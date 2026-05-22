Le guide complet de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour la première fois de l'histoire, 48 équipes s'affronteront lors de 104 matchs répartis dans 16 stades à travers les pays hôtes. L'Argentine, tenante du titre depuis le Qatar 2022, cherchera à conserver sa couronne. Face à elle, l'Espagne de Nico Williams et le Brésil de Neymar Jr. (tout comme la France et le Portugal) font figure de sérieux prétendants. Voici tout ce qu'il faut savoir : calendrier, groupes, stades, équipes qualifiées et stars à suivre.
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Quand commence la Coupe du monde 2026 ?
La Coupe du monde de la FIFA 2026 a lieu du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026, soit 39 jours de compétition et 104 matchs répartis dans 16 stades.
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Dans quelles villes et quels stades se jouera la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste des seize stades qui vont accueillir ce mondial :
Stade
Ville
Pays
Capacité
Estadio Azteca
Mexico City
🇲🇽 Mexique
87 523
MetLife Stadium
East Rutherford (New York)
🇺🇸 États-Unis
82 500
AT&T Stadium
Arlington (Dallas)
🇺🇸 États-Unis
80 000
Arrowhead Stadium
Kansas City
🇺🇸 États-Unis
76 416
NRG Stadium
Houston
🇺🇸 États-Unis
72 220
Mercedes-Benz Stadium
Atlanta
🇺🇸 États-Unis
71 000
SoFi Stadium
Los Angeles (Inglewood)
🇺🇸 États-Unis
70 240
Lincoln Financial Field
Philadelphie
🇺🇸 États-Unis
69 796
Lumen Field
Seattle
🇺🇸 États-Unis
69 000
Levi's Stadium
San Francisco Bay Area (Santa Clara)
🇺🇸 États-Unis
68 500
Gillette Stadium
Boston (Foxborough)
🇺🇸 États-Unis
65 878
Hard Rock Stadium
Miami Gardens
🇺🇸 États-Unis
64 767
BC Place
Vancouver
🇨🇦 Canada
54 400
BMO Field
Toronto
🇨🇦 Canada
45 736
Estadio BBVA
Guadalupe (Monterrey)
🇲🇽 Mexique
53 500
Estadio Akron
Zapopan (Guadalajara)
🇲🇽 Mexique
49 850
À noter : conformément aux règles FIFA, les stades seront désignés par des noms neutres pendant la compétition. Par exemple : « Stade d'Atlanta » au lieu de « Mercedes-Benz Stadium », afin d'éviter tout conflit avec des sponsors non partenaires de la FIFA.
2026 est l’année des records. La FIFA introduit un nouveau format et pour la première fois, le nombre d’équipes passe à 48. Voici tous les pays qui s’affronteront lors de la Coupe du monde :
Amérique du Nord et Centrale :
Canada
Curaçao
États-Unis
Haïti
Mexique
Panamá
Asie :
Arabie saoudite
Australie
Irak
Japon
Jordanie
Ouzbékistan
Qatar
Corée du Sud
Iran
Afrique :
Afrique du Sud
Algérie
Cap-Vert
Côte d'Ivoire
Égypte
Ghana
Maroc
RD Congo
Sénégal
Tunisie
Amérique du Sud :
Argentine
Brésil
Colombie
Équateur
Paraguay
Uruguay
Océanie :
Nouvelle-Zélande
Europe :
Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique
Bosnie-et-Herzégovine
Croatie
Écosse
France
Espagne
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Suède
Suisse
Tchéquie
Turquie
Comme le veut la tradition (et la règle), les pays hôtes sont directement qualifiés pour la phase de groupes.
4 nations participent à leur tout premier mondial : l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Cap-Vert et Curaçao — le plus petit pays de l'histoire à disputer une Coupe du monde — font leurs grands débuts en 2026.
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Le nouveau format de la Coupe du monde 2026
Pour cette édition historique, la FIFA a revu en profondeur le format de la compétition. Voici comment fonctionne ce nouveau système :
Phase de groupes : 12 groupes de 4 équipes (au lieu de 8 groupes de 4 auparavant), soit 72 matchs au total.
