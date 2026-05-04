Les pilotes français qui ont marqué l’histoire de la F1

En 2026, la France compte trois pilotes en activité sur la grille de Formule 1 : Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing), Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas). Ils font partie d'une longue lignée de 80 pilotes français ayant marqué l'histoire de la discipline depuis 1950, avec des légendes comme Alain Prost , quadruple champion du monde, ou encore Maurice Trintignant, premier Français à remporter un Grand Prix en 1955.

01 Alain Prost

Alain Prost en discussion avec Isack Hadjar © Red Bull Content Pool

Quadruple champion du monde, “le Professeur” comme on le surnommait est sans aucun doute le plus grand pilote français. Avec 199 départs en F1 dont 51 victoires, Prost est celui qui a impressionné ses adversaires et qui a inspiré les nouvelles générations de pilotes.

Sa rivalité avec Ayrton Senna est l'une des plus marquantes de l'histoire du sport. Des coups bas dans tous les sens et qui était suivie par les fans comme une télé-réalité (avec les moyens des années 90).

Alain Prost fait partie des pilotes qui sont entrés au International Motorsports Hall of Fame, le Panthéon du sport automobile.

Palmarès d'Alain Prost

Années Écurie Victoires Titres 1980 McLaren 0 - 1981-1983 Renault 9 victoires Vice-champion 1983 1984-1989 McLaren 30 victoires Champion 1985, 1986, 1989 1990-1991 Ferrari 5 victoires Vice-champion 1990 1993 Williams 7 victoires Champion 1993

Total carrière : 199 départs, 51 victoires, 106 podiums, 33 pole positions, 4 titres mondiaux

02 Jean Alesi

Jean Alesi © Red Bull Content Pool

On peut encore le voir se balader dans les paddocks de Formule 1, Jean Alesi est une des icônes françaises de la catégorie reine. 201 départs, 32 podiums et une victoire au Canada — avec Ferrari — en profitant de soucis mécaniques d’un certain Michael Schumacher.

Aujourd’hui il apparaît en tant que consultant sur plusieurs chaînes qui retransmettent la Formule 1. Même après ses années de pilotage, Alesi peut encore crasher des voitures, comme au Grand Prix Historique de Monaco en 2021 après un contact.

03 René Arnoux

De 1978 à 1989, René Arnoux a roulé 149 fois en Formule 1. Il a signé 7 victoires, dont 4 avec Renault. À son palmarès, le Français a également 18 poles positions et 22 podiums.

Toujours chez Renault, il a été coéquipier d’un certain Alain Prost à partir de 1981. La collaboration entres les deux n’a pas été facile et le divorce est rapidement acté. Arnoux quitte l’équipe française en 1982 pour rejoindre l’Italie et Ferrari. Pays où il a découvert le karting à ses 8 ans, pendant des vacances à Rimini (Émilie-Romagne).

04 François Cevert

Jackie Stewart et François Cevert © Sutton Images

Fils d'un joaillier parisien, Cevert a remporté la Formule 3 française avant de débarquer dans la catégorie reine du sport automobile. Au cours de sa carrière en F1, il ne connaît que Tyrell comme écurie, où il roulera 46 courses avec elle. Il remporte une victoire et fait 13 podiums.

Le remplaçant de Jackie Stewart voit son destin s'arrêter brutalement en 1973. Aux États-Unis, sur le circuit de Watkins Glen, il perd le contrôle de sa monoplace dans les virages des Esses et meurt avant l'arrivée des secouristes. Le New York Times écrit : "François Cevert, qui vivait aussi vite qu'il conduisait, est mort aujourd'hui sur le circuit où il a signé sa première grande victoire en course automobile".

05 Pierre Gasly

Pierre Gasly © Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool

“Accélère, accélère”, deux mots qui ont précédés la première victoire en Formule 1 de Pierre Gasly , à Monza. 24 ans, trois mois et dix-huit jours, c’est le temps qu’il a fallu attendre entre deux victoires françaises : celle d’ Olivier Panis à Monaco , et celle de l’ancien pilote Alpha Tauri en Italie. Sa septième place en 2019 est son meilleur classement au championnat constructeur, où il avait déjà fait rêvé l'Hexagone avec son finish au Brésil.

