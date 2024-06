Red Bull - Bora - hansgrohe vise la gloire au Tour de France

Red Bull - Bora - hansgrohe est là, c'est officiel ! À partir du Tour de France 2024 , Red Bull rejoindra ses partenaires de longue date BORA et hansgrohe en tant qu'autre sponsor principal . À partir de 2025, un nouveau programme U23 fera également le lien entre les juniors et la WorldTeam.

La sélection de l'équipe allemande, composée de huit personnes, a été dévoilée lors d'une conférence de presse à Salzbourg avant le Grand Départ qui aura lieu le samedi 29 juin à Florence, en Italie.

6 minutes Présentation du vélo Red Bull – BORA – hansgrohe pour le Tour de France Entrez dans le hangar Red Bull pour voir le vélo Red Bull - BORA - hansgrohe pour le Tour de France construit par Jai Hindley.

L'équipe Red Bull - Bora - hansgrohe du Tour de France 2024

Primož Roglič est le principal espoir de Red Bull - Bora - hansgrohe au classement général, et le Slovène de 34 ans tentera de devenir le huitième coureur de l'histoire à compléter la Triple couronne du cyclisme, après avoir remporté le Giro d'Italie (2023) et La Vuelta en Espagne à trois reprises (2019, 2020, 2021).

Roglič sera aidé dans sa quête du maillot jaune par une équipe remplie d'expérience des grands Tours. Jai Hindley et Aleksandr Vlasov seront les principaux soutiens du Slovène lorsque la course entrera dans les montagnes au cours de la deuxième et de la troisième semaine. Hindley a été le champion du Tour d'Italie 2022 et a écrit l'histoire de l'équipe en remportant une étape du Tour de France lors de ses débuts l'année dernière. Vlasov a également un Tour à son actif, ayant terminé dans le top 5 en 2022. Matteo Sobrero, qui fait lui ses débuts dans la compétition, sera un soutien supplémentaire en montagne. Comme récemment lors du triomphe de l'équipe au Dauphiné.

Red Bull - BORA - hansgrohe se dirige vers le Tour de France © Red Bull - BORA - hansgrohe

Dans les étapes plus plates, le puissant trio composé de Danny van Poppel, Marco Haller et Nico Denz vise à donner confiance aux grimpeurs.

Le professionnel chevronné et vainqueur d'une étape du Tour de France, Bob Jungles, sait ce qu'il faut faire pour gagner une étape sur La Grand Boucle. Il assume le rôle de capitaine de route pour Red Bull - Bora - hansgrohe.

Voici les coureurs de Red Bull - Bora - hansgrohe qui participeront au Tour de France 2024.

Primož Roglič

Jai Hindley

Aleksandr Vlasov

Matteo Sobrero

Danny van Poppel

Marco Haller

Nico Denz

Bob Jungles

L'équipe du Tour de France de Red Bull - BORA - hansgrohe à l'entraînement © Red Bull - BORA - hansgrohe

Qui se cache derrière BORA hansgrohe ?

Les coureurs ne sont pas les seuls à posséder l'expérience nécessaire pour remporter la victoire dans la plus prestigieuse course cycliste sur route du monde. Si le 111e Tour de France sera le premier de Red Bull en tant que sponsor d'équipe, ce sera le 11e de l'équipe allemande depuis ses débuts en 2014.

Fondée en 2009 par l'ex-cycliste allemand Ralph Denk sous le nom de Team NetApp, l'équipe a commencé à courir en 2010 en tant qu'équipe continentale UCI, le troisième niveau du cyclisme professionnel. La saison suivante, elle a été promue au statut d'équipe ProContinental et, en 2012, elle a reçu sa première wildcard pour le Giro d'Italie.

En 2013, elle a fusionné avec l'équipe britannique Endura Racing pour former NetApp-Endura, faisant ses débuts sur le Tour de France un an plus tard, où elle a annoncé qu'à partir de 2015, le spécialiste allemand des systèmes de ventilation de cuisine Bora ferait son entrée en tant que sponsor titre.