Qualification pour le tour suivant : Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes se qualifient, soit 32 équipes pour les seizièmes de finale.
Seizièmes de finale : Une phase inédite dans l'histoire de la Coupe du monde, ajoutée pour absorber les 16 équipes supplémentaires. À partir de là, tous les matchs sont à élimination directe.
Suite du tableau : Huitièmes, Quarts, Demi-finales, Finale.
Ce nouveau format représente une augmentation de 50% du nombre d'équipes par rapport aux éditions précédentes (32 équipes de 1998 à 2022), et +37,5% de matchs (104 contre 64).
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Les groupes
Groupe A
Groupe B
Groupe C
Groupe D
Groupe E
Groupe F
Mexique 🇲🇽
Canada 🇨🇦
Brésil 🇧🇷
États-Unis 🇺🇸
Allemagne 🇩🇪
Pays-Bas 🇳🇱
Afrique du Sud 🇿🇦
Bosnie-et-Herzégovine 🇧🇦
Maroc 🇲🇦
Paraguay 🇵🇾
Curaçao 🇨🇼
Japon 🇯🇵
Corée du Sud 🇰🇷
Qatar 🇶🇦
Haïti 🇭🇹
Australie 🇦🇺
Côte d'Ivoire 🇨🇮
Suède 🇸🇪
Tchéquie 🇨🇿
Suisse 🇨🇭
Écosse 🏴
Turquie 🇹🇷
Équateur 🇪🇨
Tunisie 🇹🇳
Groupe G
Groupe H
Groupe I
Groupe J
Groupe K
Groupe L
Belgique 🇧🇪
Espagne 🇪🇸
France 🇫🇷
Argentine 🇦🇷
Portugal 🇵🇹
Angleterre 🏴
Égypte 🇪🇬
Cap-Vert 🇨🇻
Sénégal 🇸🇳
Algérie 🇩🇿
RD Congo 🇨🇩
Croatie 🇭🇷
Iran 🇮🇷
Arabie Saoudite 🇸🇦
Irak 🇮🇶
Autriche 🇦🇹
Ouzbékistan 🇺🇿
Ghana 🇬🇭
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
Uruguay 🇺🇾
Norvège 🇳🇴
Jordanie 🇯🇴
Colombie 🇨🇴
Panamá 🇵🇦
Les favoris
Si les débats pré-Mondiaux vont bon train, 6 favoris se détachent des 48 pays : l'Allemagne, l'Angleterre, l'Argentine, l'Espagne, la France (cocorico) et le Portugal.
L'Argentine est un candidat logique à sa propre succession avec son noyau de joueurs champions en 2022. Les 5 autres favoris sont européens, avec encore et toujours les irréductibles Français en quête d'une troisième étoile. Depuis 2014, la pire performance des hommes de Didier Deschamps (qui quittera son poste de sélectionneur après le mondial) est un quart de finale, perdu face à l'Allemagne, futur champion.
Difficile de ne pas mettre le Portugal de Cristiano Ronaldo dans les favoris, comme l'Angleterre d'Harry Kane, tant ces nations sont pétries de talent et d'expérience. L'Espagne, championne du dernier Euro, a tout du vainqueur désigné. Attention tout de même à ne pas faire revivre les fantômes du passé : depuis 2006, le pays n'a passé qu'une seule fois les huitièmes de finale.
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Le calendrier et horaires des matchs
Maintenant que vous connaissez les groupes, le calendrier est le nerf de la guerre pour suivre la Coupe du monde de football. Cette année, 104 matchs sont au programme.
Tous les horaires sont à heure française.