Toujours actif en F1, Pierre Gasly a connu 5 podiums depuis ses débuts en 2017 chez Toro Rosso (devenu Racing Bulls). Après un passage chez Red Bull Racing en 2019, il rejoint Alpine en 2023. L'air brésilien lui réussit bien : au Grand Prix du Brésil 2024, il signe la troisième place, derrière son coéquipier de l'époque Esteban Ocon. En 2026, le Français pilote toujours sous les mêmes couleurs.

06 Esteban Ocon

Esteban Ocon et Max Verstappen © Red Bull Content Pool

Moins d’un an après la victoire de Gasly, c’est Esteban Ocon qui est monté sur la plus haute marche du podium en Formule 1. Sur le tracé du Hungaroring (Hongrie), il aura résisté aux assauts de Sebastian Vettel tout au long du Grand Prix.

Quatorzième et dernier vainqueur français en date, Ocon a 4 podiums à son actif, dont le premier à Sakhir (Bahreïn) sous les couleurs jaunes de Renault en 2020.

Après des débuts chez Manor en 2016 puis Force India/Racing Point, il rejoint Alpine (anciennement Renault) en 2020. La fin de la collaboration en 2024 a été brutale : juste avant le dernier Grand Prix de la saison, Ocon est remplacé par Jack Doohan, une décision très critiquée par les fans.

Il signe chez Haas F1 Team pour la saison 2025, formant un duo avec le rookie britannique Ollie Bearman, et poursuit l'aventure en 2026 dans l'écurie américaine.

07 Isack Hadjar

Isack Hadjar dans la tenue 2026 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Plus jeune de cette liste, Isack Hadjar est déjà monté sur la troisième marche d’un podium, à Zandvoort (Pays-Bas).

Après une petite année chez VISA Cash App Racing Bulls, le franco-algérien s'est imposé comme le meilleur rookie de la saison 2025, rien que ça. Il signe chez Oracle Red Bull Racing pour la saison 2026 et apprends aux côtés de Max Verstappen pour continuer son ascension fulgurante. Après être passé juste à côté du titre de F2, Hadjar veut mettre toutes les chances de son côté pour prendre des victoires et être champion du monde de F1.

08 Romain Grosjean

Le pilote Lotus Romain Grosjean © LAT Photographic for Lotus

Le plus suisse des français a marqué l’histoire de la discipline. Au-delà de son accident à Bahreïn en 2020, Grosjean a pris le départ de 179 Grands Prix. Entre 2012 et 2015, au volant de sa Lotus, il réalise les meilleures performances de sa carrière. Romain Grosjean monte sur dix podiums et fait en 2013 son meilleur classement au championnat, en se hissant à la septième place.

Le Phoenix — son surnom depuis son accident — a prouvé que les innovations pour la sécurité en Formule 1 sont efficaces. Il a manqué ce qui devait être son dernier Grand Prix à Abu Dhabi. En conséquence, son ancienne écurie Haas lui a offert ses derniers tours sur une piste d’essai.

Toto Wolff, directeur de Mercedes, lui a promis après son accident de le faire rouler dans une Mercedes. Les deux parties n'ont toujours pas trouvé de date pour réaliser cet essai. Le français a déjà son baquet de moulé et a des photos de lui en combinaison Mercedes. Et peut-être qu'en cas de superbes chronos, Grosjean sera le futur de l'écurie allemande ?

09 Jacques Laffite

Il n’aura connu que deux écuries au cours de ses treize années de Formule 1 : Williams et Ligier. Jacques Laffite connaît ses heures de gloires avec l'équipe française, où il signe six victoires en 108 Grands Prix, lors de son premier passage.

En 176 courses, il monte sur 32 podiums. Il termine sa carrière à 42 ans en 1986, avec Ligier. Au total, Jacques Laffite a passé neuf ans chez ces derniers, et quatre chez Williams.

