Red Bull GeoGamers accessible en ligne avant un événement à Montpellier !

Si vous êtes passé à côté de toutes les vidéos de la chaîne Red Bull Checkpoint, voici un petit rappel. Dans

Red Bull GeoGamers

, le joueur se retrouve dans un jeu aléatoire. En bougeant la caméra, il doit deviner le soft dans lequel il se trouve. S’il répond bien, il devra placer un marqueur sur la map qui correspond le plus possible à sa position. Plus il est précis, et plus il récolte de points.