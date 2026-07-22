Nico Williams : un footballeur taillé pour les grands moments

Certains joueurs savent créer quelques différences sur un match. Et puis il y a Nico Williams, de ceux qui semblent pouvoir tout renverser d'une accélération, d'un dribble ou d'une décision prise en une fraction de seconde. L'ailier navarrais vient d'ajouter un nouveau chapitre à un parcours qui ne cesse de grandir. Après un été inoubliable sous le maillot de l'Espagne, Nico a rappelé qu'il appartient à une génération capable de marquer son époque, portée par son talent, sa personnalité et une façon de jouer toujours tournée vers l'avant.

Champions du monde ! © Albarto Nevado Dans la rue avec Nico Williams © Gianfranco Tripodo Nico en grande pompe © Albarto Nevado

Une histoire qui a commencé bien avant le football

Avant de devenir l'une des grandes stars du football européen, l'histoire de Nico commence par celle d'une famille qui a quitté le Ghana en quête d'un avenir meilleur. Ses parents ont entrepris un long voyage jusqu'en Espagne avec l'espoir d'offrir de nouvelles perspectives à leurs enfants, un effort qui reste très présent dans la manière dont Nico aborde la vie comme le sport.

Élevé dans le quartier de San Jorge, à Pampelune, il a grandi aux côtés de son frère Iñaki Williams, avec la même passion pour le ballon et la même règle du jeu : travailler chaque jour pour décrocher de nouvelles opportunités. Cette combinaison d'humilité, de travail et d'ambition reste l'une de ses plus grandes forces.

Félicitations, Nico Williams © Red Bull

Jouer sans peur

De ses premiers pas à Pampelune à son statut de cadre de l'Athletic Bilbao, Nico a construit sa carrière sans jamais renoncer à ce qui le rend différent. Sa vitesse saute aux yeux, mais derrière chaque débordement se cache une confiance rare pour prendre des risques quand le match l'exige.

C'est ce jeu audacieux et créatif qui a fait de lui l'un des ailiers les plus déroutants de la scène internationale. Toujours prêt à provoquer sur son aile gauche, à chercher le un-contre-un et à trouver la solution quand l'équipe en a le plus besoin.

Nico Williams © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Grandir à chaque défi

Chaque saison a marqué un pas en avant. Plus de responsabilités, plus de poids dans le jeu et une influence croissante, aussi bien en club qu'avec la sélection espagnole. Nico ne se contente pas de ce qu'il a déjà accompli et continue d'évoluer. Sa lecture du jeu, sa capacité à combiner et sa maturité sur le terrain sont venues compléter des qualités physiques qui faisaient déjà la différence dès ses débuts professionnels.

Cette progression constante a payé. Le dernier succès collectif décroché avec l'Espagne, en finale de la Coupe du monde, confirme l'excellent moment que traverse l'ailier navarrais et renforce sa place parmi les grands noms du football européen.

Nico Williams a été un incontournable de l'Espagne à l'Euro 2024 © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Un estilo que inspira

Au-delà des résultats, Nico incarne une façon d'envisager le sport basée sur le courage. Oser retenter ce dribble une fois de plus. Réclamer le ballon quand la pression est à son maximum. Prendre du plaisir même dans les moments les plus tendus. Une philosophie qui rejoint naturellement un état d'esprit de gagnant : repousser ses limites, croire en soi et transformer chaque défi en une nouvelle occasion de grandir.

Cette philosophie s'est récemment matérialisée sur le terrain avec le Red Bull Rey del Barrio, un tournoi de football à 4 contre 4 imaginé par Nico lui-même, qui a réuni des joueurs venus de toute l'Espagne — lui dont la carte EA FC 26 Ultimate Team est l'une des plus convoitées de la saison.

Champions du Red Bull Rey del Barrio © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

Ce n'est que le début

Avec une carrière encore en pleine ascension et de nombreux défis à venir, Nico Williams continue d'écrire son histoire à coups de talent, de travail et de spectacle. Nous célébrons cette nouvelle étape aux côtés de l'un de nos athlètes les plus brillants et nous attendons avec impatience les prochains chapitres d'une trajectoire qui promet encore de nombreux moments inoubliables.

Félicitations, Nico !

FAQ

Nico Williams a-t-il participé à la Coupe du monde 2026 ?

Oui. Footballeur international espagnol, Nico Williams a participé à la Coupe du monde 2026 avec l'équipe d'Espagne, qui l'a remportée. Il a notamment délivré une passe décisive en finale. Il a également était une pièce importante de la Roja lors de l'Euro 2024, également gagné par l'Espagne.

Quel est le vrai nom de Nico Williams ?

Le vrai nom de Nico Williams est Nicholas Williams Arthuer. Ses parents, Maria et Felix Williams, ont quitté le Ghana en 1993 pour s'installer en Espagne.

Dans quel club joue Nico Williams ?

Nico Williams évolue à l'Athletic Club de Bilbao (Athletic Bilbao) en Liga espagnole, le championnat de première division. Il y porte le numéro 10 et y joue depuis ses débuts professionnels en 2021.

Quel est l'âge de Nico Williams ?

Nico Williams est né le 12 juillet 2002 à Pampelune, en Espagne. Il a 24 ans (2026).

Quelle taille fait Nico Williams ?

Nico Williams mesure 1,80 m.

Qui est le frère de Nico Williams ?

Le frère de Nico Williams est Iñaki Williams, né à Bilbao en 1994. Lui aussi joueur à l'Athletic Club de Bilbao, Iñaki évolue au poste d'attaquant et porte le numéro 9. Contrairement à Nico, qui représente l'équipe d'Espagne, Iñaki a fait le choix de jouer pour le Ghana, la terre natale de leurs parents. Les deux frères ont évoluent souvent ensemble sous le maillot de l'Athletic, faisant de la fratrie l'une des plus emblématiques du football espagnol.