Sébastien Ogier : le plus grand pilote de rallye de tous les temps ?

La saison 2025 en WRC a offert des émotions jusqu’au tout dernier moment, et le Rallye d’Arabie Saoudite , nouveau au calendrier, s’est révélé être un terrain idéal pour la bataille pour le titre. Pour les pilotes et copilotes, c’était une plongée en territoire inconnu, pour les voitures et les pneus un test de solidité et de fiabilité. La nature de la surface a fait que le trio de tête du championnat se disputait la couronne en se battant pour des positions plus lointaines, tandis qu’à l’avant se jouait la victoire en rallye. Sur l’épreuve de la péninsule Arabique, c’est Thierry Neuville qui s’est imposé, et dans la lutte pour le titre c’est finalement Sébastien Ogier qui, une fois encore, s’est montré meilleur qu'Elfyn Evans, cette fois pour quatre petits points.

Ce fut une démonstration impressionnante du talent et du savoir-faire du Français, qui ne dispute que des manches sélectionnées depuis quatre ans. Cette saison, il s’est finalement aligné sur 11 rallyes, ce qui signifie qu’il a eu moins d’occasions de marquer des points que ses rivaux, mais il a tout de même fini devant eux. Il n’a terminé hors du podium que sur une seule épreuve, et en a remporté six. Une véritable démonstration de génie du rallye. Il est une légende vivante de ce sport et, en même temps, le champion le plus âgé de l’histoire – il a soulevé le trophée 18 jours avant ses 42 ans.

Sébastien Ogier en Arabie Saoudite © Red Bull Content Pool Le neuvième titre de Sébastien Ogier est devenu une réalité © Red Bull Content Pool

Seb ou Seb ?

Ils ne sont que deux pilotes à avoir atteint la barre des neuf titres, et ils portent tous les deux le prénom Sébastien. Le premier à y parvenir a été Loeb. Ogier vient de répéter cet exploit et a ravivé le débat sur le « meilleur pilote de rallye de tous les temps ».

Loeb, c'est neuf titres d’affilée sous les couleurs d’un seul constructeur. À cela s’ajoutent 80 victoires en rallye et 939 spéciales remportées. Ogier, lui, a conquis ses neuf titres au volant de voitures de trois constructeurs différents : les quatre premiers pour Volkswagen, les deux suivants avec M-Sport, et les trois derniers pour Toyota. Ses 67 victoires en rallye lui valent la deuxième place de l’histoire derrière Loeb, et ses 807 victoires de spéciale la troisième place au classement. Voilà pour les chiffres les plus importants.

Juha Kankkunen, qui est le seul, avec Ogier, à avoir été sacré champion du monde avec trois constructeurs différents, affirme que c’est justement ce critère qui devrait départager les deux Français. D’autant plus que lorsqu’il roulait pour M-Sport, Ogier ne pouvait pas compter sur un soutien aussi massif que dans les équipes pleinement officielles de Volkswagen ou Toyota. Loeb, lui, n’est monté dans d’autres voitures que le Citroën qu’après avoir arrêté les saisons complètes. Un autre point en faveur d’Ogier : ce neuvième titre décroché avec un programme partiel. En face, Loeb a deux arguments très solides : il a été le premier à atteindre neuf couronnes, il les a remportées en neuf saisons consécutives, donc sans aucune interruption, et malgré un nombre inférieur de départs en WRC, il compte plus de victoires que son compatriote.

Sébastien Ogier enfumant le taureau rouge © Mahmut Cinci/Red Bull Content Pool

Le débat va se poursuivre, car Ogier veut toujours se battre en WRC. En 2026, il disputera 10 manches et continuera à faire tomber les records – à la fin de cette campagne, il deviendra le pilote au plus grand nombre de départs (il n’est plus qu’à 9 unités de son patron actuel, Jari-Matti Latvala), et au Rallye Monte-Carlo il visera un dixième succès.

« Au début de ma carrière, égaler le record de Loeb me semblait impossible. Quand j’ai décroché mon dernier titre en 2021, j’ai barré cet objectif de ma liste, mais je suis fier de cet accomplissement. Je n’ai pas la motivation pour disputer une saison complète. Je veux passer du temps avec mon fils, mais en même temps je veux faire taire ceux qui disent que je choisis seulement les rallyes faciles. L’an prochain, je ferai 10 rallyes qui ne tombent pas pendant les vacances des écoles allemandes. Maintenant, vous savez quand vous me verrez », a déclaré Ogier.

