Le guide complet de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour la première fois de l'histoire, 48 équipes s'affronteront lors de 104 matchs répartis dans 16 stades à travers les pays hôtes. L'Argentine, tenante du titre depuis le Qatar 2022, cherchera à conserver sa couronne. Face à elle, l'Espagne de Nico Williams et le Brésil de Neymar Jr. (tout comme la France et le Portugal) font figure de sérieux prétendants. Voici tout ce qu'il faut savoir : calendrier, groupes, stades, équipes qualifiées et stars à suivre.

01 Quand commence la Coupe du monde 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a lieu du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026, soit 39 jours de compétition et 104 matchs répartis dans 16 stades.

02 Dans quelles villes et quels stades se jouera la Coupe du monde 2026 ?

Le BC Place Stadium de Vancouver © FIFA.com

Voici la liste des seize stades qui vont accueillir ce mondial :

Stade Ville Pays Capacité Estadio Azteca Mexico City 🇲🇽 Mexique 87 523 MetLife Stadium East Rutherford (New York) 🇺🇸 États-Unis 82 500 AT&T Stadium Arlington (Dallas) 🇺🇸 États-Unis 80 000 Arrowhead Stadium Kansas City 🇺🇸 États-Unis 76 416 NRG Stadium Houston 🇺🇸 États-Unis 72 220 Mercedes-Benz Stadium Atlanta 🇺🇸 États-Unis 71 000 SoFi Stadium Los Angeles (Inglewood) 🇺🇸 États-Unis 70 240 Lincoln Financial Field Philadelphie 🇺🇸 États-Unis 69 796 Lumen Field Seattle 🇺🇸 États-Unis 69 000 Levi's Stadium San Francisco Bay Area (Santa Clara) 🇺🇸 États-Unis 68 500 Gillette Stadium Boston (Foxborough) 🇺🇸 États-Unis 65 878 Hard Rock Stadium Miami Gardens 🇺🇸 États-Unis 64 767 BC Place Vancouver 🇨🇦 Canada 54 400 BMO Field Toronto 🇨🇦 Canada 45 736 Estadio BBVA Guadalupe (Monterrey) 🇲🇽 Mexique 53 500 Estadio Akron Zapopan (Guadalajara) 🇲🇽 Mexique 49 850

À noter : conformément aux règles FIFA, les stades seront désignés par des noms neutres pendant la compétition. Par exemple : « Stade d'Atlanta » au lieu de « Mercedes-Benz Stadium », afin d'éviter tout conflit avec des sponsors non partenaires de la FIFA.

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03 Les pays qualifiés

2026 est l’année des records. La FIFA introduit un nouveau format et pour la première fois, le nombre d’équipes passe à 48. Voici tous les pays qui s’affronteront lors de la Coupe du monde :

Amérique du Nord et Centrale :

Canada

Curaçao

États-Unis

Haïti

Mexique

Panamá

Asie :

Arabie saoudite

Australie

Irak

Japon

Jordanie

Ouzbékistan

Qatar

Corée du Sud

Iran

Afrique :

Afrique du Sud

Algérie

Cap-Vert

Côte d'Ivoire

Égypte

Ghana

Maroc

RD Congo

Sénégal

Tunisie

Amérique du Sud :

Argentine

Brésil

Colombie

Équateur

Paraguay

Uruguay

Ney dans ses oeuvres © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Océanie :

Nouvelle-Zélande

Europe :

Allemagne

Angleterre

Autriche

Belgique

Bosnie-et-Herzégovine

Croatie

Écosse

France

Espagne

Norvège

Pays-Bas

Portugal

Suède

Suisse

Tchéquie

Turquie

Comme le veut la tradition (et la règle), les pays hôtes sont directement qualifiés pour la phase de groupes.

4 nations participent à leur tout premier mondial : l' Ouzbékistan , la Jordanie , le Cap-Vert et Curaçao — le plus petit pays de l'histoire à disputer une Coupe du monde — font leurs grands débuts en 2026.