Phases de groupes
Jeudi 11 juin 2026
Groupe A : Mexique - Afrique du Sud : 21hVendredi 12 juin 2026
Groupe A : République de Corée - Tchéquie : 04h
Groupe B : Canada - Bosnie-et-Herzégovine : 21h
Samedi 13 juin 2026
Groupe D : États-Unis - Paraguay : 03h
Groupe B : Qatar - Suisse : 21hDimanche 14 juin 2026
Groupe C : Brésil - Maroc : 00h (minuit)
Groupe C : Haïti - Écosse : 03h
Groupe D : Australie - Turquie : 06h
Groupe E : Allemagne - Curaçao : 19h
Groupe F : Pays-Bas - Japon : 22h
Lundi 15 juin 2026
Groupe E : Côte d'Ivoire - Équateur : 01h
Groupe F : Suède - Tunisie : 04h
Groupe H : Espagne - Cap-Vert : 18h
Groupe G : Belgique - Égypte : 21h
Mardi 16 juin 2026
Groupe H : Arabie saoudite - Uruguay : 00h (minuit)
Groupe G : Iran - Nouvelle-Zélande : 03h
Groupe I : France - Sénégal : 21h
Mercredi 17 juin 2026
Groupe I : Irak - Norvège : 00h (minuit)
Groupe J : Argentine - Algérie : 03h
Groupe J : Autriche - Jordanie : 06h
Groupe K : Portugal - RD Congo : 19h
Groupe L : Angleterre - Croatie : 22h
Jeudi 18 juin 2026
Groupe L : Ghana - Panamá : 01h
Groupe K : Ouzbékistan - Colombie : 04h
Groupe A : Tchéquie - Afrique du Sud : 18h
Groupe B : Suisse - Bosnie-et-Herzégovine : 21h
Vendredi 19 juin 2026
Groupe B : Canada - Qatar : 00h (minuit)
Groupe A : Mexique - République de Corée : 03h
Groupe D : États-Unis - Australie : 21h
Samedi 20 juin 2026
Groupe C : Écosse - Maroc : 00h (minuit)
Groupe C : Brésil - Haïti : 03h
Groupe D : Turquie - Paraguay : 06h
Groupe F : Pays-Bas - Suède : 19h
Groupe E : Allemagne - Côte d'Ivoire : 22h
Dimanche 21 juin 2026
Groupe E : Équateur - Curaçao : 02h
Groupe F : Tunisie - Japon : 06h
Groupe H : Espagne - Arabie saoudite : 18h
Groupe G : Belgique - Iran : 21h
Lundi 22 juin 2026
Groupe H : Uruguay - Cap-Vert : 00h (minuit)
Groupe G : Nouvelle-Zélande - Égypte : 03h
Groupe J : Argentine - Autriche : 19h
Groupe I : France - Irak : 23h
Mardi 23 juin 2026
Groupe I : Norvège - Sénégal : 02h
Groupe J : Jordanie - Algérie : 05h
Groupe K : Portugal - Ouzbékistan : 19h
Groupe L : Angleterre - Ghana : 22h
Mercredi 24 juin 2026
Groupe L : Panamá - Croatie : 01h
Groupe K : Colombie - RD Congo : 04h
Groupe B : Suisse - Canada : 21h
Groupe B : Bosnie-et-Herzégovine - Qatar : 21h
Jeudi 25 juin 2026
Groupe C : Écosse - Brésil : 00h (minuit)
Groupe C : Maroc - Haïti : 00h (minuit)
Groupe A : Tchéquie - Mexique : 03h
Groupe A : Afrique du Sud - République de Corée : 03h
Groupe E : Équateur - Allemagne : 22h
Groupe E : Curaçao - Côte d'Ivoire : 22h
Vendredi 26 juin 2026
Groupe F : Tunisie - Pays-Bas : 01h
Groupe F : Japon - Suède : 01h
Groupe D : Turquie - États-Unis : 04h
Groupe D : Paraguay - Australie : 04h
Groupe I : Norvège - France : 21h
Groupe I : Sénégal - Irak : 21h
Samedi 27 juin 2026
Groupe H : Uruguay - Espagne : 02h
Groupe H : Cap-Vert - Arabie saoudite : 02h
Groupe G : Nouvelle-Zélande - Belgique : 05h
Groupe G : Égypte - Iran : 05h
Groupe L : Panamá - Angleterre : 23h
Groupe L : Croatie - Ghana : à 23h
Dimanche 28 juin 2026
Groupe K : Colombie - Portugal : 01h30
