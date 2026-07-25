Le parcours de la Vuelta a España 2026

Le calendrier cycliste avance, et c’est au tour de la Vuelta a España de se présenter aux coureurs. Le dernier Grand Tour de la saison s’étale sur trois semaines, du 22 août au 13 septembre, avec deux lundis de repos. En attendant de revoir Red Bull - BORA - hansgrohe enfourcher les vélos, voici, étape par étape, le parcours de la compétition.

01 Étape 1 - Monaco → Monaco

À Monaco, on a plutôt l’habitude de voir rouler des Formule 1 que des vélos. Pourtant, la Vuelta a España 2026 commence dans la Principauté. Un contre-la-montre qui va demander aux coureurs d’être aussi précis et tranchants qu’une lame de couteau. Si l’on ne perd pas un Tour sur une première étape, on peut tout de même prendre du retard en fonction de son résultat. Monaco n’est pas réputé pour être parfaitement plat, alors attention aux erreurs qui peuvent pousser à la faute.

02 Étape 2 : Monaco → Manosque

Avec ses 215,2 km, c’est la plus longue étape de cette Vuelta 2026, et elle démarre fort : direction la Provence sur un tracé classé accidenté qui quitte la Principauté pour plonger dans l’arrière-pays. Après le chrono technique de Monaco la veille, cette journée met immédiatement les organismes à l’épreuve avec de la distance et un relief vallonné qui peut fatiguer les jambes. C’est le genre de phase où l’échappée a toutes les chances de jouer sa carte, pendant que les équipes de sprinteurs et de leaders gèrent prudemment un long marathon avant d’attaquer les vraies difficultés pyrénéennes dès le lendemain.

03 Étape 3 : Gruissan - Aude → Font-Romeu

Après seulement trois jours, cette étape de moyenne montagne introduit le peloton dans un relief nettement plus sérieux. Le final en altitude à Font-Romeu, via le col de Mont-Louis, pourrait déjà surprendre les moins bien préparés. Les équipes des favoris devront commencer à contrôler la course, pendant que certains grimpeurs tenteront une offensive pour grappiller de l’avance avant les grosses journées à venir. Elle marque une vraie rupture entre les profils classiques du début de course et les échéances plus exigeantes qui arrivent juste après, en Andorre.

04 Étape 4 : Andorra la Vella → Andorra la Vella

Avec quatre cols enchaînés sur un format volontairement court de 104,9 km, cette étape 100 % andorrane est un concentré de haute montagne. Le redoutable Port d’Envalira, à plus de 2 400 m d’altitude sur 28 km à 5 % de moyenne, impose d’entrée un rythme violent qui laisse peu de répit aux équipiers pour protéger leurs leaders. La haute altitude, le dénivelé cumulé et l’irrégularité des pentes en font potentiellement l’une des journées les plus décisives de toute la Vuelta, et ce dès la première semaine de course.

05 Étape 5 : Falset Costa Daurada → Roquetes Terres de l’Ebre

Accidentée de 171,1 km, Falset Costa Daurada - Roquetes Terres de l’Ebre traverse le Priorat, région viticole du sud de la Catalogne connue pour son relief tourmenté et ses routes sinueuses nichées dans des vignobles en terrasses. Sans offrir de véritable arrivée au sommet, le profil en dents de scie du parcours use et peut créer des écarts inattendus si une équipe décide d’attaquer sur l’un des multiples faux-plats qui jalonnent le parcours. C’est typiquement le genre de journée où les baroudeurs tentent leur chance en échappée, pendant que le peloton principal gère l’effort avant de rejoindre la côte méditerranéenne à Roquetes.

06 Étape 6 : Alcossebre → Castelló

Classée en moyenne montagne sur 176,8 km, cette sixième journée introduit une vraie nouveauté du parcours 2026 : un secteur de gravier en montée sur environ 3 km, une première pour cette Vuelta qui vient perturber les certitudes des équipes de classement général. Le tracé longe une partie de la Costa del Azahar avant de bifurquer vers l’intérieur, avec un relief suffisamment marqué pour fatiguer le peloton sans pour autant offrir de difficulté extrême. L’incertitude créée par le passage sur gravier va potentiellement provoquer des chutes ou des crevaisons à un moment clé, rendant l'étape plus piégeuse qu’il n’y paraît sur le papier.

07 Étape 7 : Vall d’Alba → Aramón Valdelinares

Le cyclisme peut offrir de beaux paysages © Red Bull Content Pool

Cette étape de haute montagne de 149,9 km conduit le peloton vers la station de ski d’Aramón Valdelinares, dans les montagnes de Teruel. Le format relativement court n’enlève rien à la difficulté : une arrivée en altitude de ce type, dans une région aux ascensions longues et régulières, favorise généralement les purs grimpeurs capables d’imposer un tempo soutenu sur la durée plutôt que les attaquants. Cette première arrivée au sommet de la Vuelta 2026 donnera un vrai aperçu de la hiérarchie du classement général avant la partie valencienne.

