Voici les 10 plus grandes vagues jamais surfées…

Sebastian Steudtner (ALL) | Praia do Norte, Nazaré, Portugal | 11 décembre …

Aussi impressionnant soit-il, Kai Lenny ne détient pas encore le record de la plus grosse vague jamais surfée, la distinction suprême visée par les surfeurs de gros et décernée lors des

Carlos Burle et Rodrigo Koxa à Praia do Norte à Nazare, Portugal, en 2017

. Son rétablissement triomphal et son incroyable exploit de surfer une vague de 22,40 mètres en 2020, à l'endroit même où elle a failli perdre la vie sept ans plus tôt ont été documentés dans "

connaît parfaitement les wipeouts effrayants et aussi les blessures qu’ils peuvent entraîner. Mais l’Italien a toujours persisté et est revenu au plus haut niveau. Après sa vague record de 2016, il continue à défier Nazaré.

Francisco Porcella connaît parfaitement les wipeouts effrayants et aussi les blessures qu’ils peuvent entraîner. Mais l’Italien a toujours persisté et est revenu au plus haut niveau. Après sa vague record de 2016, il continue à défier Nazaré.

Francisco Porcella connaît parfaitement les wipeouts effrayants et aussi les blessures qu’ils peuvent entraîner. Mais l’Italien a toujours persisté et est revenu au plus haut niveau. Après sa vague record de 2016, il continue à défier Nazaré.

a déménagé à Nazaré pour se donner plus d'opportunités de surfer là-bas. Résultat: l’Allemand occupe la première et la huitième position sur cette liste

Sebastian Steudtner a déménagé à Nazaré pour se donner plus d'opportunités de surfer là-bas. Résultat: l’Allemand occupe la première et la huitième position sur cette liste

Sebastian Steudtner a déménagé à Nazaré pour se donner plus d'opportunités de surfer là-bas. Résultat: l’Allemand occupe la première et la huitième position sur cette liste