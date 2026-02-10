Asa Vermette reacts during seeding at Red Bull Hardline in Maydena Bike Park, Australia on February 7, 2026.
© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool
MTB

Hardline heroes: Vermette and Hemstreet go big for Tasmania victories

Weather ruined finals day, but Red Bull Hardline Tasmania still crowned its 2026 champions as fastest qualifiers Asa Vermette and Gracey Hemstreet dominated to start the downhill race season in style.
Written by Andrew Cotman
5 min readPublished on

Traditionally, it's been the Welsh edition of Red Bull Hardline that's been blown off course by wet and windy weather. However, after two years of perfect racing conditions, Red Bull Hardline Tasmania 2026 was hit by race-day rain that forced the cancellation of finals for the safety of riders.
This meant that results from Saturday's flat-out seeding runs on the fast and fearsome course cut through the jungle at Maydena Bike Park decided the results at the opening event of downhill mountain biking's hardest race series. This handed American teenager Asa Vermette an historic overall victory, while 2025's women's champion Gracey Hemstreet again rode away with the women's win.
Ronan Dunne, Asa Vermette and Troy Brosnan on the men's podium at Red Bull Hardline in Maydena Bike Park, Australia on February 08, 2026

Asa Vermette, Ronan Dunne and Troy Brosnan topped the men's podium

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Louise Ferguson and Gracey Hemstreet on the womens podium at Red Bull Hardline in Maydena Bike Park, Australia.

Hardline heroines Gracey Hemstreet and Louise Ferguson

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Here's all you need to know about what went down at the season-opening race down under:
01

Asa Vermette makes history as Red Bull Hardline's youngest two-time champ

Asa Vermette performs during seeding at Red Bull Hardline in Maydena Bike Park, Australia on February 7, 2026.

Asa Vermette is now the youngest ever double winner at Red Bull Hardline

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

After he made a huge statement by qualifying fastest at Red Bull Hardline Tasmania 2025 at just 18-years-old, Asa Vermette did exactly the same this year, but in even more impressive fashion.
After dialling in the revised course with ease, Vermette rode like he knew exactly what was at stake during Saturday's seeding . The American laid down a near-perfect run to top the time sheets. Fast, calm and on the edge in all the right places on a course with serious consequences if riders make a mistake, Vermette stopped the clock at 3m 15.805s to qualify as the top seed and, come Sunday, take the victory. It was the kind of ride that doesn't scream for attention, but quietly confirmed the first-year elite rider's dominance. You can now watch the run in full below:
For Vermette, this win means he's also set a new Red Bull Hardline record. After his dominant victory at Red Bull Hardline Wales last summer, where he became the event's youngest-ever winner, the 19-year-old is now also the youngest rider ever to win two Hardline events. It confirmed what everyone in the pits already knew - this kid isn't the future anymore, he's the present.
Asa Vermette performs during practice at Red Bull Hardline in Maydena Bike Park, Australia on February 4, 2026.

After winning Wales, Asa Vermette is now a Hardline Australia champ

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Ronan Dunne performs during practice at Red Bull Hardline in Maydena Bike Park, Australia on February 5, 2026.

Ronan Dunne crashed out in 2025, but bounced back to the podium this year

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

After crashing out hard and suffering significant injuries at last year's race, Ireland's two-time Red Bull Hardline winner Ronan Dunne put all that behind him and came closest to Vermette's time, finishing just over two seconds back to claim second place, while Australian local favourite Troy Brosnan delivered under pressure to lock in third on home dirt for the second year running.
Red Bull Hardline Tasmania 2025 winner Jackson Goldstone crashed hard during the final practice runs before seeding and wasn't up to his normal phenomenal pace during the seeding runs, finishing down in ninth.
02

Gracey Hemstreet is still the queen of Red Bull Hardline

On the women's side, Gracey Hemstreet showed once again that she's the queen of Red Bull Hardline Tasmania with a third-straight win. Attacking where others looked defensive and looking as comfortable as any rider out there on the huge jumps, the Canadian three-time UCI World Cup winner controlled the course top to bottom and posted a 4m 0.834s time that none of the other four women here could touch.
Scotland's Louise Ferguson followed her historic top-to-bottom run from last summer's Red Bull Hardline Wales with a hard chase of Hemstreet to tick-off another podium, just five seconds back from Hemstreet. Also out there on track were Tasmania debutantes Jess Blewitt and Scotland's Mikaela Parton, who just missed out on piecing together the full track after the wind picked up during final practice.
Gracey Hemstreet performs during seeding at Red Bull Hardline in Maydena Bike Park, Australia on February 7, 2026.