Groupe K : RD Congo - Ouzbékistan : 01h30
Groupe J : Jordanie - Argentine : à 04h
Groupe J : Algérie - Autriche : à 04h
Seizièmes de finale
Dimanche 28 juin 2026
2ème du Groupe A - 2ème du Groupe B : 21h
Lundi 29 juin 2026
1er du Groupe C - 2ème du Groupe F : 19h
1er du Groupe E - 3ème du Groupe A/B/C/D/F : 22h30
Mardi 30 juin 2026
1er du Groupe F - 2ème du Groupe C : 03h
2ème du Groupe E - 2ème du Groupe I : 19h
1er du Groupe I - 3ème du Groupe C/D/F/G/H : 23h
Mercredi 1er juillet 2026
1er du Groupe A - 3ème du Groupe C/E/F/H/I : 03h
1er du Groupe L - 3ème du Groupe E/H/I/J/K : 18h
1er du Groupe G - 3ème du Groupe A/E/H/I/J : 22h
Jeudi 2 juillet 2026
1er du Groupe D - 3ème du Groupe B/E/F/I/J : 02h
1er du Groupe H - 2ème du Groupe J : 21h
Vendredi 3 juillet 2026
2ème du Groupe K - 2ème du Groupe L : 01h
1er du Groupe B - 3ème du Groupe E/F/G/I/J : 05h
2ème du Groupe D - 2ème du Groupe G : 20h
Samedi 4 juillet 2026
1er du Groupe J - 2ème du Groupe H : 00h (minuit)
1er du Groupe K - 3ème du Groupe D/E/I/J/L : 03h30
Huitièmes de finale
Samedi 4 juillet 2026
Huitième de finale 1 : 20h
Huitième de finale 2 : 23h
Dimanche 5 juillet 2026
Huitième de finale 3 : 22h
Lundi 6 juillet 2026
Huitième de finale 4 : 02h
Huitième de finale 5 : 21h
Mardi 7 juillet 2026
Huitième de finale 6 : 02h
Huitième de finale 7 : 18h
Huitième de finale 8 : 22h
Quarts de finale
Jeudi 9 juillet 2026
Quart de finale 1 : 22h
Vendredi 10 juillet 2026
Quart de finale 2 : 21h
Samedi 11 juillet 2026
Quart de finale 3 : 23h
Dimanche 12 juillet 2026
Quart de finale 4 : 03h
Demi-finales
Mardi 14 juillet 2026
Demi-finale 1 : 21h
Mercredi 15 juillet 2026
Demi-finale 2 : 21h
Petite finale
Samedi 18 juillet 2026
Match pour la troisième place : 23h
Grande finale
Dimanche 19 juillet 2026
Finale : 21h
07
Quel est le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 ?
Le match d'ouverture opposera le Mexique à l'Afrique du Sud le jeudi 11 juin 2026 à 21h00 (heure française), à l'Estadio Azteca de Mexico City. Ce n'est pas un hasard : ces deux équipes s'étaient déjà croisées lors du match d'ouverture de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud (1-1). Les deux sélectionneurs de l'époque, Javier Aguirre (Mexique) et Hugo Broos (Afrique du Sud), s'étaient d'ailleurs déjà affrontés dans le même stade en tant que joueurs, lors du Mondial 1986.
Autre rendez-vous historique à noter dans votre calendrier : Japon - Tunisie (Groupe F, samedi 20 juin à Monterrey) sera le 1 000e match de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA.
Une cérémonie d'ouverture est prévue avant le coup d'envoi. Le Canada et les États-Unis accueilleront également des festivités similaires avant leurs premiers matchs respectifs.
La finale aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 à 21h00 (heure française) au MetLife Stadium d'East Rutherford, en banlieue de New York (New Jersey). Ce stade, domicile des New York Jets et des New York Giants en NFL, sera adapté pour l'occasion avec une capacité de 82 500 places.
