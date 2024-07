Tomomi Nishikubo s’incruste au Château de Chambord

Après

délaissé par les touristes pour se faufiler au milieu des jardins, canaux, et même dans les galeries de la prestigieuse demeure. L’athlète de 32 ans (comme la durée du règne de François Ier, commanditaire de la construction du château) met une nouvelle fois les petits plats dans les grands : entre un saut entre deux balcons, un backflip sur les hauteurs du château ou une descente d’escaliers en colimaçon à l’envers… il y a de quoi se décrocher la mâchoire. Une vidéo qui fait le lien entre Renaissance et modernité à consommer sans modération, et à ne surtout pas reproduire (que ce soit chez vous ou dans un autre édifice historique).