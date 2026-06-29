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Red Bull GeoGamers accessible en ligne avant un événement à Montpellier !
Le Red Bull GeoGamers quitte le cube pour Montpellier. Le 10 septembre, rendez-vous au Corum pour suivre l’événement, ou qualifiez-vous en ligne.
© Red Bull
Depuis la première édition de GeoGamers sur Red Bull Checkpoint, de nombreux rêveurs répètent le même message : “Ce serait super si on avait tous accès au jeu.” Ça tombe bien, on a une excellente nouvelle pour vous : c’est désormais le cas !
Le 10 septembre, le défi interactif débarque dans une toute nouvelle version sur la scène du Corum de Montpellier. Au programme de cette soirée unique : les participants lutteront pour le titre de champion. Et surtout, n’importe qui peut tenter sa chance pour décrocher une invitation !
Si vous êtes passé à côté de toutes les vidéos de la chaîne Red Bull Checkpoint, voici un petit rappel. Dans Red Bull GeoGamers, le joueur se retrouve dans un jeu aléatoire. En bougeant la caméra, il doit deviner le soft dans lequel il se trouve. S’il répond bien, il devra placer un marqueur sur la map qui correspond le plus possible à sa position. Plus il est précis, et plus il récolte de points.
Du 1er au 31 juillet, une phase de qualifications sera mise en place. Chaque jour, face à des jeux différents, il faudra scorer un maximum de points et deviner dans quel soft on se situe, mais également à quel endroit sur la carte. Les deux meilleurs joueurs seront ensuite invités à l’événement pour défier Benzaie, TheGreatReview, JeanBaptisteShow et bien d’autres !
Si vous souhaitez simplement jouer seul ou avec des amis, sans tenter de vous qualifier, le jeu est également disponible.
Tout au long du mois de juillet, vous êtes donc cordialement invité à tester vos connaissances vidéoludiques pour prouver que vous avez l’étoffe d’un futur champion. En cas d’échec, séchez vos larmes, vous pouvez toujours passer par la billetterie, et on vous donne rendez-vous à Montpellier le 10 septembre !