04 Le nouveau format de la Coupe du monde 2026

Pour cette édition historique, la FIFA a revu en profondeur le format de la compétition. Voici comment fonctionne ce nouveau système :

Phase de groupes : 12 groupes de 4 équipes (au lieu de 8 groupes de 4 auparavant), soit 72 matchs au total.

Qualification pour le tour suivant : Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes se qualifient, soit 32 équipes pour les seizièmes de finale.

Seizièmes de finale : Une phase inédite dans l'histoire de la Coupe du monde, ajoutée pour absorber les 16 équipes supplémentaires. À partir de là, tous les matchs sont à élimination directe.

Suite du tableau : Huitièmes, Quarts, Demi-finales, Finale.

Ce nouveau format représente une augmentation de 50% du nombre d'équipes par rapport aux éditions précédentes (32 équipes de 1998 à 2022), et +37,5% de matchs (104 contre 64).

05 Les groupes

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E Groupe F Mexique 🇲🇽 Canada 🇨🇦 Brésil 🇧🇷 États-Unis 🇺🇸 Allemagne 🇩🇪 Pays-Bas 🇳🇱 Afrique du Sud 🇿🇦 Bosnie-et-Herzégovine 🇧🇦 Maroc 🇲🇦 Paraguay 🇵🇾 Curaçao 🇨🇼 Japon 🇯🇵 Corée du Sud 🇰🇷 Qatar 🇶🇦 Haïti 🇭🇹 Australie 🇦🇺 Côte d'Ivoire 🇨🇮 Suède 🇸🇪 Tchéquie 🇨🇿 Suisse 🇨🇭 Écosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Turquie 🇹🇷 Équateur 🇪🇨 Tunisie 🇹🇳 Groupe G Groupe H Groupe I Groupe J Groupe K Groupe L Belgique 🇧🇪 Espagne 🇪🇸 France 🇫🇷 Argentine 🇦🇷 Portugal 🇵🇹 Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Égypte 🇪🇬 Cap-Vert 🇨🇻 Sénégal 🇸🇳 Algérie 🇩🇿 RD Congo 🇨🇩 Croatie 🇭🇷 Iran 🇮🇷 Arabie Saoudite 🇸🇦 Irak 🇮🇶 Autriche 🇦🇹 Ouzbékistan 🇺🇿 Ghana 🇬🇭 Nouvelle-Zélande 🇳🇿 Uruguay 🇺🇾 Norvège 🇳🇴 Jordanie 🇯🇴 Colombie 🇨🇴 Panamá 🇵🇦

Les favoris

Si les débats pré-Mondiaux vont bon train, 6 favoris se détachent des 48 pays : l'Allemagne, l'Angleterre, l'Argentine, l'Espagne, la France (cocorico) et le Portugal.

L'Argentine est un candidat logique à sa propre succession avec son noyau de joueurs champions en 2022. Les 5 autres favoris sont européens, avec encore et toujours les irréductibles Français en quête d'une troisième étoile. Depuis 2014, la pire performance des hommes de Didier Deschamps (qui quittera son poste de sélectionneur après le mondial) est un quart de finale, perdu face à l'Allemagne, futur champion.

Difficile de ne pas mettre le Portugal de Cristiano Ronaldo dans les favoris, comme l'Angleterre d'Harry Kane, tant ces nations sont pétries de talent et d'expérience. L'Espagne, championne du dernier Euro, a tout du vainqueur désigné. Attention tout de même à ne pas faire revivre les fantômes du passé : depuis 2006, le pays n'a passé qu'une seule fois les huitièmes de finale.

06 Le calendrier et horaires des matchs

Calendrier par stade des matchs de la Coupe du monde 2026 © FIFA.com

Maintenant que vous connaissez les groupes, le calendrier est le nerf de la guerre pour suivre la Coupe du monde de football. Cette année, 104 matchs sont au programme.

Tous les horaires sont à heure française.