Quoi qu’il en soit, c’est incroyable que nous puissions encore l’admirer derrière un volant. D’autant plus que le nombre de champions du monde au départ de la saison prochaine va diminuer de deux noms.

Les champions disent « au revoir »

Le premier à annoncer son projet de retraite des rallyes a été Kalle Rovanperä . Le plus jeune champion du monde des rallyes de l’histoire, double titré, a expliqué qu’il souhaitait chercher d’autres défis en sport automobile, et il les voit sur les circuits. Il commencera par le championnat japonais Super Formula, puis vise la F2, avec comme rêve de rejoindre la F1. Est-ce possible ? Ce ne sera pas simple, mais nous suivrons les prochains pas du Finlandais de 25 ans avec la plus grande attention, car une telle histoire ne s’est encore jamais produite en sport auto.

Début novembre, Ott Tänak a lui aussi annoncé une pause dans sa carrière en rallye. L’Estonien, champion du monde 2019, n’a pas dit un adieu définitif au WRC, mais il n’a pas non plus l’intention, pour l’instant, de rouler à moitié. Le reverra-t-on dans un avenir proche ? Difficile à dire.

Kalle Rovanperä tout en joie © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ce qui rapproche le Finlandais de 25 ans et l’Estonien de 38 ans, ce sont des mois de frustration. Pour Rovanperä, cette année devait être celle d’un retour triomphal en rallye après une saison où il n’apparaissait que sur certaines manches. Mais ça ne s’est pas passé ainsi. Même s’il est resté jusqu’au bout de la saison dans le trio en lice pour le titre, on lisait la grimace de mécontentement sur son visage à chaque manche, y compris lors des victoires. Le sujet numéro un, ce furent les nouveaux pneus, avec lesquels Rovanperä n’a jamais réussi à vraiment se mettre d’accord ; la suppression de l’hybride, qui a modifié le comportement de la voiture, ne l’a certainement pas aidé non plus. La fin de la mauvaise série et la victoire à domicile au Rallye de Finlande lui ont tout de même permis de cocher un nouveau point important sur sa liste.

Pour Tänak, ce fut une saison où énormément de choses ne se sont pas déroulées comme il l’aurait voulu. Une nouvelle saison de plus où il n’a été en lice pour la victoire finale que par moments. En réalité, 2019, lorsqu’il a été titré avec Toyota, est la dernière année où il n’a pas eu une succession de bâtons dans les roues. Ses deux passages chez Hyundai ont été une lutte permanente pour enfin « se trouver » avec les différentes versions de l’i20 WRC et enchaîner les victoires. Ça n’a pas fonctionné. Le retour éclair chez M-Sport était, lui aussi, voué d’avance à l’absence de chances de titre. Une pause semble plus que nécessaire.

Ott Tanak a remporté le Rallye de Grèce 2025 © Red Bull Content Pool

Qu’en est-il du WRC en 2026 ?

La saison 2026 de WRC sera une nouvelle année de transition avant le changement de règlement de 2027. On retrouvera donc encore une fois, en catégorie Rally1, les voitures de trois constructeurs. Toyota a déjà annoncé son line-up pour toute la campagne (Rovanperä sera remplacé par Oliver Solberg), Hyundai et M-Sport dévoileront bientôt leurs pilotes, car le Rallye Monte-Carlo arrive à grands pas – dès le 22 janvier. Ce n’est qu’un peu plus d’un mois et demi.

Le calendrier comptera à nouveau 14 manches. Le Rallye de Croatie sur asphalte fait son retour et remplacera le Rallye d’Europe Centrale. Autre gros changement : le déplacement du Rallye du Japon à la fin du mois de mai, tandis que le Rallye de Sardaigne se tiendra cette fois au début du mois d’octobre. Pour l’île, ce sera un adieu au WRC – à partir de 2027, la manche italienne se déroulera sur les routes autour de Rome. La saison 2026 sera aussi plus intense, puisque la dernière manche, le Rallye d’Arabie Saoudite, a été avancée de deux semaines – le but étant de laisser davantage de temps aux équipes pour préparer les nouvelles voitures en vue de la prochaine ère de la discipline.

