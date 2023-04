Mais qui est Ceb, le roi du comeback sur Dota 2 ?

Peu de gens ont réussi à cultiver un statut aussi légendaire dans la communauté esport, mais le nom de Ceb suscite un sentiment de reconnaissance de la part de toute la profession. D'une carrière qui a débuté en 2011, en passant par les épreuves et les tribulations qui l'ont propulsé, lui et son équipe, vers la gloire de l'esport pendant plus d'une décennie, jusqu'à son travail de développement des stars montantes d’OG, la carrière de Ceb ne se définit pas par un seul succès.

Plus récemment, Ceb est sorti de sa retraite, rejoignant le roster actif d'OG après une période d'absence sur la scène principale. Son nom est à nouveau omniprésent depuis un an, mais si vous avez manqué une partie de son épopée, le nouveau documentaire CEB : A Major Comeback retrace en détail les hauts et les bas d’une carrière haute en couleur.

Quelques changements de noms et de roster plus tard, l'équipe de Ceb a connu des victoires passionnantes et des défaites déchirantes. Après plusieurs fusions, l'équipe est devenue DD.Dota pendant un certain temps, avant de renaître de ses cendres pour devenir Sigma, l'équipe avec laquelle Ceb a connu le plus de succès à ses débuts.

Against the Odds : l'histoire folle d'OG à TI8 Découvrez l'histoire de cinq joueurs de DOTA et d'un coach, qui deux mois avant, n'avaient encore jamais joué ensemble.