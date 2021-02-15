分組式循環訓練入門　學會後操練成效更顯著

無論是分組式訓練或進階式訓練，都被稱為是健身者脫離新手期必須要了解的訓練方式，因為這樣的訓練方式可以依據你所設定的目標，更加精確地安排訓練動作與肌群部位，這對於需要專項訓練（跑步、游泳或是單車等）的運動員來說，分組式的訓練（Circuit training）技巧更能加強目標肌群的肌力和肌耐力，然而，要開始進行分組訓練之前，首先你必須要對基礎訓練的動作概念有所了解。

全身或分組?

分組的訓練包含將每個肌群分成單獨訓練的個體，例如第一天練背部和肩部、第二天可以練腿以及第三天練胸部和手臂，這樣的分開訓練可以讓每個肌群充分地獲得適當的訓練強度；然而，在分組訓練的設定上，每個肌群的訓練強度與重量就必須要特別注意，還有在訓練的頻率上也與全身性訓練不同，你必須要採用交替式訓練頻率。因此，常見的有三天或四天循環課程設定，職業選手甚至有五天或六天式訓練，這些都是在不同目標設定上進行的課程安排。

另一方面，初學者必須要先專注於全身式訓練或機械式訓練，這樣的設定方式是為了讓身體能適應重量的負荷之外，最重要是學習每個肌群動作的相關與牽制性，同時，在進行全身式訓練的過程也可以正確的了解肌肉感受度，以避免突如其來的運動傷害。然而，全身式的訓練也可以作為提高肌耐力和適應力的基礎練習，並協助身體燃燒多餘的脂肪。所以，千萬不要一開始就要進入所謂的分組式訓練模式，這也是資深健身人常說的「萬丈高樓平地起」，唯有將地基打穩才能讓健身的過程更加安全及有效率。

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分組式的訓練方式，對於肌肉的刺激較為激烈，過度訓練有可能會造成肌肉纖維受損，因此，在你開始進行分組式訓練之前，必須要先了解有哪些肌群可以組合在一起訓練，而哪些肌群該分開訓練，在這之前你必須要進行完整的全身或器械式訓練，才能了解動作的正確性以及所謂的肌肉感覺，唯有透過這些基礎練習，才能讓你更安全快速地進入分組訓練階段。

如何計劃分組訓練？

在分組訓練的模式之中，每週對於目標肌群進行幾次到十幾次的訓練，在實際操作中我們可以一週安排3-6次的訓練頻率作為一個循環，最常見的是4天或5天分組訓練。通常，在一天的分組訓練設定下，會選擇1-3個肌群來進行組合；最常見的就是胸肌搭配肱三頭肌、背肌搭配肱二頭肌以及三角肌搭配腿部肌群來進行訓練，其餘的腹肌或是較小的肌群則會另外穿插進在訓練內，並讓每個大肌群再訓練後都有48-72小時的修復時間，讓整體訓練效率能更加強化。

在健身室內進步卧推 © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

如何在分組訓練中搭配肌群？

在實際操作上有兩種派別的搭配方式，能將分組式訓練技巧發揮出來。第一個派別是根據兩個肌群的連帶關係組合一起，例如當你在進行胸肌訓練時，手臂的肱三頭肌也會擔任輔助的角色，因此，我們可以將這樣的主動肌群與輔助肌群一同合併進來，在同一天的進程內訓練，並按照這樣的原理可以將背部肌群搭配手臂的肱二頭肌，腿部訓練時腹肌會起到較多的穩定作用，所以，我們可將腿、腹肌與三角肌群一同合併訓練，這樣的方式也是目前最常見的訓練計畫技巧。

3天循環分組訓練計劃

第一天-胸部和肱三頭肌

第二天-背部和肱二頭肌

第三天-腿部、腹部和三角肌

第二個派別的支持者，則反過來認為肌群的訓練最好是建立在對立方，運用拮抗肌與協同肌作為搭配設計，一般來說會組合成四天的循環方式。

4天循環分組訓練計劃

第一天-腿部，大腿前的股二頭肌與後側的股四頭肌。

第二天- 胸部和背部對立的肌肉群，進行伏地挺身就能感受到。

第三天- 肱二頭肌與肱三頭肌，一個可伸展另一個可彎曲。

第四天- 三角肌與腹肌。

當然，隨著訓練時間與經驗的累積，你也可以將這兩種派別的分組循環計畫合併起來使用，以避免肌肉產生適應性減緩刺激度，另外，在訓練的規劃技巧上也可以分為上下半身來進行；當分組式訓練的次數越多，你就能更加的了解自己身體肌肉的特性與訓練目標，也能找出最適合自己的訓練強度及頻率。