arrêter sa moto après 21 tours lors du Grand Prix de Thaïlande, pourra disposer de moins de rythme et de fiabilité dans le jeu pendant les semaines suivantes. MotoGP 26 se réinvente ainsi en permanence et veille à ce que le gameplay reste toujours frais.

04 Nouveau modèle physique : Rider Based Handling

MotoGP 26 mise sur une physique entièrement repensée, censée offrir des courses encore plus réalistes. Au cœur de cette refonte se trouve le système Rider Based Handling, complètement retravaillé. Il s’agit d’une expérience de pilotage basée sur la physique, qui place le poids du corps et les mouvements du pilote au centre du pilotage.

Les mouvements du corps sur la moto ont plus que jamais une influence sur le comportement des machines. Le transfert du poids du corps, par exemple, influe avec précision sur l’inclinaison en virage et la stabilité. De nouvelles animations des pilotes, plus naturelles, doivent également permettre une prise en main plus intuitive, afin d’offrir aux débutants une meilleure sensation de gameplay. Mais les pros aussi devraient ainsi bénéficier de davantage de contrôle et pouvoir signer des chronos encore plus rapides sur l’asphalte.

MotoGP 26 se concentre sur une maniabilité encore plus réaliste © Milestone

MotoGP 26 se rapproche ainsi bien davantage de la physique de pilotage réelle que ses prédécesseurs. Le système s’applique aussi bien au mode Arcade qu’au mode Pro, tout en étant plus ou moins poussé selon le niveau d’expérience.

Avec ses modes Arcade et Pro, MotoGP 26 s’adresse à différents profils de joueuses et joueurs. Alors que le premier propose une expérience plus simple et plus accessible, l’expérience Pro, avec son pilotage réaliste, ses aides au pilotage minimales ou ses réglages complets de la moto, s’adresse aux passionnés de simulation.

05 Mode Carrière enrichi avec paddock 3D dans MotoGP 26

MotoGP 26 enrichit nettement son mode Carrière et apporte plusieurs nouveautés passionnantes qui assurent une expérience de jeu encore plus authentique. La pièce maîtresse est désormais un paddock entièrement modélisé en 3D, qui sert de hub pour l’ensemble du week-end de course. Deux fonctionnalités inédites font leur apparition :

Conférence de presse du jeudi : les joueuses et joueurs peuvent y fixer des objectifs de saison à court et long terme, défier publiquement leurs rivaux et pousser l’équipe à accélérer le développement de la moto. Cela apporte une nouvelle dynamique sociale au mode carrière.

Manager personnel : un manager dédié se charge des négociations contractuelles, organise des réunions avec les représentants des équipes et des constructeurs, et conseille sur les décisions importantes du marché des pilotes. À l’image de jeux comme F1 Manager, l’envers du décor du sport automobile prend ainsi beaucoup plus d’importance.

Dans le mode carrière de MotoGP 26, les joueuses et joueurs peuvent soit démarrer avec un pilote créé et personnalisé, soit incarner une véritable star de la MotoGP pour réécrire l’histoire.

06 Le mode Race Off fait son retour

Le mode « Race Off », très plébiscité, fait son retour dans MotoGP 26 et a été largement enrichi. Il permet de disputer des courses plus détendues, loin de la pression du championnat, et constitue un environnement d’entraînement idéal.

Le mode populaire Race Off est considérablement élargi © Milestone

Dans cet opus, plusieurs nouveautés intéressantes font leur apparition, dont un tout nouveau circuit (Canterbury Park), des Production Bikes et une nouvelle catégorie 1 000 cm³, qui vient compléter les Motard, Flat Track et Minibikes. Ce mode est idéal pour essayer de nouvelles motos, perfectionner ses techniques de pilotage et se préparer au championnat.

07 Le multijoueur : cross-play et écran partagé

Le mode multijoueur de MotoGP 26 a lui aussi droit à plusieurs nouveautés intéressantes. Il comprend toute une série de modes de jeu en ligne et hors ligne. En ligne, de nouveaux lobbies permettent cette fois d’organiser des sessions multijoueur structurées.

MotoGP 26 prend de nouveau en charge le cross-play , ce qui permet aux joueuses et joueurs de s’affronter entre toutes les plateformes. Et ce, avec jusqu’à 22 pilotes en même temps sur la grille. Seul bémol : le cross-play n’est pas disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Sur ces consoles, les grilles de départ sont limitées à 12 pilotes maximum.

Hors ligne, la simulation moto proposera également un mode multijoueur en écran scindé, dans lequel vous pourrez disputer les courses à deux sur une même console.

S’y ajoutent de nouvelles options de personnalisation encore plus poussées : pour la première fois dans la série, les joueuses et joueurs pourront modifier en détail l’apparence de leurs pilotes dans MotoGP 26 et partager leurs créations avec la communauté. Les nouveautés de l'éditeur concernent par exemple le casque, le numéro de départ et les buttpatches (les écussons à l’arrière de la combinaison).

MotoGP 26 apporte donc plusieurs nouveautés passionnantes. Son lancement le 29 avril 2026 sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 et PC fait de MotoGP 26 l’un des titres de course les plus attendus du printemps 2026.