Gracey Hemstreet has absolutely tamed the Tasmania course

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Jess Blewitt and Lou Ferguson are seen during during practice at Red Bull Hardline in Maydena Bike Park, Australia on February 7, 2026.

Jess Blewitt and Louise Ferguson both went big all week

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

03

Red Bull Hardline 2026 results

Position

Name

Nationality

Time

Difference

1.

Asa Vermette

USA

3m 15.805s

2.

Ronan Dunne

IRL

3m 17.937s

+2.132s

3.

Troy Brosnan

AUS

3m 18.098s

+2.293s

4.

Bernard Kerr

GBR

3m 21.918s

+6.113s

5.

Aaron Gwin

USA

3m 22.330s

+6.525s

6.

Carter Sloan

AUS

3m 22.470s

+6.665s

7.

Connor Fearon

AUS

3m 23.211s

+7.406s

8.

Oli Clark

NZL

3m 23.537s

+7.732s

9.

Jackson Goldstone

CAN

3m 23.590s

+7.785s

10.

Luca Shaw

USA

3m 23.827s

+8.022s

11.

Ryan Gilchrist

AUS

3m 24.560s

+8.755s

12.

Darcy Coutts

AUS

3m 28.270s

+12.465s

13.

Will Hynes

AUS

3m 29.925s

+14.120s

14.

Dan Booker

AUS

3m 38.080s

+22.275s

15.

Sam Hill

AUS

3m 40.278s

+24.473s

16.

Sascha Kim

AUS

3m 40.321s

+24.516s

17.

Kaos Seagrave

GBR

3m 40.470s

+24.665s

18.

Edgar Briole

FRA

3m 41.356s

+25.551s

19.

Hudson Tarling

AUS

3m 44.542s

+28.737s

20.

Luke Meier-Smith

AUS

3m 44.588s

+28.783s

21.

Matteo Iniguez

FRA

3m 57.988s

+42.183s

22.

Gracey Hemstreet

CAN

4m 8.534s

+52.729s

23.

Louise-Anna Ferguson

GBR

4m 13.378s

+57.573s

24.

Roger Vieira

BRA

4m 24.334s

+1m 8.529s

25.

Théo Erlangsen

RSA

4m 37.721s

+1m 21.916s

26.

Brook Macdonald

NZL

DNF

27.

Mikayla Parton

GBR

DNS

28.

Jess Blewitt

NZL

DNS

Brook Macdonald charging during practice

Brook Macdonald charging during practice

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Asa Vermette reacts during seeding at Red Bull Hardline Tasmania

Asa Vermette reacts during seeding at Red Bull Hardline Tasmania

© Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

Kaos Seagrave drops in to the Red Bull Hardline Tasmania 2026 course

Kaos Seagrave drops in to the Red Bull Hardline Tasmania 2026 course

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ronan Dunne is guaranteed to charge at Red Bull Hardline Tasmania

Ronan Dunne is guaranteed to charge at Red Bull Hardline Tasmania

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Jess Blewitt and Lou Ferguson at Red Bull Hardline Tasmania

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Aaron Gwin made his first Red Bull Hardline appearance and rode to 5th

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Gracey Hemstreet celebrates another Red Bull Hardline Tasmania top spot

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Jackson Goldstone gets sideways during Hardline practice

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Red Bull Hardline rookie Mikayla Parton was the Rider of the Week

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

04

Who took home the Red Bull Hardline Tasmania awards?

It's isn't just the podium performers who get recognised at Red Bull Hardline. Style and speed are rewarded too, and in Tasmania this year ultra-stylish French rider Edgar Briole claimed the Mophie Fastest Charger after sending the huge Creek Gap faster than anyone else. Then, Mikayla Parton earned the coveted Rider of the Week – voted by the riders themselves – for her fully-committed approach to her first-ever Red Bull Hardline appearance.
Mikayla Parton poses for a photo at Red Bull Hardline in Maydena Bike Park, Australia on February 8, 2026.

Red Bull Hardline rookie Mikayla Parton was the Rider of the Week

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

05

What was new on the Red Bull Hardline Tasmania 2026 course?

Jackson Goldstone launches into the air during practice at Red Bull Hardline 2026 in Maydena Bike Park, Australia.

Jackson Goldstone going hard during practice

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

The original Red Bull Hardline Tasmania course took over 7,500 hours to build and with the new features added for the 2026 event, the track was longer faster and tougher than ever. In 2025 the track was tweaked to include, among other things, a motocross-style whoop section followed by a scrubby table top at the mid-point. This year's new additions included a big drop-off right out the gates, an even tougher whoop section to challenge both speed and handling, followed by a clipped road gap that extended the drop even further, while ending in the iconic finish bowl. The whole course was 400m longer than 2025, with an additional 25m of elevation for riders to contend with.

