Le calendrier des Grands Prix MotoGP 2025

Pour la première fois en 25 ans, la saison débute en Asie du sud-est, en Thaïlande. Au Chang International Circuit. Quels rookies seront au rendez-vous ? Sur quelle moto sera Johann Zarco ? Difficile de le dire à l’heure actuelle, ce qui est sûr, c’est que le grand bal des pilotes et des écuries aura rebattu les cartes. Réponse du 28 février au 2 mars donc. Ensuite, les pilotes iront en Argentine, aux États-Unis, puis au Qatar. Après quoi, il sera temps d’aller en Europe pour le Grand Prix d'Espagne, avant le GP de France sur le circuit du Mans, du 9 au 11 mai. Ils resteront sur le Vieux Continent pour 12 courses, jusqu’à la mi-septembre et le Grand Prix de Saint Marin. Suite à cela, tout ce beau monde s’envolera pour l’Asie et l’Océanie : Japon du 26 au 28 septembre, Indonésie du 3 au 5 octobre, Australie du 17 au 19 octobre et Malaisie du 24 au 26. Pour les deux derniers Grands Prix de la saison, c’est la Péninsule ibérique qui accueillera les pilotes : au Portugal du 7 au 9 novembre, et à Valence du 14 au 16.