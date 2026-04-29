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Football
La routine de match de Neymar Jr : repas, rituels, récupération
Que fait vraiment Neymar Jr les jours de match ? De ses routines pré-match à un rituel nocturne surprenant, la superstar brésilienne révèle les habitudes qu'on ne voit pas à la télé.
Ce qui se passe en coulisses avant et après un match de football professionnel reste souvent un mystère pour les supporters. Aujourd'hui, Neymar Jr nous offre un aperçu de sa routine complète les jour de match, de la préparation matinale au centre d'entraînement à la façon dont il décompresse après le coup de sifflet final.
Dans des images partagées via sa chaîne YouTube officielle, l'attaquant du Brésil et du FC Santos détaille chaque étape de son matchday avant un affrontement contre Remo. Habitudes, exercices physiques, mentaux et personnels... voici ce qui façonne sa performance sur le terrain.
A calm start at the training ground
Neymar Jr commence sa journée au centre d'entraînement de Santos, où la préparation débute bien avant le coup d'envoi. Il s'installe dans une chambre privée – aménagée comme une chambre d'hôtel – qui offre un espace calme pour se détendre et se concentrer.
La différence, c'est la touche personnelle : la chambre contient certains de ses effets perso, et même un bureau avec un ordinateur, bien qu'il reconnaisse qu'il ne l'utilise plus vraiment.
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Soins, récupération et cohésion d'équipe
Une partie essentielle de sa routine consiste en plusieurs visites chez le kinésithérapeute, où il reçoit des soins sur sa jambe, quelque chose qu'il décrit comme indispensable aussi bien avant les séances d'entraînement que les matchs.
Ces instants servent également à forger la cohésion d'équipe, alors que les joueurs se rassemblent, discutent et se préparent mentalement ensemble. Des exercices légers, du travail de mobilité et des exercices d'activation suivent pour garantir que l'équipe soit prête physiquement.
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Ce que Neymar Jr mange avant un match
L'un des détails les plus révélateurs concerne son repas d'avant-match. Neymar Jr opte pour une assiette équilibrée du buffet de l'équipe, qui comprend généralement :
- Du bœuf
- Des pâtes
- De la farofa (manioc grillé)
Cette combinaison apporte les protéines, les glucides et l'énergie nécessaires pour une performance optimale.
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Préparation mentale avant un match : famille, foi et concentration
Avant de se rendre au stade, l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG partage un rituel personnel : il appelle son père.
Quand il sort, les supporters scandent son nom, tandis que sa famille regarde depuis les tribunes – ajoutant une motivation supplémentaire.
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Comment Neymar Jr décompresse après le match
Malgré une victoire 2-0 contre Remo, le match n'a pas été un long fleuve tranquille, Neymar Jr recevant notamment un carton jaune. Après une journée intense, il rentre chez lui pour retrouver sa famille, mais la routine ne s'arrête pas là.
L'un de ses moyens préférés pour décompresser est étonnamment accessible : le gaming. La star brésilienne se rend dans sa salle de jeu dédiée, où il joue en ligne avec des amis pour se détendre.
Avec peu de temps pour s'attarder sur le résultat, il est de retour au centre d'entraînement dès le lendemain matin, poursuivant le cycle implacable qui définit la vie au plus haut niveau du football professionnel.
Découvrez-en plus sur la vie de l'un des plus grands joueurs du football moderne alors que Neymar Jr nous invite à passer une journée de repos avec lui.