WRC : plongez dans le championnat du monde des rallyes !

Alors que Kalle Rovanperä , double champion du monde, a décidé de faire le grand saut pour s’installer dans une monoplace… À quelques semaines du lancement de la saison 2026 de WRC , on fait un tour d’horizon de cette discipline culte du motorsport qui réussit tant aux Français (ou plutôt aux Sébastien).

01 Qu’est-ce que le WRC ?

Origines et évolution

Le World Rally Championship (et donc WRC) a vu le jour en 1973. Créé par la Fédération internationale de l’automobile (FIA), le WRC a permis de rassembler les différents rallyes qui avaient déjà lieu un peu partout autour de la planète. Le principe est simple : les pilotes, guidés par leurs co-pilotes, passent les uns après les autres sur des routes fermées, on additionne ensuite les temps, et l’équipage qui est allé le plus vite sur les différentes étapes remporte le rallye.

Les différentes surfaces de rallye

C’est l’une des grandes spécificités du sport; en WRC, les véhicules passent sur des surfaces diverses et variées. Gravier, tarmac, glace, neige… il faut savoir s'adapter et pousser la performance jusqu’aux limites de ce qu’il est possible de faire.

Le WRC s'élance sur toutes les surfaces © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

02 Fonctionnement du championnat du monde des rallyes

Format et déroulement d’une saison

Au cours de la saison, les équipages s'élancent sur 14 rallyes. Chacun d’entre eux comporte plusieurs étapes et spéciales. Au total, un rallye fait entre 300 et 500 kilomètres, avec un enchaînement de courses d’une longueur diverse.

Pour chaque rallye, les pilotes partent en reconnaissance et prennent ainsi des notes concernant les difficultés et spécificités de chaque route et segment. Ensuite, ils prennent le départ, et à la fin du week-end, c’est l’heure des comptes.

En fonction du classement (établi selon le temps de chaque équipage), les équipes récoltent des points, et en fin de saison, l’équipage qui en a le plus est sacré champion du monde. Pour plus d’infos sur ce qu’est un champion du monde, on vous invite à prononcer les mots magiques : “ Sébastien Loeb ”.

Attribution des points et système de classement

Comme on l’a dit, les temps de chacun permettent de déterminer un classement à chaque étape, spéciale et rallye.

À la fin d’un rallye, les dix premiers équipages reçoivent (de 1 à 10) respectivement 25, 17, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 points. Ceux qui ont remporté des spéciales le dimanche peuvent aussi gratter entre 5 et 1 points, et il en va de même pour les premiers de la dernière spéciale, aussi appelée Power Stage. Au total, à l’issue d’un week-end parfait, un pilote peut récolter 35 points.

On répète ensuite le processus au cours des 14 étapes qui jalonnent la saison, de janvier à novembre, et on couronne un champion.

03 Les équipes et pilotes du WRC

Les constructeurs engagés dans le championnat

Comme en Formule 1 , en parallèle du classement des pilotes, un classement des constructeurs permet de mettre côte-à-côte les différentes écuries. Par contre, il est un peu moins passionnant que chez les monoplaces ; en 2025, seuls trois constructeurs étaient engagés.

La Hyundai World Rally Team a trois équipages, dont le champion en titre Thierry Neuville dans ses rangs. M-Sport Ford Rally Team aligne deux équipes, dont le duo formé par Grégoire Munster et Louis Louka. La troisième équipe, Toyota Gazoo Racing WRT compte pas moins de 5 duos, avec notamment Sébastien Ogier , 9 fois champion . Kalle Rovanperä, l’étoile montante du sport et déjà deux fois titré en 2022 et 2023, faisait aussi partie de l’équipe cette année. Comme on l’a dit précédemment, il a désormais décidé de s’attaquer au monde des monoplaces, avec l’espoir de piloter un jour en Formule 1.

Les pilotes et copilotes emblématiques

Avec plus de 50 années d’existence, le WRC a vu évoluer pléthores de duo emblématiques. On a déjà cité Sébastien Ogier , accompagné jusqu’en 2021 par Julien Ingrassia (puis Vincent Landais), qui est à égalité, le pilote le plus titré de l’histoire. À ses côtés, c’est évidemment un autre Sébastien, Loeb cette fois-ci qui, avec Daniel Elena, a tout trusté pendant 9 saisons.

Carlos Sainz , avec 26 victoires d’étapes (et deux titres), fait lui aussi figure d’icône, tout comme Juha Kankkunnen (4 titres entre 1986 et 1993), Walter Röhrl (2 titres et 14 victoires), Marcus Gronholm (2 fois champion), Colin McRae (1 fois champion) ou encore Ari Vatanen (1 titre).

Stratégies et préparation des équipes

Le WRC, c'est un travail d'équipe © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Malgré le côté individuel du championnat du monde des pilotes , le WRC n’en est pas moins un sport d’équipe. À chaque victoire, c’est tout un collectif, du constructeur au copilote en passant par les mécaniciens, qui brille.

Entre les spécifications techniques qui varient selon l’année, l’intronisation de systèmes hybrides, les restrictions sur les pneumatiques, les mécaniciens qui ne peuvent travailler sur la voiture sur des périodes limitées allant de 15 à 45 minutes, chaque rouage doit venir se loger parfaitement pour permettre au pilote d’aller au plus loin de la performance.

