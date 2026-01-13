Toutes les dates à connaître avant le début de la saison de Formule 1

Histoire de tenir le coup jusqu’au 6 mars et le Grand Prix d’Australie , voici toutes les dates à entourer sur votre calendrier.

15 janvier - Red Bull et Racing Bulls dévoilent leurs monoplaces

Voilà, vous pouvez souffler, l’attente ne va pas être trop longue si vous êtes fan de Red Bull Racing ou de Racing Bulls. Le 15 janvier, à Detroit, Ford et les deux écuries présenteront les livrées, ainsi que le nouveau moteur qui propulsera les quatre monoplaces. L’année passée, les deux écuries étaient très clairement dans le haut du classement en ce qui concerne les livrées, on a donc hâte de voir à quoi ressembleront les véhicules d’Isack Hadjar, Max Verstappen, Liam Lawson , et le rookie Arvid Lindblad .

Arvid Lindblad est prêt pour la F1 © Getty Images

19 janvier - Nouvelle livrée Haas

À quoi ressemblera la voiture d’Esteban Ocon et d’Oliver Bearman ? Réponse le 19 janvier, via une campagne diffusée en ligne.

20 janvier - La première voiture de l’ère Audi et la présentation Honda

C’est forcément l’un des événements les plus attendus de cette phase de découverte des nouvelles monoplaces… Quelles monoplaces piloteront Gabriel Bortoletto et Nico Hülkenberg ? Réussi ou non, on ne doute pas que la différence avec Kick Sauber sera marquée.

Même si le partenariat entre Honda et Red Bull s’est arrêté en 2025, le constructeur japonais reste en Formule 1 aux côtés d’Aston Martin. Le 20 janvier, lors d’un live, le PDG parlera de sa nouvelle création. En espérant que cela porte chance à Fernando Alonso.

22 janvier - Premières image de la nouvelle Mercedes

Cette année, chez Mercedes, on prend son temps. Le 22 janvier, de premières images de la monoplace seront diffusées, avant d’en voir plus quelques jours plus tard.

23 janvier - Alpine et Ferrari dévoilent leurs monoplaces

Juste avant les premiers essais privés, organisés à Barcelone, Alpine présentera son bolide dans la capitale catalane. Vous aimez le bleu et le rose ? Vous serez probablement servi.

Le même jour, une autre écurie risque de voler la vedette à l’écurie de Pierre Gasly, il s’agit bien évidemment de la Scuderia Ferrari. En 2025, l’équipe italienne a déçu, et leur nouvelle voiture est, comme toujours, attendue avec impatience.

26 au 30 janvier - Tests de pré-saison à Barcelone

Isack Hadjar sous ses nouvelles couleurs © Getty Images

Pendant 5 jours, le premier des trois tests de pré-saison aura lieu sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Même si on n’aura évidemment pas accès à toutes les données qui en ressortiront, c’est un moment crucial de la saison. Quel design fonctionne bien, quelle est la hiérarchie des monoplaces à l’heure actuelle ? On pourra commencer à l’imaginer en Catalogne. Cette phase va aussi poser les bases de tous les axes de développement et du futur travail de l’équipe pour les semaines à venir. Dans les baquets, cela permettra aux pilotes de faire plus ample connaissance avec leurs machines, et de faire de premiers retours en direct.

2 février - Lancement complet chez Mercedes

George Russell, Kimi Antonelli et Toto Wolff vont présenter les nouveautés de la F1 Mercedes lors d’un live sur les réseaux de l’écurie. Comme souvent, avec leur moteur fait maison, les attentes sont très élevées.

3 février - Williams affiche sa monoplace

En 2025, Williams en a surpris plus d’un et a fini 5e au classement constructeurs. C’est bien simple, Carlos Sainz Jr est monté deux fois sur le podium, contrairement à celui qui a récupéré son baquet chez Ferrari. Le 3 février, on va pouvoir découvrir leur nouvelle monoplace, et comme on est joueur, on va se risquer à dire qu’elle sera probablement bleue.

8 février - La grande première chez Cadillac

Après Audi, la deuxième grande surprise aura lieu le 8 février. En plus de découvrir une toute nouvelle écurie et voiture, ce sera l’occasion de revoir Sergio Pérez et Valtteri Bottas en action. À quoi ressemblera la monoplace de Cadillac ? On aura la réponse… à la mi-temps du Superbowl LX.

9 février - Présentations chez Aston Martin et McLaren

Suite à ses années de bons et loyaux services chez Red Bull, Adrian Newey est passé chez Aston Martin. L’ingénieur britannique a conçu des voitures qui ont remporté 200 victoires en F1, on s’attend donc à de la qualité chez le constructeur britannique en 2026.

Vous voulez toujours plus de Zak Brown et de Lando Norris ? La petite sœur de la voiture qui a remporté haut la main le championnat constructeurs et pilote sera dévoilée le 9 février.

Qui seront les candidats au titre cette année ? © Getty Images/Red Bull Content Pool

11-13 février - 2e test de pré-saison

Sur 3 jours, les pilotes participeront au second test de pré-saison sur le circuit international de Sakhir, au Bahreïn.

18-20 février - 3e test de pré-saison

Dernière ligne droite, cinq jours plus tard, la grille de F1 pourra une nouvelle fois se tester, toujours à Manama.

6-8 mars - Grand Prix d’Australie

L'année dernière, on a vécu un premier Grand Prix riche en rebondissements. Entre les nombreux abandons causés par la pluie et la victoire de Lando Norris d'une courte tête devant Max Verstappen, l'entrée en matière a été assez symptomatique des choses à venir. Comment se déroulera ce GP qui donnera le coup d'envoi d'une nouvelle ère en F1 ? Difficile à dire, mais on touche (enfin) au but !

Pour suivre les premiers pas des pilotes sur cette saison 2026, rendez-vous du 6 au 8 mars. Histoire de ne rien manquer à cette future saison de F1, et de suivre Isack Hadjar aux côtés de Max Verstappen , retrouvez la suite du calendrier de Formule 1 2026 .