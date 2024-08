Tout savoir sur le Tour de France Femmes

Si les coureurs masculins attirent chaque année passionnés et amoureux du vélo, les coureuses, elles, ont bien souvent moins de succès. Mais, bien que son histoire soit plus chaotique, les femmes aussi ont le droit à leur tour. Et après les performances de

Une histoire compliquée, on vous avait prévenu. De quoi en perdre certains et on vous comprend. Faisons le point sur les nombreux changements de noms.

Les différentes dénominations et formats de la course

Les femmes cyclistes n’ont pas été gâtées par l’histoire. Le Tour de France féminin, souvent arrêté, est également marqué par plusieurs changements de nom. Entre 1992 et 2009, une alternative au tour est appelée “Grande boucle féminine internationale”. Pareil entre 2006 et 2016 où se dispute la “Route de France féminine”. Aujourd'hui, c’est le "Tour de France Femmes" qui s’impose depuis 2022, avec un format de plusieurs étapes qui rivalise avec le grand frère masculin. En espérant que ce nom soit le dernier !