04 Les rallyes incontournables du WRC

Le calendrier des épreuves majeures

Pour découvrir le calendrier de la saison 2026, rendez-vous ici .

Les moments marquants des dernières éditions

D’ores et déjà le plus jeune pilote à monter sur un podium de WRC, Kalle Rovanperä a marqué les esprits en remportant le titre en 2022, explosant au passage le record de précocité de Colin McRae. Il s’est encore un peu plus installé dans les livres d’histoire l’année suivante avec un back-to-back.

Sébastien Ogier et Vincent Landais en piste © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Pendant 15 ans, le WRC a été français. Plus fou encore, il est resté aux mains de deux Sébastien. De 2004 à 2012, Loeb a enchaîné, avant d’être dépassé par Ogier pour six nouvelles années de domination. Finalement, l’Estionien Ott Tänak a réussi à mettre fin à cette hégémonie en 2019 sur sa Toyota Yaris. Résultat ? L’année suivante, Ogier était de retour au sommet, avec des victoires en 2020, 2021, et un neuvième titre cette année.

05 Les voitures du WRC

Caractéristiques des voitures de rallye

Contrairement à la F1, les voitures utilisées en WRC sont des voitures de série. Elles sont évidemment modifiées, mais Sébastien Ogier a par exemple dominé au volant d’une Citroën C3. Seat, Skoda, Subaru, Peugeot… de nombreuses écuries et constructeurs ont réussi à briller au fil des années, faisant de certains modèles des légendes absolues.

Sans surprise, elles sont bien plus puissantes que leurs petites sœurs avec plus de chevaux, une meilleure adhérence et un poids réduit, le tout sur 4 roues motrices. Elles sont aussi équipées d’ailerons et autres éléments venant renforcer l’aérodynamisme.

L’évolution des véhicules à travers les saisons

Au fil des années, les reines du WRC ont évolué avec leur temps. Dans les années 70, Renault faisait figure de favorite avec son Alpine A110. Lancia est ensuite entrée dans la danse, bientôt rejointe par Ford et son Escort RS. Au début des années 80, la première grande révolution est venue bouleverser la discipline avec la naissance du Groupe B. Avec des voitures plus puissantes allant jusqu’à 600 chevaux, les véhicules du Groupe B étaient capables d’aller de 0 à 100 kilomètres sur du gravier en 2,3 secondes.

Cette décennie est aussi celle qui verra Audi se faire une place avec la Quattro. Même si les voitures à quatre roues motrices étaient déjà autorisées, c’est la marque allemande qui va permettre de les populariser et de montrer tout leur potentiel. Après plusieurs incidents, la FIA finit par interdire les voitures du Groupe B, les jugeant trop rapides et simplement trop dangereuses.

Le championnat du monde des rallyes fait le tour du monde © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

En 1987, c’est le Groupe A qui va prendre le relais, avec des limitations en termes de puissance et des véhicules basés sur les modèles de série. En 1997, la réglementation évolue à nouveau, ne forçant plus les constructeurs à concourir sur des voitures produites en masse. Cette évolution va permettre à Citroën, Seat, Hyundai ou encore Peugeot de rejoindre la compétition.

Grâce aux améliorations, notamment sur l’aérodynamique et l’électronique, même si les voitures sont bien plus rapides que leurs concurrentes des années 80, elles sont aussi beaucoup moins dangereuses. Récemment, avec l’intronisation de systèmes hybrides en 2022, les constructeurs, équipes et pilotes ont dû s’adapter avec un tout nouveau défi. Pour 2025, il a été abandonné.

06 Les records et meilleures performances en WRC

Les meilleurs moments et vidéos du WRC

Pour retrouver les meilleures vidéos liées au WRC et aux rallyes de manière générale, rendez-vous ici .

Les records et statistiques du WRC

Sans surprise, Sébastien Loeb est le détenteur d’un paquet de records liés au WRC : Plus grand nombre de titres (9, à égalité avec Ogier), plus grand nombre de titres consécutifs (9), plus grand nombre de victoires sur une saison (11), meilleur ratio de victoire sur une saison (73,3%), victoires (toutes surfaces confondues), victoires consécutives, podiums, moyenne de victoires… vient ensuite Sébastien Ogier et le record du plus gros écart de points (114 points) ou encore un énorme fait d’armes : avoir remporté le titre avec 3 constructeurs différents. Dans un autre style, le Britannique Richard Burns a réussi à remporter le titre en 2001 avec… une seule victoire sur la saison.

07 Le WRC dans les jeux vidéo

Malgré le manque relatif d’attention de la part du grand public, le monde du WRC, notamment dans les jeux vidéo, est bien représenté. La franchise Colin McRae a existé de 1998 à 2020, et a souvent été très bien notée. Aujourd’hui, la licence officielle WRC a pris le relais, avec un dernier jeu sorti il y a deux ans.

08 Où regarder le WRC ?

Les chaînes TV diffusant le WRC (Red Bull TV, Canal + etc.)

CANAL+ est le diffuseur officiel du WRC dans l’Hexagone. Pour ne louper aucune étape et spéciale, rendez-vous sur notre article dédié au calendrier de la saison 2026 .

Prêt pour une nouvelle saison passionnante ? Ogier réussira-t-il la passe de dix, passant devant Sébastien Loeb au nombre de titres remportés ? Rendez-vous à partir du 22 janvier.