Les cyclistes de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe pour le Tour de France roule en vélo lors d'un entraînement.
© Red Bull - BORA - hansgrohe
Cyclisme

Comment suivre et regarder le Tour de France 2026 ?

À la recherche d’une option pour suivre le Tour de France 2026 en direct ou en replay ? Découvrez toutes les plateformes et chaînes disponibles pour ne rien manquer des différentes étapes.
Écrit par Red Bull France
Temps de lecture estimé : 3 minutesUpdated on

Résumé

  1. 1
    Tout savoir sur la diffusion du Tour de France 2026
  2. 2
    Où et comment suivre le Tour de France gratuitement en direct et en replay …
  3. 3
    Programme du Tour de France 2026 : dates et étapes
Le Tour de France est la compétition cycliste la plus prestigieuse du monde, c’est aussi la plus ancienne et la plus longue avec près de 3500 kilomètres au total. Pour savoir où et quand suivre le Tour de France, nous vous avons préparé un guide afin que vous soyez prêts pour ne pas louper les exploits de Lipowitz, Evenepoel et le reste de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe.
01

Tout savoir sur la diffusion du Tour de France 2026

Cette édition 2026 est la 113e du Tour de France, elle débutera le 4 juillet à Barcelone et se terminera sur les Champs‑Élysées à Paris, le 26 juillet. Il vous faudra disposer d’un abonnement à la chaîne Eurosport si vous souhaitez regarder les étapes du Tour de France en direct, ainsi que pour profiter des meilleurs moments de la journée si vous préférez la visionner en replay. La chaîne Eurosport propose aussi une émission avant et après chaque étape, Les Rois de la Pédale.
Si vous n’avez pas de télévision chez vous, pas de souci. Le Tour de France 2026 est disponible sur la plateforme de streaming Max. Il faudra cependant payer un abonnement de 6,99€/mois avec publicité ou 10,99€/mois pour l'abonnement standard ou 15,99€/mois pour le premium. Il faut noter que pour pouvoir accéder à Eurosport, il est nécessaire de payer l'option sport au prix de 5€/mois en supplément de l'abonnement de base.

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Si vous ne voulez pas dépenser un centime, pas d'inquiétude, on peut tout aussi bien suivre le Tour gratuitement.
Le cyclistes de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe pour le Tour de France prennent une pause lors d'un entraînement.

La Team Red Bull - BORA - hansgrohe tout sourire durant un entraînement

© Red Bull

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Où et comment suivre le Tour de France gratuitement en direct et en replay ?

Pour votre plus grand bonheur, France Télévision, partenaire de la Grande Boucle depuis plus de 75 ans, diffusera le Tour de France gratuitement et en intégralité cet été. Sur les chaînes France 2 et France 3, vous pourrez retrouver l’intégralité des étapes, mais aussi des émissions spécialisées dans l’analyse de course ainsi que des interviews, avant et après chacune d'entre elles mais également en replay.
La diffusion par France 2 et France 3 nous offre une particularité unique lors de la retransmission d’un événement, la fameuse bascule, qui voit la diffusion passer d’une chaîne à l’autre.
Les coureurs de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe se préparent avant une étape du Tour de France.

L'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe tout sourire

© Red Bull Content pool

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Programme du Tour de France 2026 : dates et étapes

Toutes les étapes seront diffusées sur Eurosport 1 et France 2 / France 3.

Date

Etape

Type

Distance (en km)

4 juillet

Barcelone > Barcelone

Contre-la-montre

19,6

5 juillet

Tarragone > Barcelone

Accidentée

168,5

6 juillet

Granollers > Les Angles

Montagne

195,9

7 juillet

Carcassonne > Foix

Accidentée

181,9

8 juillet

Lannemezan > Pau

Plat

158,3

9 juillet

Pau > Gavarnie-Gèdre

Montagne

186,2

10 juillet

Hagetmau > Bordeaux

Plat

175,1

11 juillet

Périgueux > Bergerac

Plat

180,4

12 juillet

Malemort > Ussel

Accidentée

185,5

13 juillet

Cantal

Repos

X

14 juillet

Aurillac > Le Lioran

Montagne

166,6

15 juillet

Vichy > Nevers

Plat

161,3

16 juillet

Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône

Plat

179,1

17 juillet

Dole > Belfort

Accidentée

205,8

18 juillet

Mulhouse > Le Markstein Fellering

Montagne

155,3

19 juillet

Champagnole > Plateau de Solaison

Montagne

183,9

20 juillet

Haute-Savoie

Repos

X

21 juillet

Evian-les-Bains > Thonon-les-Bains

Contre-la-montre

26,1

22 juillet

Chambery > Voiron

Plat

174,7

23 juillet

Voiron > Orcières-Merlette

Montagne

185,2

24 juillet

Gap > Alpe d'Huez

Montagne

127,9

25 juillet

Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez

Montagne

170,9

26 juillet

Thoiry > Paris Champs-Elysées

Plat

133

Rendez-vous donc le 4 juillet pour le Grand Départ, et, espérons-le, une jolie douche de champagne pour Red Bull - BORA - hansgrohe.
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