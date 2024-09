Niska vs Alonzo : ce à quoi il faut s'attendre au Red Bull SoundClash 2024

Le Red Bull SoundClash, après le round d’ouverture, repose en grande partie sur la créativité des artistes et leur capacité à retravailler des morceaux existants. Dans la

,

on a notamment eu droit à du Rihanna en version hard-rock ou à Should I Stay Or Should I Go (The Clash)

. Pour cette édition 2024, il faut donc s’attendre à voir la trap de Niska et le flow d’Alonzo glisser vers de la funk, de l'électro ou même du rock… les possibilités sont infinies, et on a hâte de voir quels types de remix les deux MC nous proposeront.