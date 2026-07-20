Comment jouer au padel comme Bea González : ses 5 points forts

Bea González réécrit les records du padel depuis une époque où elle n'avait même pas l'âge de conduire. Passée pro à 14 ans, plus jeune joueuse de l'histoire à disputer une finale du World Padel Tour, elle est aujourd'hui, à 24 ans, l'une des figures majeures du padel féminin. À Málaga, où elle a grandi en regardant son père taper la balle avec ses amis sur les courts du quartier, on sait depuis plus de dix ans ce que le reste du monde vient tout juste de découvrir : « La Perla » est un talent générationnel.

Le sport coule dans les veines de sa famille. Son grand-père, Antonio González « Chuzo », a porté les maillots de l'Atlético de Madrid, du Málaga CF et de la sélection espagnole de football dans les années 60. Son père lui a mis une raquette entre les mains presque par hasard, en la laissant simplement traîner autour du court. Cet héritage, la niaque, les qualités athlétiques, ce refus d'être loin de l'action, se retrouve dans chacun de ses matchs.

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Les résultats récents de Bea González sont tout simplement impressionnants. Après une saison 2024 gâchée par les blessures, elle est revenue en force en 2025 avec six titres aux côtés de Claudia Fernández. En 2026, désormais associée à la gauchère Paula Josemaría, elle a déjà égalé le palmarès de la saison passée et confirme son statut star majeure de la meilleure compétition de padel au monde. Voici cinq points forts qui expliquent comment elle en est arrivée là.

01 Explosivité : une athlète pas comme les autres

Bea González fait preuve d'une vitesse remarquable compte tenu de sa taille © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Peu de joueuses du circuit de padel féminin réunissent les qualités physiques de González dans un seul et même profil. Avec 1,74 m, elle a l'allonge et la puissance d'une attaquante née, combinées à un démarrage éclair et à une vitesse de pointe de sprinteuse. Une combinaison rare qui infuse tout son jeu.

Quotation Je me décrirais comme une joueuse très physique, toujours en mouvement — parfois même un peu trop. Beatriz González

« Je me décrirais comme une joueuse très physique, toujours en mouvement — parfois même un peu trop », dit-elle. L'autoportrait est parfaitement juste. Son intensité et son endurance restent quasi intactes au fil de batailles éreintantes de trois heures, si bien que l'écart athlétique avec ses adversaires a tendance à se creuser précisément au moment où les matchs se jouent.

Cette base physique ne doit rien au hasard ou à la génétique. Elle l'entretient grâce à une routine d'entraînement de niveau pro depuis son adolescence, ce qui lui offre une marge d'erreur que la plupart des joueuses n'ont tout simplement pas.

02 Jeu aérien : quand les bons lobs ne suffisent plus

Bea González est une spécialiste des fins de rallye en force © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

S'il y a un domaine où González peut revendiquer le titre de meilleure joueuse du circuit, c'est dans le jeu au-dessus de la tête. Son smash est sans doute l'arme la plus redoutée du padel féminin : elle le frappe avec assez d'effet et de précision pour expédier la balle trois mètres hors du court, ou avec assez de puissance pour la faire rebondir par-dessus le filet dans son propre camp. Le résultat : une balle intouchable dans les deux cas. Dans le padel féminin, où sortir la balle du court reste plus rare que chez les hommes, ce genre de coup change la donne à chaque échange.

Pour ses adversaires, presque n'importe quel lob imparfait devient une invitation à conclure le point. Résultat : elles sont obligées de tenter des alternatives moins fiables, et cette pression fait naître les fautes bien avant qu'un smash puissant n'ait à être dégainé.

Les coups décisifs ne sont qu'une partie de l'arsenal. González a transformé les víboras — en théorie, un coup de transition destiné à conserver la position au filet — en armes offensives à part entière, en leur donnant beaucoup de profondeur et d'effet pour maintenir ses adversaires acculées dans des positions étriquées, incapables d'avancer, à encaisser la pression coup après coup.

Au filet, ses mains et son temps de réaction sont parmi les meilleurs du sport : des volées précises et tranchantes qui transforment des échanges neutres en positions gagnantes. C'est ce répertoire aérien complet qui rend sa moitié de court si difficile à attaquer.

03 Jeu de jambes : toujours au bon endroit

Bea González est constamment en mouvement © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Regarder les pieds de González pendant un match entier est un récital. Pas croisés, micro-ajustements permanents, petits rebonds entre chaque coup. L'activité ne cesse jamais, que l'on soit dans le deuxième jeu ou le troisième set.

Ce mouvement constant fait qu'elle frappe presque toujours la balle depuis une position optimale. Là où d'autres joueuses s'étirent, improvisent ou compensent à mesure que la fatigue s'installe, elle continue d'arriver équilibrée et prête. Des frappes prises au bon endroit gagnent en puissance, en précision et en marge de sécurité, et sur la durée d'une partie, ces petits avantages finissent par se traduire en jeux et en sets. La progression au padel passe d'ailleurs largement par ce socle, un point sur lequel notre guide du padel pour débutants insiste également.

