NFL : comment, où et quand regarder le Super Bowl ?
Ce dimanche, des millions de spectateurs se masseront devant leurs écrans pour assister au Super Bowl 2026. Pour ne rien manquer de l’un des événements sportifs les plus suivis, suivez le guide.
Chaque année, la saison de football américain se termine en fanfare avec le Super Bowl. Début février, les deux meilleures équipes de NFL bataillent pour une place dans les livres d’histoire, et le trophée Vince-Lombardi. Au-delà de l’aspect sportif, le SB est aussi un moment culturel important du calendrier américain. Le concert de la mi-temps est tout aussi attendu que le match, et les spots publicitaires qui rythment la soirée sont à la fois originaux et coûteux. D’ailleurs, c’est lors de l'un d’eux que l’on découvrira la livrée de la première monoplace de Cadillac en F1.
Avant de voir Arch Manning débarquer en NFL et, peut-être un jour, rejoindre ses oncles Eli et Peyton au palmarès du Super Bowl, voici comment suivre ce match hors norme.
01
Comment suivre le Super Bowl LX ?
Ce dimanche (ou plutôt ce lundi très tôt), les New England Patriots ont rendez-vous face aux Seattle Seahawks à Santa Clara. En France, le match est diffusé en clair sur M6. Si vous disposez d’un abonnement BeIN Sports, la chaîne retransmet également l’événement. Pour accéder au live américain (commentaires et publicités en VO compris), DAZN, via le NFL League Pass, propose une option à 0,99 € pour suivre le match.
Pour ceux qui résident sur le territoire américain, cette année, c’est NBC qui diffuse le Super Bowl.
Dans l’Hexagone, le coup d’envoi sera donné à 00h30, dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9. En moyenne, entre le temps réglementaire, le show de la mi-temps, une potentielle prolongation et les célébrations d’après match, il y en a pour 3h30. Et oui, si la personne qui écrit ces lignes a posé son lundi, ce n’est pas pour rien !
02
Quels artistes assureront le show ?
Après Kendrick Lamar en 2025, c’est l’artiste portoricain Bad Bunny, fraîchement couronné d’un Grammy du meilleur album de l’année pour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, qui jouera pendant la mi-temps.
Pour ne pas manquer le 60e Super Bowl de l’histoire qui couronnera les Pats de Drake Maye ou les Seahawks de Jaxon Smith-Njigba, rendez-vous dans la nuit de lundi à minuit et demi.