10 Didier Pironi

Il a souhaité être le premier champion du monde français de Formule 1, mais il n’y est jamais arrivé. Au cours de ses cinq années dans la catégorie reine, il signe 3 victoires pour 13 podiums. Il termine deuxième du classement pilote en 1982, sa dernière année. Avec ce résultat, il aide Ferrari à devenir champion du monde constructeur.

En étant coéquipier de Gilles Villeneuve, Didier Pironi a vu l'accident fatal du canadien en 1982, qui l’a propulsé numéro 1 de l'équipe italienne. La même année, en Allemagne, il rentre en collision dans la Renault de Prost et se brise les jambes, mettant fin à sa carrière et ses rêves en F1.

11 Maurice Trintignant

Premier français à avoir gagné un Grand Prix du Championnat du monde de Formule 1, Maurice Trintignant a roulé de 1950 à 1964.

Il est monté deux fois sur la plus haute marche du podium. Au cours de sa carrière, il rejoint 11 constructeurs différents, dont Ferrari en 1954 ou Aston Martin en 1960.

Trintignant fait partie de ces athlètes qui ont dû troquer leur volant pour prendre les armes. Il a commencé sa carrière de pilote en 1938, avant de la mettre en pause pour la Seconde Guerre mondiale, et la termine 26 ans plus tard, au volant d’une BRM.

12 Jules Bianchi

Parmi les pilotes français qui ont marqué l’histoire de la Formule 1, Jules Bianchi doit être mentionné.

Au cours de ses deux années de carrière, il roule pour Marussia, avec le soutien de la Ferrari Driver Academy (FDA). Il marque les seuls points de l’histoire de l’écurie à Monaco en 2014, avec une neuvième place.

À cause d’un grave accident à Suzuka la même année, il est dans le coma avant de s’éteindre le 17 juillet 2015. Jules Bianchi n’a pas marqué la Formule 1 uniquement par cette tragédie, mais parce qu’il était programmé pour être pilote chez Ferrari, et parce que — malgré lui —, il a permis l’introduction du halo, qui sauvera la vie à plusieurs pilotes, dont Romain Grosjean.

La France en Formule 1 : les chiffres clés

Catégorie Total Détails Pilotes français 80 Dont 71 avec au moins un GP couru Pilotes vainqueurs 14 De Maurice Trintignant (1955) à Esteban Ocon (2021) Champions du monde 1 pilote Alain Prost (4 titres : 1985, 1986, 1989, 1993) Victoires françaises 81 Prost : 51 victoires, Arnoux : 7, Laffite : 6 Constructeurs français 14 Dont Ligier, Alpine, Renault, Matra Motoristes français 8 Renault, Bugatti, Matra, Gordini, Peugeot...

Les 14 pilotes français vainqueurs en F1

Alain Prost – 51 victoires (1980-1993)

René Arnoux – 7 victoires (1978-1989)

Jacques Laffite – 6 victoires (1974-1986)

Didier Pironi – 3 victoires (1978-1982)

Maurice Trintignant – 2 victoires (1950-1964)

Patrick Depailler – 2 victoires (1972-1980)

Jean-Pierre Jabouille – 2 victoires (1974-1981)

Patrick Tambay – 2 victoires (1977-1986)

François Cevert – 1 victoire (1970-1973)

Jean-Pierre Beltoise – 1 victoire (1967-1974)

Jean Alesi – 1 victoire (1989-2001)

Olivier Panis – 1 victoire (1994-2004)

Pierre Gasly – 1 victoire (2017-présent)

Esteban Ocon – 1 victoire (2016-présent)

FAQ

Qui sont les pilotes français actuels en Formule 1 ?

Le championnat du monde 2026 de Formule 1 compte trois pilotes français : Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing), Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas). Ces deux derniers ont déjà signé une victoire en Formule 1.

Quel âge a Isack Hadjar ?

Né le 28 septembre 2004, Isack Hadjar a 21 ans.

Quel est le classement des pilotes français de Formule 1 en 2026 ?

Après le Grand Prix du Japon, Isack Hadjar est 12e, Pierre Gasly 8e et Esteban Ocon 15e du championnat du monde pilotes de Formule 1.