08
Le prix des billets
Qui dit événement mondial dit places coûteuses. Pour cette 23e édition, la FIFA a mis la barre très haut pour le prix des billets. La fédération a utilisé un système de vagues pour permettre aux fans de football de se procurer leurs précieux sésames, s’ils en ont les moyens.
Les prix vont de 250 euros à plusieurs millions à la revente. Si vous souhaitez acheter des billets, dépêchez-vous. Le prix est en constante augmentation depuis la première phase de vente, et le coût de la vie pendant cette période l’est aussi.
N'oubliez pas que ce type d'événements rime souvent avec arnaques. Nous vous conseillons d'acheter directement sur la plateforme officielle de vente de billets.
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Les droits de diffusion en France
En France, les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 sont partagés entre deux diffuseurs :
BeIN Sports : diffuse l'intégralité de la compétition (104 matchs), accessible via abonnement sur les plateformes Canal+, Free, SFR et Amazon Prime Video.
M6 : diffuse en clair une sélection de 54 matchs, dont la finale du 19 juillet 2026.
Conseil : Compte tenu des décalages horaires (matchs entre 3h et 6h du matin pour certaines rencontres), pensez à paramétrer les enregistrements sur votre box TV.
Conseil numéro 2 : Assez rapidement, vous risquez de vous rendre compte que l'un des deux diffuseurs accuse un retard de quelques secondes. Cette information, anodine au départ, change tout si vous regardez un match de l'équipe de France en milieu urbain, alors adaptez-vous pour éviter tout spoil.
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Messi participera-t-il à la Coupe du monde 2026 ?
Oui. Lionel Messi sera présent avec l'Argentine. Le septuple Ballon d'Or disputera très probablement son dernier Mondial, après avoir remporté le trophée en 2022 au Qatar — le seul qui manquait à son palmarès légendaire. À 38 ans, il sera l'un des personnages centraux de cette édition.
11
Ronaldo participera-t-il à la Coupe du monde 2026 ?
Oui. Cristiano Ronaldo est sélectionné avec le Portugal. À 41 ans, il disputera son sixième Mondial — un record absolu. C'est la seule compétition internationale majeure qu'il n'a jamais remportée, ce qui donne à sa participation une dimension émotionnelle particulière.
12
Mbappé participera-t-il à la Coupe du monde 2026 ?
Oui. Kylian Mbappé est bien convoqué par Didier Deschamps avec l'équipe de France. À 27 ans, il est l'un des grands favoris pour le titre de meilleur joueur du tournoi. La France, dans le Groupe I avec le Sénégal, la Norvège et l'Irak, ambitionne de retourner en finale, et de remporter sa troisième étoile.
Neymar participera-t-il à la Coupe du monde 2026 ?
Oui. Carlo Ancelotti a intégré Neymar Jr dans sa liste pour le Brésil. Ce sera sans doute le dernier Mondial du "Ney", comme pour Messi et Ronaldo. Après une saison 2024-2025 marquée par les blessures, sa présence était incertaine jusqu'à l'annonce officielle du sélectionneur.
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Quelles sont les mascottes de la Coupe du monde 2026 ?
La FIFA a dévoilé trois mascottes officielles, une par pays hôte :
Maple (Canada) : un orignal passionné de musique et de football, gardien de but dans l'âme.
Zayu (Mexique) : un jaguar portant le brassard de capitaine, symbole de la culture mexicaine. C'est la seule mascotte dotée d'un brassard.
Clutch (États-Unis) : un aigle chauve avide d'aventure et de compétition.
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Quel est le ballon officiel de la Coupe du monde 2026 ?
Le ballon officiel de la compétition est l'Adidas Trionda, conçu spécialement pour cette édition historique à 48 équipes.
Vous l'avez compris, cette 23e édition de la Coupe du monde de football nous réserve un grand spectacle pendant plus d'un mois, pour un bel été nord-américain.