Les voitures mythiques qui ont marqué la carrière de Sébastien Loeb

est-il le GOAT des sports automobiles ? La question se pose pour la plupart des observateurs, pas pour les plus chauvins d’entre eux. Pour célébrer la carrière et les multiples succès de celui qu’on surnomme le “patron”, Red Bull donne rendez-vous aux fans et aux amateurs des sports automobiles. La

C’est au volant de ce bolide au moteur de 1 124 cm3 que la légende de Sébastien Loeb commence à s’écrire. Après avoir rejoint l’équipe Citroën en 2001, il est sacré champion du monde des rallyes junior. Du haut de ses 25 ans, il est déjà à des années lumières de ses concurrents. Son potentiel, aussi bien sportif que marketing, ne passe pas inaperçu, au point qu'à cette époque, PlayStation décide de lui consacrer un jeu vidéo. L’année de la sortie de celui-ci, Lœb devient champion du monde de WRC. Bien joué PlayStation, c’est ce qu’on appelle avoir du pif. Un an après son titre de champion du monde junior dans sa Saxo Super 1600 il ne lui faut qu’un an pour empocher sa première victoire en WRC au volant de cette voiture de 315 chevaux. La première victoire d’une liste longue comme le bras.

C’est au volant de ce bolide au moteur de 1 124 cm3 que la légende de Sébastien Loeb commence à s’écrire. Après avoir rejoint l’équipe Citroën en 2001, il est sacré champion du monde des rallyes junior. Du haut de ses 25 ans, il est déjà à des années lumières de ses concurrents. Son potentiel, aussi bien sportif que marketing, ne passe pas inaperçu, au point qu'à cette époque, PlayStation décide de lui consacrer un jeu vidéo. L’année de la sortie de celui-ci, Lœb devient champion du monde de WRC. Bien joué PlayStation, c’est ce qu’on appelle avoir du pif. Un an après son titre de champion du monde junior dans sa Saxo Super 1600 il ne lui faut qu’un an pour empocher sa première victoire en WRC au volant de cette voiture de 315 chevaux. La première victoire d’une liste longue comme le bras.

C’est au volant de ce bolide au moteur de 1 124 cm3 que la légende de Sébastien Loeb commence à s’écrire. Après avoir rejoint l’équipe Citroën en 2001, il est sacré champion du monde des rallyes junior. Du haut de ses 25 ans, il est déjà à des années lumières de ses concurrents. Son potentiel, aussi bien sportif que marketing, ne passe pas inaperçu, au point qu'à cette époque, PlayStation décide de lui consacrer un jeu vidéo. L’année de la sortie de celui-ci, Lœb devient champion du monde de WRC. Bien joué PlayStation, c’est ce qu’on appelle avoir du pif. Un an après son titre de champion du monde junior dans sa Saxo Super 1600 il ne lui faut qu’un an pour empocher sa première victoire en WRC au volant de cette voiture de 315 chevaux. La première victoire d’une liste longue comme le bras.

Cette voiture marque le début d’un monopole qui ne durera pas moins de 9 ans. Et 9 ans, quand on est un concurrent de Sébastien Loeb, c’est long. En 2004, cette auto emmène le “patron” au sommet pour la première fois : il est champion du monde. Avec une vitesse maximale de 200km/h, cette machine ultra puissante, toujours made by Citroën, n’aura laissé aucune chance à ses concurrents. À la fin de la saison, le pilote français compte 36 points d’avance sur le Norvégien Petter Solberg. C’est déjà beaucoup trop facile pour notre Sébastien national.

Cette voiture marque le début d’un monopole qui ne durera pas moins de 9 ans. Et 9 ans, quand on est un concurrent de Sébastien Loeb, c’est long. En 2004, cette auto emmène le “patron” au sommet pour la première fois : il est champion du monde. Avec une vitesse maximale de 200km/h, cette machine ultra puissante, toujours made by Citroën, n’aura laissé aucune chance à ses concurrents. À la fin de la saison, le pilote français compte 36 points d’avance sur le Norvégien Petter Solberg. C’est déjà beaucoup trop facile pour notre Sébastien national.

Cette voiture marque le début d’un monopole qui ne durera pas moins de 9 ans. Et 9 ans, quand on est un concurrent de Sébastien Loeb, c’est long. En 2004, cette auto emmène le “patron” au sommet pour la première fois : il est champion du monde. Avec une vitesse maximale de 200km/h, cette machine ultra puissante, toujours made by Citroën, n’aura laissé aucune chance à ses concurrents. À la fin de la saison, le pilote français compte 36 points d’avance sur le Norvégien Petter Solberg. C’est déjà beaucoup trop facile pour notre Sébastien national.

C’est cette Citroën DS3 qui permet à Loeb de boucler la boucle. Après avoir imposé une domination sans précédent, le pilote français prend sa retraite progressive. Il devient alors le premier pilote à s’imposer sur tous les rallyes classiques. Par ailleurs, il est à ce jour toujours le pilote de rallye le plus titré de tous les temps, talonné par son compatriote et homonyme Sébastien Ogier. Oui oui, le rallye, c’est français. Aujourd’hui, Loeb comptabilise un total de 80 victoires en WRC. On souhaite bonne chance à qui voudra battre ce record.

C’est cette Citroën DS3 qui permet à Loeb de boucler la boucle. Après avoir imposé une domination sans précédent, le pilote français prend sa retraite progressive. Il devient alors le premier pilote à s’imposer sur tous les rallyes classiques. Par ailleurs, il est à ce jour toujours le pilote de rallye le plus titré de tous les temps, talonné par son compatriote et homonyme Sébastien Ogier. Oui oui, le rallye, c’est français. Aujourd’hui, Loeb comptabilise un total de 80 victoires en WRC. On souhaite bonne chance à qui voudra battre ce record.

C’est cette Citroën DS3 qui permet à Loeb de boucler la boucle. Après avoir imposé une domination sans précédent, le pilote français prend sa retraite progressive. Il devient alors le premier pilote à s’imposer sur tous les rallyes classiques. Par ailleurs, il est à ce jour toujours le pilote de rallye le plus titré de tous les temps, talonné par son compatriote et homonyme Sébastien Ogier. Oui oui, le rallye, c’est français. Aujourd’hui, Loeb comptabilise un total de 80 victoires en WRC. On souhaite bonne chance à qui voudra battre ce record.