C'est la compétence la moins spectaculaire de cette liste, et sans doute la plus importante. Les smashes sont spectaculaires, mais c'est le jeu de jambes qui met González en position de les jouer.

04 Là dans les grands moments : plus le point compte, plus Bea grandit

Bea González est toujours là aux moments décisifs © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Certaines joueuses se recroquevillent quand le match arrive dans ses instants décisifs. González fait exactement l'inverse. Tie-break, balles de break, coups importants… ce sont les moments où elle réclame activement la balle et prend l'initiative face à ses adversaires.

Une habitude forgée par une expérience arrivée étonnamment tôt. Elle disputait déjà des finales professionnelles à un âge où la plupart des joueuses en sont encore aux tableaux juniors, et près de deux décennies de compétition lui ont laissé une conviction toute simple : la pression, c'est un terrain connu.

Cette envie de prendre ses responsabilités ne s'apprend pas. Elle explique pourquoi Bea remporte si souvent les matchs serrés, et pourquoi ses adversaires ont l'impression que le filet se resserre chaque fois qu'un set s'approche de ses derniers jeux.

05 Attitude positive : la partenaire que tout le monde veut

Bea González booste toujours le niveau de ses coéquipières © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Le padel est un sport d'équipe qui se joue en double, et l'alchimie décide des titres presque autant que la qualité des coups de base. La contribution de González à cette alchimie se voit en continu : dans les gestes et les mots d'encouragement après une faute, dans la main posée sur l'épaule entre deux points, dans sa manière de fêter les coups gagnants de sa partenaire comme s'ils étaient les siens. Les têtes basses et les gestes de reproche, qui minent une paire à moyen et long terme, ne font tout simplement pas partie de son répertoire.

L'exemple, elle l'a appris à la maison. Son grand-père Chuzo a traversé tous les contretemps propres au métier de footballeur, et la leçon lui est restée. « Il a vécu tant de choses, de changements, de situations dans sa vie, et toutes n'ont pas été positives. Mais on ne l'a jamais vu triste, jamais », raconte-t-elle.

Cet optimisme hérité en dit long sur la personnalité de Bea, mais il a aussi une valeur très concrète sur le court. Une partenaire qui se sent soutenue joue un padel plus tranchant, tente les coups difficiles avec confiance et attaque la ligne quand il le faut. Sur la durée d'une saison, les paires qui restent soudées dans les bons comme dans les mauvais jours sont celles qui ont le plus de chances de soulever des trophées en décembre. La positivité infatigable de González est, à sa façon, aussi décisive que son smash, et cela reste vrai jusque dans les règles tacites de bonne conduite du padel , où l'attitude compte autant que la technique.

06 Bonus : la passion née sur un court de Málaga

Bea González respire la joie et l'énergie positive chaque fois qu'elle joue © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Tout ce qui précède repose sur des fondations posées pendant l'enfance. « Je restais regarder mon père jouer avec ses amis, et je les rejoignais », se souvient-elle à propos de ses premiers pas dans le sport. Sa mère l'a inscrite à des cours et le verdict de l'entraîneur n'a pas tardé : la petite avait un don.

Ses parents ont essayé de calmer les attentes quand elle a commencé à jouer en tournoi. « Mes parents m'ont dit d'être prudente, en me prévenant que je perdrais beaucoup de matchs dans les premiers tournois parce que je n'avais jamais joué en compétition », raconte-t-elle. « Eh bien, à partir de ce jour, on n'a pas perdu un seul match pendant quatre ans. À huit ans, on gagnait déjà contre tout le monde. C'était trop marrant. »

Le plaisir est un pilier de son jeu et elle ne l'a jamais perdu — mais s'y est ajoutée une éthique de travail qui a transformé une enfant prodige en professionnelle à 14 ans, puis une professionnelle en l'une des meilleures du monde à peine vingt ans passés. Aujourd'hui encore, elle continue de s'entraîner, de voyager et de jouer avec le même enthousiasme que la petite fille qui ne voulait pas quitter le court à Málaga. Cela, plus qu'aucun coup en particulier, pourrait bien être son plus gros atout. Et pour ceux qui veulent poser les bases sur lesquelles elle a construit ce jeu, un bon point de départ reste le guide du service au padel .

07 Une histoire qui reste à écrire

La passion de Bea González pour ce sport transparaît clairement © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Les chiffres suffisent déjà à assurer à González une place dans l'histoire du sport : plus jeune finaliste, séries de victoires qui battent des records, titres sur trois continents. Mais ces chiffres ne racontent pas ce qui fait d'elle une icône. C'est sa manière unique de jouer qui a converti au padel toute une génération de jeunes joueurs et joueuses, à Málaga et bien au-delà.

Une carrière se juge en général une fois qu'elle est terminée, mais la sienne mérite une attention particulière précisément parce que, à 24 ans, les plus grands chapitres restent probablement à écrire.

08 Où voir jouer Bea González ?

Vous pouvez retrouver Bea González et tous les meilleurs moments des matchs de Premier Padel sur Red Bull TV . Pour consulter le calendrier complet des tournois, les résultats et l'actualité des joueurs, rendez-vous sur le site de Premier Padel .