Niska représentera l’équipe Paris au Red Bull SoundClash 2024 !

Comme tous les fans de rap, Blaise Matuidi doit trépigner d’impatience (ou réviser sa chorégraphie préférée). Pour l’édition 2024 du Red Bull SoundClash , Niska sera sur scène et portera les couleurs de l’équipe (rouge) de Paris .

Natif de Villeneuve-Saint-Georges, Niska, (de son vrai nom Georges Stanislas Malif Dinga-Pinto) a grandi à Évry, dans le quartier Champtier-du-Coq. Grandement influencé par ses origines africaines et d'autres figures du rap issues du 91 comme Sinik, il commence sa carrière en 2010, à seulement 16 ans . Après quatre ans au sein du duo Mineurs Enragés (devenu par la suite Negro Deep), il se lance en solo en 2014 avec un premier freestyle : Guévaraché. Il enchaîne ensuite avec le désormais mythique Charo, Nerveux et J'accoste en Survet , tous sortis le même jour. Déjà, on peut sentir que l'artiste dévie de sa trajectoire initiale avec des flows bien trappesques. À la fin de la même année, il perce réellement avec Allô Maître Simonard , qui culminera à plus de 13 millions de vues sur YouTube, un total gargantuesque à l'époque. Histoire de confirmer son arrivée sur la scène du rap français, Niska enfonce le clou quelques mois plus tard avec Freestyle PSG , un son encore énormément écouté aujourd'hui.

On vous parlait de Blaise Matuidi un peu plus haut. Le joueur du Paris Saint Germain va reprendre une des chorégraphie de l'artiste, ce sera ensuite au tour de Neymar, avant qu'elle ne soit carrément ajoutée aux célébrations du jeu FIFA (désormais EAFC). On est en 2015, et Niska, à peine 20 ans, affole déjà tous les compteurs.

À partir de là, toutes les maisons de disque de France viennent toquer à sa porte , et il opte finalement pour Millenium , où il retrouve Gradur . Enfin « professionnel », il dévoile sa première mixtape, Charo Life . Quelques mois plus tard, il est invité pour lâcher un feat sur l'album de Maître Gims, et plus précisément un morceau qui va un tout petit peu fonctionner : Sapés comme jamais . Oui, la courbe de progression est excessivement raide.

Le 3 juin 2016, son premier album solo est disponible dans les bacs : Zifukoro . Sur les titres de la galette, on retrouve Booba , Kalash , Madrane , SCH , Sidiki Diabaté ou encore Gradur et La B . Avec celui-ci, certifié disque d'or (et platine l'année suivante), il s'impose bel et bien comme un artiste qui compte dans le panorama français. Par la suite, il passe sur OKLM pour placer un freestyle absolument monstrueux accompagné de Booba, Kalash et Damso.

Histoire de teaser son prochain record, Commando , Niska débarque avec Réseaux en 2017. Et, comment dire... on est peut-être ici devant l'un des plus gros tremblements de terre de l'histoire du rap français . 23 ans, et le monsieur nous sort un son qui dépasse les 50 millions de vues en moins d'un mois . On est donc sur un single de diamant. À l'époque, c'est même le titre le plus écouté sur une journée sur Spotify. Pouloulou...

Sur Commando, Booba est une nouvelle fois invité, avec d'autres artistes comme Skaodi ou MHD. Mais surtout, le monument de la trap et membre de Migos, Quavo, est aussi présent . C'est bien simple, la grande majorité des singles sur le disque se retrouvent certifiés diamant en peu de temps. Au « pire », ça part sur du platine. Pas mal pour un deuxième opus souvent considéré comme celui de la confirmation (ou pas)...

Depuis lors, il a travaillé avec énormément d'artistes, puisque c'est désormais à son tour d'apporter son aura et sa fanbase. On peut notamment citer Aya Nakamura, Ninho ou encore Koba LaD . En solo, il a enchaîné sur 2 albums : Mr Sal (2019) , Le Monde est Méchant (2021) et une réédition du second, Le Monde est Méchant V2 (2022) . Il a aussi participé en tant que jury à Nouvelle École et, si jamais vous n'avez toujours pas visualisé l'ampleur du phénomène, il est aujourd'hui présent dans plus de 90% des playlists de rap français sur les plateformes de streaming .

C'est donc cette gigantesque tête d'affiche du rap français qui sera sur scène le 26 octobre, à la LDLC Arena de Lyon, en duel face à un rappeur marseillais.

Les deux participants devront réimaginer certains de leurs sons les plus iconiques, on peut donc s’attendre à entendre (entre autres) Balader et Freestyle PSG dans de nouvelles versions. Le vainqueur du concours sera désigné à l’applaudimètre, par le public. En 2022, Leto et Guy2Bezbar avaient retourné le CENTQUATRE-PARIS . Et vu la première moitié du casting, l’édition 2024 risque bien d’être encore plus folle !

Revivez l'édition précédente ici :

EN REPLAY : Red Bull SoundClash Leto et Guy2Bezbar Regardez en replay Leto et Guy2Bezbar s'affronter lors du Red Bull SoundClash, le 5 octobre, à 19h30, au CENTQUATRE à Paris.

Avec un poids lourd comme Niska du côté rouge, qui va pouvoir rivaliser dans la team des Bouches-du-Rhône ? Réponse dans les prochaines semaines !

Pour assister à l'événement, achetez vos places ici.