Quels vélos pour Red Bull - Bora - hansgrohe ?

Roglič met son vélo S-Works à l'épreuve © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Le fabricant allemand d'accessoires de salle de bain et de cuisine Hansgrohe a rejoint l'équipe à partir de la saison 2017, lorsque celle-ci est passée à l'UCI WorldTour, et Bora-Hansgrohe - toujours gérée par Denk - est allée de succès en succès, devenant une présence compétitive au sommet du cyclisme sur route.

Elle y est parvenue grâce à une série de vélos S-Works en fibre de carbone de la marque américaine Specialized, tandis que le spécialiste italien des vêtements Sportful est à l'origine du design distinctif de son maillot, qui a été rafraîchi par Red Bull à l'occasion du Tour de France de cette année. La marque de mode et de lifestyle BOSS sera également visible sur le maillot, puisqu'elle est le nouveau "partenaire mode officiel" de l'équipe.

Quelles sont les plus grandes réalisations de BORA hansgrohe à ce jour ?

Depuis ses débuts au Tour de France il y a dix ans, BORA hansgrohe a remporté 11 victoires d'étape - dont près de la moitié ont été remportées par Peter Sagan au cours des cinq années qu'il a passées (2017-2021) au sein de l'équipe. Le triple champion du monde UCI de cyclisme sur route a remporté cinq étapes, s'emparant du maillot vert en 2018 et 2019.

L'équipe cycliste Red Bull - BORA - hansgrohe avant le Tour de France © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Sagan a également remporté le premier et unique Monument de l'équipe lors du Paris-Roubaix 2018, tandis que d'autres anciens coureurs de premier plan sont Sam Bennett, Rafal Majka et Nils Politt.

L'équipe actuelle, composée de 29 coureurs, est le mélange parfait d'expérience et de talents prometteurs, avec de multiples vainqueurs de Grand Tour, des vétérans du peloton professionnel, de futures stars et des coureurs qui font leurs débuts sur le WorldTour.

Qui a rejoint Red Bull - Bora - hansgrohe ?

L'ajout le plus marquant à l'équipe pour la saison 2024 reste toutefois la signature de Primož Roglič. Un coureur qui connaît la gagne avec plus d'une décennie d'expérience et de batailles au sommet du classement général, le Slovène est un favori dans toutes les courses auxquelles il participe.

Du haut de ses 34 ans il reste dans une forme étonnante, puisqu'il a remporté en juin le Critérium du Dauphiné, une course en huit étapes qui sert de préparation au Tour de France.

Red Bull - Bora - hansgrohe entre dans une nouvelle ère

Roglič compte trois Vueltas a España à son actif © Gianfranco Tripodo/The Red Bulletin

L'annonce du parrainage de Bora hansgrohe par Red Bull à partir du début de la saison 2024 est le début d'un partenariat qui vise à transformer l'équipe allemande en la meilleure au monde.

Ce parrainage est également plus profond qu'un simple soutien financier, et verra toute l'équipe Red Bull BORA hansgrohe bénéficier du succès d'autres sports et de l'expertise unique en matière de performance que l'on trouve dans les centres de performance des athlètes de Red Bull en Autriche et à Los Angeles, aux États-Unis.

Se concentrer sur le développement des talents et la construction de la prochaine superstar du cyclisme

Le développement à long terme de coureurs emblématiques est un élément clé de la nouvelle stratégie de Red Bull - Bora - hansgrohe. Idéalement, ces derniers seront issus des propres rangs de l'équipe. C'est pourquoi une nouvelle équipe U23 sera créée pour la saison à venir. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans le programme Rookie, qui comprend déjà l'équipe junior "GRENKE - Auto Eder" en tant que fabrique de talents reconnue et les "Red Bull Junior Brothers" en tant que campagne de scouting innovante. En outre, un réseau de scouting mondial sera assemblé pour la saison 2025.