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08 Étape 8 : Puçol → Xeraco

Cette section de la Vuelta, plate et longue de 176,4 km, est taillée pour les sprinteurs. Elle longe la côte valencienne entre Puçol et Xeraco. Après une semaine déjà marquée par plusieurs journées de montagne, cette journée offre un répit bienvenu au peloton et une opportunité en or pour les équipes de finisseurs qui n’ont pas encore pu s’exprimer. Le vent qui souffle parfois sur ce littoral méditerranéen reste le principal facteur d’incertitude, capable de fracturer le peloton en éventails si les organisations décident de forcer l’allure en bord de mer.

09 Étape 9 : La Vila Joiosa → Alto de Aitana Costa Blanca

Cette étape referme la première semaine de course sur l’un des sommets les plus emblématiques de la Vuelta : l’Alto de Aitana. Longue ascension exposée au vent et à la chaleur , elle affiche près de 5 000 mètres de dénivelé cumulé sur l’ensemble des 187,5 km, un chiffre qui donne le vertige avant même d’attaquer la montée finale. Le classement général pourrait y subir de profondes modifications, et cette journée constitue une opportunité majeure pour les grimpeurs de porter une attaque décisive juste avant la première journée de repos.

10 Étape 10 : Alcaraz → Elche de la Sierra

Au sortir du repos, rejoindre Elche de la Sierra depuis Alcaraz forcera les coureurs à parcourir 184,5 km classés comme accidentés en traversant les paysages arides de Castille-La Manche avant de plonger vers la province d’Albacete. Sans offrir de difficulté hors catégorie, le relief vallonné et la chaleur qui s’installe généralement à cette période de l’année en Espagne intérieure peuvent user les organismes qui sortent tout juste du jour de repos. C’est souvent lors de ces phases de transition qu’une échappée matinale se voit accorder un peu plus de liberté par un peloton encore engourdi.

11 Étape 11 : Cartagena → Lorca

L'étape 11 consiste en un plat de 156,1 km entre Cartagena et Lorca, en plein cœur de la région de Murcie. Nouvelle opportunité pour les sprinteurs sur un tracé sans embûche majeure, dans une des régions les plus chaudes et les plus sèches d’Espagne. La distance modérée par rapport aux standards du Grand Tour laisse présager d'une course plutôt tranquille jusqu’aux derniers kilomètres, où les équipes de sprint prendront progressivement le contrôle des opérations.

12 Étape 12 : Vera → Calar Alto

Le Calar Alto est une montée de 22 km à haute altitude qui réclame autant de puissance brute que d’endurance pure. Intervenant en plein cœur de la deuxième semaine, alors que la fatigue commence sérieusement à s’accumuler, cette étape de 166,5 km se déroule en outre dans la région d’Almería, réputée pour ses conditions souvent caniculaires. L’arrivée en altitude permettra aux meilleurs grimpeurs d’isoler leurs rivaux directs et de porter une attaque décisive dans les derniers kilomètres.

13 Étape 13 : Almuñécar → Loja

Au programme : 193,2 km de moyenne montagne qui font la transition entre la côte méditerranéenne d’Almuñécar et l’intérieur des terres grenadines, en direction de Loja. Le profil vallonné, sans être d’une difficulté extrême, s’inscrit dans un enchaînement déjà éprouvant de la deuxième semaine, entre le Calar Alto qui précède et la Sierra de la Pandera qui suit. Une transition qui pourrait réserver des surprises si les coureurs commencent à accuser le coup du cumul de fatigue.

14 Étape 14 : Jaén → Sierra de la Pandera

Maxim Van Gils © Red Bull Content Pool

La montée vers la Sierra de la Pandera est un classique connu pour ses pourcentages irréguliers et ses ruptures de pente qui cassent complètement le rythme. Avec 13,5 km à 7,3 % de moyenne, cette ascension exige une gestion précise des efforts. Elle intervient à un moment clé du parcours, à l’approche de la dernière semaine, là où les écarts au classement général ont tendance à se creuser durablement.

15 Étape 15 : Palma del Río → Córdoba

Parcours de moyenne montagne de 181,2 km qui traverse la campagne andalouse le long de la vallée du Guadalquivir entre oliveraies et champs de tournesols, avant de rejoindre Córdoba. Dernière étape avant la seconde journée de repos, ce tracé vallonné sans difficulté hors catégorie pourrait être disputé par une échappée du jour, les équipes de leaders préférant généralement gérer leur énergie à l’approche de la pause.

