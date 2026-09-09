90 000 fans pour la première du Red Bull Cerro Abajo à Stuttgart

Le Red Bull Cerro Abajo a fait ses grands débuts en Allemagne, à Stuttgart. Les spectateurs ont eu droit à des descentes haletantes, à une édition féminine historique, et au dénouement d’une saison de DH urbaine sous haute tension.

Stuttgart a fait bien plus qu'assurer le spectacle. « C'était complètement fou. Je suis encore un peu sous le choc de l'ambiance et de la masse de gens qui étaient là et qui nous ont tant soutenus », a confié Nina Hoffmann, la locale de l’étape après l'événement.

1 minutes Red Bull Stuttgart Cerro Abajo : les moments forts dans une vidéo Plongez au cœur de Red Bull Stuttgart Cerro Abajo et revivez les runs les plus spectaculaires de cette course de descente urbaine.

01 Les femmes entrent dans l'histoire

Pour ses débuts au Red Bull Cerro Abajo , Nina a décroché la deuxième place, à seulement 0,118 seconde de la Chilienne Paz Gallo, et a marqué une étape historique aux côtés des cinq autres athlètes engagées : c'est la première fois que des femmes prennent le départ d'une étape officielle de la World Series, une avancée majeure pour l’urban downhill.

Le podium féminin : Nina Hoffmann, Paz Gallo et Veronika Widmann © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Le tracé unique à travers le Kessel de Stuttgart a offert tout ce qui fait l'ADN du VTT de descente urbain : ruelles étroites, passages techniques dans les escaliers, grands sauts et sections à haute vitesse.

Red Bull Stuttgart Cerro Abajo Résultats féminins du Red Bull Cerro Abajo Go to Event 1 1m 55.617s 2 1m 55.735s 3 1m 59.170s 4 1m 01.258s 5 1m 03.642s Show all results Place Athlète Temps 1 1m 55.617s 2 1m 55.735s 3 1m 59.170s 4 1m 01.258s 5 1m 03.642s 6 1m 06.404s

02 Vieira termine deuxième... et devient quand même champion du monde

Le podium de Stuttgart : Alex Marin, Roger Vieira et Tuhoto-Ariki Pene © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Chez les hommes, c'est Alex Marin qui s’est imposé, devenant ainsi le premier vainqueur du Red Bull Cerro Abajo en Allemagne, devant Roger Vieira. Ce dernier avait tout de même de quoi célébrer : il a été couronné champion du monde en toute maîtrise et a conservé son titre.

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La victoire d'Alex Marin a certes relégué l'enfant du pays Johannes Fischbach à la quatrième place du classement général, mais « Fischi », septième de l'épreuve du jour, n'en a pas dit un mot en interview :

La victoire d'Alex Marin relègue certes l'enfant du pays Johannes Fischbach à la quatrième place du classement général, mais « Fischi », septième de l'épreuve du jour, n'en a pas dit un mot en interview :

Quotation C'était l'un des events de bike les plus dingues que j'aie jamais vécus en vrai. Autant de spectateurs, tout était tout simplement parfait. Johannes Fischbach

Il pensait pourtant avoir déjà tout vu avec les fans sud-américains réputés pour leur folie, mais « (...) là, aujourd'hui, c'était hallucinant. Je n'avais encore jamais vu autant de monde sur une piste de VTT. Tout le monde crie ton nom, tout le monde est à fond, c'était juste parfait. »

03 Dix riders allemands portés par leur public

Aux côtés de Johannes Fischbach et Nina Hoffmann, huit autres riders allemands étaient au départ : Marco Lamaris, Moritz Silberhorn, Erik Irmisch, Christian Textor, Levin Klausmann, Simon Maurer, Lukas Knopf et Julian Steiner.

Devant des spectateurs de renom comme le champion d'Europe de décathlon Leo Neugebauer, le kayakiste extrême Adrian Mattern et le triathlète Mika Noodt, ils se sont livré un duel captivant.

Quotation C'est vraiment génial d'installer un truc aussi cool ici, dans ma ville. Leo Neugebauer

Avec cette première allemande réussie à Stuttgart, les Red Bull Cerro Abajo World Series 2025/26 se sont achevées en beauté. Un cadre impressionnant, des courses haletantes et la course historique des femmes ont fait du Red Bull Stuttgart Cerro Abajo une étape importante pour le sport de l'urban downhill et l'un des temps forts de toute la saison. Merci, Stuttgart !

04 Qu'est-ce que le Red Bull Stuttgart Cerro Abajo ?

Les 5 et 6 septembre 2026, le Red Bull Stuttgart Cerro Abajo a transformé le Kessel de Stuttgart en un parcours urbain spectaculaire, sur lequel 35 des meilleurs vététistes au monde ont dévalé escaliers, ruelles étroites et obstacles construits spécialement pour l'occasion.

La particularité : Stuttgart n'a pas été une étape comme les autres, c'est ici que s’est joué le titre de champion du monde Red Bull Cerro Abajo 2026.

Info Détail Event Red Bull Stuttgart Cerro Abajo Date 5-6 septembre 2026 Lieu Stuttgart Discipline Urban Downhill Riders 35 Entrée gratuite Particularité Finale de saison de la World Series

05 Pourquoi la finale de saison à Stuttgart est-elle si importante ?

Ces débuts allemands ont constitué la dernière des quatre étapes des Red Bull Cerro Abajo World Series. Plus que la victoire d’étape, c’est la victoire générale qui était en jeu. Ce week-end s’est donc transformé en final ultime de la saison.