Phases de groupes

Jeudi 11 juin 2026

Groupe A : Mexique - Afrique du Sud : 21hVendredi 12 juin 2026

Groupe A : République de Corée - Tchéquie : 04h

Groupe B : Canada - Bosnie-et-Herzégovine : 21h

Samedi 13 juin 2026

Groupe D : États-Unis - Paraguay : 03h

Groupe B : Qatar - Suisse : 21hDimanche 14 juin 2026

Groupe C : Brésil - Maroc : 00h (minuit)

Groupe C : Haïti - Écosse : 03h

Groupe D : Australie - Turquie : 06h

Groupe E : Allemagne - Curaçao : 19h

Groupe F : Pays-Bas - Japon : 22h

Lundi 15 juin 2026

Groupe E : Côte d'Ivoire - Équateur : 01h

Groupe F : Suède - Tunisie : 04h

Groupe H : Espagne - Cap-Vert : 18h

Groupe G : Belgique - Égypte : 21h

Mardi 16 juin 2026

Groupe H : Arabie saoudite - Uruguay : 00h (minuit)

Groupe G : Iran - Nouvelle-Zélande : 03h

Groupe I : France - Sénégal : 21h

Mercredi 17 juin 2026

Groupe I : Irak - Norvège : 00h (minuit)

Groupe J : Argentine - Algérie : 03h

Groupe J : Autriche - Jordanie : 06h

Groupe K : Portugal - RD Congo : 19h

Groupe L : Angleterre - Croatie : 22h

Jeudi 18 juin 2026

Groupe L : Ghana - Panamá : 01h

Groupe K : Ouzbékistan - Colombie : 04h

Groupe A : Tchéquie - Afrique du Sud : 18h

Groupe B : Suisse - Bosnie-et-Herzégovine : 21h

Vendredi 19 juin 2026

Groupe B : Canada - Qatar : 00h (minuit)

Groupe A : Mexique - République de Corée : 03h

Groupe D : États-Unis - Australie : 21h

Samedi 20 juin 2026

Groupe C : Écosse - Maroc : 00h (minuit)

Groupe C : Brésil - Haïti : 03h

Groupe D : Turquie - Paraguay : 06h

Groupe F : Pays-Bas - Suède : 19h

Groupe E : Allemagne - Côte d'Ivoire : 22h

Dimanche 21 juin 2026

Groupe E : Équateur - Curaçao : 02h

Groupe F : Tunisie - Japon : 06h

Groupe H : Espagne - Arabie saoudite : 18h

Groupe G : Belgique - Iran : 21h

Lundi 22 juin 2026

Groupe H : Uruguay - Cap-Vert : 00h (minuit)

Groupe G : Nouvelle-Zélande - Égypte : 03h

Groupe J : Argentine - Autriche : 19h

Groupe I : France - Irak : 23h

Mardi 23 juin 2026

Groupe I : Norvège - Sénégal : 02h

Groupe J : Jordanie - Algérie : 05h

Groupe K : Portugal - Ouzbékistan : 19h

Groupe L : Angleterre - Ghana : 22h

Mercredi 24 juin 2026

Groupe L : Panamá - Croatie : 01h

Groupe K : Colombie - RD Congo : 04h

Groupe B : Suisse - Canada : 21h

Groupe B : Bosnie-et-Herzégovine - Qatar : 21h

Jeudi 25 juin 2026

Groupe C : Écosse - Brésil : 00h (minuit)

Groupe C : Maroc - Haïti : 00h (minuit)

