NFL : comment, où et quand regarder le Super Bowl ?

bataillent pour une place dans les livres d’histoire, et le trophée Vince-Lombardi. Au-delà de l’aspect sportif, le SB est aussi un moment culturel important du calendrier américain. Le concert de la mi-temps est tout aussi attendu que le match, et les spots publicitaires qui rythment la soirée sont à la fois originaux et coûteux. D’ailleurs, c’est lors de l'un d’eux que l’on découvrira la livrée de la

, la chaîne retransmet également l’événement. Pour accéder au live américain (commentaires et publicités en VO compris), DAZN, via le NFL League Pass, propose une option à 0,99 € pour suivre le match.

Ce dimanche (ou plutôt ce lundi très tôt), les New England Patriots ont rendez-vous face aux Seattle Seahawks à Santa Clara. En France, le match est diffusé en clair sur M6 . Si vous disposez d’un abonnement BeIN Sports , la chaîne retransmet également l’événement. Pour accéder au live américain (commentaires et publicités en VO compris), DAZN, via le NFL League Pass, propose une option à 0,99 € pour suivre le match.

Ce dimanche (ou plutôt ce lundi très tôt), les New England Patriots ont rendez-vous face aux Seattle Seahawks à Santa Clara. En France, le match est diffusé en clair sur M6 . Si vous disposez d’un abonnement BeIN Sports , la chaîne retransmet également l’événement. Pour accéder au live américain (commentaires et publicités en VO compris), DAZN, via le NFL League Pass, propose une option à 0,99 € pour suivre le match.