06 Qui peut devenir champion du monde en 2026 ?

Avant la finale, suite à sa victoire à Gênes, le Brésilien Roger Vieira était bien placé au classement général, il faisait figure de grand favori à Stuttgart.

Ses poursuivants gardaient des chances de décrocher la victoire finale, qu’il s’agisse du Colombien Sebastian Holguín ou de l’Allemand Johannes Fischbach.

Classement général avant la finale à Stuttgart

Rang Rider Points 1 Roger Vieira (BRE) 149 2 Sebastian Holguín (COL) 95 3 Johannes Fischbach (ALL) 85 4 Adrien Loron (FRA) 83 5 Felipe Agurto (CHI) 45

Triple champion d'Allemagne de VTT, Johannes « Fischi » Fischbach est arrivé à Stuttgart avec une motivation supplémentaire. Lors de la dernière course à Gênes , il avait terminé deuxième et engrangé de précieux points au classement général.

Quotation Ce qui rend Stuttgart spécial, ce n'est pas seulement la topographie, c'est que toute la région est complètement dingue de bike. Il y a une énorme communauté ici, il va sûrement y avoir un monde fou le long de la piste pour une ambiance de dingue. Olly Wilkins

07 À quoi ressemblait le tracé à Stuttgart ?

Le tracé a exploité la topographie unique du Kessel de Stuttgart et fait dévaler les riders à travers la ville.

« D' Stäffele nonder » (« on dévale les escaliers », en dialecte souabe) était d'ailleurs la devise de l'événement. Au programme pour les participants :

Des passages d'escaliers abrupts

Des ruelles étroites

Des changements de direction techniques

Des sauts et des drops

Des features urbains

Des sections à haute vitesse

Les meilleurs pilotes ont atteint des vitesses pouvant aller jusqu'à 60 km/h.

Parmi les éléments les plus spectaculaires du tracé : le fameux Jeep Compass Gap. Les riders y sautaient par-dessus un véhicule et atterrissaient directement devant une nouvelle section d'escaliers.

Olly Wilkins, Track Director, constructeur de piste et vététiste, a décrit le tracé comme l'une des étapes les plus variées de la série :

Quotation La série évolue à chaque course. Stuttgart apporte quelque chose de totalement nouveau, parce que le tracé reflète la topographie et la culture uniques de la ville. Olly Wilkins

C'est surtout le mélange de virages techniques, de passages d'escaliers, de drops et de sections à haute vitesse qui a permis de creuser de gros écarts au chrono.

Quotation Ici, il ne suffit pas de maîtriser les features techniques, il faut aussi accélérer sans arrêt entre les obstacles. Pour gagner ici, il faut de la force, de la précision et de l'endurance. Olly Wilkins

Interrogé sur l'endroit où il se placerait en tant que spectateur, il a répondu qu'il aurait de bons arguments pour se poster n'importe où le long du tracé. Mais il a tout de même été catégorique :

Quotation La zone d'arrivée à la Wilhelmsplatz va être électrique le jour de la finale. Les courses de rue, c'est quelque chose de très particulier, et quand les riders les plus rapides du monde passent la ligne avec un temps qui les satisfait vraiment, je pense que tout Stuttgart va le sentir, au plus tard au moment du saut final ! Olly Wilkins

08

L'urban downhill combine le downhill VTT classique avec un tracé urbain.

Contrairement aux courses en pleine nature, les athlètes roulent au milieu d'environnements urbains. Escaliers, murs, ruelles et obstacles artificiels font ainsi partie intégrante du tracé. Seul le temps compte au classement.

Celui ou celle qui trouve la ligne la plus rapide et boucle le tracé le plus vite l'emporte. La moindre erreur peut coûter des secondes décisives. C'est exactement ce défi que le Track Director Olly Wilkins retrouve aussi sur le tracé de Stuttgart :

Quotation Il faut ici maîtriser pratiquement tout, tout en ayant l'énergie nécessaire pour enchaîner l'intégralité du tracé à la limite. Olly Wilkins

Les obstacles ne sont pas les seules sections on l’on peut gagner ou perdre du temps, c’est le cas sur la totalité du parcours. Cela exige une concentration maximale. Olly Wilkins résume : « Ce tracé est intense. »

Quels riders faut-il connaître ?

Johannes Fischbach (GER)

Triple champion d'Allemagne de VTT, il a pris le départ du Cerro Abajo Stuttgart devant son public, et faisait figure de prétendant au titre.

Tomáš Slavík (CZE)

Peu de noms sont aussi étroitement liés à l'urban downhill. Le Tchèque compte parmi les athlètes les plus titrés de la discipline et reste, en 2026 encore, un candidat aux places d'honneur.

Roger Vieira (BRA)

Double champion en 2025 et 2026, il fait figure de grand favori pour le titre mondial.

Sebastian Holguín (COL)

Le Colombien compte depuis des années parmi les meilleurs riders d'urban downhill au monde.

Adrien Loron (FRA)

Le Français, souvent sur ou proche des podiums, fait partie du gratin de la discipline.

09 L'histoire du Red Bull Cerro Abajo

Le Red Bull Cerro Abajo est l'une des séries d'urban downhill les plus connues au monde. Depuis des années, ces courses dans les rues d'Amérique latine et d'Europe offrent des images spectaculaires, des vitesses à couper le souffle et des duels devenus légendaires.

Avec Stuttgart, la série a débarqué en Allemagne pour la toute première fois en 2026. Le fait que cette date corresponde à la dernière étape de la saison a rendu l’événement d’autant plus incroyable.