Groupe A : Tchéquie - Mexique : 03h

Groupe A : Afrique du Sud - République de Corée : 03h

Groupe E : Équateur - Allemagne : 22h

Groupe E : Curaçao - Côte d'Ivoire : 22h

Vendredi 26 juin 2026

Groupe F : Tunisie - Pays-Bas : 01h

Groupe F : Japon - Suède : 01h

Groupe D : Turquie - États-Unis : 04h

Groupe D : Paraguay - Australie : 04h

Groupe I : Norvège - France : 21h

Groupe I : Sénégal - Irak : 21h

Samedi 27 juin 2026

Groupe H : Uruguay - Espagne : 02h

Groupe H : Cap-Vert - Arabie saoudite : 02h

Groupe G : Nouvelle-Zélande - Belgique : 05h

Groupe G : Égypte - Iran : 05h

Groupe L : Panamá - Angleterre : 23h

Groupe L : Croatie - Ghana : à 23h

Dimanche 28 juin 2026

Groupe K : Colombie - Portugal : 01h30

Groupe K : RD Congo - Ouzbékistan : 01h30

Groupe J : Jordanie - Argentine : à 04h

Groupe J : Algérie - Autriche : à 04h

Seizièmes de finale

Nico Williams pose à Bilbao © Alberto Nevado

Dimanche 28 juin 2026

2ème du Groupe A - 2ème du Groupe B : 21h

Lundi 29 juin 2026

1er du Groupe C - 2ème du Groupe F : 19h

1er du Groupe E - 3ème du Groupe A/B/C/D/F : 22h30

Mardi 30 juin 2026

1er du Groupe F - 2ème du Groupe C : 03h

2ème du Groupe E - 2ème du Groupe I : 19h

1er du Groupe I - 3ème du Groupe C/D/F/G/H : 23h

Mercredi 1er juillet 2026

1er du Groupe A - 3ème du Groupe C/E/F/H/I : 03h

1er du Groupe L - 3ème du Groupe E/H/I/J/K : 18h

1er du Groupe G - 3ème du Groupe A/E/H/I/J : 22h

Jeudi 2 juillet 2026

1er du Groupe D - 3ème du Groupe B/E/F/I/J : 02h

1er du Groupe H - 2ème du Groupe J : 21h

Vendredi 3 juillet 2026

2ème du Groupe K - 2ème du Groupe L : 01h

1er du Groupe B - 3ème du Groupe E/F/G/I/J : 05h

2ème du Groupe D - 2ème du Groupe G : 20h

Samedi 4 juillet 2026

1er du Groupe J - 2ème du Groupe H : 00h (minuit)

1er du Groupe K - 3ème du Groupe D/E/I/J/L : 03h30

Huitièmes de finale

Samedi 4 juillet 2026

Huitième de finale 1 : 20h

Huitième de finale 2 : 23h

Dimanche 5 juillet 2026

Huitième de finale 3 : 22h

Lundi 6 juillet 2026

Huitième de finale 4 : 02h

Huitième de finale 5 : 21h

Mardi 7 juillet 2026

Huitième de finale 6 : 02h

Huitième de finale 7 : 18h

Huitième de finale 8 : 22h

Quarts de finale

Jeudi 9 juillet 2026

Quart de finale 1 : 22h

Vendredi 10 juillet 2026

Quart de finale 2 : 21h

Samedi 11 juillet 2026

Quart de finale 3 : 23h

Dimanche 12 juillet 2026

Quart de finale 4 : 03h

Demi-finales

Mardi 14 juillet 2026

Demi-finale 1 : 21h

Mercredi 15 juillet 2026

Demi-finale 2 : 21h

Petite finale

Samedi 18 juillet 2026

Match pour la troisième place : 23h

Grande finale

Dimanche 19 juillet 2026

Finale : 21h

07 Quel est le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 ?

L'Estadio Banorte © FIFA.com

Le match d'ouverture opposera le Mexique à l' Afrique du Sud le jeudi 11 juin 2026 à 21h00 (heure française) , à l' Estadio Azteca de Mexico City . Ce n'est pas un hasard : ces deux équipes s'étaient déjà croisées lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud (1-1). Les deux sélectionneurs de l'époque, Javier Aguirre (Mexique) et Hugo Broos (Afrique du Sud), s'étaient d'ailleurs déjà affrontés dans le même stade en tant que joueurs , lors du Mondial 1986.

Autre rendez-vous historique à noter dans votre calendrier : Japon - Tunisie (Groupe F, samedi 20 juin à Monterrey) sera le 1 000e match de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA.

Une cérémonie d'ouverture est prévue avant le coup d'envoi. Le Canada et les États-Unis accueilleront également des festivités similaires avant leurs premiers matchs respectifs.

La finale aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 à 21h00 (heure française) au MetLife Stadium d'East Rutherford, en banlieue de New York (New Jersey). Ce stade, domicile des New York Jets et des New York Giants en NFL, sera adapté pour l'occasion avec une capacité de 82 500 places.