16 Étape 16 : Cortegana → La Rábida Palos de la Frontera

Après le second jour de repos, cette étape plate de 186 km conduit le peloton vers La Rábida, site historique d’où Christophe Colomb s’est élancé vers les Amériques en 1492. Une phase taillée pour les sprinteurs qui profitent généralement de ce type de journée pour se refaire une santé au classement par points, après une deuxième semaine largement dominée par les grimpeurs.

17 Étape 17 : Dos Hermanas → Sevilla

Nouvelle journée sur plat, avec 189,2 km à parcourir. Le peloton ira jusqu’à Séville pour une arrivée de sprint dans l’une des plus belles villes d’Andalousie. Sur ce type de tracé sans relief majeur, l’issue se joue quasi systématiquement lors d'un sprint massif, avec des équipes de lead-out qui reprennent le contrôle des opérations dans les derniers kilomètres.

18 Étape 18 : El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera

Le 18e jour de compétition est un long contre-la-montre individuel de 32,5 km entre El Puerto de Santa María et Jerez de la Frontera, en plein cœur du pays du sherry. Sur un tracé globalement plat, cet exercice solitaire pourrait rebattre sérieusement les cartes du classement général avant l’ultime confrontation en montagne, en offrant aux rouleurs purs l’occasion de reprendre du temps précieux sur les grimpeurs.

19 Étape 19 : Vélez-Málaga → Peñas Blancas Estepona

Avec plus de 200 km au compteur (205,1 km exactement) et un final au sommet, cette étape accidentée pourrait s’avérer décisive pour l’issue finale de la course. Peñas Blancas est une montée redoutable, rendue plus dangereuse encore par la succession de bosses qui l’aura précédée et qui aura méthodiquement sapé les forces du peloton tout au long de la journée.

20 Étape 20 : La Calahorra → Collado del Alguacil

L’avant-dernière étape sera sans doute la plus dure de toute cette Vuelta 2026. Le Collado del Alguacil affiche des passages à plus de 20 %, sur un terrain déjà très montagneux au terme de 206,7 km de course, avec en prime un secteur de gravier ajouté au sommet de l’ascension finale. Les écarts peuvent exploser, même entre favoris directs, et un maillot rouge peut littéralement s'y perdre à la veille de l'arrivée à Grenade.

21 Étape 21 : Carrefour Granada → Granada

Primož Roglič égale le record de victoires sur La Vuelta © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Pour la première fois de son histoire, la Vuelta ne se termine pas à Madrid mais à Grenade, au pied de l’Alhambra, sur un tracé court et plat de 99,4 km. Cette arrivée inédite souligne la volonté des organisateurs de renouveler le format traditionnel de la course et de mettre en lumière une ville emblématique plutôt que la capitale historique. Comme le veut la tradition des dernières étapes de Grand Tour, cette journée devrait rester largement cérémoniale jusqu’au sprint final.

FAQ

Où voir la Vuelta 2026 ?

La Vuelta a España 2026 est diffusée en France sur Eurosport et sur sa plateforme de streaming discovery+. Les résumés sont également disponibles sur France Télévisions (France 3 et France 2 pour certaines étapes en clair). En Espagne, la course est retransmise sur RTVE (La 1 et Teledeporte).

Quel est le parcours de la Vuelta 2026 ?

La Vuelta 2026 se déroule du 22 août au 13 septembre 2026, de Monaco à Grenade, sur 3 275 km et 21 étapes. Le parcours traverse 4 pays (Monaco, France, Andorre, Espagne) et propose 7 arrivées au sommet, 2 contre-la-montre individuels et plus de 55 000 mètres de dénivelé positif. Les sommets emblématiques sont l'Alto de Aitana (étape 9), le Calar Alto (étape 12), la Sierra de la Pandera (étape 14), Peñas Blancas (étape 19) et le Collado del Alguacil (étape 20, étape reine).

Qui sont les participants à la Vuelta 2026 ?

Toutes les équipes du World Tour participent à la Vuelta 2026, dont Red Bull - BORA - hansgrohe, l'équipe phare de la compétition à suivre pour Red Bull. La liste complète des engagés est disponible sur le site officiel de la Vuelta (lavuelta.es).

Est-ce que la Vuelta féminine 2026 empruntera le même parcours ?

La Vuelta Femenina 2026 est une course distincte avec son propre calendrier et son propre tracé. Elle ne partage pas le même parcours que la Vuelta masculine. Elle a d'ailleurs déjà eu lieu cette année, du 3 au 9 mai. Pour consulter les informations sur l'édition 2027, rendez-vous sur le site officiel de La Vuelta .