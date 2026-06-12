Comment suivre et regarder le Tour de France 2026 ?

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Programme du Tour de France 2026 : dates et étapes
Date
Etape
Type
Distance (en km)
4 juillet
Barcelone > Barcelone
Contre-la-montre
19,6
5 juillet
Tarragone > Barcelone
Accidentée
168,5
6 juillet
Granollers > Les Angles
Montagne
195,9
7 juillet
Carcassonne > Foix
Accidentée
181,9
8 juillet
Lannemezan > Pau
Plat
158,3
9 juillet
Pau > Gavarnie-Gèdre
Montagne
186,2
10 juillet
Hagetmau > Bordeaux
Plat
175,1
11 juillet
Périgueux > Bergerac
Plat
180,4
12 juillet
Malemort > Ussel
Accidentée
185,5
13 juillet
Cantal
Repos
X
14 juillet
Aurillac > Le Lioran
Montagne
166,6
15 juillet
Vichy > Nevers
Plat
161,3
16 juillet
Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône
Plat
179,1
17 juillet
Dole > Belfort
Accidentée
205,8
18 juillet
Mulhouse > Le Markstein Fellering
Montagne
155,3
19 juillet
Champagnole > Plateau de Solaison
Montagne
183,9
20 juillet
Haute-Savoie
Repos
X
21 juillet
Evian-les-Bains > Thonon-les-Bains
Contre-la-montre
26,1
22 juillet
Chambery > Voiron
Plat
174,7
23 juillet
Voiron > Orcières-Merlette
Montagne
185,2
24 juillet
Gap > Alpe d'Huez
Montagne
127,9
25 juillet
Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
Montagne
170,9
26 juillet
Thoiry > Paris Champs-Elysées
Plat
133