08 Le prix des billets

Qui dit événement mondial dit places coûteuses. Pour cette 23e édition, la FIFA a mis la barre très haut pour le prix des billets. La fédération a utilisé un système de vagues pour permettre aux fans de football de se procurer leurs précieux sésames, s’ils en ont les moyens.

Les prix vont de 250 euros à plusieurs millions à la revente. Si vous souhaitez acheter des billets, dépêchez-vous. Le prix est en constante augmentation depuis la première phase de vente, et le coût de la vie pendant cette période l’est aussi.

N'oubliez pas que ce type d'événements rime souvent avec arnaques. Nous vous conseillons d'acheter directement sur la plateforme officielle de vente de billets.

09 Les droits de diffusion en France

Neymar Jr nous plonge dans son intimité © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

En France, les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 sont partagés entre deux diffuseurs :

BeIN Sports : diffuse l'intégralité de la compétition (104 matchs), accessible via abonnement sur les plateformes Canal+, Free, SFR et Amazon Prime Video.

M6 : diffuse en clair une sélection de 54 matchs, dont la finale du 19 juillet 2026.

Conseil : Compte tenu des décalages horaires (matchs entre 3h et 6h du matin pour certaines rencontres), pensez à paramétrer les enregistrements sur votre box TV.

Conseil numéro 2 : Assez rapidement, vous risquez de vous rendre compte que l'un des deux diffuseurs accuse un retard de quelques secondes. Cette information, anodine au départ, change tout si vous regardez un match de l'équipe de France en milieu urbain, alors adaptez-vous pour éviter tout spoil.

10 Messi participera-t-il à la Coupe du monde 2026 ?

Oui. Lionel Messi sera présent avec l'Argentine. Le septuple Ballon d'Or disputera très probablement son dernier Mondial, après avoir remporté le trophée en 2022 au Qatar — le seul qui manquait à son palmarès légendaire. À 38 ans, il sera l'un des personnages centraux de cette édition.

11 Ronaldo participera-t-il à la Coupe du monde 2026 ?

Oui. Cristiano Ronaldo est sélectionné avec le Portugal. À 41 ans, il disputera son sixième Mondial — un record absolu. C'est la seule compétition internationale majeure qu'il n'a jamais remportée, ce qui donne à sa participation une dimension émotionnelle particulière.

12 Mbappé participera-t-il à la Coupe du monde 2026 ?

Mbappé à sa remise de diplôme © Benjamin Cremel/Red Bull Content Pool

Oui. Kylian Mbappé est bien convoqué par Didier Deschamps avec l'équipe de France. À 27 ans, il est l'un des grands favoris pour le titre de meilleur joueur du tournoi. La France, dans le Groupe I avec le Sénégal, la Norvège et l'Irak, ambitionne de retourner en finale, et de remporter sa troisième étoile.

Neymar participera-t-il à la Coupe du monde 2026 ?

Neymar Jr avec son maillot de la Seleçao © Red Bull Content Pool

Oui. Carlo Ancelotti a intégré Neymar Jr dans sa liste pour le Brésil. Ce sera sans doute le dernier Mondial du "Ney", comme pour Messi et Ronaldo. Après une saison 2024-2025 marquée par les blessures, sa présence était incertaine jusqu'à l'annonce officielle du sélectionneur.

13 Quelles sont les mascottes de la Coupe du monde 2026 ?

Les mascottes de la Coupe du monde 2026 © FIFA.com

La FIFA a dévoilé trois mascottes officielles, une par pays hôte :

Maple (Canada) : un orignal passionné de musique et de football, gardien de but dans l'âme.

Zayu (Mexique) : un jaguar portant le brassard de capitaine, symbole de la culture mexicaine. C'est la seule mascotte dotée d'un brassard.

Clutch (États-Unis) : un aigle chauve avide d'aventure et de compétition.

14 Quel est le ballon officiel de la Coupe du monde 2026 ?

Trionda, le nouveau ballon qui va faire trembler les récrés © FIFA.com

Le ballon officiel de la compétition est l' Adidas Trionda , conçu spécialement pour cette édition historique à 48 équipes.

Vous l'avez compris, cette 23e édition de la Coupe du monde de football nous réserve un grand spectacle pendant plus d'un mois, pour un bel été nord-américain.