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Cinéma
Red Bull lance sa FAST channel en France !
Red Bull lance une FAST channel française : une chaîne TV en streaming, gratuite et accessible partout, 24/7 depuis le site, les applis et les TV connectées.
Red Bull TV continue son expansion ! Cette année, un espace Red Bull arrive sur la plateforme TF1+. L’objectif : offrir toujours plus de contenu aux fans. Films, séries documentaires, événements sportifs à vivre en live ou en différé... la totalité du catalogue sera accessible gratuitement via la plateforme.
En direct et en continu, toutes les productions Red Bull seront à (re)découvrir, en français et en VOSTFR. De Sébastien Loeb sur le Dakar à la préparation de Neymar Jr. pour la Coupe du monde de football 2026, des dizaines de disciplines sont représentées, et autant d’athlètes de renom vous ouvrent la porte. Il ne tient qu’à vous de la pousser pour explorer l’envers du décor et des performances hors normes.
Toutes les productions disponibles seront également soutenues par 30 programmes en streaming qui seront renouvelés régulièrement, de quoi découvrir peu à peu dans un catalogue gargantuesque et riche en sensations fortes.
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Comment accéder à cette chaîne exclusive ?
Pour retrouver les différents programmes, rendez-vous sur le site, l’application téléphone ou TV connectée de TF1+. Ensuite, allez dans l’onglet “En direct”, et sélectionnez Red Bull.
Rendez-vous sur la FAST Channel Red Bull sur TF1+ en attendant de nouveaux partenariats.
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FAQ
Une FAST Channel, qu’est-ce que c’est ?
Le terme FAST est un acronyme qui signifie “Free Ad-supported Streaming Television”. En français, il désigne donc une chaîne de streaming gratuite et uniquement financée par les revenus liés à la publicité.
Où retrouver la FAST Channel Red Bull ?
Cette chaîne sera disponible sur TF1+. Pour y accéder, il est nécessaire d’avoir un compte sur la plateforme.